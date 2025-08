„Sie sind nicht echt“: NBA-Star sagt, Prominente seien von den Illuminaten kontrollierte Schauspieler, die Rollen spielen

NBA-Star Kyrie Irving kritisiert die globale Elite scharf und wirft ihr vor, die Unterhaltungsindustrie zu nutzen, um die Massen zu manipulieren und zu kontrollieren.

In einem Livestream behauptete er kürzlich, Prominente seien nichts weiter als Marionetten – Werkzeuge verborgener Mächte, die Ruhm und Medien als Waffe der Ablenkung und Täuschung einsetzen.

Der Basketballer der Dallas Mavericks argumentiert, dass Hollywood und der Mainstream-Ruhm wenig mit Talent oder Kreativität zu tun hätten, sondern alles mit Social Engineering.

Laut Kyrie seien die meisten Prominenten keine authentischen Individuen, sondern seelenlose Darsteller – Schauspieler, die sorgfältig zugewiesene Rollen spielten, um die Öffentlichkeit zu beruhigen und in die Irre zu führen.

Irving weist darauf hin, dass diese Prominenten selbst nicht das Problem seien – sie seien Werkzeuge der wahren Macht: einer zwielichtigen Elite, die oft als die Illuminaten bezeichnet wird.

NBA star Kyrie Irving says the world is nothing more than a staged performance, carefully scripted and controlled.

He claims many celebrities aren’t even real people, but actors playing roles—pretending to be human. pic.twitter.com/6l9TePuDaA

— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) July 28, 2025