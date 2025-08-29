Steigende Kriminalität und Massenmigration: Das Ende der Partynacht

Teile die Wahrheit!

Steigende Kriminalität und Massenmigration führen dazu, dass sich junge Menschen auf den Straßen Westeuropas nicht mehr sicher fühlen.

Die Generation Z wird oft als „Stubenhocker-Generation“ verunglimpft. Geplagt von den steigenden Lebenshaltungskosten und eingeschränkt durch die COVID-19-Pandemie, sitzt die Jugend von heute scheinbar lieber zu Hause, scrollt und kümmert sich um sich selbst, als sich mit Freunden zu treffen. Sie zieht Matcha Latte und Pilates wilden Nächten vor.

Die Auswirkungen dieser Entwicklung sind in ganz Westeuropa spürbar. In Frankreich haben seit den 1980er Jahren 70 % der Nachtclubs geschlossen.

In Amsterdam und Barcelona öffnen die Lokale viel früher als früher. Und im einst so lebendigen Berlin ist die Wahrscheinlichkeit, um 22 Uhr rausgeschmissen zu werden, mittlerweile genauso hoch wie um 4 Uhr morgens.

Auch Großbritannien hat allein in den letzten fünf Jahren rund 400 Clubs verloren – mehr als ein Drittel. Insbesondere in London, einer Stadt, die einst weltberühmt für ihr pulsierendes Nachtleben und ihre Musikszene war, öffnen nur noch 6 % der Lokale nach 2 Uhr morgens.

Dafür gibt es viele Gründe. Geld spielt natürlich eine große Rolle. Für viele junge Leute sind regelmäßige Abende schlicht unerschwinglich, vor allem in teuren Hauptstädten wie London und Paris.

Die Pandemie bedeutete außerdem, dass viele dieser Generation zwei Jahre lang zu Hause eingesperrt waren, obwohl sie sonst zum ersten Mal in Clubs und Bars gegangen wären. (Syrer-Messerattacke auf US-Student in Dresden: Die ganze Welt erkennt, zu welchem lebensgefährlichen Pflaster Deutschland verkommen ist (Video))

Für viele von ihnen fühlt sich die Welt der klebrigen Tanzflächen und verschwitzten Bars fremd und beängstigend an. Jérémie Peltier , ein französischer Schriftsteller, der ein Buch über den Rückgang des Nachtlebens der Generation Z geschrieben hat, sagte gegenüber La Parisien:

„Seit der Pandemie gibt es viel mehr Hauspartys. Es ist billiger, man kann die Musik bestimmen, die Leute, die man einlädt, und wie der Abend verläuft, da Ausgehen als stressiger oder sogar potenziell gefährlich angesehen wird.“

Gerade dieser letzte Punkt ist erwähnenswert. Die Generation Z ist zweifellos gesundheitsbewusster und knapper bei Kasse als frühere Generationen, doch ein oft übersehener Grund für ihre Abneigung gegen das Nachtleben ist die geringere Sicherheit auf den Straßen.

Michael Kill, Vorsitzender der Night-Time Industries Association, erklärt gegenüber The Times , dass „sexuelle Belästigung und geringfügige Diebstähle“, insbesondere in belebten Gegenden wie dem Londoner Stadtteil Soho, junge Menschen dazu zwingen, in ihren Häusern zu bleiben. Erschwerend kommt hinzu, dass es oft „keine Videoüberwachung“ und „nicht genügend Polizei auf den Straßen gibt, um sicherzustellen, dass so etwas nicht passiert“.

Zwei 18-jährige Studentinnen aus Soho bestätigen Peltiers Hypothese und erzählen The Times , dass sie Hauspartys bevorzugen, weil sie sich auf der Straße unsicher fühlen.

Eine 24-jährige Französin äußert gegenüber Le Monde ähnliche Bedenken: „Ich habe zwei unangenehme Erfahrungen gemacht. 2017 wurde ich in einer Bar im Viertel Saint-Michel ohne mein Wissen unter Drogen gesetzt und landete in der Notaufnahme. Vier Jahre später wurde ich in einem sehr kommerziellen Nachtclub sexuell missbraucht.“

Sie erzählt der Zeitung, dass sie jetzt nur noch alle drei Monate ausgeht und ihre Abende lieber zu Hause verbringe. Auch im Gespräch mit dem belgischen Fernsehsender RTBF zögern Frauen, auszugehen.

Eine 27-Jährige sagt, sie fühle sich „an solchen Orten nicht sicher“, es sei denn, sie sei in einer Gruppe. Eine 25-Jährige teilt diese Meinung und beklagt, dass es „in Nachtclubs viele Fälle von Belästigung“ gebe.

Draußen vor dem Club ist es nicht weniger gefährlich. Menschen, insbesondere Frauen, nennen oft die Angst, im Dunkeln nach Hause zu gehen, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen oder ein Taxi zu nehmen, als Hauptgrund dafür, nicht auszugehen.

Schockierende 95 % der belgischen Frauen fühlen sich nachts nicht sicher und jede Fünfte gibt an, schon einmal verfolgt worden zu sein. In Großbritannien fühlt sich die große Mehrheit der Frauen nicht wohl, wenn sie nachts alleine unterwegs sind und nur ein Drittel fühlt sich in öffentlichen Verkehrsmitteln sicher.

Selbst vergleichsweise sichere Optionen wie Uber, Bolt und lokale Taxidienste sind nicht viel besser. Fast die Hälfte der Frauen zwischen 16 und 25 Jahren hat sich in Paris und Umgebung schon einmal in einem Taxi unsicher gefühlt.

Diese Befürchtungen sind nicht unbegründet. Anfang des Jahres wurde eine Britin, die Paris besuchte, auf der Rückfahrt von einem nächtlichen Ausflug von einem Taxifahrer brutal vergewaltigt.

Und generell ist in europäischen Großstädten wie Paris , Madrid und Berlin ein Anstieg von Übergriffen und Belästigungen gegen Frauen zu verzeichnen .

Ein entscheidender und unbestreitbarer Grund dafür ist das Ausmaß der massenhaften, ungeprüften Einwanderung. In ganz Europa sind Ausländer bei Straftaten wie Vergewaltigung und Körperverletzung regelmäßig überrepräsentiert .

Tatsächlich ist es für die Regierungen immer schwierig, herauszufinden, wer sie sind und ob sie eine kriminelle Vergangenheit haben, wenn viele junge Männer mit wenigen Dokumenten aus dem Ausland einreisen. Kombiniert man dies mit der Tendenz der Behörden, Asylbewerber völlig aus den Augen zu verlieren, ist die Katastrophe vorprogrammiert.

So gern das europäische Establishment es auch vergessen möchte, viele Menschen werden sich zweifellos an die massenhaften sexuellen Übergriffe in Köln in der Silvesternacht 2015 erinnern . In dieser Nacht jagten Gruppen von Männern, die meisten von ihnen nordafrikanischer Herkunft, Frauen und griffen sie an.

Über 500 Anzeigen wegen sexueller Übergriffe gingen daraufhin bei der Polizei ein, 28 davon betrafen Vergewaltigung oder versuchte Vergewaltigung. Ähnliche Szenen spielten sich letztes Jahr an Silvester in Mailand ab , als mehrere Gruppen von Touristinnen berichteten, von arabisch sprechenden Männern in die Enge getrieben und angegriffen worden zu sein.

Dann gab es den tragischen Fall von Maria Ladenburger , einer 19-jährigen Medizinstudentin aus Freiburg, die sich in ihrer Freizeit sogar ehrenamtlich für Flüchtlingshilfsorganisationen engagierte.

Ladenburger wurde 2016 von Hussein Khavari, einem Asylbewerber, ermordet, als sie in den frühen Morgenstunden von einer Party ihrer Universität nach Hause ging. Khavari vergewaltigte und erwürgte Ladenburger und ließ sie dann zum Ertrinken in einem Fluss zurück. Khavari gab vor, ein 17-jähriger Afghane zu sein, hatte jedoch keine Papiere, als er aus Österreich nach Deutschland kam.

Später stellte sich heraus, dass er nicht nur wahrscheinlich ein erwachsener Mann in den Dreißigern war, sondern auch, dass er zuvor in Griechenland eine zehnjährige Haftstrafe wegen versuchten Mordes aus dem Jahr 2014 verbüßt ​​hatte.

Wegen Überbelegung der Gefängnisse wurde er jedoch schon ein Jahr später freigelassen. Anfang 2016 wurde Ashley Ann Olsen , eine in Florenz lebende Amerikanerin, von einem illegalen senegalesischen Einwanderer, den sie in einem Nachtclub kennengelernt hatte, erwürgt und zu Tode geprügelt.

Ganz zu schweigen davon, dass belebte Veranstaltungsorte wie Nachtclubs und Konzertsäle oft bevorzugte Ziele von Terroranschlägen sind. 2015 verübten islamistische Terroristen unter anderem ein Konzert im Bataclan-Theater in Paris und erschossen dort allein 90 Menschen.

2017 zündete der Islamist Salman Abedi im Foyer eines Ariana-Grande-Konzerts in der Manchester Arena eine Bombe und tötete dabei 22 Menschen, darunter viele Kinder.

Diese Reihe schrecklicher Fälle erregte großes Aufsehen in den Medien, als viele Angehörige der Generation Z gerade zum ersten Mal in Clubs gingen. Und seitdem sind Geschichten wie diese nur allzu häufig.

Im Juni dieses Jahres wurde eine 24-jährige Polin auf dem Heimweg von ihrer Schicht als Bardame spät in der Nacht von einem mutmaßlichen venezolanischen Migranten vergewaltigt und erstochen. Letzten Monat soll in München ein eritreischer Migrant in den frühen Morgenstunden wahllos ein 18- und ein 17-jähriges Mädchen angegriffen und sexuell missbraucht haben. Dabei schlug er einem Mädchen ins Gesicht und schlug ihrer Freundin eine Flasche über den Kopf.

Angesichts all dessen ist es kein Wunder, dass junge Menschen lieber zu Hause bleiben. Geschichten über Übergriffe, Vergewaltigungen und sogar Morde in nächtlichen Partys sind allgegenwärtig, insbesondere von Menschen, die europäische Länder weiterhin importieren und deren Abschiebung sie nur schwer verhindern können.

Obwohl die Wahrscheinlichkeit, willkürlich angegriffen zu werden, glücklicherweise immer noch recht gering ist, ist es leicht verständlich, warum viele Menschen dieses Risiko nicht eingehen. Dadurch entsteht ein Teufelskreis.

Je mehr Lokale schließen oder früher schließen und je weniger Menschen in der Nacht herumkommen, desto unsicherer fühlen sich die Menschen. Das wiederum hält sie davon ab, auszugehen.

Das ist ein trauriger Zustand. Indem die Generation Z dem Nachtleben abschwört, verpasst sie wichtige Meilensteine. Ausgehen war einst ein wichtiger Teil des Erwachsenwerdens und lehrte junge Menschen, soziale Signale zu deuten, mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zu interagieren und alkoholbedingte, potenziell feindselige Situationen zu meistern.

Ohne diese chaotischen und manchmal bedauerlichen langen Nächte in Bars, Clubs und Pubs läuft die Generation Z Gefahr, stark untersozialisiert zu werden. Oder zumindest noch mehr, als sie es ohnehin schon ist.

So sollte es eigentlich nicht sein. Zwar birgt das Ausgehen spät in der Nacht immer gewisse Risiken, selbst an ansonsten sicheren Orten. Dennoch ist es besorgniserregend, dass sich so viele unserer Städte nach Einbruch der Dunkelheit wie ein Tabu anfühlen.

Wenn Europa seine Nachtindustrie retten will, muss es dafür sorgen, dass sich die Straßen wieder sicher anfühlen. Sonst droht die letzte Runde eines ganzen Lebensstils.

Quellen: PublicDomain/europeanconservative.com am 26.08.2025