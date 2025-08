Transgender, Transgenetik, Transhumanismus – Die techno-obsessive Agenda des Untermenschlichen

Teile die Wahrheit!

Der technikbesessene Trend dieser Zeit ist die neue Pandemie, die wie ihre Vorgängerin darauf ausgelegt ist, die Menschheit aus der Bahn zu werfen.

Es geht darum, nicht-biologische Lebensformen als „fortgeschrittener“ darzustellen als die evolutionären biologischen Lebensformen, die die unendliche Vielfalt unseres Planeten ausmachen – einschließlich uns Menschen.

Diese große, auf Technologie basierende Täuschung ist der sorgfältig ausgearbeitete Masterplan eines Elitekults, der gelernt hat, das Verhalten von Menschen zu imitieren, obwohl er eigentlich nicht zur Menschheitsfamilie gehört.

Sie sind jedoch schlau und haben erkannt, dass man bei der Neugestaltung des Lebens als einer „intelligenten“, mechanisierten Subversion seiner biologischen Ursprünge schrittweise vorgehen muss, wobei jede Stufe als „Verbesserung“ des Originals erscheinen muss.

Die techno-digitale Agenda von heute wird als effizienterer, intelligenterer und schnellerer Weg zur Erreichung des gewünschten Endziels verkauft. Sie muss ein vollständig kontrollierbares und vorhersehbares Mittel zur Erreichung dieses Ziels sein. Ein Ziel, das der tiefe Staat des 21. Jahrhunderts als „Rettung des Planeten“ bezeichnet hat.

Tatsächlich zielt es darauf ab, den biologischen Herzschlag des Lebens auf dem Planeten zu verzerren, zu sterilisieren und schließlich zu löschen.

Also muss die Öffentlichkeit zunächst davon überzeugt werden, dass die Sekte die Welt retten will – und dann, dass die radikale Umgestaltung des biologischen Lebens der einzige Weg ist, dies zu erreichen. Indem man mit dem Skalpell in den Genpool des Lebens eindringt.

Das Ziel des Tiefen Staates, die Öffentlichkeit von seiner „Rettet die Pflanzen“-Rhetorik zu überzeugen, wurde weitgehend erreicht. Der zweite Faktor – dass dies nur durch genetische Manipulation der biologischen DNA des planetaren Lebens möglich ist – wurde nicht erreicht. Aber genau daran arbeiten sie.

Wenn man es den Bürgern der Welt auf diese Weise erklärt hätte, wäre die typische Reaktion vielleicht gewesen: „Das werden Sie uns, dem Volk, niemals verkaufen!“

Als sich die Aufgabe der Überzeugungsarbeit jedoch über einen Zeitraum von etwa vierzig Jahren erstreckte, begannen sich zustimmende Stimmen gegen dieses teuflische Konzept zu erheben.

Nachdem die ursprüngliche Botschaft auf ein einziges, konkretes Anliegen reduziert wurde – „Stoppt die globale Erwärmung – beendet die vom Menschen verursachten CO2-Quellen!“, das von globalen Regierungen, Pseudowissenschaftlern und den Weltmedien verbreitet wurde, setzte der hirnlose Ruf ein: „Wir müssen alle zusammenarbeiten, um bis 2050 Netto-Null zu erreichen!“

Es machte nichts, dass niemand verstand, was „Netto-Null“ bedeutet. Es genügte, zu erfahren, dass CO2 ein gefährlicher Schadstoff ist und dass die Welt nur durch die vollständige Kontrolle vor dem Untergang gerettet werden kann.

Nachdem es gelungen war, diese spezielle Virtual-Reality-Illusion im Neokortex der Massen zu installieren, war der Weg frei für eine weitere Flut von Täuschungen, die dem Hexentrank hinzugefügt werden konnten.

Ich habe drei miteinander verbundene nicht-biologische Lebensverzerrungen herausgesucht, um zu zeigen, wie der anhaltende Drang zur Entmenschlichung der Menschheit zunehmend durch die Verwendung des Wortes „Trans“ überdeckt wurde: Transgen, Transgender, Transhuman.

Das letztendliche Ziel besteht in der Liquidierung unserer wahren evolutionären Natur durch die Trennung von ihrer direkten Verbindung mit der Höchsten Quelle (unserer) Existenz.

Das „Transgender“ -Virus wurde als spaltendes Mittel zur Untergrabung der menschlichen Fortpflanzung und damit zur Reduzierung der Weltbevölkerung in Umlauf gebracht.

Bedenken Sie die finsteren Kräfte, die dazu geführt haben, dass junge Menschen (Kinder) glauben, sie könnten sich den biologischen Gesetzen der Natur widersetzen, um durch technische Manipulation zu einer Entität geformt zu werden, die die grundlegende Realität der männlichen und weiblichen Sexualität leugnet.

Bedenken Sie, wie schnell die „Trans“-Sache zum Spielball der Politik wurde, mit dem sozial gesteuerten Aufstieg von „Verteidigern der Entscheidungsfreiheit“, die sich hinter die LGBT-Sache stellten und behaupteten, jeder, der Trans-Personen mit dem Pronomen „er“/„sie“ ansprach, würde diskriminiert.

Und ehe man sich versah, begannen angeblich verantwortungsbewusste Mediziner damit, ihre Dienste anzubieten, um die Geschlechtsorgane dieser tragischen Jugendlichen zu verstümmeln, deren Entwicklung zu erwachsenen Menschen noch nicht einmal begonnen hatte.

Wie kann man von einem jungen Menschen angesichts der fortschreitenden Pubertät und der damit verbundenen Verletzlichkeit erwarten, eine sichere Entscheidung über etwas zu treffen, das tiefgreifende Auswirkungen auf den Rest seines Lebens haben wird?

Die kranken Architekten des „Great Reset“/der „Neuen Weltordnung“ konnten sich zweifellos über das Chaos freuen, das sie durch diese düstere, hinterhältige soziopsychologische Operation angerichtet hatten.

Eine Operation zur Zerstörung der beiden grundlegendsten Säulen der Existenz, ohne die keine natürliche Fortpflanzung möglich ist. Nur Leben, das durch im Labor kontrollierte künstliche Befruchtung und/oder Gentechnik geschaffen wurde.

In dem seltenen Fall, dass ein Gerichtssystem auf der Seite der Wahrheit steht, erklärte der britische High Court im April 2025 die unantastbare biologische Realität von Mann und Frau und erklärte es für illegal, wenn Transsexuelle die Rechte von Menschen normalen Geschlechts einfordern.

Wir können nur hoffen, dass dieser Funke Vernunft siegt. Doch die Anti-Lebens-Brigade wird zweifellos weiterhin versuchen, die Transgender-Verzerrung als „Menschenrecht“ zu verankern. Das ist sie nicht – es ist ein unmenschliches Recht, wenn es überhaupt ein Recht ist.

Und damit wären wir beim Thema „ Transgen “. Aus derselben Schule des Deep State, die auch für die Förderung der Transgender-„Mode“ verantwortlich ist, kommen die Transgen-Befürworter. Sie sind Designer und Verkäufer genetisch veränderter Organismen.

Die Wörterbuchdefinition von „transgen“ lautet: „Ein Zweig der Biotechnologie, der sich mit der Produktion gentechnisch veränderter Pflanzen, Tiere und Lebensmittel befasst.“

Wissenschaftler, die die Gene des Pflanzen- und Tierreichs manipulieren, behaupten, dies zu tun, um die Zeit bis zum Erreichen eines gewünschten Ziels zu verkürzen. Sie haben keine Ahnung, ob dieses „gewünschte Ziel“ die Evolution des Lebens auf der Erde fördert oder verzögert. Oder wie es sich auf die umliegende Pflanzen- und Tierwelt auswirken könnte.

Ebenso wie der fehlgeleitete Versuch, „Net Zero“ zu erreichen, einen Tunnelblick und eine engstirnige Denkweise erfordert, die niemals die Frage stellt: „Wollen wir tatsächlich eine Welt, in der die lebenswichtigen CO2-Ressourcen stark erschöpft sind?“

Auch die Befürworter der Gentechnik stellen nie die Frage: „Zu welchem Zweck wollen wir die DNA biologischen Lebens unwiderruflich verändern?“

Der Tiefe Staat will solche Fragen zu seinem Plan für eine transgene, schöne neue Welt nicht stellen. Er rekrutiert nur diejenigen, die akzeptieren, dass die von ihnen übernommene Aufgabe ein vom Status Quo anerkannter Schritt auf der Karriereleiter ist. Keine Fragen.

Die Transgender-Bewegung ist – genau wie die Transgender-Bewegung – ein bewusster Versuch, den von Gott motivierten evolutionären Prozess der Menschheit zu umgehen. Der Übergang vom unbewussten zum bewussten Selbstbewusstsein. Der Punkt, an dem unser bisher ungenutztes Potenzial vollständig ausgeschöpft wird.

Die IT-Technovision, die der Berater des Weltwirtschaftsforums Yuval Noah Harari so eindringlich zum Ausdruck bringt, meidet jedoch völlig den spirituellen Weg zur Erlösung: „Wir werden es besser machen als Gott“, erklärt er.

Das Agrarindustriemodell, das diese Vision übernommen hat, propagiert gentechnisch veränderte Organismen (GVO) als Mittel, um die durch das allgegenwärtige Wachstum der mithilfe von Agrochemikalien erzeugten Monokulturen verursachte Wüstenbildung auf dem Planeten durch die Veränderung der Gene von Pflanzen – und Tieren – auszugleichen, damit diese solchen entwürdigenden Bedingungen standhalten können.

Anstatt die toxische Denaturierung der natürlichen Umwelt zu beenden, nehmen sie deren Verschmutzung als vollendete Tatsache hin und verzerren den genetischen Saatgutpool noch weiter, um ihn an die mineralstoffarme Wüstenbildung anzupassen.

Dabei kommt es zu Kreuzkontaminationen des gentechnisch veränderten Saatguts mit konventionellem Saatgut durch vom Wind verwehten Pollen, Insekten und andere Aktivitäten auf den Feldern.

Sobald Genomeditierung und Gentechnik – wie in den USA – die Oberhand gewinnen, ist die gesamte Nahrungskette betroffen. Und entgegen der Behauptungen der Gentechnik-Industrie sind die im Gentechnik-Anbau eingesetzten Agrochemikalien giftiger als ihre Vorgänger und führen dazu, dass die natürliche Pflanzenvielfalt auf Null reduziert wird.

Dies alles ist Teil des „Green New Deal“ und der „Vierten Industriellen Revolution“ des Weltwirtschaftsforums, die vom inzwischen „im Ruhestand“ befindlichen Klaus Schwab und seinen Mitbetrügern aus Davos vorangetrieben werden.

Bei der Genmodifikation werden Nutztiere genetisch so verändert, dass sie mehr Milch oder mehr Fleisch produzieren, während sie körperlich unter den dadurch entstehenden Ungleichgewichten leiden.

Dies gilt zusätzlich zu den Chemikalien und Antibiotika, die einen ständigen Teil ihrer „Gesundheitsfürsorge“ ausmachen.

Der entscheidende Punkt dieser gentechnisch veränderten Aktivitäten ist die Produktion synthetischer Nahrungsmittel in Petrischalenlabors, von denen uns die Davos-Elite versichert, dass sie speziell dafür entwickelt wurden, die Sache „Stopp der globalen Erwärmung“ zu unterstützen.

Kühe stoßen Methan aus und Methan verursacht die globale Erwärmung, erklären die falschen grünen Meister der Manipulation.

Also keine Kühe, keine Milch und keine anderen Milchprodukte mehr. Stattdessen werden wir dazu animiert, die Freuden der gentechnisch veränderten, synthetisch-chemischen Version zu genießen. „Es gibt keinen Unterschied“, wird uns gesagt.

Sie sehen, wie sich die weitgehend schlafende und passive Menschheit Schritt für Schritt in einen IT-gestalteten Cyborg verwandelt.

Das dritte der toxischen „Trans“-Sterilisationsprogramme ist zum Kronjuwel der technofaschistischen Ideale des Todeskults aus Silicon Valley und dem WEF geworden: der Transhumanismus.

Von der ursprünglichen Spezies (dem Menschen) ist nicht mehr viel übrig, sobald dieser Punkt erreicht ist. Doch das wird nicht der Fall sein, vorausgesetzt, die Menschheit beschleunigt ihr derzeitiges Erwachen – und akzeptiert das Hacken der Heiligkeit des Lebens nicht mehr als eine Form des „Fortschritts“.

Beim Transhumanismus geht es angeblich darum, kybernetische Unsterblichkeit zu erreichen. Eine techno-digitale Form ewigen Lebens. Doch „Leben“ ist es nicht. Es ist eine schwebende Existenzform, der jegliche Definition des wahren Lebens fehlt.

Während der Transhumanismus behauptet, physische, intellektuelle und emotionale Merkmale zu verbessern und dadurch eine „fortgeschrittenere“ Form des Menschen zu schaffen, handelt es sich in Wirklichkeit um eine reduktionistische Vision, die das Bearbeiten/Löschen natürlicher emotionaler Muster bis zu dem Punkt beinhaltet, an dem es zu einer völligen Verfälschung dessen kommt, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.

Die Geschwindigkeit, mit der „intelligente“ Algorithmen und digitale Abhängigkeiten in den Alltag integriert werden, führt dazu, dass elektromagnetische Mikrowellenfrequenzen mittlerweile die menschliche Kommunikation dominieren.

Die gepulsten Mikrowellenstrahlungsfrequenzen 4, 5 und 6G dringen in die Zellen und Neuronen des menschlichen Körpers und Gehirns ein. Dies setzt bereits den Prozess der Entmenschlichung in Gang, der bei häufigen Nutzern von WLAN-basierten Mikrowellentechnologien schließlich zu einer Art Sucht führen kann.

Erweitern Sie dies einfach entsprechend der prognostizierten Entwicklung der KI – und Kybernetik und Robotik kommen ins Spiel.

An diesem Punkt ist der Mensch verloren. Der technologische Abweichler hat die vielfältigen menschlichen kreativen Ausdrucksformen, die die allwissende höchste Quelle des universellen Lebens widerspiegeln, verdrängt.

Der Transhumanismus erweist sich als eine Ideologie des Todes. Das menschliche Gehirn wird zu einem computerbasierten Informationsspeicher, ohne jegliche Verbindung zum Herzen und zur geistigen Essenz, die die Menschheit für immer mit der allmächtigen heiligen Quelle des Lebens verbindet.

Ungläubige und Atheisten erliegen dieser kybernetischen Version der Zukunft nicht unbedingt.

Wenn im Herzen Wärme herrscht und ein Gefühl der Liebe vorherrscht, kann die Menschheit nicht in diese dämonische Umkehrung des geheimnisvollen und aufregenden Lebensabenteuers hineingezogen werden, das jedem Menschen von Geburt an ein Recht ist.

Wir sind die Menschheit. Wir sind „für das Leben“. Wir haben die große Entdeckungsreise, die uns letztendlich zeigen wird, was Leben wirklich ist, gerade erst begonnen. Lassen Sie sich von keiner Technologie von diesem Weg abbringen.

Quellen: PublicDomain/julianrose.info am 27.07.2025