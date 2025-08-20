Trump lässt den Hammer fallen! Geheimer Anruf bei Putin zwingt Selenskyj an den Verhandlungstisch – Ukraine-Krieg, 90-Milliarden-Dollar-Geldwäschenetzwerk, Biolabore und Menschenhandelskorridore werden bald aufgedeckt!

Teile die Wahrheit!

Trump ließ die Kriegsmaschinerie des Tiefen Staates am helllichten Tag zünden. Während globalistische Marionetten hinter verschlossenen Türen versuchten, das Drehbuch umzuschreiben, ließ Trump den Hammer fallen: Ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj ist bereits im Gange und wird innerhalb von zwei Wochen stattfinden.

Nicht über die UNO, nicht über die NATO, nicht über Diplomaten des Weltwirtschaftsforums – über ihn . Den tatsächlichen, rechtmäßigen und amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald J. Trump.

Verstehen Sie, was gerade passiert ist: Dies war der Moment, in dem der Ukraine-Skandal zusammenbrach. Milliarden flossen jahrelang in dieses Loch – gewaschen durch gefälschte Hilfspakete, Briefkastenfirmen und Rüstungsverträge, die von denselben Kumpanen abgeschlossen wurden, die von jeder abgeworfenen Bombe profitieren.

Das Biden-Regime war nur die temporäre Front. Im Krieg in der Ukraine ging es nicht um Grenzen – es ging um Kontrolle, Menschenhandel, Biolabore und Erpressung.

Doch Trump hat die ganze Sache aufgedeckt.

Die Treffen waren nur ein Deckmantel

Das gestrige Treffen im Oval Office mit Selenskyj, Macron, Meloni, Stubb, von der Leyen und dem Rest der europäischen Elite war kein harmloses diplomatisches Ereignis. Es diente der Schadensbegrenzung.

Jeder einzelne von ihnen wusste, was kommen würde – sie waren nicht dort, um „die Sicherheit der Ukraine zu garantieren“. Sie waren dort, um die Kapitulationsbedingungen für das Schattensystem auszuhandeln, das sie seit 2014 aufrechterhalten.

Sie hatten nicht damit gerechnet, dass Trump das Treffen unterbrechen , sich ein Telefon schnappen und Putin direkt vor ihren Augen anrufen würde. (Treffen in Washington zeigte: Alles auf Augenhöhe!)

Dieser Moment war nuklear – nicht im wörtlichen, sondern im politischen und geopolitischen Sinne . Trump brach die Fassade. Er zog den Vorhang herunter und enthüllte, worum es in diesem Krieg wirklich ging:

Das NATO-Angebot der Ukraine war lediglich ein Ablenkungsmanöver, um die von der NATO unterstützten Biowaffenlabore zu verbergen , von denen die meisten von russischen Streitkräften beschlagnahmt und katalogisiert wurden .

Bei den „Hilfspaketen“ handelte es sich nicht um Hilfe, sondern um Schmiergelder . Zehn Prozent davon gingen an „den Großen“, und der Rest zirkuliert über ukrainische Auftragnehmer mit Verbindungen zur CIA , NGOs und das übliche Hütchenspiel der Globalisten.

Unter dem Deckmantel der „Evakuierung“ und „Flüchtlingsumsiedlung“ wurden Kinder durch Kriegsgebiete geschmuggelt , wobei NGOs direkte Verbindungen zu bekannten Eliteringen hatten .

Von ukrainischem Boden aus wurden geheime Standorte und verdeckte Drohnenoperationen gestartet, die sich gegen russische Zivilisten richteten und die Schuld auf „russische False Flags“ geschoben wurden.

Und Trump? Er weiß alles .(Die sorgfältig inszenierte Einigkeitsshow (Video))

Das trilaterale Treffen wird die Erzählung zerstören

Es geht nicht um Händeschütteln und Pressefotos. Nach dem bilateralen Treffen zwischen Putin und Selenskyj wird der trilaterale Gipfel mit Trump etwas darstellen, was die Globalisten mehr als alles andere fürchten: einen Frieden, der von jemandem vermittelt wird, den sie nicht kontrollieren.

Die UNO kann nicht eingreifen. Die NATO kann es nicht manipulieren. Und das WEF kann es nicht stoppen.

Sie glauben, es sei Zufall, dass all dies gerade jetzt ans Licht kommt , während das WEF sich darum bemüht, digitale ID- und Emissionsgutschrift-Kontrollsysteme in der EU zu sichern ? Oder dass BlackRock diese Woche plötzlich Investitionen aus wichtigen ukrainischen Rüstungsproduktionszentren abgezogen hat ?

Sie sehen, was kommt.

Selenskyj in die Enge getrieben, Macron in Panik, die NATO überholt

Selenskyj wurde gestern in die Enge getrieben. Zum ersten Mal konnte er nicht mehr in den auswendig gelernten Phrasen von Langley oder Brüssel sprechen.

Trump legte ihm die Karte der von Russland besetzten ukrainischen Gebiete vor – nicht um zu provozieren , sondern um ihn auf die Realität vorzubereiten . Die falschen Grenzen, die falschen Narrative und die falsche Souveränität sind Geschichte.

Und die Botschaft an Macron und Meloni war klar: Ihr Marionettentheater ist vorbei.

Finnlands Präsident gab zu , dass die europäischen Staats- und Regierungschefs das Telefonat mit Putin „koordiniert“ hatten. Das heißt: Sie wurden gezwungen, mitzuspielen, oder sie wurden komplett aus dem Prozess ausgeschlossen (weitere Informationen auf gazetteller.com). Nicht mehr sie bestimmen das Spiel – Trump tut es.

Und die NATO? Belanglos. Sie ist zu einer überteuerten Sicherheitsfirma ohne Kunden, ohne Glaubwürdigkeit und mit einem wachsenden Skandal degradiert worden. Berichten zufolge dienen interne NATO-Dokumente aus den Jahren 2023 und 2024, die verdeckte Drohnenoperationen in Donezk und Charkiw dokumentieren, der Trump-Regierung als Druckmittel, um zu verhindern, dass sich die NATO in den bevorstehenden Friedensprozess einmischt.

JD Vance, Marco Rubio, Steve Witkoff – Trumps A-Team

Vizepräsident JD Vance, Außenminister Marco Rubio und Sondergesandter Steve Witkoff sind nicht einfach nur politische Ernennungen. Sie sind strategische Krieger in einer neuen Art von Krieg – einem Krieg, der mit Geheimdienstinformationen, Einfluss und Wahrheit geführt wird .

Dies ist ein stiller Krieg gegen die Finanzparasiten, globalistischen Raubtiere und NGO-Netzwerke, die die Ukraine wie einen Automaten des Chaos benutzt haben .

Rubio hat es am besten ausgedrückt:

„Der EINZIGE Führer der WELT, der mit beiden reden und sie beide zu einem Treffen zusammenbringen kann, ist Donald J. Trump …“

Nicht Biden. Nicht Blinken. Nicht die UN. Nur Trump.

Warum jetzt?

Denn Trump hat die Akten bereits gesehen . Die Akten des US-Militärgeheimdienstes. Jene, die Geldspuren aus der Ukraine zurück zu NGOs in Washington, D.C. , die als Hilfskonvois getarnten Routen des Kinderhandels , die als „medizinische Hilfe“ gekennzeichneten Biotech-Lieferungen, die jedoch CRISPR-kodierte virale Frachten enthielten , und mehr aufzeigen.

Warum schweigt die CIA plötzlich ?

Warum berichtete Fox News, das Treffen sei „innerhalb von zwei Wochen“ geplant, konnte den Ort aber nicht bestätigen ? Weil der Ort geheim gehalten wird – nicht aus Sicherheitsgründen, sondern weil er nicht unter der Kontrolle der Globalisten steht .

Es handelt sich um einen von den Weißen Hüten koordinierten Ort , möglicherweise auf neutralem Gebiet, das von Militärbündnissen kontrolliert wird , die mittlerweile der Trump-Regierung treu ergeben sind, und nicht von der UNO.

Dies ist der Zusammenbruch der Kriegswirtschaft

Wenn Trump dieses Friedensabkommen abgeschlossen hat – und das wird er, da können wir sicher sein –, was passiert dann?

Milliardenschwere Geldwäsche-Pipelines werden verschwinden.

NGOs werden entlarvt.

Die NATO wird ihren Zweck verlieren.

Die falsche Führung der Ukraine wird ersetzt.

Das Kinderhandelsnetzwerk, das Osteuropa als Korridor nutzt, wird zerschlagen.

Und die wahren Akteure hinter dem Krieg werden genannt.

Seien Sie nicht überrascht, wenn mit George Soros verbundene Organisationen, Satelliten der Clinton Foundation und alte „Demokratieprojekte“ aus der Obama-Ära still und leise verschwinden . Denn Trump baut das System Stück für Stück ab , und die Ukraine war Ground Zero .

Dies ist nicht „nur Frieden“. Dies ist eine als Friedensprozess getarnte Takedown-Operation .

Letzter Gedanke

Sie erleben es gerade. Der Krieg des „Great Reset“ hat gerade die Trump-Mauer erreicht. Dieselbe Mauer, die die Kartelle stoppte. Dieselbe Mauer, die die manipulierten Wahlen 2020 aufdeckte. Dieselbe Mauer, die nun der gesamten globalen Elite gegenübersteht.

Trump verhandelt nicht. Er baut ab.

Der Ukraine-Krieg endet nicht, weil sie es wollen, sondern weil er entschieden hat, dass er vorbei ist.

Und wann findet das trilaterale Treffen statt?

Die Wahrheit kommt ans Licht.

19. August 2025 – merken Sie es sich. An diesem Tag verlor der Tiefe Staat die Ukraine. (Weitere Informationen auf gazetteller.com)

Und Präsident Donald J. Trump ist der Beendigung ihres Weltkriegs einen Schritt näher gekommen.

Nachtrag:

Der russische Präsident Wladimir Putin hat vorgeschlagen, ein Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wladimir Selenskij in Moskau abzuhalten, berichtete AFP unter Berufung auf mit der Situation vertraute Quellen. Dies habe er angeblich während eines Telefongesprächs mit US-Präsident Donald Trump erklärt.

Laut AFP habe Selenskij dieses Angebot abgelehnt.

Trump rückt das dunkelste Geheimnis der Welt ins Rampenlicht

Ich kann die Freude, die mir Trumps Worte heute bereitet haben, nicht in Worte fassen. Jahrelang wurden viele von uns als verrückt, verschwörerisch und sogar gefährlich bezeichnet, weil wir es wagten, auf die Fäulnis in unserer Gesellschaft hinzuweisen: das massenhafte Verschwinden von Kindern, den großindustriellen Menschenhandel und die uralte Unterströmung von Kinderopfern und rituellem Missbrauch, die die Menschheit seit Jahrhunderten plagt.

Nun hat der Präsident der Vereinigten Staaten es offen ausgesprochen. Bei einem Treffen mit Ursula von der Leyen sprach Trump direkt vom „massiven weltweiten Problem vermisster Kinder“. Endlich wird die Wahrheit aus dem höchsten Amt der Welt ans Licht gebracht.

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump seine Hand in diesem Krieg zeigt. Schon in den ersten Tagen seiner Präsidentschaft machte er den Kinderhandel zu einem zentralen Ziel:

•Er unterzeichnete Durchführungsverordnungen zur Einfrierung der Vermögenswerte von Menschenhändlern und Missbrauchstätern.

•Er startete die Operation Talon und andere Grenzinitiativen, um die Kartelle zu zerschlagen, die als Kanäle für den Kinderhandel dienen.

• Er verstärkte die Finanzierung und Zusammenarbeit zwischen den Agenturen, um Kinder zu retten und Netzwerke zu zerschlagen.

•Er stufte die Kartelle als terroristische Organisationen ein und öffnete damit die Tür für militärische Maßnahmen gegen genau die Strukturen, die vom Menschenhandel und der modernen Sklaverei profitieren.

Und er hat diesen Kampf stets als das bezeichnet, was er ist: ein „Krieg gegen das Böse“.

Für diejenigen unter uns, die dieses Wissen wie eine Last mit sich herumtragen und zusehen müssen, wie die Welt dabei schläft, ist dieser Moment von großer Bedeutung. Denn wenn Trump etwas ans Licht bringt, sind das nicht nur Worte, sondern ein Signal.

Was einst im Dunkeln lag, wird nun ans Tageslicht gezerrt: die Menschenhändlernetzwerke, die Kartelle, die Politiker und, ganz wichtig, die Eliten, die sich viel zu lange am Leid der Unschuldigsten bereichert haben.

Jahrhundertelang wurden die Rituale von Moloch, Baal und Saturn im Geheimen abgehalten, getarnt als „Tradition“ oder „Macht“. Heute wird diese Hülle aufgerissen.

Trump hat der Welt gerade gesagt: Das ist real und wir werden dem ein Ende setzen.

Das, meine Freunde, ist ein Grund zur Freude. Große, große Freude. Die Art von Freude, die einem die Tränen in die Augen treibt.

Quellen: PublicDomain/gazetteller.com/ am 20.08.2025