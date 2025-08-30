Teile die Wahrheit!

Die Vereinigten Staaten waren das einzige Mitgliedsland des UN-Sicherheitsrats (UNSC), das sich weigerte, eine gemeinsame Erklärung zur anhaltenden Hungersnot im Gazastreifen zu unterstützen, berichtete ein Sputnik-Korrespondent am Mittwoch.

Zuvor hatte der UN-Sicherheitsrat eine Sitzung einberufen, um den Nahen Osten und die Palästina-Fragen zu erörtern. Die Diskussionen drehten sich hauptsächlich um die Berichte über eine Hungersnot in der palästinensischen Enklave sowie den israelischen Doppelangriff auf das Nasser-Krankenhaus, bei dem Dutzende Menschen, darunter auch Journalisten, getötet und verletzt wurden.

In seiner Rede behauptete der Ständige Vertreter Israels bei den Vereinten Nationen, Danny Danon, die Integrierte Klassifizierung der Ernährungssicherheit (IPC) der UN habe zwar zwei Untersuchungen in Gaza durchgeführt, aber einen Anhang „versteckt“, der angeblich keine Hungersnot in der Enklave zeige.

Der Gesandte forderte die IPC außerdem auf, ihren „groben und betrügerischen“ Bericht zurückzuziehen.

Am Freitag bestätigte das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) zum ersten Mal seit Beginn des Konflikts im Jahr 2023 eine katastrophale Hungersnot im Gazastreifen.

Laut IPC gibt es fünf Phasen der Unterernährung, wobei die Phasen drei bis fünf einen schweren Nahrungsmittelmangel kennzeichnen.

Die jüngste Analyse des WFP zeigt, dass die Bedingungen im Gazastreifen nun ausreichen, um die extremste Hungersnot auszurufen.

Bis Ende September werden mehr als 640.000 Menschen in der palästinensischen Enklave von katastrophaler Ernährungsunsicherheit betroffen sein, die als IPC-Phase 5 eingestuft wird.

Trump bietet Netanjahu Deckung, um den Völkermord und die Hungersnot in Gaza vier Monate lang bis zum Jahresende fortzusetzen

Der erste US-Präsidentengesandte, Steve Witkoff, wollte die Lage vertuschen, doch er vertuschte sie. Nach Treffen im Weißen Haus unter Präsident Donald Trump erklärte er, die Lösung für Gaza werde bis Ende des Jahres erreicht sein. Er enthüllte, dass Trump dem Premierminister der Besatzungsregierung, Benjamin Netanjahu, praktisch länger als den von Netanjahu angekündigten Zeitraum gewährt hatte, den er zur Lösung der Situation benötigte. Statt zwei Monaten gab Trump Netanjahu vier Monate, um den Hunger- und Völkermordkrieg in Gaza zu beenden.

Inzwischen zweifeln viele im Gazastreifen an Netanjahus Fähigkeit, den Krieg so lange fortzusetzen, und an seiner Fähigkeit, ihn zu beenden. Die Armee leidet unter Zerfall und der Unfähigkeit, weitere Soldaten und Offiziere zu rekrutieren, sei es durch Freiwilligenarbeit, Wehrpflicht oder Einberufung der Reservisten.

Die Heimatfront explodiert angesichts Netanjahus und seiner Kriegsentscheidung. Tag für Tag verschärft sich der Zerfall um Netanjahu und die Kriegsgefahr. Parallel dazu vereinen Netanjahus erklärte Kriegsziele die Heimatfront im Gazastreifen mit dem Widerstand. Sie zielen insbesondere auf die Entwaffnung des Widerstands, die Vertreibung der Bevölkerung und die Bedingung einer Einstellung der Feindseligkeiten ab.

Dadurch wird die Standhaftigkeit des Widerstands vor der Bevölkerung geschützt. Gleichzeitig scheinen die notwendigen militärischen Ziele – die Freilassung der Gefangenen und die Ausschaltung des Widerstands – unmöglich gleichzeitig zu erreichen, da mehr Krieg mehr Gefangene dem Tod aussetzt.

Im Libanon enthüllten politische Quellen, die den Besuch des US-Gesandten Thomas Barrack und der ihn begleitenden großen Delegation, insbesondere Senator Lindsey Graham, verfolgten, dass es bei dem Besuch nicht gelungen sei, die Zustimmung des Präsidenten zu der Formel einzuholen, die die Delegation bei ihrem Treffen mit dem Premierminister der Besatzungsmacht, Benjamin Netanjahu, vorgestellt hatte.

Diese Formel besagte, dass der Libanon die Entwaffnung des Widerstands abschließen müsse, wonach Israel prüfen werde, was es durch die Regulierung seiner Angriffe und die Aufstellung seiner Streitkräfte tun könne. Barrack entwickelte eine Formel, die die Ausarbeitung eines israelischen Plans parallel zum Plan der libanesischen Armee verband. Die Israelis dementierten dies öffentlich, da sie alle Pläne auf dem Papier für uninteressant hielten. Sobald die Armee entwaffnet sei, würden sie prüfen, was sie tun könnten, und andernfalls ihr Möglichstes tun, um die Operationen zu eskalieren.

Während Barrack gezwungen war, dem Zorn der Südstaatler zu entgehen, die sich in Tyros und Khiyam versammelt hatten, um ihn zu treffen, nachdem er aufgrund seiner Unhöflichkeit vorgestern mit dem Zorn der Medien überzogen worden war, trat seine Assistentin Morgan Ortagus vor die Politiker und Medien und fragte sie nach ihrer Meinung zu ihrem Make-up, ihrer Frisur und ihrer Nagelfarbe.

An der Front der Widerstandskräfte bezeichnete Parlamentspräsident Nabih Berri die Lage als zunehmend kompliziert. Barak habe nichts Positives gebracht. Der politische Berater des Hisbollah-Generalsekretärs, Hadsch Hussein Khalil, warnte vor der Gefahr, dass die Regierung die Armee mit der Entwaffnung betraue und damit Zwietracht säe, die die Lage im Libanon gefährde. Er forderte den Präsidenten der Republik auf, Rettungsmaßnahmen zu ergreifen, um die Ordnung im politischen System wiederherzustellen.

Parlamentspräsident Nabih Berri äußerte sich unzufrieden über die Ergebnisse des Besuchs der US-Delegation im Libanon. In einem Presseinterview sagte er: „Die Amerikaner haben das Gegenteil von dem getan, was sie uns versprochen hatten“, und bezog sich dabei auf die erwartete israelische Reaktion auf die vom US-Gesandten Tom Barrack propagierte „Schritt-für-Schritt“-Politik.

Barrack und andere Delegationsmitglieder vertraten jedoch eine andere Position und betonten, die Hisbollah müsse entwaffnet werden, bevor ein israelischer Rückzug aus libanesischem Gebiet und die Einstellung seiner Angriffe im Libanon erörtert werden könne. Berri betonte, die US-Delegation habe „nichts von Israel mitgebracht, und deshalb sind die Dinge wieder kompliziert geworden.“

Berri weigerte sich angesichts dieser neuen Komplikation, über die nächste Phase zu sprechen, betonte aber lediglich, dass die Angelegenheit „nicht einfach“ sei. Auf eine Frage zu der für den 2. September angesetzten Regierungssitzung, bei der der Plan der Armee zur Entwaffnung der Hisbollah diskutiert werden soll, sagte Berri: „Alles, was im Land zu Meinungsverschiedenheiten führt, ist verwerflich.“

Medienberichten zufolge teilte Sprecher Nabih Berri seinen Vertrauten mit, dass ihm die Verhandlungsoptionen mit den Amerikanern ausgegangen seien, nachdem diese bei ihrem letzten Besuch ihre Verhandlungsbedingungen erhöht hatten. Die Quellen fügten hinzu, dass das Duo nach Bekanntwerden der Ergebnisse des Besuchs der amerikanischen Delegation nächste Woche eine Reihe von Volksprotesten starten werde, deren Art noch unklar sei.

Der Abgeordnete Jihad al-Samad, Vorsitzender des parlamentarischen Verteidigungs- und Sicherheitsausschusses, stellte fest, dass die Regierung eine ihr aufgezwungene Agenda umsetze und es an einem klaren Aktionsplan fehle. Er erklärte: „Die Regierung geht einige Themen auf eine Weise an, die nicht im Einklang mit der Nationalcharta steht und das Prinzip der Koexistenz, auf dem der Libanon aufgebaut ist, nicht berücksichtigt.

Wenn die Regierung einer ausländischen Agenda folgt, führt sie das Land in unerwünschte Bahnen.“ Er betonte: „Die Regierung hat zwar Vorgaben erhalten und befolgt, aber die Lektion bleibt, die Entscheidungen umzusetzen.

Die Wiederherstellung der Souveränität beginnt mit dem Ende der Besatzung und der Verhinderung der Verletzung des Luftraums zu Land, zu Wasser und in der Luft. Solange es Besatzung gibt, wird es Widerstand geben.“

Nachdem der Libanon über den US-Gesandten die israelische Antwort erhalten hatte, in der jeder israelische Schritt an die Entwaffnung der Hisbollah geknüpft wurde und keine US-Garantien vorlägen, richtete sich die Aufmerksamkeit auf die Haltung der libanesischen Regierung zum staatlichen Waffenmonopol und dem Armeeplan, den sie voraussichtlich bei der kommenden Kabinettssitzung am 2. September vorlegen wird.

Nach Informationen von TID verläuft die Sitzung derzeit planmäßig, wobei die gestrige Haltung von Parlamentspräsident Berri die Positionen des Präsidenten und des Premierministers stark belasten wird, nachdem die Amerikaner von ihren Versprechen abgerückt sind, wie der Parlamentssprecher sagte. Der Präsident hatte zuvor erklärt, die Umsetzung des US-Papiers erfordere die Zustimmung dreier Parteien: Libanon, Israel und Syrien.

Unterdessen räumte Tom Barrack ein, dass der Libanon Schritte unternommen habe und Israel verpflichtet sei, entsprechende Schritte zu unternehmen. Die Ablehnung des US-Papiers durch die israelische Besatzungsmacht bedeutet also, dass die Regierung ungehindert ihrer Arbeit nachgehen kann.

Dies wirft die Frage auf: Warum besteht der Premierminister darauf, an den Beschlüssen seiner Regierung vom 5. und 7. August bezüglich des staatlichen Waffenmonopols festzuhalten, solange Israel entsprechende Schritte ablehnt? …

