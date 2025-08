Teile die Wahrheit!

Foxnews berichtet aus den USA:

Medwedew sagte, Trumps neue Frist für Russland zur Beendigung des Krieges mit der Ukraine sei ein weiterer „Schritt in Richtung Krieg“.

Präsident Donald Trump gab am Freitag bekannt, er habe „die Stationierung von zwei Atom-U-Booten in den entsprechenden Regionen angeordnet“, nachdem der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew „äußerst provokative Äußerungen“ gemacht hatte.

Medwedew sagte Anfang der Woche, Trumps neue Frist für Russland zur Beendigung des Konflikts mit der Ukraine sei ein weiterer „Schritt in Richtung Krieg“.

„Aufgrund der höchst provokativen Aussagen des ehemaligen Präsidenten Russlands, Dmitri Medwedew, der heute stellvertretender Vorsitzender des Sicherheitsrats der Russischen Föderation ist, habe ich angeordnet, zwei Atom-U-Boote in den entsprechenden Regionen zu stationieren, nur für den Fall, dass diese dummen und aufrührerischen Aussagen mehr als nur das sind“, sagte Trump in einem Beitrag auf Truth Social.

„Worte sind sehr wichtig und können oft zu unbeabsichtigten Konsequenzen führen. Ich hoffe, dass dies nicht einer dieser Fälle sein wird“, fügte er hinzu.

Aus Russland gab es keine unmittelbare Reaktion auf Trumps Äußerungen. Das russische Außenministerium reagierte am Freitag nicht unmittelbar auf eine Bitte von Fox News Digital um einen Kommentar.

Medwedew, derzeit stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrats, warnte, dass Trumps Ankündigung vom Montag, Russland müsse den Konflikt mit der Ukraine innerhalb von 10 bis 12 Tagen beenden, für die USA kein gutes Ende nehmen würde.

„Trump spielt mit Russland das Ultimatumspiel: 50 Tage oder 10 … Er sollte zwei Dinge bedenken: 1. Russland ist nicht Israel oder gar der Iran. 2. Jedes neue Ultimatum ist eine Drohung und ein Schritt in Richtung Krieg.

Nicht zwischen Russland und der Ukraine, sondern mit seinem eigenen Land“, sagte Medwedew am Montag in einem Beitrag auf X. „Lass uns nicht den Weg des verschlafenen Joes gehen!“

Trump hatte am 14. Juli angekündigt, er werde „harte Zölle“ gegen Russland verhängen, falls Moskau nicht innerhalb von 50 Tagen einem Friedensabkommen zustimme. Am Montag sagte er jedoch, angesichts der festgefahrenen Verhandlungen sei es sinnlos, so lange zu warten.

„Ich werde eine neue Frist setzen, die in zehn bis zwölf Tagen ab heute endet“, sagte Trump gegenüber Reportern aus Schottland. „Es gibt keinen Grund zu warten. Es waren 50 Tage. Ich wollte großzügig sein, aber wir sehen einfach keine Fortschritte.“

Trumps Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, da seine Frustration über Putin in den letzten Wochen gewachsen ist, da es keine Fortschritte in Richtung Frieden zwischen Russland und der Ukraine gibt.

Und nur einen Tag, nachdem Russland nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe mehr als 300 Drohnen, vier Marschflugkörper und drei ballistische Raketen auf die Ukraine abgefeuert hatte.

Trump schrieb am Freitag auf Truth Social außerdem: „Ich wurde gerade darüber informiert, dass in diesem Monat im lächerlichen Krieg mit der Ukraine fast 20.000 russische Soldaten gestorben sind.“

„Russland hat seit Jahresbeginn 112.500 Soldaten verloren. Das sind viele unnötige Todesfälle! Aber auch die Ukraine hat schwer gelitten.

Seit dem 1. Januar 2025 hat sie rund 8.000 Soldaten verloren, die Vermissten sind in dieser Zahl noch nicht enthalten“, fügte der Präsident hinzu.

„Auch die Ukraine hat Zivilisten verloren, wenn auch in geringerer Zahl, als russische Raketen in Kiew und anderen ukrainischen Gebieten einschlugen.

Dies ist ein Krieg, den es nie hätte geben dürfen – Dies ist Bidens Krieg, nicht der von ‚TRUMP‘. Ich bin nur hier, um zu sehen, ob ich ihn stoppen kann!“

Die russische Nachrichtenagentur TASS schreibt unter Anderem:

Am 28. Juli schrieb Medwedew in X, dass Trump, während er Russland droht und eine Verkürzung des Zeitrahmens für eine Lösung des Konflikts in der Ukraine ankündigt, nicht vergessen sollte, dass jedes Ultimatum ein Schritt in Richtung Krieg sei. Am 31. Juli rief er Trump dazu auf, die Gefahr der „Toten“ nicht zu vergessen.

Damit kommentierte er die Äußerungen des amerikanischen Präsidenten über die russische Wirtschaft sowie die Selbstkritik in seinem Telegram-Kanal.

„Über die „tote Wirtschaft“ Indiens und Russlands und das „Betreten gefährlichen Terrains“ – nun, er soll sich an seine Lieblingsfilme über die „Walking Dead“ erinnern und auch daran, wie gefährlich eine „tote Hand“ sein kann, die es in der Natur nicht gibt“, schrieb Medwedew und setzte ein lachendes Smiley auf.

Während des Kalten Krieges nannte der Westen das sowjetische Perimetersystem „Dead Hand“ („Tote Hand“), das im Falle einer Aggression gegen die UdSSR einen garantierten massiven nuklearen Antwortschlag ermöglichte.

Quellen: PublicDomain/foxnews.com am 01.08.2025