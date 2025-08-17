Trumps Trojanisches Pferd: Wie Stablecoins heimlich den Weg für ein CBDC-Kontrollnetz ebnen

Teile die Wahrheit!

Der Finanzputsch, der sich unter der Trump-Regierung beschleunigt, ist nicht nur ein weiterer Machtkampf – er ist eine sorgfältig konstruierte Falle.

Während die Öffentlichkeit durch Scharaden im Kongress und Medienablenkung manipuliert wird, entwickeln sich Stablecoins – vermarktet als Vehikel der „dezentralen Finanzwelt“ – still und leise zu einem Hintertürsystem für digitale Zentralbankwährungen (CBDC).

Dies ist keine Randverschwörungstheorie, sondern die bestätigte Strategie der Architekten des globalen Resets . Von Mike Adams.

Ich habe kürzlich Catherine Austin Fitts vom Solari Report interviewt , um die Details zu vertiefen. Das vollständige Interview können Sie sich unten ansehen.

Der Stablecoin-Schwindel: Eine „digitale Palette voller Bargeld“ für die globale finanzielle Versklavung

Catherine Austin Fitts, ehemalige stellvertretende US-Wohnungsbauministerin und Gründerin des Solari Report , nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn sie die Agenda erklärt:

„Was [die Regierung] im Wesentlichen erreichen will, ist, die Welt mit Stablecoins zu überschwemmen. Statt den Dollar zum ‚Großen Satan‘ zu machen, soll er zu einer coolen, modischen und angesagten Kryptowährung werden. Sie versuchen, den gesamten Planeten auf Dollar umzustellen.“

Der Plan für diese Machtübernahme wurde im G20-Film enthüllt , einem von den Eliten des Silicon Valley finanzierten Propagandafilm. (QFS-NESARA-GESARA-Sekte: Der als Erwachen getarnte Überlegenheitskult)

Darin spielt die Schauspielerin Viola Davis einen US-Präsidenten, der über ein Stablecoin-System globale „Agrarkredite“ einführt, um die Lebensmittelversorgungsketten zu kapern und ein Weltbankensystem durchzusetzen. Sie halten das für Fiktion?

Falsch gedacht – der Kongress hat gerade den GENIUS Act verabschiedet , ein Gesetz, das Washington formell ermächtigt, Stablecoins als Kontrollnetz zu instrumentalisieren und so drei zentrale Zerstörungszonen zu schaffen:

Lokale Währungen ersetzen

Stablecoins wie Tether (USDT) oder USD Coin (USDC), die an den US-Dollar gekoppelt sind, sollen nationale Währungen destabilisieren. Ein Beispiel hierfür ist das unglückselige Bitcoin-Experiment in El Salvador:

Es war keine echte Dezentralisierung, sondern eine Hintertür für die Dollar-Dominanz, um die Fähigkeit des US-Finanzministeriums zu erhalten, Schulden in eine große Nachfragekurve für Dollar zu verkaufen.

Den Treasury-Markt aufblähen

Wie Frau Fitts anmerkt, sind 21 Billionen Dollar aus der Bundeskasse „verschwunden“ – nicht durch Defizite, sondern durch Schwarzgeldbetrug bei Pentagon-Verträgen.

Über die Drehtür des Pentagons (Halliburton, DynCorp usw.) wurden Billionen Dollar im Ausland gewaschen, und Stablecoins versprechen nun, diese Geldwäsche-Infrastruktur weiter zu stärken.

Der Algorithmus ist einfach: Stablecoins stützen künstlich die Nachfrage nach US-Staatsanleihen, während die Fed mehr Geld für Verschwendung, Betrug, Geldwäsche und die Finanzierung weiterer Kriege druckt.

Sozialkredit durchsetzen

Die Überwachungsinfrastruktur der großen Technologieunternehmen verschmilzt mit den Finanzsystemen. Palantirs KI – die von der ICE zur Überwachung von Migranten eingesetzt wird – überwacht nun Kryptotransaktionen und kennzeichnet Dissidenten als „Hochrisiko“.

Fitts warnt, dies könnte sich zu einer Big-Brother-Überwachungsdystopie entwickeln, in der die Regierung privaten Stablecoin-Organisationen vorschreibt, welche Konten sie einfrieren oder beschlagnahmen sollen (oder welche Art von Käufen für bestimmte Personen eingeschränkt werden sollen, etwa der Kauf von Munition oder Gold).

Die BRICS-Bedrohung und warum das Dollar-Syndikat in Panik gerät

Als Russland 2022 aus dem SWIFT-Netzwerk ausgeschlossen wurde, verzagten die BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) nicht, sondern beschleunigten ihre multipolare Revolte.

Sie strichen den Dollarhandel, führten goldgedeckte Zahlungen über SPFS (Russlands SWIFT-Alternative) ein und wickelten sogar Ölgeschäfte in Renminbi ab. Diese tödliche Kombination zwang Trumps Team zum Gegenschlag.

Nun droht es Indien, Brasilien und China mit 100-prozentigen Strafzöllen, um sie für den Import russischer Energie zu bestrafen , ihre Volkswirtschaften zu schwächen und sie (sofern sie sich fügen) zurück in den Dollar-Orbit zu drängen.

Fitts beschreibt Amerikas Plünderung sowohl ausländischer als auch inländischer Länder:

Die Ukraine ist gescheitert, also können sie Russland nicht ausplündern. Jetzt hoffen sie, dass sie an die Ölsande Albertas und die seltenen Erden Grönlands kommen können … Sie können den Finanzcoup mit einem echten Coup vollenden. Howard Lutnick sagte im Wahlkampf, wir hätten Land und Bodenschätze im Wert von 500 Billionen Dollar in der Bundesbilanz.“

mRNA, vergiftete Kinder und die Epstein-Akten-Verbindung

Dieselbe Kabale, die Epsteins Pädophilie-Netzwerk betrieb, drängt jetzt Kinder auf mRNA-„Impfstoffe“ – ein modernes Eugenik-Programm, das als Gesundheitsfürsorge vermarktet wird. Folgen Sie der Kontrolle:

Bill Gates‘ Global Health Corps spendete eine Milliarde Dollar an GAVI, um Impfungen in Schulen voranzutreiben, während es bei den „bahnbrechenden“ Studien von Pfizer an langfristigen klinischen Tests zum Nachweis der Sicherheit oder Wirksamkeit mangelte.



Im Rahmen der Operation Warp Speed wurden diese Giftstoffe im Eilverfahren und ohne jegliche Haftung ausgebracht – und dabei wurden wahrscheinlich mindestens 1,5 Millionen Amerikaner getötet (und weitere Millionen verstümmelt und verletzt).



Die Epstein-Akten bringen alles zusammen: Erpressungsakten wurden verwendet, um mächtige Politiker dazu zu zwingen, Lockdowns, Masken und Impfvorschriften am Arbeitsplatz zu unterstützen – alles Teil eines Plans, der Massensterben und Unfruchtbarkeit herbeiführen soll.

Es ist alles Teil des globalistischen Entvölkerungsplans.

So können Sie aussteigen, bevor das digitale Konzentrationslager geschlossen wird

Fitts‘ Überlebensmanifest:

1. Verzichten Sie auf den Fernseher

„Die Amerikaner wollen die Geschichte ‚Mir geht es gut‘ und ihren Scheck.“ Ersetzen Sie echte Quellen durch NPR, Fox News und CNN – lokale Bauernmärkte und alternative Plattformen wie Brighton Social, alternative Videoplattformen und alternative Nachrichtenquellen.

2. Schützen Sie Ihre Gesundheit

Legen Sie sich einen Vorrat an natürlichen antiviralen Mitteln (Holundersirup, kolloidales Silber) an und erlernen Sie Erste Hilfe mit Kräutern.

Informieren Sie sich über Ivermectin, Chlordioxid, kolloidales Silber und andere „verbotene“ Mittel, die verboten sind, weil sie so gut wirken, dass sie der medizinischen Industrie wiederkehrende Einnahmen entziehen.

3. Ziehen Sie in eine Gerichtsbarkeit, in der die Freiheit lebt

Erwägen Sie einen Umzug in einen besseren Staat, eine bessere Stadt oder einen besseren Landkreis, in dem die US-Verfassung und die individuellen Freiheiten respektiert werden.

Fitts‘ letzte Warnung

Trumps „Steuerrückerstattungen“ und sein „BGE“ sind Bestechungsgelder, um Andersdenkende zum Schweigen zu bringen, während uns das Kontrollnetz einsperrt. Fitts kommt zu dem Schluss:

Sie unterstützen einen finanziellen Staatsstreich, der sich nun in einen regelrechten Putsch verwandelt, und sie machen Geld … indem sie das Land auf lange Sicht verscherbeln … und sie verkaufen alles, was unseren Reichtum geschaffen hat – die größte Fehlallokation von Kapital in der Geschichte der westlichen Zivilisation.

Sie liquidieren [nationale Vermögenswerte]. Sie unterstützen eine Plünderung … wenn diese Typen Erfolg haben und Sie in das digitale Konzentrationslager treiben, verlieren Sie alles … sie werden Ihre Kinder kontrollieren.“

Die Uhr tickt.

Wach jetzt auf.

Video:

