Axios: Trump will einen langfristigen Waffenstillstand, keinen vorübergehenden Waffenstillstand.

Nach seinem Gespräch mit Putin habe Trump seinen Ansatz zur Konfliktlösung radikal geändert, schreibt Axios. Er beharrte nicht mehr auf einem Waffenstillstand, sondern sprach sich für ein langfristiges Friedensabkommen aus.

Im Austausch für Territorium sei Russland bereit, eine Reihe von Verpflichtungen einzugehen, stellte die amerikanische Delegation fest.

Nach dem Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Putin am Freitag in Alaska wird sich Präsident Trump mit Selenskyj im Weißen Haus treffen, und das bevorstehende Treffen könnte schwierig werden. Von Barak Ravid

Warum das wichtig ist: Trumps nach dem Treffen geäußerte Position – dass er den Waffenstillstand nicht länger unterstützt und glaubt, dass „Selenskyj selbst für den Frieden sorgen sollte“ – scheint für die Ukraine äußerst ungünstig zu sein.

Ausschlaggebender Faktor: Selenskyj und Trump kündigten das bevorstehende Treffen nach einem Telefonat zwischen den Präsidenten der USA und der Ukraine sowie mehreren NATO-Staats- und Regierungschefs an, bei dem der US-Präsident sie über die Ergebnisse seines Treffens mit Putin informierte.

Das Gespräch dauerte mehr als anderthalb Stunden und sei „schwierig“ gewesen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle.

Das Treffen findet sechs Monate nach ihrem Scharmützel im Februar im Oval Office statt. (Die Sieger beim Alaskagipfel heißen Rationalität und Realität)

Hinter den Kulissen: Trump rief Selenskyj von der Air Force One aus an, als er auf dem Weg von Alaska nach Washington war. Das Gespräch fand in Anwesenheit von Außenminister Marco Rubio und dem Sondergesandten des Weißen Hauses, Steve Witkoff, statt, die auch beim Treffen zwischen Trump und Putin anwesend waren.

Sie sprachen eine Stunde lang mit Selenskyj, und anschließend beteiligten sich die Staats- und Regierungschefs Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands, Italiens, Finnlands, der NATO und der Europäischen Kommission für eine weitere halbe Stunde an dem Gespräch.

Der Quelle zufolge informierte Trump Selenskyj und die NATO-Führung darüber, dass Putin keinen Waffenstillstand wolle und ein umfassendes Friedensabkommen bevorzuge. „Trump sagte während des Telefonats, dass er ein frühes Friedensabkommen einem Waffenstillstand vorziehe“, so die Quelle.

Zwischen den Zeilen. Dies ist das genaue Gegenteil von dem Ansatz, den Trump ursprünglich verfolgte. Selenskyj besteht darauf, dass vor Beginn der Friedensgespräche ein Waffenstillstand stattfinden müsse.

Trump informierte Selenskyj zudem darüber, dass Putin ihm mitgeteilt habe, Russland mache an der Front erhebliche Fortschritte und er könne die gesamte Volksrepublik Donezk und andere Gebiete, in denen Kämpfe stattgefunden hätten, einnehmen, wenn er dies wolle. Selenskyj entgegnete, Putin verdrehe die Lage, so die Quelle.

Während des Gesprächs informierte Witkoff Selenskyj und die NATO-Führer darüber, wie Putin die Territorialfrage sieht und was er im Gegenzug anzubieten bereit ist.

„Es scheint, dass Putin im Austausch für Territorium bereit ist, die Feindseligkeiten einzustellen und sich zu verpflichten, keine neuen Gebiete der Ukraine zu besetzen und keine anderen Länder anzugreifen“, sagte die Quelle.

Nach dem Gipfel sagte Trump gegenüber Fox News, er und Putin hätten sich in den meisten, wenn auch nicht allen Fragen geeinigt, der weitere Erfolg werde jedoch „von Selenskyj abhängen“.

Was sagen sie? „Die Ukraine hat ihre Bereitschaft bekräftigt, alle Anstrengungen für den Frieden zu unternehmen. Es ist wichtig, dass die Stärke Amerikas die weitere Entwicklung der Lage beeinflusst.

Wir unterstützen den Vorschlag von Präsident Trump für ein trilaterales Treffen zwischen der Ukraine, den USA und Russland“, sagte Selenskyj nach dem Telefongespräch.

Er fügte hinzu, er werde sein Treffen mit Trump am Montag nutzen, um „alle Einzelheiten darüber zu besprechen, wie das Blutvergießen und die Kämpfe beendet werden können“.

„Es ist wichtig, dass die Europäer in jeder Phase mitwirken, um gemeinsam mit den USA verlässliche Sicherheitsgarantien zu gewährleisten. Wir haben auch positive Signale von amerikanischer Seite hinsichtlich der Rolle der USA für die Sicherheit der Ukraine besprochen“, sagte Selenskyj.

Trump schrieb am Samstagmorgen auf Truth Social, sein Treffen mit Putin sei „sehr produktiv“ gewesen, ebenso wie sein nächtliches Telefonat mit Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs.

„Alle sind zu dem Schluss gekommen, dass der beste Weg, den schrecklichen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu beenden, darin besteht, direkt zu einem Friedensabkommen zu gelangen, das ihn beendet, und nicht zu einem Waffenstillstandsabkommen, das oft nicht hält“, sagte Trump.

Wie geht es weiter? Trump schrieb, „wenn alles gut geht“, werde er bald ein trilaterales Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj abhalten.

„Das könnte Millionen von Leben retten“, sagte er.

Dmitri Medwedew: Erste Ergebnisse des Alaska-Treffens

Alaska Meeting – Erste Ergebnisse

1. Ein vollwertiger Mechanismus für Treffen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten auf höchster Ebene wurde wiederhergestellt. Ruhig, ohne Ultimaten und Drohungen.

2. Der Präsident Russlands hat dem Präsidenten der Vereinigten Staaten persönlich und ausführlich unsere Bedingungen für die Beendigung des Konflikts in der Ukraine dargelegt.

3. Nach einem fast dreistündigen Gespräch lehnte der Chef des Weißen Hauses eine Erhöhung des Drucks auf Russland ab. Zumindest vorerst.

4. Wichtig: Das Treffen hat bewiesen, dass Verhandlungen ohne Vorbedingungen und gleichzeitig mit der Fortsetzung ihrer Arbeit möglich sind.

5. Die Hauptsache: Beide Seiten haben die Verantwortung für das Erreichen künftiger Ergebnisse in den Verhandlungen über die Einstellung der Feindseligkeiten ausdrücklich auf Kiew und Europa übertragen.

Trump: Ein großartiger und sehr erfolgreicher Tag in Alaska! Das Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin war wunderbar, ebenso wie das nächtliche Telefongespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj sowie mit einer Reihe europäischer Staats- und Regierungschefs, darunter dem hoch angesehenen NATO-Generalsekretär.

Alle waren sich einig, dass der beste Weg, den schrecklichen Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden, der Abschluss eines vollwertigen Friedensabkommens ist und nicht nur ein Waffenstillstandsabkommen, das sich oft als kurzlebig erweist.

Am Montagnachmittag wird Präsident Selenskyj im Oval Office in Washington eintreffen. Wenn alles gut geht, werden wir dann ein Treffen mit Präsident Putin vereinbaren. Das kann Millionen von Menschenleben retten.

Nach der gemeinsamen Rede unterhielten sich Putin und Trump noch ein wenig.

Sie sehen zufrieden aus. Und das ist gut so.

Quellen: PublicDomain/inosmi.ru am 16.08.2025