Von Bill Gates patentierte Mikrochips in zahlreichen alltäglichen Lebensmitteln entdeckt

Nach diesem kurzen Flirt mit der Ehrlichkeit lernte Clinton seine Lektion und sprach nie wieder über die Experimente. Gleichzeitig lief die Agenda der Eliten, die Massen medizinisch zu unterwerfen, auf Hochtouren, und Bill Gates aktivierte langjährige US-Patente, um seine Mikrochip-Armee ohne öffentliche Zustimmung auf den Markt zu bringen.

Schutz vor Produktfälschungen ist die Hauptstory. Doch wir wissen es besser. Denn gefälschte Produkte sind nicht nur in Parmesankäse enthalten. Sie stecken auch in Coca-Cola und Pepsi. Und all das geht auf einen Deal zurück, den Bill Gates‘ Microsoft letztes Jahr mit ihnen abschloss.

Was ist also wirklich los? Gehen wir zurück zum Anfang.

Alles begann in einem von der Gates Foundation finanzierten Biotech-Labor in New Jersey . Die Erfindung? Ein so kleines Stück Technologie, dass es unbemerkt in Lebensmittel eingebracht werden konnte. Sie nannten es den p-Chip – einen Mikrotransponder , der zunächst an Labormäusen getestet wurde.

Und so funktioniert es: Der Chip ist nicht größer als ein Sandkorn – nur 500 Mikrometer im Durchmesser – und trägt dennoch einen einzigartigen ID-Code, der dauerhaft in seinen Siliziumkern eingraviert ist.

Die Stromversorgung erfolgt nicht über Batterien, sondern über Licht. Wird er von einem modulierten Laser getroffen, erwachen winzige Fotodioden im Inneren des Chips zum Leben und versorgen eine integrierte Schaltung mit Strom.

Dieser Schaltkreis aktiviert eine mikroskopische Antennenschleife, die die eindeutige ID des Chips über ein Ultraniedrigfrequenzsignal überträgt. Der Haken?

Mit einem normalen RFID-Lesegerät lässt sich die ID nicht erfassen. Nein – dafür ist spezielles Gerät erforderlich, das es im Elektronikfachhandel nicht gibt. Nur das richtige Lesegerät in den richtigen Händen kann die Daten erfassen und entschlüsseln.

Und hier nimmt die Geschichte eine düsterere Wendung. Bill Eibon, Chief Technology Officer bei p-Chips, ließ in einem Interview mit IEEE Spectrum etwas durchsickern. Er gab zu, dass diese Chips von Gates als „Sicherheitsgeräte“ finanziert wurden – und dass jeder einzelne Chip, den Sie verwenden, protokolliert, archiviert und vollständig zurückverfolgt wird.

In seinen eigenen Worten sagte er:

„Wenn man einen Chip auf etwas platziert, hat es sofort einen digitalen Zwilling , und man kann ihm alle Arten von Metadaten zuordnen und ihn für immer indizieren. Das ist ein Sicherheitsgerät. Jeder jemals hergestellte Chip wird archiviert. Alles ist rückverfolgbar. Das Archiv jedes Chips und seine Zuordnung sind bekannt und verfügbar – sogar für Interpol.“

Doch es kommt noch schlimmer. Von Gates finanzierte Wissenschaftler haben einen elektrochemischen Oberflächenaktuator entwickelt, der diese Mikrochips in mikroskopisch kleine Roboter verwandelt … komplett mit Beinen.

Die von Gates finanzierten Wissenschaftler hinter diesen Mikrochips behaupten, sie dienten dem Gemeinwohl.

Aber wenn das der Fall ist, warum sollte man es dann verheimlichen? Warum die Öffentlichkeit im Dunkeln lassen? Keine Offenlegung, keine Zustimmung – nur stillschweigender Einsatz. Das ist keine Wissenschaft für die Menschheit – das ist Kontrolle.

Die Wahrheit ist, dass diese Mikrochips für schändliche Zwecke eingesetzt werden – für Kontrolle, Überwachung und Pläne, denen wir nie zugestimmt haben.

Und die Macht? Sie liegt in den anonymen, nicht gewählten Händen der globalen Tech-Elite.

Erinnern Sie sich noch daran, wie Pfizer-CEO Albert Bourla offen damit prahlte, dass wir in naher Zukunft Pillen schlucken würden, die unsere Compliance überwachen sollen?

Nach der öffentlichen Gegenreaktion entfernten sie die Technologie still und leise von ihrer Website und erwähnten sie nie wieder. Doch jetzt wissen wir: Sie haben die Technologie nie auf Eis gelegt, und sie wird gerade still und heimlich in Medikamente integriert.

Die Liste der kontaminierten Produkte wird immer länger – mittlerweile ist sogar Tee darunter.

Und das Beunruhigendste daran? Die Elite hat bereits einen Plan für diejenigen, die sich ihrer allumfassenden Agenda nicht fügen. In der Dystopie, die sie Stein für Stein errichten, wird es denjenigen, die sich nicht fügen, überhaupt nicht erlaubt sein, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Und diejenigen, die sich stärker wehren, werden weggesperrt.

Sie glauben, das ist nur eine Verschwörungstheorie? Sie sollten wissen: Der Bau dieser Lager wurde während der Biden-Präsidentschaft beschleunigt. Und sie sind für die Unterbringung von Millionen von Menschen ausgelegt.

Das war Christie Hutcherson, jemand, dem wir sehr genau zuhören sollten. Der ehemalige Zoll- und Grenzschutzbeauftragte JJ Carrell erklärt mehr.

Woher wissen wir, dass sie nicht für die zig Millionen illegalen Einwanderer gebaut werden, die über Bidens offene Grenze strömen?

Weil diese illegalen Einwanderer in die Gemeinden integriert wurden, im ganzen Land Landwirtschaft betrieben und kostenlose Wohnungen und Krankenversicherungen erhielten und in vielen Fällen auch mit Bargeld aufgeladene Debitkarten.

Die Regierung hat diesen jungen Männern im kampffähigen Alter den roten Teppich ausgerollt. Viele von ihnen wurden von der Biden-Regierung in geheimen Nachtflügen hierhergeflogen .

Laut Whistleblowern wurden diese gefängnisähnlichen Anlagen an dünn besiedelten und kontrollierten Standorten für diejenigen errichtet, die sich weigern, die bevorstehenden Mandate und Vorschriften der Globalisten hinsichtlich langfristiger Ausgangssperren, neuer Impfstoffe und neuer Beschränkungen bei der Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser zu befolgen.

Jetzt wissen Sie es: Die Technologie ist da, sie steckt in Lebensmitteln und verfolgt Sie bereits. Man hat uns gesagt, das sei unmöglich, man hat uns gesagt, das sei Science-Fiction … aber der Beweis liegt auf Ihrem Teller. Es geht nicht nur um Chips oder Daten – es geht um Kontrolle. Und Kontrolle, einmal aufgegeben, wird fast nie wieder zurückgegeben.

Wir stehen am Rande eines Systems, aus dem es möglicherweise kein Zurück mehr gibt. Die einzige Frage ist: Werden wir jetzt unsere Stimme erheben oder schweigen, bis die Gefängnistüren zugeschlagen werden und die Widerspenstigen verhaftet werden?

Warte nicht auf Erlaubnis. Teile es. Rede darüber. Stelle die Fragen, die sie nicht stellen wollen. Denn wenn wir uns nicht gemeinsam wehren, wird es in Zukunft nur noch Überwachung geben – und du wirst dafür mit deiner Freiheit bezahlen.

