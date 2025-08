WEF will bis 2030 90 % der „nutzlosen Menschen“ einschläfern und das Bewusstsein auf eine „überlegene KI“ übertragen (Video)

Teile die Wahrheit!

Seit Jahrzehnten flüstert die globale Elite von einer Zukunft, in der sie allein regiert – unbelastet von Milliarden einfacher Menschen. Diese Zukunft ist keine Theorie mehr. Sie entfaltet sich bereits jetzt.

Wissenschaftler, die dem Weltwirtschaftsforum nahestehen, haben eine erschreckende Schwelle überschritten: Menschliches Bewusstsein kann nun auf Supercomputer hochgeladen werden – ein 35.000 Dollar teures Tor zu digitaler Unsterblichkeit und übermenschlicher Intelligenz. Für die Elite ist es das Endspiel. Für den Rest von uns ist es ein Todesurteil.

Sie haben es bereits benannt: das „Humanity 2.0-Protokoll“ – ein Plan zur Massenausrottung, der darauf abzielt, 90 % der Menschheit auszulöschen und die Überlebenden unter einem technokratischen Regime zu versklaven.

Aber womit sie nicht gerechnet haben: Wir wissen es. Und wenn genügend von uns aufwachen – wenn genügend von uns sich wehren – scheitert ihr Plan.

Dies ist nicht nur eine Warnung. Es ist ein Aufruf zum Handeln. Denn wenn wir das Humanity 2.0-Protokoll jetzt nicht stoppen, gibt es möglicherweise kein Später mehr.

Die globale Elite hat über das WEF den gehorsamen Regierungen der Welt stillschweigend befohlen, mit der Massendigitalisierung des menschlichen Geistes zu beginnen. Milliarden von Bürgern werden auf Rohdaten reduziert und als Algorithmen hochgeladen, um der Elite in einer posthumanen Zukunft zu dienen.

In dieser transhumanistischen Dystopie wird die sogenannte „nutzlose Klasse“ eliminiert und es bleibt nur eine synthetische Intelligenz übrig, die ihrem Verstand nachempfunden ist … und die wenigen Herrschenden, die alles kontrollieren.

Um sich auf das kommende Massenaussterben – die künstlich herbeigeführte Entvölkerung – vorzubereiten, wählt die globale Elite in aller Stille aus, welche Menschen in Form digitalisierter Gehirne überleben dürfen und welche als überflüssig entsorgt werden.

Derzeit testen vom WEF finanzierte Verhaltensforscher die Grenzen der Öffentlichkeit und stellen heikle Fragen wie: Würden Sie Ihre Seele für digitale Unsterblichkeit verkaufen?

Das Angebot? Ein „Mind-Upload“ – Ihre Erinnerungen, Gedanken, Ängste und Ihr Bewusstsein werden kopiert und in eine synthetische Hülle übertragen. Es ist keine Erlösung. Es ist Seelenrettung – und der erste Schritt zur vollständigen Ersetzung der Menschheit.

Der Prozess ist bereits im Gange. Wissenschaftler der vom WEF finanzierten Cortical Labs schätzen, dass die Menschheit innerhalb von fünf Jahren „reif“ für ein Upgrade sein wird – was im WEF-Jargon Masseneuthanasie bedeutet –, bei dem ausgewählte Gehirnmerkmale entnommen und auf von Eliten kontrollierte KI-Supercomputer hochgeladen werden.

Die Entvölkerung ist kein Nebenprojekt, sondern eine Obsession der globalen Elite.

Im vergangenen Jahr kursierten im Internet durchgesickerte Aufnahmen, die zeigen, wie der in Ungnade gefallene ehemalige WEF-Vorsitzende Klaus Schwab bei einem privaten Treffen sogenannter Global Shapers erschreckende Details seiner langfristigen Agenda darlegt.

In dem durchgesickerten Video legte Schwab Elemente des Entvölkerungsplans dar, die der Öffentlichkeit nie offenbart worden waren.

Das „Young Global Leaders“-Programm des WEF ist bekannt – und das aus gutem Grund. Seine Absolventen haben Regierungen auf der ganzen Welt infiltriert und dort im Stillen die globalistische Agenda vorangetrieben, während sie die Menschen verraten, die sie angeblich vertreten.

Doch es gibt noch eine weitere Initiative des WEF, die unter dem Radar fliegt: die Global Shapers Community . Diese weniger bekannte Initiative wurde 2012 von Klaus Schwab gegründet und richtet sich an Personen unter 30 – ehrgeizig, anpassungsfähig und begierig darauf, die Karriereleiter hinaufzuklettern.

Diese Rekruten werden darauf vorbereitet, die nächste Generation von Elite-Agenten zu werden, die darauf trainiert sind, die Agenda unter dem Deckmantel von Innovation und sozialem Fortschritt umzusetzen.

Warum also brachen die Global Shapers im Raum in Applaus aus, als Klaus Schwab davon sprach, digitale Unsterblichkeit durch Avatare, Algorithmen und ein mysteriöses Programm experimenteller Injektionen zu erreichen?

Denn diese jungen Akteure – viele von ihnen aufstrebende Stars in den Big Tech-, Medien- und Wissenschaftsbranchen – sind bereits vollständig in das globalistische Schwarmbewusstsein integriert. Sie sind die neue techno-utopische Priesterschaft der liberalen Elite und haben ihre Seele schon lange gegen einen Platz am Verhandlungstisch eingetauscht.

Brauchen Sie Beweise? Als Schwab behauptete, Papst Franziskus sei wichtiger als Jesus Christus, erhob keine einzige Stimme im Publikum Einwände. Sie nickten. Sie klatschten. Sie stimmten zu.

Transhumanismus ist die neue Religion – und die Elite verbirgt es nicht mehr. Ein Weltglaube, der nicht auf Spiritualität, sondern auf Unterwerfung, blindem Vertrauen in KI und digitale Kontrollsysteme und einer eugenischen Vision der Menschheit 2.0 aufbaut.

Einem WEF-Insider zufolge kommt Widerstand nicht einmal in Frage. „Wenn Ihnen die Agenda nicht gefällt“, sagte er, „steht es Ihnen frei, auszusteigen – indem Sie sich vom Staat einschläfern lassen.“

Im selben Atemzug behauptete er, sie würden zu Göttern … und warnte, dass diejenigen, die sich weigerten, niederzuknien, beseitigt würden.

Und wenn Sie das beunruhigend finden – warten Sie einfach ab. Was die luziferische Elite hinter verschlossenen Türen sagt, lässt die Sache harmlos erscheinen.

WEF-Berater Yuval Noah Harari verspottet seit Jahren offen die einfachen Leute und nennt sie „nutzlos“, „hackbare Tiere“ und angesichts von KI und synthetischer Biologie überflüssig.

Laut Harari spielt der Großteil der Menschheit in der Zukunftsvision der Elite keine bedeutende Rolle – einer Zukunft, in der die globale Elite über gottgleiche Macht der Schöpfung und Zerstörung verfügt.

Und dennoch sind seine Bücher Bestseller. Seine Reden werden bejubelt. Seine Ideen sind Mainstream.

Was ist hier also wirklich los?

Die Elite führt einen psychologischen Krieg – eine langsame, kalkulierte Kampagne, um die Öffentlichkeit durch Propaganda dazu zu bringen, ihre eigene Auslöschung zu akzeptieren. Eine Zukunft, in der die meisten Menschen im Namen der „Nachhaltigkeit“ ausgemerzt werden und die Überlebenden als fröhliche, gechippte, streng kontrollierte digitale Leibeigene leben – versklavt, aber lächelnd.

Und das Beunruhigendste daran? Sie konditionieren uns zu der Annahme, dass alles zu unserem Besten ist.

Wir müssen wachsam bleiben, denn gerade wird Stein für Stein der Grundstein für ein riesiges Freiluftgefängnis gelegt. Überwachung, biometrisches Tracking, zentrale Kontrolle von Lebensmitteln und Energie – all das wird unter dem Banner des „Fortschritts“ eingeführt.

Doch um die Kontrollbesessenheit der Elite wirklich zu verstehen – und warum sie eine Massenentvölkerung nicht nur für notwendig, sondern für unvermeidlich hält – muss man den Malthusianismus verstehen: die Überzeugung, dass es zu viele Menschen und zu wenige Ressourcen für alle gibt.

Wie die investigative Journalistin Whitney Webb aufgedeckt hat, wird diese Ideologie – die aus den Schriften des Ökonomen Thomas Malthus aus dem 18. Jahrhundert stammt – seit Jahrzehnten als Waffe eingesetzt. Sie diente zur Rechtfertigung von Kriegen, Sterilisationsprogrammen, Wirtschaftszusammenbrüchen und nun auch der globalen digitalen Kontrolle.

Es geht darum, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass ihre Versklavung dem Allgemeinwohl dient – und ihre Ausrottung lediglich „Teil des Plans“ ist.

Die Bibel hat uns vor dem Ende gewarnt: Der Turmbau zu Babel war der erste Versuch der Menschheit, Gott zu spielen, und genau wie damals wird ihre Arroganz ihren Untergang herbeiführen.

Sie verfügen vielleicht über das Geld, die Technologie und die Macht – aber sie werden nicht das letzte Wort haben. Die Menschheit erwacht, und wir werden nicht stillschweigend zusehen.

Wir durchschauen ihre Lügen, ihre falschen Fortschrittsversprechen und ihre geschliffene Tyrannei, getarnt als „Nachhaltigkeit“.

Sie wollen Gehorsam. Was sie bekommen, ist Widerstand.

Denn egal, wie viele Algorithmen sie schreiben oder wie viele Avatare sie erstellen, sie hatten nie die Kontrolle über den menschlichen Geist – und das wird auch nie der Fall sein.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 31.07.2025