In einem beispiellosen Schritt hat das Weiße Haus die Smithsonian Institution angewiesen, ihr geheimes und riesiges Tunnelnetzwerk unter Washington D.C. für eine überraschende Untersuchung, einschließlich einer gemeinsamen Inspektion, zu öffnen.

Diese Anweisung folgt unmittelbar auf die kürzliche Machtübernahme Washingtons durch den Bund durch Präsident Donald Trump, bei der 800 Soldaten der Nationalgarde eingesetzt und das Metropolitan Police Department für 30 Tage unter Bundeskontrolle gestellt wurden.

Das unterirdische Netzwerk des Smithsonian, das sich vom Schloss bis zum Naturhistorischen Museum erstreckt, sorgt seit langem für Aufregung.

Obwohl es offiziell für logistische Zwecke wie den Transport von Artefakten und Personal genutzt wird, hat seine Existenz zahlreiche Verschwörungstheorien befeuert. (Insiderin über DUMBs: Die Eliten der „abtrünnigen Zivilisation“ haben eine parallele globale Machtstruktur aufgebaut)

Einige behaupten, dass diese Tunnel dunkleren Zwecken dienen, darunter dem Kinderhandel, und viele Whistleblower, darunter Ally Carter, haben behauptet, dass die Kinder unter Aufsicht des Smithsonian Museums durch das DC-Netzwerk geschmuggelt wurden.

Ally Carter hat Behauptungen zu ihren Erlebnissen im Getty Museum aufgestellt und behauptet, sie sei in den Bereichen unter dem Museum Opfer von Menschenhandel und Missbrauch geworden. Diese Behauptungen wurden auf verschiedenen Online-Plattformen, darunter sozialen Medien und Video-Sharing-Portalen, veröffentlicht:

Vorwürfe von Missbrauch und Menschenhandel : Carter hat öffentlich erklärt, dass sie an Orte unter dem Getty Museum verschleppt wurde, und beschrieb ein ausgedehntes Tunnelnetz, das für solche Aktivitäten genutzt wurde.

Diese Behauptungen tauchten insbesondere in Interviews und Videos auf Plattformen wie Bitchute auf und wurden in Beiträgen auf X diskutiert, in denen Nutzer ihre Vorwürfe gegen mehrere prominente Personen und Institutionen erwähnten.

Öffentliche Reaktionen und Diskussionen : Ihre Anschuldigungen lösten im Internet heftige Diskussionen aus. Einige Nutzer auf X verknüpften diese Behauptungen mit jüngsten Ereignissen wie den Bränden in der Nähe des Getty Museums und vermuteten, dass diese Ereignisse mit der Vertuschung von Beweisen in Zusammenhang standen.

Das Getty Museum : Offiziell ist das J. Paul Getty Museum für seine Kunstsammlungen bekannt und wird vom J. Paul Getty Trust betrieben. Es verfügt über zwei Hauptstandorte in Los Angeles – das Getty Center und die Getty Villa.

Das Mysterium wird noch dadurch verstärkt, dass das Abzeichen des Smithsonian ein Freimaurer-Sonnensymbol zeigt, das von manchen mit dem Design auf Jeffrey Epsteins Privatinsel und anderen Orten okkulter Kulte der Elite verglichen wird.

Der Zeitpunkt der Anweisung des Weißen Hauses signalisiert einen Schritt, der weit über eine routinemäßige Aufsicht hinausgeht.

Während die Nationalgarde die National Mall patrouilliert, stellt die Inspektion der Tunnel des Smithsonian eine entschiedene Demonstration der Autorität des Bundes gegenüber einem der geheimsten Netzwerke der Hauptstadt dar.

Das Zusammentreffen von Regierungsmacht und den schattigen unterirdischen Gängen des Museums wirft Licht auf eine unterirdische Welt, die lange Zeit der Öffentlichkeit verborgen blieb.

Im Laufe der Ermittlungen wird klar, dass es sich bei dem Labyrinth des Smithsonian nicht um ein gewöhnliches logistisches System handelt – und dass die Risiken, die sich unter Washington, D.C. verbergen, nie höher waren.

Hier ein Auszug aus der Verordnung des Weißen Hauses:

Betreff: Interne Überprüfung von Ausstellungen und Materialien des Smithsonian

Sehr geehrter Sekretär Bunch,

Wir möchten uns zunächst für die kurze Führung bedanken, die Sie uns kürzlich durch das National Museum of American History und das National Museum of African American History and Culture gegeben haben. Wir würdigen Ihre Arbeit für das Smithsonian Institution und die Rolle der Institution bei der Vermittlung amerikanischer Geschichte und Kultur in der Öffentlichkeit.

Wir stimmen Ihrer Aussage, das Smithsonian sei „ein einladender Ort des Wissens und der Entdeckungen für alle Amerikaner“, voll und ganz zu. Wir sind dankbar, dass Sie und der Verwaltungsrat Ihr Engagement für die überparteiliche Bildungsmission dieser großartigen Institution zum Ausdruck gebracht haben.

Anlässlich der Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der Gründung unserer Nation ist es wichtiger denn je, dass unsere Nationalmuseen die Einheit, den Fortschritt und die bleibenden Werte widerspiegeln, die die amerikanische Geschichte prägen. In diesem Sinne und gemäß der Executive Order 14253 „ Restoring Truth and Sanity to American History“ werden wir eine umfassende interne Überprüfung ausgewählter Smithsonian-Museen und -Ausstellungen durchführen.

Diese Initiative zielt darauf ab, die Übereinstimmung mit der Anweisung des Präsidenten sicherzustellen, den amerikanischen Exzeptionalismus zu feiern, spaltende oder parteiische Narrative zu beseitigen und das Vertrauen in unsere gemeinsamen Kulturinstitutionen wiederherzustellen.

Diese Überprüfung ist ein konstruktives und gemeinschaftliches Unterfangen – getragen vom Respekt für die wichtige Mission des Smithsonian und seine außergewöhnlichen Beiträge.

Unser Ziel ist es nicht, uns in die tägliche Arbeit der Kuratoren oder Mitarbeiter einzumischen, sondern vielmehr eine umfassendere Vision von Exzellenz zu unterstützen, die historisch genaue, erhebende und umfassende Darstellungen des amerikanischen Erbes hervorhebt.

Die Überprüfung konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche:

Öffentlich zugängliche Inhalte : Eine Überprüfung von Ausstellungstexten, Wanddidaktik, Websites, Lehrmaterialien sowie digitalen und sozialen Medieninhalten, um Ton, historischen Rahmen und Übereinstimmung mit amerikanischen Idealen zu beurteilen. Kuratorischer Prozess : Eine Reihe von Interviews mit Kuratoren und leitenden Mitarbeitern, um den Auswahlprozess, die Arbeitsabläufe bei der Ausstellungsgenehmigung und alle Rahmenbedingungen, die derzeit die Ausstellungsinhalte bestimmen, besser zu verstehen. Ausstellungsplanung : Ein Überblick über aktuelle und zukünftige Ausstellungen, mit besonderem Augenmerk auf die zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung geplanten Ausstellungen. Verwendung der Sammlung : Bewertung, wie vorhandene Materialien und Sammlungen verwendet werden oder verwendet werden könnten, um amerikanische Errungenschaften und Fortschritte hervorzuheben, einschließlich der Frage, ob das Smithsonian bestimmte Materialien durch Digitalisierung oder Weitergabe an andere Institutionen besser nutzen kann. Narrative Standards : Die Entwicklung einheitlicher kuratorischer Richtlinien, die die ursprüngliche Mission des Smithsonian widerspiegeln.

Zunächst konzentrieren wir uns auf die folgenden Museen. Weitere Museen werden in Phase II überprüft…

