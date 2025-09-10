10 Wahrheiten, die Edgar Cayce über die Akasha-Chroniken teilte

Edgar Cayce war ein bahnbrechender Pionier bei der Einführung der Akasha-Chroniken in ein breiteres Publikum. Jahrzehntelang hielt er Lesungen ab, um Menschen dabei zu helfen, mehr über ihre früheren Leben, Heilmittel und vieles mehr zu erfahren.

Stephen schreibt weiter:

Die Akasha-Chronik – Das ätherische Archiv des ultimativen Wissens

Die Akasha-Chroniken enthalten alle Erfahrungen zeitloser Existenz – einen Abdruck von Ereignissen auf einem alles umfassenden Bewusstseinsfeld.

Die Akasha-Chroniken enthalten den Schwingungsabdruck von allem, was jemals geschehen ist, geschieht und jemals geschehen wird.

Die Akasha-Chroniken sind viel mehr als nur eine Aufzeichnung der Menschheitsgeschichte in dieser 3D-Realität. Die Akasha-Chroniken stellen eine Verbindung zu allen Energiebereichen her.

Alles Existierende trägt zu den Akasha-Aufzeichnungen bei. Und alles Bewusstsein auf allen Ebenen ist in den Aufzeichnungen enthalten.

Die Akasha-Chroniken sind für unsere 3D-Realität relevant und umfassen alle physischen, mentalen, emotionalen und spirituellen Ereignisse sowie die Reaktion auf jedes Ereignis.

Sie fragen sich vielleicht, warum Aufzeichnungen über alles geführt werden, was jemals im Leben geschehen ist oder geschehen wird, über jeden Menschen, der jemals gelebt hat oder leben wird, und über alles, was gefühlt, gedacht oder getan wurde oder wird.

Wenn die „Einträge“ in der Akasha-Chronik nicht für einen bestimmten Zweck verwendet werden, welchen Sinn hat es dann, sie aufzubewahren? Und wenn solche Aufzeichnungen für einen bestimmten Zweck verwendet werden, wessen Zweck ist dieser? Das ist die verwirrendste Frage und liefert die faszinierendsten Antworten.

Es gibt mindestens zwei Gründe, Aufzeichnungen für die Ewigkeit zu führen:

1. „Erfahrungen“ zu speichern, die den Zugang zu „kollektiver Weisheit“ ermöglichen, die möglicherweise zur Erleuchtung führen kann.

2. Soll, Haben und Salden erfassen – manchmal auch Karma genannt (siehe unten).

Was deine Seele betrifft

Auf der persönlichen Ebene Ihrer Seele enthalten die Akasha-Chroniken alle Erfahrungen Ihrer Seelenreise durch dieses Leben und alle Ihre vergangenen Leben in linearer Zeit. Sie enthalten den Zweck, den Sie hier erfüllen möchten, und Ihren Weg.

Die Akasha-Chronik ist eine Chronik all dessen, was Sie in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dieser Raum-Zeit-Realität gesagt, gedacht, beabsichtigt oder getan haben. Sie ist die Aufzeichnung der Erfahrungen und der Entwicklung Ihrer Seele.

Das Wichtigste ist: Die Akasha-Chroniken sind nicht statisch. Sie wachsen und entwickeln sich mit der Schöpfung. Sie bewahren die Erinnerung an Ihr Leben und interagieren mit Ihnen – sie stimulieren Ihr Wesen, heilen Ihre Vergangenheit und liefern Ihnen kreative Inspiration.

Die Akasha-Chroniken durchdringen Ihr Bewusstsein und inspirieren Ihr Handeln. Wozu? Erleuchtung. Das Beste daran ist, dass die Akasha-Chroniken Ihnen zur Verfügung stehen. Sie sind der Bibliothekar und der Schlüsselmeister – Sie besitzen den Schlüssel zur Akasha-Bibliothek.

Karma

Die Upanishaden sind die spirituellen Schriften des Hinduismus und sollen mindestens 3.000 Jahre alt sein. Der Begriff „Akasha“ stammt aus der hinduistischen Philosophie. Obwohl die Akasha-Chronik in hinduistischen Schriften nicht erwähnt wird, enthält die hinduistische Philosophie das Konzept einer Aufzeichnung von Schulden und Gleichgewicht – Karma.

Nach hinduistischer Lehre durchläuft ein Mensch nach seinem Tod eine Lebensrückschau und seine karmische Schuld wird ermittelt. Die Bedingungen seiner nächsten Inkarnation werden auf Grundlage seiner karmischen Schuld oder Belohnung entschieden – ähnlich dem biblischen Sprichwort: „Wie du säst, so wirst du ernten.“

Die Bibel beschreibt, wie man am Ende seines Lebens die Seele eines Menschen wiegt, indem man das Buch des Lebens durchgeht und die Aufzeichnungen seiner Taten betrachtet. Wenn seine guten Taten seine schlechten überwiegen, kommt er in den Himmel. Wenn nicht, nun ja …

Die Ägypter kennen eine ähnliche Geschichte: Das Herz eines Verstorbenen wird gegen die Shu-Feder der Wahrheit und Gerechtigkeit aufgewogen. Ist das Herz schwer von Sünde, wird der Mensch von Dämonen verschlungen. Ist das Herz leicht von Wahrheit, geht der Mensch in die nächste Welt über.

Wie die Erfahrungen der Existenz gespeichert werden

Wie Erfahrungen gespeichert werden, ist mit dem Begriff Akasha verknüpft. Die Theosophen führten den Begriff „Akasha-Chronik“ Anfang des 20. Jahrhunderts ein, da er ihren Vorstellungen von der Funktionsweise des Universums und der Entstehung und Speicherung der Chroniken entsprach.

Der Begriff Akasha wurde gewählt, weil die Theosophen glaubten, das Universum bestehe aus einer unsichtbaren Substanz. Sie sahen diese Substanz in elektromagnetischen Feldern organisiert, in denen die physikalische Realität in Form von Energieschwingungen existierte. Die Aufzeichnungen sind Abdrücke energetischer Schwingungen auf der alles durchdringenden, unsichtbaren Substanz der Akasha.

Energiefelder

Alles, was in dieser dreidimensionalen physischen Realität existiert, ist ein Ausdruck elektromagnetischer Energie. Frequenzen können auf Trägerwellen innerhalb eines Energiefeldes kodiert werden, so wie ein Radiosender die Frequenz seiner Programme auf Radiowellen kodiert.

Ein weiteres Beispiel ist, wie Mobiltelefone Ihre Gespräche auf Mikrowellen kodieren, um sie durch den Weltraum zu senden. Kann unser Verständnis von Energie, Energiefeldern und Frequenz die Akasha-Chronik erklären?

Alles in dieser dreidimensionalen Realität – Gebäude, Menschen, radioaktives Material und mehr – hat seine eigene energetische Frequenz und seinen eigenen Schwingungsbereich. Sogar unsere Organe haben eine spezifische Frequenz, die die Grundlage für medizinische Tests wie das Elektrokardiogramm (EKG), das die Frequenz des Herzschlags aufzeichnet, und das Elektroenzephalogramm (EEG), das die Frequenz der Gehirnwellen aufzeichnet, bildet. Auch Gedanken und Emotionen drücken sich in ihren eigenen energetischen Frequenzen aus.

Die Akasha-Chroniken gehen über Energietheorien hinaus und erstrecken sich auf eine Quantenwelt der Schwingungsholographie (siehe unten).

Das „morphische Feld“

Als Randbemerkung zum Konzept der „Akasha-Chronik“ ist das „morphische Feld“ erwähnenswert – eine Theorie der Artenentwicklung, die vom zeitgenössischen englischen Biologen Rupert Sheldrake vorgeschlagen wurde.

Sheldrake geht davon aus, dass jede Spezies in ihrer eigenen Schwingungsnische existiert – in einem Energiefeld, das unsere evolutionären Muster speichert. Das morphische Feld zeichnet alles auf, was jedes Mitglied einer Spezies, einschließlich des Menschen, gelernt hat – und bildet unsere kollektive Vergangenheit.

Alles, was einer von uns lernt oder erlebt, steht uns allen durch einen Prozess namens „Resonanz“ zur Verfügung.

Morphische Felder können als unsichtbare Erinnerungsfelder betrachtet werden, die in allen Lebewesen kodiert sind. Das klingt nach den Akasha-Chroniken, in denen jede Erinnerung als spezifische Schwingung gespeichert ist.

Sheldrake geht davon aus, dass es für die nächste Person jedes Mal einfacher wird, auf diese Schwingung oder dieses Verhalten zuzugreifen, wenn eine Person einen bestimmten Gedanken hat oder sich verhält.

Wenn genügend Personen auf eine Information aufmerksam werden und diese ihr Verhalten verändert, wird sie weit genug verbreitet, um das Verhalten aller zu beeinflussen.

Das Konzept der „Emergenz“

Ein weiterer Nebenaspekt: ​​Die etablierte Wissenschaft sagt, es gebe ein Phänomen namens „Emergenz“, bei dem Wechselwirkungen zwischen vielen kleineren Dingen zu kollektivem Verhalten führen, das sich nicht durch die Eigenschaften der Dinge selbst vorhersagen oder erklären lässt.

Anders ausgedrückt: Emergenz ist die Annahme, dass in einem bestimmten Stadium natürlicher evolutionärer Komplexität plötzlich ein neues und unvorhersehbares Phänomen auftritt. Das Ganze wird größer als die Summe seiner Teile und kann nicht allein durch diese erklärt werden.

Die Wissenschaft präsentiert das Beispiel einer Ameisenkolonie, in der die einzelnen Ameisen angeblich „geistlos“ sind. Doch als Kollektiv bauen sie spektakuläre Strukturen, deren Bau länger dauert als das Leben einer einzelnen Ameise. Die „Kolonie“ ist also eine emergente Eigenschaft einer bestimmten Anordnung einzelner Ameisen.

Die Wissenschaft sagt, dass Ameisen durch Pheromone bei der Ausführung ihrer Aufgaben geleitet werden. Eine interessante Frage also: Wie lösen chemische Geruchssignale solch komplexes, organisiertes Verhalten mit bewusster Zielsetzung aus und ermöglichen es?

Eine glaubwürdigere Erklärung könnte sein, dass Ameisen auf eine energetische Form gespeicherten Wissens (Gruppenbewusstsein) zugreifen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Auch das klingt nach den Akasha-Chroniken.

Das Quantenhologramm

Derzeit gibt es für die etablierte Wissenschaft keine Möglichkeit, die Existenz der Akasha-Chroniken zu beweisen oder zu widerlegen. Da die Wissenschaft jedoch immer tiefer in unser Verständnis der Natur eindringt, wird die Idee eines bewussten Universums immer akzeptabler.

Darüber hinaus zeigen Fortschritte in der Computertechnologie, wie riesige Informationsmengen auf kleinstem Raum gespeichert werden können. Die Fähigkeit, riesige Datenmengen zu komprimieren und auf winzige elektrische Schaltkreise zu übertragen, ähnelt auffallend den Akasha-Chroniken.

Darüber hinaus werden Schwingungsabdrücke durch das zunehmende Verständnis der Quantenfelder, die die Materie organisieren, zur Realität. Kombiniert man dies mit dem Verständnis der Holographie, wird der Rahmen für etwas wie die Akasha-Chronik legitimiert.

Ein hilfreiches Konstrukt zum Nachdenken über Energiefelder des Bewusstseins ist das Hologramm. Als Hologramme entdeckt wurden, veränderten sie die Sicht der Wissenschaftler auf das Universum und die Fähigkeit unseres Gehirns, Informationen zu verarbeiten.

Die Verwendung von Hologrammen ist in unserer Alltagswelt weit verbreitet. In jedem Geschäft sehen wir holografische Ausweise, Anzeigen, Aufkleber und Nippes.

Sie sind so alltäglich geworden, dass wir kaum noch darüber nachdenken, was sie wirklich sind. Wir degradieren sie zu einem bloßen dreidimensionalen Fotoprodukt. Doch dahinter steckt so viel mehr.

Um ein holografisches Foto zu erstellen, wird ein Objekt zunächst mit einem Laserstrahl beleuchtet. Ein Laserstrahl unterscheidet sich von normalem Licht durch die hohe Kohärenz der Lichtphotonen. Die Photonenkohärenz ist der Grund für die Brillanz eines Lasers.

Ein zweiter Laserstrahl wird dann vom reflektierten Licht des ersten Laserstrahls abprallen gelassen, wodurch an der Schnittstelle der beiden Strahlen ein Interferenzmuster entsteht.

Das Interferenzmuster wird auf Film festgehalten. Der entwickelte Film sieht aus wie ein sinnloser Linienwirbel. Beleuchtet man diese sinnlosen Wirbel jedoch mit einem dritten Laserstrahl, entsteht ein dreidimensionales Bild des ursprünglichen Objekts. Ziemlich erstaunlich, oder?

Diese dreidimensionale Qualität ist jedoch nicht der wichtigste Aspekt des Hologramms. Am bemerkenswertesten ist die Art und Weise, wie das Bild Informationen enthält.

Wenn man ein holografisches Bild in zwei Hälften schneidet und dann mit einem Laser beleuchtet, erhält man nicht zwei Bildhälften, wie wenn man ein normales Foto in zwei Hälften zerreißt. Stattdessen enthält jede Hälfte das gesamte Bild.

Werden die Hälften erneut geteilt, enthält jedes Teil noch immer eine kleinere, aber intakte Version des Originalbildes. Tatsächlich enthält jeder Teil eines Hologramms alle Informationen des Ganzen.

Daher hat die Holografie dazu beigetragen, die Ansichten der Wissenschaftler über die Natur, das Bewusstsein und das Universum – sowie über die Funktionsweise unseres Gehirns – zu verändern.

Es bietet uns auch einen Rahmen zum Verständnis der Akasha-Chroniken.

