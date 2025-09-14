14 Nationen unterzeichnen WEF-Chemtrails-Vertrag zur „Verbesserung der Menschheit“ durch Intensivierung der Sprüh-Operationen (Video)

Teile die Wahrheit!

Vierzehn Nationen – allesamt vom Weltwirtschaftsforum vereinnahmt – haben gerade einen Vertrag unterzeichnet, der ihnen das Recht gibt, unseren Himmel mit Chemtrails zu besprühen. Und sie verkaufen dies als eine Möglichkeit, die Menschheit zu „verbessern“ .

Denken Sie darüber nach. Nicht gewählte Eliten – Männer und Frauen, die Sie nie gewählt haben – entscheiden nun darüber, was Sie atmen, was in Ihren Boden gelangt und was in Ihr Blut strömt. Sie nennen es „Fortschritt“. Ich nenne es waffengestützte Kontrolle.

Der Plan? Die Atmosphäre mit Schwermetallen und künstlich erzeugten Mikroben zu sättigen – angeblich, um uns gesünder zu machen, angeblich um die Menschheit zu „verbessern“. Doch bei näherer Betrachtung geht es um etwas Finstereres: Uns – Körper und Geist – in eine Version der Menschheit umzuprogrammieren, die ihrem Plan entspricht.

Dies ist keine Theorie mehr – es geschieht vor unseren Augen.

Und wenn Sie den wahren Grund hören, warum sie unseren Himmel in ein Labor verwandeln, werden Sie verstehen: Es geht nicht darum, die Menschheit zu retten. Es geht darum, uns zu kontrollieren.

Jahrzehntelang erzählte man uns, wir seien verrückt, weil wir die Wahrheit über unseren Köpfen und in jedem Atemzug wahrnahmen. Doch die Menschen ließen sich nicht täuschen. Die Wahrheit verbreitete sich Stimme für Stimme, bis sie eine kritische Masse erreichte – Millionen, die sich nicht länger zum Schweigen bringen lassen.

Und dann, nach Jahrzehnten der Verleugnung, gaben sie endlich zu, dass wir Recht hatten – dass dort oben etwas passierte . Doch statt es zuzugeben, verdrehten sie die Sache. Sie erzählten uns, es sei alles zu unserem Besten … zum Wohle des Klimas … zum Wohle des Planeten.

Dieselben Chemtrails, vor denen wir gewarnt hatten, wurden von den Spottdrossel-Medien plötzlich als etwas Positives dargestellt .

Jetzt ist die Agenda nicht länger verborgen. Sie ist offensichtlich. Sie ist destruktiv. Und da Millionen endlich die Wahrheit erkennen, geben die Eliten nicht nach, sondern verdoppeln ihren Einsatz. (Chemtrails Task Force: Sonnenverdunkelungsexperiment verkürzt die Lebenserwartung um 20 Jahre)

Die nächste Phase hat begonnen: die totale Beherrschung des Himmels. Unerbittliches Sprühen. Stärker denn je. Und nun, mit einem von 14 Nationen unterzeichneten WEF-Vertrag, ist die Agenda offiziell. Diesmal kümmern sie sich nicht um den Widerstand.

Die Drahtzieher des Weltwirtschaftsforums und der UNO haben sich nicht damit begnügt, uns ungetestete mRNA-Impfungen in die Venen zu zwingen und die DNA wie in einem verrückten wissenschaftlichen Experiment umzuschreiben. Ihre Ambitionen gehen noch weiter.

Durch verbindliche Verträge haben sich die vom WEF vereinnahmten Länder bereits dazu verpflichtet, den Fleisch- und Milchkonsum drastisch zu reduzieren, den privaten Autobesitz bis 2030 zu verbieten und sogar die Menge an Kleidung, die jeder Bürger kaufen kann, zu rationieren.

Ihre Pläne können Sie im C40 Cities Report vom letzten Jahr nachlesen. Schritt für Schritt bauen sie ein System der totalen Kontrolle auf. Alles steht dort schwarz auf weiß.

Jetzt richten sie ihre Ziele noch höher – in den Himmel selbst. Ein permanentes Labor. Sie wollen mit der nächsten Generation Gott spielen.

Und ihre bevorzugte Waffe? Chemtrails. In Ländern wie Großbritannien, Kanada und Australien sagen die Bürger, dass die Agenda bereits auf Hochtouren läuft – die Kondensstreifen durchziehen den Himmel, schwerer, dichter und schwerer zu leugnen als je zuvor.

Die Eliten setzen auf Ablenkung. Die meisten Menschen sind zu beschäftigt, um zu bemerken, was über ihren Köpfen passiert – wie Frösche im Topf, die ruhig sitzen, während die Hitze steigt, ohne zu merken, dass sie lebendig gekocht werden. Wenn sie aufwachen, erstickt ihnen der Himmel bereits.

Deshalb liegt es an uns, den Bann zu brechen. Allen, die wir kennen, zu sagen: Hört auf. Schaut nach oben. Denn wenn ihr das tut, ist die Wahrheit nicht mehr zu leugnen.

Schauen Sie sich nur diese Aufnahmen aus New York an. Sie können es mit eigenen Augen sehen – künstlicher Dunst, der die Sonne von morgens bis abends verdunkelt. Eine Seite des Himmels, klar und blau. Die andere, ein krasser Kontrast: ein dichter, chemischer Nebel, der sich wie Gift ausbreitet und das Sonnenlicht verdunkelt, das uns Leben schenkt.

Vögel fallen vom Himmel. Bienen verschwinden in Rekordzahlen. Die Behörden stellen sich unwissend und geben vor, die Ursache nicht erklären zu können. Doch die Natur selbst widersetzt sich den Plänen der Eliten. Und es ist Zeit, dass wir dasselbe tun.

Die Menschen wachen auf. Der Chef der US-Umweltschutzbehörde EPA, Lee Zeldin, hat sogar zugegeben, dass der Himmel mit hochgiftigen Chemikalien besprüht wird. Das ist nicht nur ein Gesundheitsrisiko, sondern zerstört auch die Umwelt. Laut Zeldin zahlen Menschen Milliarden von Dollar, um unseren Himmel mit Chemtrails zu besprühen. Mensch, ich frage mich, wer das sein könnte.

Die EPA hat sich dem Fall angenommen. Die Task Force des RFK verspricht, die Behörden zur Rechenschaft zu ziehen. Die Bundesstaaten erlassen sogar Gesetze, um die Täter zu bestrafen. Warum wird der Himmel also immer noch besprüht?

Die Antwort führt direkt zu DARPA und CIA – verdeckte Operationen, die seit Jahrzehnten geplant sind. Und wenn Sie die wahren Gründe dafür aus den Tiefen ihrer eigenen Geheimdienste erfahren, werden Sie die Welt nie wieder mit denselben Augen sehen.

Erinnern Sie sich an den mysteriösen Nebel, der im vergangenen Winter weite Teile der USA und Westeuropas einhüllte? Die Menschen berichteten von Kopfschmerzen, Übelkeit, Orientierungslosigkeit … sogar plötzlichen Stimmungsschwankungen. Und das waren nur die Auswirkungen, die für das ungeübte Auge erkennbar waren.

Als die Ermittler den Nebel untersuchten, fanden sie dieselben giftigen Elemente, die auch mit Chemtrails in Verbindung gebracht werden. Und obwohl die Behörden behaupten, sie würden den Fall noch untersuchen, zeigen die Aufzeichnungen des Militärs selbst, dass dies kein Einzelfall ist. Tatsächlich gab es so etwas schon einmal – nur diesmal war das Ausmaß viel größer … und die Absicht weitaus verstörender.

Manche Dinge ändern sich nicht. Wir werden immer noch von den Behörden und Milliardären manipuliert, die ein Vermögen dafür ausgeben, die Menschheit aus 4.500 Metern Höhe zu besprühen, und indigoblaue Piloten beschäftigen, die sich mit Schutzanzügen schützen, während sie Gift auf die Menschheit regnen lassen … angeblich zu unserem Besten.

Teilen Sie dies mit jedem, der immer noch nicht glauben will, dass seine Regierung an der eigenen Bevölkerung experimentiert. Die Wahrheit ist unbestreitbar: Westliche Regierungen – diese sogenannten aufgeklärten liberalen Demokratien – sind zutiefst mitschuldig.

Die Bürger werden von ihren eigenen Führern und nicht gewählten Eliten besprüht und vergiftet, und das alles im Namen der Kontrolle und Manipulation.

Und wenn das wie eine Übertreibung klingt – oder wie ein Gerede aus Aluhut –, dann warten Sie, bis Sie die CIA-Operationen sehen, die diese Programme seit Jahrzehnten betreiben.

Sie haben von MKULTRA gehört – dem Gedankenkontrollprogramm der CIA unter der Leitung des Chemikers Sidney Gottlieb. Was die meisten Menschen jedoch nicht wissen, ist, dass MKULTRA nur der Anfang war … nur die Spitze eines viel dunkleren Eisbergs.

Freigegebene Akten enthüllten ein CIA-Programm namens MKOFTEN . Es lief in den späten 60er- und frühen 70er-Jahren und testete heimlich Chemikalien an Menschen und Tieren – oft in Krankenhäusern und Gefängnissen. Wie bei MKULTRA ging es um Gedankenkontrolle, doch diesmal lag der Fokus auf Pharmakologie, Verhaltensmodifikation und sogar okkulten Experimenten.

Und MKOFTEN war nicht allein. Andere Projekte – MKDELTA, MKNAOMI, MKSEARCH und MKCHICKWIT – erforschten den Einsatz von Chemikalien, Giften und Medikamenten, die auf Befehl Gedanken und Verhalten verändern sollten.

Ein Bericht des Verteidigungsministeriums aus dem Jahr 1977 enthüllte, wie die CIA heimlich Armee und Marine als Deckmantel nutzte, um Drogenexperimente ohne das Wissen der Teilnehmer durchzuführen.

MKULTRA war nur die Schlagzeile. Die Realität ist viel düsterer: Ganze Arsenale an Chemikalien und Trägersystemen sollen die Menschen kontrollieren, ohne dass sie es jemals merken.

Die Wahrheit ist: Wir alle sind heute in diese Operationen verwickelt – und die Folgen sind verheerend. Fragen Sie nur die Einwohner von St. Louis, deren Gesundheit vor Jahrzehnten durch geheime staatliche Sprühaktionen ruiniert wurde.

Dieselben Krankheiten nehmen unter dem heutigen Chemtrail-Himmel wieder zu.

Wir können nicht schweigen, während der Himmel über uns zu Waffen wird. Filmen Sie weiter, fotografieren Sie weiter und laden Sie Ihre Beweise auf X und anderen Social-Media-Plattformen hoch. Die Chemtrails Task Force des RFK ist auf diese geogetaggten Beweise angewiesen, um die Sprühaktionen zu kartieren, die Täter zu entlarven und die Sprühchefs zu verhaften.

Und hören Sie nicht damit auf – teilen Sie die Beweise, die wir Ihnen heute präsentiert haben. Wecken Sie Ihre Freunde, Ihre Nachbarn, Ihre Familie auf. Denn nur wenn genügend von uns die Wahrheit erkennen, werden wir zu einer unaufhaltsamen Kraft.

Die Alternative? Wir alle laufen Gefahr, dasselbe Schicksal zu erleiden wie die Einwohner von St. Louis – besprüht, vergiftet und von den Eliten für ihre eigenen Zwecke geopfert.

Dies ist unser Moment, aufzustehen. Schauen Sie auf. Sprechen Sie. Und fügen Sie sich niemals.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 07.09.2025