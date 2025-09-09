Teile die Wahrheit!

Andrew Lownies neuestes Buch muss zweifellos das Todesurteil für Prinz Andrew und die Herzogin von York , seine von ihm getrennt lebende Frau, sein, die beide in diesem 448 Seiten starken Schundroman gründlich auseinandergenommen werden .

Wenn Sie kein Exemplar zur Hand haben, stöbern Sie durch diese royalistischen Online-Teaser, Rezensionen und Interviews , um zu sehen, was für moralisch verwerfliche Exemplare sie beide und all ihre blaublütigen Kumpels sind.

Dies ist weniger ein Buch zum Thema Erzählen als vielmehr ein Bericht darüber, wie Prinz Andrew in vier Tagen mit 40 thailändischen Prostituierten Sex hatte, wie Präsident Trump und Jeffrey Epstein sich verschworen, die verstorbene Prinzessin Diana am Spieß zu braten, wie Epstein und Andrew die fleischlichen Freuden der Mossad-Spionin Ghlislaine Maxwell miteinander teilten, wie Harvey Weinstein, Epstein und Maxwell Selfies in königlichen Palästen machten und wie die Royals auf Epsteins Orgieninsel tobten, wo man gehandelte Kinder wie vom Zimmerservice aus Epsteins riesigem Katalog minderjähriger Mädchen bestellen konnte.

Stellen Sie sich eine Mischung aus Sodom und Gomorrha und dem ausschweifenden Leben der Borgias vor, mit einem dicken Herzog und einer Herzogin, die beim Mossad verschuldet sind, und Sie bekommen eine Vorstellung vom Ausmaß dieses schmutzigen Bildes, in dem nun auch noch FLOTUS Melania Trump damit droht, den Kinderschänder Hunter Biden zu verklagen, weil dieser behauptet, Epstein habe sie Trump untergeschoben, nachdem er wiederholt mit ihr ins Bett gegangen war. In der Tat ein horribilis-Jahr .

Lownie behauptet, Randy Andy habe während seines mondänen Lebens nicht nur mit über 3.000 Frauen geschlafen, sondern da weder er noch die ebenso verschwenderische Fergie jemals Bestechungsgelder ablehnten, hätten die amerikanischen, britischen, israelischen, libyschen, russischen, chinesischen und mehrere andere weniger bedeutende Geheimdienste am Ende beträchtliches Kompromittierungsgut über die beiden in der Hand gehabt. (König Charles auf der Insel Epstein entlarvt – McAfees Totmannschalter lässt die Weltkrone detonieren)

Für mich ist das ein interessanter Trick, um die Schuld zu verteilen, denn der Kern der Sache ist, dass sowohl Andrew als auch Fergie schwer von Jeffrey Epstein kompromittiert wurden, der eine Suite in seinem Stadthaus in Manhattan für Prinz Andrews zahllose Orgien reservierte und Fergie mehr als einmal mit Millionen Pfund aus der Patsche half.

Selbst wenn Russland und China ein Stück von ihrem erbärmlichen Hintern abbekommen haben, ist es unbestreitbar, dass Israel und Amerika den Löwenanteil dieser blaublütigen Sumpfkreaturen abbekommen haben.

Ich habe das Gefühl, dass Lownie, ein bekennender Royalist, sein Bestes tut, um die königliche Institution zu retten, indem er sie von ihren verdorrtesten Zweigen, in diesem Fall dem Haus York, vom Hauptstamm, den König Charles und, noch wichtiger, die Prinzen William und George repräsentieren, befreit.

Zu diesem Zweck ist er bereit, die verstorbene Königin Elizabeth für die Art und Weise, wie sie Andrew beschützte, unter den Bus zu werfen, aber er versucht auch, den guten Namen (LOL) des britischen Geheimdienstes zu retten, der mit dem Schutz der königlichen Familie und, noch wichtiger, ihrer Marke beauftragt war.

Lownie weist wiederholt darauf hin, dass MI5 und MI6 wiederholt über die Machenschaften von Prinz Andrew, Prinzessin Diana und den anderen unberechenbaren Personen in der Geheimdienstlinie berichtet hätten, die verstorbene Königin und ihre engsten Vertrauten sich jedoch entschieden hätten, das ganze Chaos zu ignorieren, das infolge des Epstein-Skandals seinen düsteren Höhepunkt erreicht.

Obwohl dies für mich ein Rätsel ist, das gelöst ist, gibt es noch viele andere, die Lownie anspricht. Ein wichtiger Punkt ist die Art und Weise, wie diejenigen, die Andrew beschützten, in Machtpositionen befördert wurden und dass daraus ein ganzes Netz von Vetternwirtschaft entstand, das das Haus York und ähnliche Royals vor Rufschäden schützte.

Wir sehen so ziemlich dasselbe bei Trump, Clinton und dem Rest von Epsteins Netzwerken für den Kindersexhandel. Kurz gesagt: Zionistische Milliardäre finanzierten Epstein, damit dieser Trump, Clinton, Andrew und andere Sexbesessene in kompromittierende Situationen mit minderjährigen Mädchen oder mit Mädchen, die minderjährig aussahen, brachte.

Und wenn wir uns die Berichte über den italienischen Gigolo Paolo Zampolli ansehen , der die FLOTUS Melania in die USA schmuggelte und heute ein hohes Tier in Trumps politischem Netzwerk ist, sehen wir nur die brandigen Tentakel des Mossad, die Trump zuvor auszurotten schwor.

Werfen Sie mir die Verschwörungstheorie-Ente an den Kopf (ein missbrauchter Begriff, auf den royalistische Apologeten oben anspielten, als er übermäßig benutzt wurde), aber wenn Menschenhändler wie Epstein und Zampolli im Mittelpunkt der Sache stehen, dann müssen riesige Skandale die Folge sein, vor allem, wenn auch noch notorische Sexualstraftäter wie Clinton, Trump und Andrew hinzukommen, die allesamt süchtig nach der Ausbeutung jungen Menschenfleischs sind.

Obwohl die MI6-Zeitung Guardian hier die wichtigsten Erkenntnisse des Buches auflistet , steckt hinter der Geschichte viel mehr als nur ihre prägnante Zusammenfassung. Zunächst einmal ist da der Autor, Andrew Lownie , der alles andere als ein gewöhnlicher Royal-Arschkriecher ist.

Lownie ist nicht nur selbst ein führender Oxford-Historiker, sondern leitet auch Londons beste kleine Literaturagentur , die auf Bücher wie dieses spezialisiert ist. Kurz gesagt, Lownie hat die perfekte Position, um den Schmutz über die Yorks auszugraben, und seine Agentur ist das perfekte Vehikel, um diesem Buch die lückenlose Medienberichterstattung zu verschaffen, die es garantiert bekommt, und zwar nicht nur von den üblichen royalistischen Lakaien, sondern auch von jenen, die wollen, dass die ganze schmutzige Epstein-Kinderhandelssache aufgedeckt und die Hauptschuldigen eingesperrt werden.

Allerdings wird es nicht soweit kommen, denn die merkwürdigen Todesfälle von Leuten, die etwas über die Clintons und Obamas in Erfahrung bringen konnten, zeigen, dass unausgesprochene Reden oft zu einem vorzeitigen Tod derer führen, die reden.

Und die Machenschaften von Prinz Andrew zeigen, dass die königliche Familie keine Scheu davor hat, Untertanen Albions, die es wagen, ihre schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit zu waschen, dauerhaft zum Schweigen zu bringen.

Lownie zeigt, dass die Yorks nur sehr schmutzige und stinkende Wäsche hatten, dass der Herzog nicht nur einen Hundekotsammler, sondern auch einen Hilfshundekotsammler anstellte und dass Fergie jeden Kesselflicker, Schneider, Soldaten und Matrosen, den sie kriegen konnte, übervorteilte.

Kurz gesagt, sie waren die Verkörperung des Anspruchsdenkens und sollten daher unter unserer Würde sein, umso mehr, wenn wir uns durch das Buch arbeiten, das eine gut recherchierte und gut geschriebene Zusammenfassung endloser und schamloser Verderbtheit ist.

Doch Verachtung allein reicht nicht aus, denn die Korruption und die satanische Korruption, die Andrew und Epstein verkörpern, haben in beiden Fällen tiefe historische Wurzeln. Epstein wurde als frühreifer Teenager von dem Erzschmierer Jimmy Goldsmith unter die Fittiche genommen, bevor er an Jean-Luc Brunel , Lex Wexner und ähnliche finanzkräftige Degenerierte weitergereicht wurde, die alle, wie diese Videos hier, hier und hier zeigen, die Quelle von Epsteins außerordentlichem Reichtum und seiner Vielzahl an Verbindungen in die obersten Ränge nicht erklären können.

Und das kann er trotz Lownies größter Bemühungen auch nicht. Was wir vom Haus York und seinen guten Freunden, darunter dem verstorbenen Jeffrey Epstein und der mit dem Mossad verbundenen Zuhälterin Ghislaine Maxwell , haben , ist eine geschmacklose Geschichte über Degenerierte.

Obwohl Lownie uns ihre schmutzigen Geschäfte bis ins kleinste Detail erklärt hat, vielleicht besser als jeder andere, bringt uns das letztlich kaum weiter als das, was die Boulevardpresse in einem ihrer periodischen Anfälle gespielter Empörung getan hätte.

Wäre Gott auf unserer Seite, müsste die gesamte königliche Familie beseitigt werden, so wie ihre Romanow-Cousins ​​1917. Auch Amerikas eigene Pseudo-Königsfamilie der Clintons, Obamas und Trumps müsste der Madame Guillotine der öffentlichen Schande ausgesetzt werden.

Und vor allem müssten die im Verborgenen agierenden Lexners, Goldsmiths, Maxwells und Epsteins entlarvt und entschärft werden. Aber darauf ist nicht zu hoffen, denn keiner von ihnen wird sich friedlich in die Nacht zurückziehen, in die er gehört.

Wie die Litanei der mit ihnen verbundenen Morde zeigt, sind sie durchaus bereit, diejenigen, die sie entlarven, stattdessen dorthin zu schicken.

Quellen: PublicDomain/strategic-culture.su am 04.09.2025