Babylons Finanzsystem implodiert im September

Anfang des Jahres sagte Bo Polny, Experte für biblische Zyklen, Geopolitik- und Finanzanalyst, auf USAWatchdog: „Machen Sie sich auf eine wilde Fahrt im Jahr 2025 und darüber hinaus gefasst.“

Wir hatten den sogenannten Biden-Autopen-Skandal, enorme Abschiebungszahlen durch die US-Einwanderungsbehörde ICE, massiven Betrug mit 911.000 Scheinjobs, die eine Rezession seit Juli 2024 verschleierten, und nun die Ermordung des konservativen Spitzenpolitikers Charlie Kirk. Die Welt dreht durch.

Polny warnt erneut: Im September 2025 wird es ein gewaltiges Marktereignis geben, das das Finanzsystem, wie wir es kennen, beenden wird.

Polny erklärt: „Silber wird dieses Mal nicht nur die 50-Dollar-Marke pro Unze durchbrechen, sondern wie ein heißes Messer durch Butter. Es wird auf 60 Dollar steigen, dann auf 70 Dollar, und dann in Kürze dreistellig. Was uns bevorsteht, sind unglaubliche Preisschwankungen. Das ist das Ende des babylonischen Finanzsystems. … Sie haben das Geld benutzt, um Babylon aufzubauen.

Was ist Babylon? Es ist ein Kontrollsystem. …Wir stehen kurz vor einer Explosion, die die Menschen umhauen wird. Der Silberpreis wird in unvorstellbare Höhen steigen. Silber wurde als das Metall prophezeit, das die finanzielle Situation der Menschen für immer verändern wird.“

Polny sagt außerdem voraus: „Der Kriegszyklus endet am 21. September. Die Kriege stehen kurz vor dem Ende. Es ist mir egal, ob die Leute sagen, dass es nächstes Jahr Kriege geben wird und es einen Atomkonflikt geben wird. Sie werden alle hundertprozentig falsch liegen, denn der biblische Zyklus endet Ende September/Anfang Oktober. (Gold explodiert: Nur wegen Zinsen? Oder kommt etwas Großes?)

Das Datum September steht für mich fest. Man kann nicht verhindern, was kommt. Man kann sich nur darauf vorbereiten. Wenn diese Bewegung bei Gold und Silber eintritt, werden sie sich endlich von Generationen der Preismanipulation und -unterdrückung befreien. Das wird die Zerstörung des Bankenkartells sein.“

Polny verweist auf die Bibel und Haggai 2: 6-22. Dort liest er: „Ich werde den Himmel und die Erde, das Meer und das trockene Land erschüttern. 7 Und ich werde alle Nationen erschüttern, sodass die Schätze aller Nationen hereinkommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Heerscharen. 8 Das Silber ist mein, und das Gold ist mein, spricht der Herr der Heerscharen. … Bedenkt es von diesem Tag an, vom vierundzwanzigsten Tag des neunten Monats an.“

Polny fährt fort: „Dies ist Haggai, und dort steht der 24. September … Gott wird eingreifen, und es wird eine Kehrtwende gegenüber dem sein, was sie vor fünf Jahren taten … Fünf ist die Zahl der Gnade … Es wird die Erschütterung unseres Lebens für diese Welt sein. Es wird ein weltweiter 11. September auf Steroiden.

Niemand wird es verpassen. Was geschehen wird, ist das größte Wirken des Geistes Gottes in der Menschheitsgeschichte … Alle Ehre gebührt Gott. Dies ist ein Kampf um Seelen … Es kommen gute, keine schlechten Nachrichten.“

Das babylonische Geldsystem suggeriert, dass Geld bei einigen wenigen Menschen ist. Ja, Geld ist immer da, aber für die meisten Menschen unerreichbar.

Dies war das Ergebnis korrupter Regierungen, korrupter Wirtschaftssysteme und Götzenanbetung. Diese korrupten Wirtschaftssysteme stellen die Interessen der Reichen über die der Armen, was zu wirtschaftlicher Ungleichheit und sozialen Unruhen führt.

Laut Daniel 1:3-7 stiehlt der Teufel nicht nur unser Geld, sondern auch unsere intelligentesten Jugendlichen und nimmt sie in sein Königreich, um ihm als Sklaven zu dienen, Sklaven des Alkohols, der Drogen und der Frauen

Wir sehen, dass die Welt der Jugend einiges zu bieten hat, um sie im System der Zerstörung zu halten. Doch zuerst werden sie ausgebildet. Diese Ausbildung ist notwendig, um sicherzustellen, dass sie das System nie wieder verlassen.

Deshalb nennen wir es das babylonische System oder die Zeit von „8 bis 17 Uhr“: Man ist bis zur Rente immer unterwegs und hat keinen Raum, über das System hinauszudenken. Doch schon nach wenigen Jahren im Ruhestand stirbt man, weil man mit der Außenwelt, die anders funktioniert, nicht zurechtkommt.

Das babylonische System nutzt einen maximal aus und lässt uns mit leeren Händen zurück, mit nur einer kleinen Rente, von der wir in Rente gehen und dann sterben.

Im babylonischen Finanzsystem werden junge Menschen ausgebildet und dazu eingesetzt, multinationale Unternehmen zu gründen, großartige Erfindungen zu machen und Weltsysteme zu steuern, während unsere Gläubigen weiterhin leiden und in Armut dahinvegetieren.

Beginn eines Panik-Zinssenkungszyklus

Der ehemalige Wall-Street-Vermögensmanager und Finanzanalyst Ed Dowd von PhinanceTechnologies.com hatte eine beeindruckende Karriere an der Wall Street.

Er verließ Enron und Lucent lange vor deren Pleite. Zu Dowds vielen anderen, in jüngerer Zeit getroffenen Vorhersagen gehören: Zinssätze erreichten ihren Höchststand und fielen dann (das stimmte), der Immobilienmarkt brach ein und fiel (was gerade passiert), die Biden-Wirtschaft wurde durch massiven Betrug mit illegaler Einwanderung gestützt (20 Millionen wurden von der Biden-Regierung ins Land geholt) und die vom BLS gerade korrigierten Zahlen zur Schaffung von Arbeitsplätzen für die 12 Monate bis März. Die Korrektur enthüllte die unglaubliche Zahl von 911.000 Fake-Jobs.

Dowd sagte kurz nach der Wahl 2024: „Trump hat eine Scheißwirtschaft geerbt.“ Jetzt, so Dowd, „muss Trump mit einer Scheißkatastrophe fertig werden.“ Allein zu den gefälschten Beschäftigungszahlen sagt Dowd: „Man könnte sagen, es handelt sich um statistischen Betrug oder bürokratische Inkompetenz.

Nehmen wir an, es ist beides. Die Standardabweichung beträgt ungeheuerliche sieben. Eine Standardabweichung von 3,4 entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass man im Leben mindestens einmal vom Blitz getroffen wird. Das ist unwahrscheinlich. Eine Abweichung von sieben deutet auf Betrug hin – Punkt.“

All die Betrügereien, die Bidens Wirtschaft stützen, verursachen derzeit keine Inflation – im Gegenteil. Dowd sagt: „Der Immobilienmarkt kippt, weil sich die Leute die Häuser nicht leisten können. Was den Immobilienmarkt stabilisierte, waren die Mieten der illegalen Einwanderer.

Das entwickelt sich alles in die falsche Richtung. Trump schiebt Menschen ab, und wir haben die Grenze geschlossen. Unser vor einem Monat veröffentlichter Immobilienbericht … alle Indikatoren kippen, und wir werden eine Rezession auf dem Immobilienmarkt erleben.

Wir werden einen Rückgang der Inflation erleben, da der Immobilienmarkt 36 % der Wirtschaft ausmacht. Wir erwarten eine Inflation von unter 2 %.“

Was ist mit der Zinssenkung der Fed nächste Woche? Dowd sagt: „Sie senkten die Zinsen bereits während der großen Finanzkrise ab 2007. Unser Aktienmarkt erreichte erst 2009 seinen Tiefpunkt.

Dies ist meiner Meinung nach der Beginn eines ‚Panik-Zinssenkungszyklus‘. Wir werden erleben, wie die Fed die Zinsen bis hin zu einer drohenden Deflation der Vermögenswerte senkt.

Zinssenkungen bei nachlassendem Wachstum führen nicht zu einer erneuten Inflation der Vermögenswerte. Sie hinken der Entwicklung hinterher und werden die Zinsen weiter senken, während wir deflationieren.“

Dowd ist weiterhin Gold-Fan und sagt, seine Kunden würden Gold und Land erwerben, keine Kryptowährungen. Er weist auch darauf hin, dass in nicht allzu ferner Zukunft große Probleme aus China und Europa auf uns zukommen.

Dowd sagt, seine Prognose, dass die Welt in eine „sehr tiefe Rezession“ rutscht, werde sich bald bewahrheiten.

