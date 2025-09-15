Bevölkerungsspitzen: Bereiten Sie sich auf eine schrumpfende Welt vor

Teile die Wahrheit!

Die Erde wird vor dem Ende dieses Jahrhunderts ihren „Bevölkerungshöchststand“ erreichen.

Innerhalb von 25 Jahren werden die meisten Industrienationen der Welt mit einem starken Bevölkerungsrückgang konfrontiert sein, da immer weniger junge Menschen arbeiten müssen, um eine immer älter werdende Bevölkerung zu versorgen.

Der Grund dafür sind nicht Hungersnöte, Kriege oder Seuchen. Wir haben uns das selbst zuzuschreiben, indem wir eine Reihe drakonischer Lösungen für ein Problem geschaffen haben, das es gar nicht gab.

Angst war schon immer das beste Mittel zur sozialen Kontrolle , und die Angst vor der Menschheit wurde von Generationen von „Denkern“ der kontrollsüchtigen Linken geschürt.

Am deutlichsten ist die bemerkenswerte und völlig falsche Vorhersage, die Paul Ehrlich 1968 in seinem Buch „ Population Bomb “ machte:

Der Kampf um die Ernährung der gesamten Menschheit ist vorbei. In den 1970er Jahren wird es weltweit Hungersnöte geben – Hunderte Millionen Menschen werden verhungern, trotz aller Sofortprogramme, die jetzt gestartet werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist ein deutlicher Anstieg der weltweiten Sterberate nicht mehr zu verhindern …

Wir können vielleicht noch einige Jahre lang verhindern, dass in Indien eine Hungersnot ausbricht. Aber Indien kann unmöglich bis 1980 weitere 200 Millionen Menschen ernähren. Nichts kann den Tod von zig Millionen Menschen in Indien in den 1970er Jahren verhindern … (Während der Großteil der Bevölkerung feiert, bereiten sich die Klugen auf Krieg, Hungersnot, Seuchen und verheerende Naturkatastrophen vor)

„Und England? Wenn ich ein Spieler wäre, würde ich wetten, dass England im Jahr 2000 nicht mehr existiert.“

PJ O’Rourke erklärte in seinem 1994 erschienenen Buch „All the Trouble in the World“ (Aller Ärger der Welt) , was vor sich ging :

„ Die Schikanierung der Bürger durch Dreadlocks und Schlägereien gibt es schon seit der Altsteinzeit. Die Spendenaktionen von Greenpeace zum Thema globale Erwärmung unterscheiden sich kaum von den Stammeszauberern zum Thema Mondfinsternisse. ‚Oh nein, der Nachtwolf frisst die Mondjungfrau. Gib mir Silber, und ich bringe ihn dazu, sie auszuspucken.‘“

Familienplanung und staatliche Intervention

Doch hier geht es um mehr als nur darum, Leichtgläubige zu täuschen. Die Überbevölkerungshysterie der 1960er und 1970er Jahre hatte weltverändernde Folgen, deren Auswirkungen erst jetzt deutlich werden. Es ist nicht fair (auch wenn es Spaß macht), Ehrlich die Schuld zu geben.

Die Wahrheit ist, dass die ausgewachsene Familienhysterie aus einer Pseudowissenschaft entstand, die Wachstum als Bedrohung für den Wohlstand ansah. Einflussreiche Organisationen wurden von sehr besorgten Menschen gegründet.

Der Population Council und die International Planned Parenthood Federation wurden beide schon früh, nämlich 1952, gegründet. Entwicklungsländer begannen, aggressive Familienplanungsinitiativen zu fördern, oft mit erheblicher Unterstützung, manchmal aber auch mit Zwangsmaßnahmen westlicher Regierungen und internationaler Organisationen.

Die Vereinten Nationen, die Weltbank und bilaterale Geber, insbesondere die Vereinigten Staaten über USAID, integrierten die Bevölkerungskontrolle zunehmend in ihre Entwicklungshilfeprogramme . Hohe Geburtenraten, insbesondere in Asien, Afrika und Lateinamerika, wurden nicht nur als demografischer Trend betrachtet, sondern als malthusianisches Hindernis für Modernisierung, Armutsbekämpfung und globale Sicherheit.

China setzte 1979 seine berüchtigte „Ein-Kind-Politik“ mit Zwangsmaßnahmen um, darunter Zwangssterilisationen und Zwangsabtreibungen. Indien führte Massensterilisationskampagnen durch , insbesondere während des Ausnahmezustands (1975–1977), und setzte dabei oft Gewalt oder extremen sozialen Druck ein, einschließlich der Vorenthaltung von Lebensmittelkarten.

In zahlreichen Ländern Ostasiens wurden aggressive , oft von der Weltbank finanzierte staatlich kontrollierte Programme durchgeführt , die versuchten, mit fragwürdigen Zwangsmethoden das Bevölkerungswachstum schnell und dauerhaft zu senken.

In nicht wenigen Fällen war die Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln tatsächlich ein Mittel, das es Frauen ermöglichte, sich für weniger Kinder zu entscheiden .

Doch die Kombination dieser Wahlmöglichkeit mit staatlich gefördertem Zwang führte dazu, dass selbst diejenigen, die mehr Kinder wollten oder sich mehr Kinder gewünscht hätten, wenn der gesellschaftliche Druck vernünftiger eingesetzt worden wäre, von ihrem privaten Traum von mehreren Kindern abgebracht wurden.

Das wäre schon schlimm genug, wenn das das Ende der Geschichte wäre. Doch es ist erst der Anfang, denn die Scheinheiligkeit des Szientismus hat eine tatsächliche Bevölkerungskrise ausgelöst, die die Welt jahrzehntelang beeinflussen wird .

Manche Länder werden sich davon vielleicht nie wieder erholen, zumindest nicht in ihrer jetzigen Form. Diese Krise ist der Bevölkerungsrückgang.

Schrumpfender Planet: Welche Nationen werden wann ihren Höhepunkt erreichen?

Ich habe anhand der verfügbaren Daten einige überschlägige Berechnungen angestellt. Ziel war es, das Jahr des voraussichtlichen Bevölkerungsgipfels für die 26 Länder zu berechnen, deren Daten verlässlich genug sind, um eine fundierte Schätzung zu ermöglichen.

Diese Prognose basiert auf der Gesamtfruchtbarkeitsrate und berücksichtigt Einwanderung sowie Sterblichkeitstrends (Lebenserwartung).

Diese Schätzungen sind bestenfalls Näherungswerte, da die Daten in einigen Fällen nicht vollständig vergleichbar sind. Die mir vorliegenden Daten stammen aus den Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen , statistischen Berichten der OECD und nationalen demografischen Daten .

Weitere Quelleninformationen finden Sie in der Endnote.

Die Jahre mit dem höchsten Bevölkerungswachstum basieren auf den mittleren Prognosen der UN-Weltbevölkerungsprognose (PDF). Sie werden durch regionale Berichte gestützt, denen zufolge die meisten europäischen und nordamerikanischen Länder ihren Höhepunkt in den späten 2030er Jahren erreichen werden. Japan hat seinen Höhepunkt bereits um 2008 erreicht , Südkorea um 2025 , und Israel – mit einer TFR von nahe 3,0 – wird seinen Höhepunkt in diesem Jahrhundert möglicherweise nicht erreichen .

Wie in der letzten Zeile der Tabelle vermerkt, beträgt die Ersatzrate für die Gesamtfruchtbarkeit bei gegebener Lebenserwartung und unter der Annahme, dass keine Nettomigration stattfindet, etwa 2,10.

Dies wirft eine Frage auf: Wenn all diese Länder TFRs unterhalb des Reproduktionsniveaus haben, was passiert dann tatsächlich mit der Weltbevölkerung? Die Antwort ist einfach, auch wenn bisher wenig darüber gesprochen wurde. Die Weltbevölkerung wird ihren Höhepunkt erreichen und dann zu schrumpfen beginnen.

Die Gesamtzahl der Menschen auf der Erde wird irgendwann in naher Zukunft zu sinken beginnen. Der tatsächliche Zeitpunkt des Höhepunkts ist Spekulation, da er von bestimmten Annahmen abhängt.

Die Schätzungen scheinen jedoch überwiegend zwischen 2060 (bei konstanten TFRs) und 2080 (bei leicht steigenden TFRs und längerer Lebenserwartung) zu liegen:

Quellen: Mittlere Fertilitätsprojektion der Vereinten Nationen (orange Linie); Vereinfachtes Lancet-Projektionsbevölkerungsszenario, gelbe Linie

Nichts davon hätte passieren müssen, Leute. Es gibt jede Menge Platz auf der Erde, wie Sie wissen, wenn Sie schon einmal nachts über Australien, Kanada oder die USA geflogen sind. Es gibt jede Menge leeren Raum.

Machen wir ein Gedankenexperiment: Es leben derzeit 8,1 Milliarden Menschen auf der Erde. Angenommen, alle von ihnen lebten im US-Bundesstaat Texas (für die Texaner, die dies hier lesen: Ich weiß, es scheint, als würden wir uns in diese Richtung bewegen; der Verkehr in Dallas ist bemerkenswert!).

Texas hat eine Fläche von 676.600 Quadratkilometern. Angenommen, der gegenwärtige Trend setzt sich fort und buchstäblich die ganze Welt würde nach Texas ziehen – wie würde das aussehen?

Nun, 8,1 Milliarden bzw. 676.600 sind etwa 12.000 Menschen pro Quadratkilometer. Das ist etwas dichter als in den fünf Bezirken New Yorks (etwa 11.300 pro Quadratkilometer), aber deutlich weniger als in Paris (20.000) und deutlich weniger als in Manila (fast 44.000).

New York und Paris sind zwar ziemlich überfüllt, aber es leben Menschen dort und besuchen sie manchmal sogar freiwillig. Selbst wenn die gesamte Weltbevölkerung nach Texas ziehen müsste, wäre das nur unwesentlich ärgerlicher als Manhattan zur Hauptverkehrszeit.

Fazit: Es gab keinen triftigen Grund für die Bevölkerungshysterie der vergangenen Jahrzehnte. Wie ich bereits in einem früheren Artikel darlegte , waren diese Vorhersagen schon damals lächerlich.

Und wir brauchen uns keine Sorgen um eine Wiederbelebung der „Bevölkerungsbombe“ zu machen, denn es gibt genügend Spielraum, selbst wenn die Bevölkerung wieder zu wachsen beginnt und wir alle nach Texas ziehen müssten.

Die Auswirkungen des Bevölkerungsrückgangs sind in Ländern wie Südkorea und Japan bereits spürbar . Mit dem steigenden Durchschnittsalter sinkt die absolute Zahl der Menschen unter 40 Jahren.

Wenn sich nichts ändert, wird die Weltbevölkerung im Allgemeinen und viele einzelne Länder mit Umständen konfrontiert sein, die man bisher nur bei katastrophalen Seuchen oder grausamen Kriegen beobachten konnte: Häuserblocks mit leeren Häusern, verlassene Städte und Horden von alten Menschen, die nicht in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen.

Der Unterschied im vorliegenden Fall besteht jedoch darin, dass wir weder unter Hungersnot noch unter Krieg leiden. Wie Antony Davis ausführte , ist der derzeitige Zusammenbruch der Weltzivilisation die Folge eines eklatanten Versagens bei der Erkenntnis, dass der Mensch unser wertvollstes Gut ist.

Quellen: PublicDomain/