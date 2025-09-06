Blutvollmond in den Fischen und die totale Mondfinsternis am 7. September 2025

Teile die Wahrheit!

Am Abend des 7. September 2025 wird der Himmel Schauplatz eines der eindrucksvollsten und prägendsten Ereignisse des Jahres: eine totale Mondfinsternis, auch Blutmond genannt, die mit dem Vollmond in den Fischen zusammenfällt.

Während die Erde zwischen Sonne und Mond hindurchzieht, taucht der Schatten unseres Planeten den Mond in ein kupferrotes Licht und erzeugt so ein Schauspiel, das sowohl optisch atemberaubend als auch zutiefst symbolträchtig ist.

Dies ist nicht nur ein astronomisches Ereignis, sondern auch ein tiefgreifender astrologischer Moment. Finsternisse sind kosmische Neustartpunkte, und diese hier, die sich im Sternzeichen Fische abspielt, bringt unsere innere Welt in Aufruhr und fordert uns auf, loszulassen, zu heilen und uns neu auszurichten.

Der astronomische Tanz

Während dieser Finsternis gleitet der Mond in den Schatten der Erde und färbt sich durch die Brechung des Sonnenlichts in der Atmosphäre in einem auffälligen Rotton. Diese besondere Finsternis dauert über eine Stunde und ist daher besonders eindrucksvoll.

Das Spektakel wird in weiten Teilen Asiens, Afrikas, Australiens und Europas zu sehen sein, teilweise auch in Amerika. Für Himmelsbeobachter ist es eine Gelegenheit, die Ehrfurcht vor der himmlischen Ausrichtung zu erleben; für diejenigen, die sich der symbolischen Bedeutung bewusst sind, ist es ein Tor zur Transformation. (Ein Blutmond im Zeichen der Fische am 7. September bedeutet Tränen, Transzendenz und Transformation – sind Sie bereit?)

Die astrologische Bedeutung

Ein Vollmond steht immer für Höhepunkt und Befreiung, doch in Verbindung mit einer Sonnenfinsternis vervielfacht sich seine Energie. Betrachten Sie ihn als Wendepunkt, als Abschluss eines Kapitels und als ersten Blick auf das nächste.

Dieser Blutmond im Sternzeichen Fische entführt uns in die Tiefen von Emotionen, Intuition und Spiritualität. Fische, das letzte Zeichen des Tierkreises, steht für Hingabe, Ende und Transzendenz.

Es ist Ozean und Nebel zugleich und erinnert uns daran, dass nicht alles rationalisiert werden kann. Manche Wahrheiten müssen gefühlt, ihnen vertraut und losgelassen werden.

Dieser Mond steht der Sonne in der Jungfrau gegenüber und betont den Balanceakt zwischen dem Praktischen und dem Mystischen. Jungfrau sucht Ordnung, Details und Präzision, während Fische Grenzen auflöst und sich dem Glauben zuwendet.

Gemeinsam fordern sie uns auf, Harmonie zwischen Struktur und Fluss, Logik und Intuition, dem Materiellen und dem Spirituellen zu finden.

Themen des Blutmondes in den Fischen

Emotionale Befreiung

Finsternisse bringen oft verborgene Wahrheiten an die Oberfläche. Im Zeichen der Fische können lange vergrabene Emotionen wieder zum Vorschein kommen. Tränen, Träume und Offenbarungen können plötzlich auftauchen und Katharsis und einen Abschluss bieten.

Spirituelles Erwachen

Fische werden mit Mitgefühl, Empathie und spiritueller Einsicht in Verbindung gebracht. Freuen Sie sich auf gesteigerte Intuition, lebhafte Träume oder Synchronizitäten, die sich wie Botschaften aus dem Universum anfühlen.

Illusionen loslassen

Fische können die Realität manchmal durch Fantasie trüben. Diese Sonnenfinsternis kann Illusionen zerstören, sei es in Beziehungen, im Beruf oder in der Selbstwahrnehmung, und Klarheit und Wahrheit hinterlassen.

Integration von Herz und Verstand

Die Jungfrau-Fische-Achse erinnert uns daran, das Rationale mit dem Emotionalen zu verbinden. Wo die Jungfrau sagt: „Mach einen Plan“, flüstert der Fisch: „Vertraue dem Fluss.“ Diese Sonnenfinsternis fordert uns auf, beides zu würdigen.

Wer wird es am meisten spüren

Veränderliche Sternzeichen – Fische, Jungfrau, Zwillinge und Schütze – werden die Intensität am stärksten spüren, da die Sonnenfinsternis ihre Wachstumsgrenzen aktiviert. Für Fische ist sie zutiefst persönlich; für Jungfrauen betont sie Beziehungen; für Zwillinge regt sie Karriere und Lebenssinn an; und für Schützen weckt sie Fragen nach Heimat und Zugehörigkeit.

Aber alle Zeichen werden eine Art von Veränderung erfahren. Dies ist eine kollektive Energie, die uns daran erinnert, dass wir alle Teil derselben kosmischen Geschichte sind.

So navigieren Sie durch die Energie

Da es sich bei Finsternissen um Momente erhöhter und unvorhersehbarer Energie handelt, eignen sie sich nicht ideal für Manifestationsrituale. Stattdessen lädt sie zum Beobachten, Loslassen und Nachdenken ein.

Hier sind einige sanfte Übungen, um sich mit der Energie des Blutmonds in den Fischen in Einklang zu bringen:

Schreiben Sie Ihre Gefühle in ein Tagebuch: Achten Sie darauf, was emotional an die Oberfläche kommt, und geben Sie ihm Raum, sich auszudrücken.

Üben Sie Traumarbeit: Bewahren Sie ein Notizbuch neben Ihrem Bett auf – die Energie der Fische spricht oft durch Träume und Symbole.

Rituale zum Loslassen: Schreiben Sie Gewohnheiten, Überzeugungen oder Beziehungen auf, die Sie loslassen möchten, und geben Sie sie mit Absicht auf.

Nähren Sie Ihren Geist: Meditation, Bäder, Musik und kreativer Ausdruck können helfen, die Intensität der Energie der Sonnenfinsternis zu lindern.

Ruhe und Vertrauen: Denken Sie daran, dass Finsternisse Veränderungen mit sich bringen, die wir nicht immer kontrollieren können. Hingabe ist ein heiliger Akt.

Der größere Zyklus

Diese Finsternis ist Teil einer größeren Serie und leitet eine zweiwöchige Periode zwischen der Mondfinsternis und der Sonnenfinsternis später im September ein. Betrachten Sie sie als einen Korridor der Transformation: Die aktuellen Ereignisse können den Boden für Veränderungen bereiten, die sich in den kommenden sechs Monaten oder länger entfalten.

Finsternisse sind keine isolierten Ereignisse, sie ziehen sich wie Wellen durch die Zeit und führen uns oft auf Wege, die wir vielleicht nicht bewusst gewählt haben, die aber von Natur aus zu gehen bestimmt sind.

Der Blutmond in den Fischen am 7. September 2025 ist mehr als ein rot gefärbtes Wunder am Himmel. Er ist eine kosmische Einladung zum Innehalten, Nachdenken und Loslassen.

Fische fordert uns auf, unseren Griff zu lockern, Illusionen und Kontrolle loszulassen und auf die unsichtbaren Strömungen zu vertrauen, die uns voranbringen.

In den folgenden Tagen und Wochen wird Klarheit entstehen. Was sich wie ein Ende anfühlt, kann sich als der Beginn einer neuen Geschichte entpuppen, die nicht mit Gewalt, sondern im Fluss geschrieben wird.

Diese Sonnenfinsternis erinnert uns daran, dass es manchmal das Mächtigste ist, was wir tun können, uns unseren Gefühlen, unserer Intuition und dem Rhythmus des Universums selbst hinzugeben.

Quellen: PublicDomain/healingenergytools.com am 06.09.2025