Das „Attentat“ von Charlie Kirk – was stimmt hier nicht? Hologramm, Numerologie… (Videos)

Hier zunächst ein Artikel von Michael Snyder, anschliessend gehen wir in die Tiefe und schauen was an den Bildern, Videos und der Numerologie seltsam ist:

Nach der schrecklichen Tragödie, deren Zeugen wir gerade wurden, wird niemand mehr leugnen können, dass die Gewalt der extremen Linken in Amerika zunimmt.

Die meisten von Ihnen haben inzwischen die Aufnahmen von der Ermordung Charlie Kirks gesehen. Dieser Moment wird sich für immer in unser Gedächtnis einbrennen, und wir alle werden uns genau daran erinnern, wo wir waren, als es geschah. Dies ist wahrlich ein entscheidender Moment für unsere Nation.

Bei jeder großen öffentlichen Versammlung mit Beteiligung einer prominenten konservativen Persönlichkeit wird jeder an die Möglichkeit eines weiteren Attentats denken. Die extreme Linke hat der Rechten schon vor langer Zeit den Krieg erklärt, aber die meisten Rechten schienen das zunächst nicht zu verstehen. Die Art von gewalttätigen Unruhen, vor denen viele von uns schon lange warnen, sind da, und sie werden nicht so schnell verschwinden.

Für diejenigen unter Ihnen, die die Neuigkeiten gerade erst erfahren: Charlie Kirk wurde am Mittwoch bei einer Redeveranstaltung an der Utah Valley University ermordet …

Charlie Kirk ist gestorben, nachdem er bei einer Veranstaltung an der Utah Valley University in den Hals geschossen wurde, bestätigte Präsident Donald Trump.

Der 31-jährige konservative Kommentator wurde am Mittwochnachmittag von einer Kugel getroffen, als er vor einer Menschenmenge an der öffentlichen Universität in Orem sprach.

Kirk, der Vater zweier Kinder und bekannt für seine kämpferische MAGA-Haltung und spannenden Debatten mit College-Kids im ganzen Land, brach unmittelbar nach dem Schusswaffengebrauch zusammen.

Er war erst 31 Jahre alt.

Er hatte eine junge Frau und zwei sehr kleine Kinder.

Doch vielen am linken Rand scheint das egal zu sein.

Tatsächlich feiern einige von ihnen dieses Attentat öffentlich.

Das sagt uns viel darüber, wo wir als Gesellschaft stehen.

In dem Moment, als er erschossen wurde, antwortete Kirk auf eine Frage zu Massenerschießungen …

Ein in den sozialen Medien veröffentlichtes Video zeigt den Moment, in dem Charlie Kirk erschossen wurde, und die Sekunden davor. Kirk wurde zu Massenerschießungen in Amerika befragt.

„Wissen Sie, wie viele Massenmörder es in den letzten zehn Jahren in Amerika gegeben hat?“, fragt jemand. „Bandengewalt mitgezählt oder nicht?“, antwortet Kirk, kurz bevor er erschossen wird.

Der Schütze schoss vom Dach des Losee Centers auf Kirk, das etwa 200 Fuß von Kirks Standort entfernt war.

In den sozialen Medien weit verbreitetes Filmmaterial zeigt den Schützen, wie er über das Dach des Losee Center rennt, nachdem Kirk getroffen wurde.

Unten geriet die große Menschenmenge, die sich versammelt hatte, in Panik …

Sophie Anderson, 45, die 30 Meter von der Bühne entfernt stand, als die Schießerei passierte, sagte der Daily Mail, dass sie beinahe niedergetrampelt worden wäre, als sie in den Gastronomiebereich rannte, wo sie gegen einen Wandschrank prallte.

„In der Sekunde, als es passierte, wusste ich, dass es ein Schuss war“, sagte Anderson, die bei der Veranstaltung von ihrem Chef Phil Lyman begleitet wurde, einem ehemaligen Abgeordneten des Staates Utah, der nur fünf Minuten zuvor mit Kirk auf der Bühne Hüte verteilt hatte.

„Er wurde in den Hals geschossen und fiel einfach um. Er war nur noch eine Blutfontäne“, sagte sie. „Sie haben ihn weggetragen. Alle diese Kinder sind einfach zusammengebrochen und heulen.“

Ein Student der Utah Valley University, der bei der Veranstaltung anwesend war, sagte , er sei tatsächlich von ein paar Leuten niedergetrampelt worden , die versuchten, von dort wegzukommen …

„Wir hören einen Schuss, dann schießt eine Welle Blut aus seiner Brust, und wir werfen uns alle zu Boden. Ein paar Leute haben mich sogar niedergetrampelt, es war wirklich schrecklich“, sagte Ethan, ein Schüler der Schule.

Die Utah Valley University ist derzeit abgeriegelt, der gesamte Unterricht wurde für diesen Tag abgesagt. Wer sich auf dem Campus aufhält, sollte sich vor dem Verlassen des Campus an die Polizei wenden, um eine Begleitung zu erhalten. Die BYU im nahegelegenen Provo erklärte, sie sei weiterhin geöffnet, allerdings mit verstärkter Polizeipräsenz.

„Es klang wie ein Erdbeben, und alle fingen an zu schreien“, sagte Angeline Paul, die in einem Klassenzimmer neben dem Hof ​​war. „Und dann rannten all diese Kinder in unser Klassenzimmer … fielen auf den Boden und sagten: ‚Da ist ein Schütze! Da ist ein Schütze!‘“

Zunächst gab es Berichte, Kirk sei noch am Leben.

Doch kurz darauf bestätigte Präsident Trump seinen Tod …

Der große und legendäre Charlie Kirk ist tot. Niemand verstand die Jugend der Vereinigten Staaten besser als Charlie. Er wurde von ALLEN geliebt und bewundert, besonders von mir, und nun ist er nicht mehr unter uns. Melanias und mein Mitgefühl gilt seiner wunderbaren Frau Erika und seiner Familie. Charlie, wir lieben dich!

Unmittelbar nach der Schießerei nahmen die Behörden einen älteren weißen Mann fest, stellten jedoch schnell fest, dass er nicht der Schütze war.

Zu dieser Stunde hat das FBI einen weiteren Verdächtigen in Gewahrsam genommen, bisher wurden jedoch keine weiteren Einzelheiten veröffentlicht …

Ein Verdächtiger, der beschuldigt wird, während einer Rede an der Utah Valley University auf Charlie Kirk geschossen zu haben, wurde in Gewahrsam genommen, bestätigte FBI-Direktor Kash Patel.

„Vielen Dank an die lokalen und staatlichen Behörden in Utah für Ihre Partnerschaft mit [dem FBI]“, schrieb er.

Der Gouverneur von Utah, Spencer Cox, hat außerdem bestätigt, dass sich eine „Person von Interesse“ in Gewahrsam befindet und von den Behörden verhört wird.

Danach wird nichts mehr so ​​sein wie es war.

Auf US-amerikanischem Boden hat sich gerade ein politisch motivierter Mordanschlag ereignet, der unser Land zu zerreißen droht.

Am Mittwochnachmittag herrschte sogar Chaos im Plenum des US-Repräsentantenhauses …

Im Plenarsaal des Repräsentantenhauses brach Chaos aus, nachdem Sprecher Mike Johnson (R-LA) eine Schweigeminute zu Ehren des konservativen Aktivisten Charlie Kirk abgehalten hatte, der am Mittwoch bei einer Veranstaltung an der Utah Valley University erschossen worden war.

Bevor Johnson das Repräsentantenhaus betrat, kündigte er gegenüber Reportern eine Schweigeminute an. Unmittelbar im Anschluss bat die republikanische Abgeordnete Lauren Boebert (CO) um ein Gebet, woraufhin die Demokraten ihr mit lautem „Nein“ entgegenstießen.

Das Hin und Her ging weiter, während die republikanische Abgeordnete Anna Paulina Luna (Florida) der demokratischen Seite des Repräsentantenhauses zurief: „Das gehört verdammt noch mal euch!“ Die Demokraten klatschten sofort zurück und verwiesen auf eine Schießerei an einer Schule in Colorado, die nur wenige Stunden zuvor stattgefunden hatte.

Früher hätte so etwas die Nation zusammengebracht.

Aber so funktioniert das in unserer Zeit nicht.

Tatsächlich gibt es in den sozialen Medien eine ganze Reihe Linker , die Kirks Tod ausgelassen feiern …

Mehrere TikToker reagierten beiläufig auf die Schießerei. Einer weinte gespielt, während ein dramatisches Lied mit der Überschrift „Charlie Kirk hat Scheiße? Ohhhh.“ gespielt wurde.

„Hitler gibt Charlie Kirk eine Höllentour“, postete ein Liberaler und fügte ein GIF aus einer Fernsehsendung hinzu.

Andere verspotteten Kirks unerschütterliches Engagement für eine offene Debatte und einen Gedankenaustausch: „Warum hat Charlie Kirk nicht einfach über die Kugel debattiert? Er hätte sie leicht abwehren können.“

Wie ekelhaft ist das?

Aber das ist die Gesellschaft, in der wir heute leben.

Wir leben in einer Gesellschaft voller Hass, und dieser Hass ist in den letzten Monaten auf wilde und unvorhersehbare Weise ausgebrochen …

Zu den Angriffen zählen die Ermordung einer Abgeordneten des Staates Minnesota und ihres Mannes in ihrem Haus im Juni, der Brandanschlag auf eine Parade in Colorado, bei der die Hamas zur Freilassung von Geiseln aufgefordert wurde, und ein Brandanschlag auf das Haus des jüdischen Gouverneurs von Pennsylvania im April.

Das berüchtigtste dieser Ereignisse ist die Erschießung Trumps während einer Wahlkampfveranstaltung im vergangenen Jahr.

Es versteht sich von selbst, dass Präsident Trump das Hauptziel der extremen Linken ist und er daher von nun an sehr vorsichtig sein muss.

Am Dienstagabend ging er mit mehreren Mitgliedern seines Kabinetts zu Joe’s Seafood und wurde sofort von wütenden Demonstranten konfrontiert …

In einem von Prem Thakker von Zeteo in den sozialen Medien geposteten Video stürmten Demonstranten das Restaurant und skandierten: „Freies DC, freies Palästina, Trump ist der Hitler unserer Zeit!“

In dem Video, das offenbar von einem der Aktivisten aufgenommen wurde, ist zu sehen, wie Trump das Restaurant betritt und auf einen Tisch zugeht. Irgendwann bleibt der Präsident stehen, blickt direkt in die Kamera und wirkt eher amüsiert als verärgert. Nach ein paar Sekunden winkt er zum Sicherheitspersonal und sagt: „Kommen Sie.“

„Los geht‘s“, sagt ein Mann zu den Demonstranten. „Zeit zu gehen, Zeit zu gehen.“

Trump kann von großem Glück sagen, dass nichts passiert ist, denn heutzutage gibt es so viele gewalttätige Verrückte da draußen.

Bis Anfang September gab es im Jahr 2025 in den USA bereits 44 Schießereien an Schulen, und am Mittwoch kam es zu einer weiteren …

Drei Teenager wurden nach einer Schießerei an einer Highschool in einem Vorort von Denver in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert, teilten die Behörden am Mittwoch mit.

Die Schießerei ereignete sich gegen Mittag an der Evergreen High School in Evergreen, etwa 30 Meilen westlich von Denver, sagte Jacki Kelley, Sprecherin des Sheriffbüros von Jefferson County.

Bei allen ins Krankenhaus eingelieferten Personen handele es sich vermutlich um Studenten, sagte Kelley. Nähere Einzelheiten zu den Verletzungen waren ihr zunächst nicht bekannt.

Viele der Schießereien an Schulen, die wir erlebt haben, waren politisch motiviert, und es würde mich sicherlich nicht überraschen, wenn auch diese politisch motiviert wäre.

Und selbst wenn Gewalttaten keinerlei politische Motivation haben, haben viele Linke das Gefühl, sie müssten politische Themen in die Diskussion einbringen. Als Reaktion auf die Debatte über den grausamen Mord an Iryna Zarutska veröffentlichte Black Lives Matter beispielsweise einen Videoclip, in dem es heißt: „Unterdrückte Menschen haben ein Recht auf Gewalt“ …

Die 23-jährige Zarutska floh 2022 aufgrund des Krieges mit Russland aus der Ukraine. Am 22. August wurde sie in Charlottes Lynx Blue Line-Stadtbahn an der Haltestelle East/West Boulevard mehrfach von hinten niedergestochen.

Auf Überwachungsaufnahmen ist der grundlose Angriff des 34-jährigen Verdächtigen Decarlos Dejuan Brown Jr. zu sehen, der in der Vergangenheit bereits 14 Mal festgenommen wurde, unter anderem wegen Körperverletzung und Waffenbesitzes, sich jedoch weiterhin auf freiem Fuß befand.

Am Mittwoch, nur einen Tag nachdem das vollständige Video des Mordes veröffentlicht wurde, veröffentlichte Black Lives Matter einen Ausschnitt aus dem Film „Born in Flames“ von 1983, in dem eine schwarze Frau erklärt: „Das Recht auf Gewalt. Alle unterdrückten Menschen haben ein Recht auf Gewalt … Es ist wie das Recht zu pinkeln. Man muss den richtigen Ort und die richtige Zeit dafür haben.“

Iryna Zarutska hat niemanden „unterdrückt“.

Sie war eine 23-jährige Ukrainerin, die in die Vereinigten Staaten gekommen war, um dem schrecklichen Krieg in ihrem eigenen Land zu entkommen.

Wie kann irgendjemand das „Recht“ haben, sie zu ermorden?

Aber so gespalten ist unsere Nation geworden.

Wir sind darauf trainiert, diejenigen am anderen Ende des politischen Spektrums zutiefst zu hassen, und das ist eine schreckliche Sache für unsere Gesellschaft.

Die Mainstream-Medien schüren diesen Hass seit Jahren, und jetzt sehen wir die Folgen. Wie Jason Curtis Anderson treffend bemerkte , treten wir in eine „neue Ära des zivilen Terrorismus“ ein …

Die Ermordung von Charlie Kirk markiert eine gefährliche Eskalation im amerikanischen Kulturkampf – der Kampf der Ideen eskaliert nun in politische Gewalt gegen die Verantwortlichen von Organisationen, die sich der Debatte und dem zivilen Diskurs widmen. Nur wenige Menschen begreifen den Ernst der Lage. Vorfälle wie dieser stehen nicht isoliert da; sie drohen eine Kette von Ereignissen auszulösen, die das Land weiter destabilisieren können.

Ob es sich um die Anti-ICE-Bewegung, pro-palästinensische Agitatoren, anarchistische Netzwerke oder von NGOs unterstützte permanente Protestgruppen wie Indivisible handelt, wir beobachten den Aufstieg von etwas Neuem und zutiefst Beunruhigendem. Wie @tal_fortgang im @CityJournal schrieb, tritt Amerika in eine neue Ära des zivilen Terrorismus ein – in der das Ziel nicht mehr friedlicher Protest ist, sondern Einschüchterung, Schweigen und Destabilisierung unserer demokratischen Ordnung.“

Als ich erstmals darüber berichtete, dass Gruppen der extremen Linken offen über die Notwendigkeit einer internen „Revolution“ sprachen, gab es Skeptiker, die der Meinung waren, ich sei viel zu alarmistisch.

Aber sehen Sie sich jetzt an, was passiert ist.

Sie werden nicht aufhören. Wenn sie ihren Willen bekommen, werden sie das Land sogar in ein völliges Chaos stürzen .

Von nun an müssen Sie bitte auf der Hut sein.

In unserer Gesellschaft wimmelt es buchstäblich von Verrückten, und sie werden immer gewalttätiger.

Joachim Bartoll schreibt auf seinem Blog:

Erstens war Charlie Kirk ein Lockvogel, eine Marionette, die als „Aktivist“ benutzt wurde, um das alberne Spiel „Links gegen Rechts“ zu spielen und den „Baby Truther“ mit Hühnerfutter zu bewerfen .

Was die Schießerei betrifft, handelte es sich zu 100 % um ein vorherbestimmtes und inszeniertes Todes-/Ruhestandsritual, das stark durch Zahlen kodiert war – und ich meine, extrem kodiert durch das Tötungsdatum, sowohl durch seinen Namen als auch durch seinen „Turning Point USA“ und natürlich durch „ Transgenderismus “.

Wurde er in den Ruhestand versetzt oder tatsächlich getötet? Spielt das eine Rolle? Betrachtet man das Filmmaterial, so machte einer seiner Sicherheitsleute kurz vor dem angeblichen „Schuss“ eine kleine Kopfbewegung, die fast peinlich unecht wirkte, mit einer Beule/einem Schlauch unter seinem T-Shirt (der sich ebenfalls bewegte und das T-Shirt wölbte) direkt unter dem Hals, bevor das Kunstblut herausspritzte.

Außerdem gab es keine Blutspritzer und kein Blut hinter ihm, wo es hätte sein sollen, wenn ihn tatsächlich eine Kugel durchdrungen hätte.

Und die Eliten lieben es, uns zu verspotten und zu täuschen. Trotzdem können wir nie sicher sein, daher werde ich weder sagen, ob es gefälscht noch echt war, aber auch hier spielt es keine Rolle.

Er war ein Lockvogel, eine Marionette auf der Weltbühne, und dieses „Ereignis“ war inszeniert, und er wurde folgerichtig in den Ruhestand versetzt. So einfach ist das. Alles ist inszeniert, und es geht nur darum, Chaos und Spaltung unter den leichtgläubigen Sklaven zu stiften, und das alles führt zur digitalen ID und zum Sozialkreditsystem.

Hier noch was zu der Numerologie:

Diese Nachricht kommt zum Tötungstermin im September (10. September 2025).

10/9/2025=10+9+20+25=64

10/9/2025=10+9+(2+0+2+5)=28

10/9/2025=1+0+9+2+0+2+5=19 (Chaos=19)

10/9/25=10+9+25=44

Heute kann man 10/9 schreiben ( Schießen=109 & 44 ).

Diese Nachricht kommt an einem Mittwoch.

Sekunden vor der Schießerei wurde ihm eine Frage zu Transgender-Massenschützen gestellt.

Diese Nachricht kommt 44 Wochen und 1 Tag nach der Wahl 2024.

Sein Name wird auch mit „Schießen“ in Verbindung gebracht.

Diese Nachricht kommt 88 Tage nach Trumps Geburtstag ( Trump=88 ).

Turning Point USA entspricht ebenfalls 88.

Neue Weltordnung=177 & 69.

Sie wurde am 5. Juni gegründet ( Gesellschaft Jesu=56, Washington DC=56 ).

Heute sind es 63 Tage bis zum Geburtstag des Generaloberen, was uns an die Ereignisse des Jahres 1963 erinnert.

Die Illuminaten=63

63 ist die 44. zusammengesetzte Zahl.

JFK war der US-Präsident in seiner 44. Amtszeit.

Bedenken Sie, dass die Universität, an der er angeschossen wurde, gerade 84 Jahre alt geworden ist.

Heute sind es 97 Tage seit der Gründung von Turning Point USA vor 13 Jahren ( 97 ist die 25. Primzahl – Tod=97 & 25, Trump=25 ). Vergessen Sie nicht Trumps Falschmeldung unter den 13 Streifen am 13. Juli 2024.

Heute sind es 60 Wochen und 4 Tage (64) seit der inszenierten Attentatsmeldung auf Trump ( Donald Trump = 60 ). Erinnern Sie sich: Er hat die 60. US-Präsidentschaftswahl „gewonnen“.

Diese Nachricht kommt 34 Tage vor Charlie Kirks Geburtstag, während Trump 79 Jahre alt ist ( Mord = 79 & 34 ).

Heute ist es außerdem 331 Tage nach seinem Geburtstag.

Vergessen Sie nicht, dass Trump im Jahr 2024 „58 %“ der Stimmen des Wahlkollegiums erhielt, was seinem Sieg bei der 58. Wahl im Jahr 2016 entspricht.

Darüber hinaus ist es der Standort der Universität ( Orem, Utah=101 & 115, Assassin=101 & 115 ).

Orem, Utah hat auch die Verbindung 38, wie „Tod“.

Lesen Sie hier mehr über 38 und Tod.

Video:

Im Video wird gezeigt, dass sich sein Finger seltsam bewegt, oder die Haare vollkommen unnatürlich verschieben, oder der Aufdruck auf dem T-Shirt sich ändert…

