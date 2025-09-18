Das bisher tödlichste Jahr: Eine neue Untersuchung zeigt, dass Russland im Krieg gegen die Ukraine mehr als 200.000 Soldaten verloren hat

Teile die Wahrheit!

Anfang des Sommers stellte der russische Föderale Statistikdienst (Rosstat) die Veröffentlichung der Gesamtsterbezahlen ein. Damit sind Erbschaftsdaten die einzige verlässliche und ausreichend detaillierte Quelle zur Schätzung der russischen Todesopfer in der Ukraine. Meduza und Mediazona verfolgen und analysieren die Daten des Nationalen Nachlassregisters seit 2023.

In den sechs Monaten seit unserem letzten Bericht sind neue Einträge hinzugekommen, die zeigen, dass die Verluste der russischen Streitkräfte im vergangenen Jahr ein völlig neues Niveau erreicht haben. In einigen Zeiträumen wurden mehr als 2.000 Todesfälle pro Woche gemeldet, und in den letzten Monaten des Jahres 2024 könnten sie sogar bei fast 3.000 gelegen haben.

In jüngster Zeit ist ein neuer Faktor aufgetaucht, der die Berechnung dieser Zahlen beeinflusst und mit dem wir bisher nicht konfrontiert waren: Gerichte, die vermisste Soldaten für tot erklären.

Im Folgenden erklären wir, wie sich diese Änderung auf unsere Schätzung der Gesamtsterblichkeit auswirkt, was wir über die Todesopfer im Jahr 2024 gelernt haben und wie viele russische Soldaten bis zum Ende des Sommers 2025 insgesamt im Krieg getötet worden sein könnten.

Wie wir Daten des Nachlassregisters zur Schätzung der Kriegstoten verwenden – und warum dies die einzige zuverlässige Quelle ist

Seit 2023 analysiert Meduza zusammen mit unseren Kollegen bei Mediazona das russische nationale Nachlassregister, um die Gesamtzahl der im aktuellen Krieg getöteten russischen Soldaten zu schätzen und die Dynamik dieser Verluste im Laufe der Zeit zu verfolgen.

Die zuverlässigste Datenquelle zu diesen Verlusten sind bestätigte Opferlisten, die Todesanzeigen, Social-Media-Beiträge und andere offene Quellen nutzen, um den Tod einzelner Soldaten zu bestätigen. Mediazona erstellt diese Listen gemeinsam mit BBC News Russian und einem Team von Freiwilligen. Sie sind jedoch immer unvollständig, und es ist unmöglich zu wissen, wie viele gefallene Soldaten noch nicht erfasst wurden.

Hier kommt das Nationale Nachlassregister ins Spiel. Es dient uns als zweite unabhängige Datenquelle und ermöglicht uns, sowohl die Vollständigkeit der bestätigten Opferlisten als auch die Gesamtzahl der russischen Verluste zu beurteilen. Dieser Vollständigkeitsgrad ändert sich ständig: Er variiert je nach Jahr und Altersgruppe der Verstorbenen. („Die Behörden hören uns nicht“ Aufstieg und Fall der von Frauen geführten Demobilisierungsbewegung in Russland)

Es gibt daher keinen universellen Koeffizienten, der auf eine bestätigte Liste angewendet werden könnte, um die Gesamtverluste zu schätzen.

Wir haben unsere Analyse des Nachlassregisters im ersten Artikel dieser Reihe ausführlich beschrieben. Daher gehen wir hier nicht näher auf die vollständige Methodik ein. Die Analyse – insbesondere die Erfassung der Rohdaten des Registers (zig Millionen Nachlassfälle) – ist zeitaufwändig, der Prozess selbst ist jedoch relativ unkompliziert.

Erstens enthält das Register die Namen der Verstorbenen, ihre Geburts- und Sterbedaten sowie die Daten, an denen das Nachlassverfahren eröffnet wurde. Dies ermöglicht es, die Sterblichkeitsrate derjenigen, für die ein Nachlassverfahren eingeleitet wurde, im Laufe der Zeit nach Geschlecht und Alter zu verfolgen. Natürlich deckt dies nicht alle Todesfälle in Russland ab, macht aber einen erheblichen Anteil aus (in älteren Altersgruppen erfasst das Register bis zu 70 Prozent aller Todesfälle). Selbst ohne weitere unabhängige Datenquellen Dies ermöglicht uns, die Sterblichkeitsraten zwischen Männern und Frauen zu vergleichen In Friedenszeiten kann das Verhältnis der Nachlassfälle zwischen Männern und Frauen etwas variieren, aber mit Kriegsbeginn stieg die Zahl der Fälle, in die Männer verwickelt waren, um ein Vielfaches – was nur durch die gestiegene Sterblichkeit erklärt werden kann.

Zweitens erfasst das Register neben dem Todesdatum auch das Ausstellungsdatum der offiziellen Sterbeurkunde durch das Standesamt (ZAGS). In den allermeisten Fällen weichen diese beiden Daten nur um ein oder zwei Tage voneinander ab. Doch schon vor dem Krieg gab es vereinzelt Fälle, in denen zwischen Todesfällen und ihrer Registrierung eine erhebliche Lücke bestand. Betrachtet man das Muster dieser verspäteten Registrierungen in der Vorkriegszeit, erkennt man einen klaren saisonalen Trend: Spitzen treten während langer Feiertage auf, wenn Todesfälle eintreten, die Standesämter aber geschlossen sind. Sanftere Anstiege fallen mit Wellen von COVID-19-Infektionen zusammen, als die ZAGS-Ämter in Russland Schwierigkeiten hatten, mit den Sterbefallregistrierungen Schritt zu halten. Bei Frauen setzt sich das gleiche Muster vereinzelter verspäteter Registrierungen mit kleinen Spitzen an Feiertagen nach Kriegsbeginn fort – bei Männern ändert es sich jedoch dramatisch. In jüngeren Altersgruppen (20–30 Jahre) stieg die Zahl der verspäteten Registrierungen von nahezu null genau zu Beginn der groß angelegten Invasion Ende Februar 2022 sprunghaft an, sank dann leicht, bevor sie wieder anstieg. Auch bei Männern im Alter von 50 bis 55 Jahren stieg die Zahl der Nachmeldungen sprunghaft an, allerdings mit Verzögerung – nicht gleich zu Kriegsbeginn, sondern später, als Sträflinge und „Freiwillige“ rekrutiert und zwangsmobilisiert wurden. Betrachtet man historische Daten zum Verhältnis der wöchentlichen Todesfälle bei Männern und Frauen, Wir können die aktuellen Daten zur weiblichen Sterblichkeit während des Krieges als Grundlage nehmen, um die zu erwartende Zahl männlicher Todesfälle vorherzusagen – und daraus die Übersterblichkeit der Männer berechnen.

Alle diese „Spuren des Krieges“ sind im Nachlassregister auch ohne externe Daten leicht zu erkennen, aber die Kombination des Registers mit den bestätigten Verlustlisten gibt uns ein vollständiges Bild der Verluste. Zum Beispiel: Wenn wir wissen, welcher Anteil der Personen in den bestätigten Listen auch im Register erscheint, können wir die Zahl der Todesfälle schätzen, die in den Nachlassdaten fehlen. Wir können auch verfolgen, wie sich der Anteil der Nachmeldungen unter den Personen auf den bestätigten Listen verändert, und daraus die Gesamtzahl der Kriegstoten im Register rekonstruieren. Diese Methode ermöglicht es uns, diejenigen zu berücksichtigen, deren Todesfälle schnell registriert wurden (aus den Listen wissen wir, dass etwa die Hälfte innerhalb von zwei Wochen erfasst wird, der Rest später), ohne im statistischen Rauschen zu ertrinken, das durch die hohe Hintergrundsterblichkeit in älteren Altersgruppen (45–55 Jahre) entsteht, in denen Kriegstote nur einen kleinen Teil der Gesamtsterblichkeit ausmachen und COVID-19 oder Saisonalität einen stärkeren Einfluss auf die Übersterblichkeit haben als der Krieg selbst.

Kurz gesagt läuft die Berechnung der Kriegstodesfälle darauf hinaus, die überschüssige Zahl der Nachlassfälle mit Beteiligung von Männern zu schätzen – die Differenz zwischen den tatsächlichen und den unerwarteten Zahlen (basierend auf der Anzahl der Fälle mit Beteiligung von Frauen derselben Altersgruppe) – und diese dann mit einer Reihe von Koeffizienten zu multiplizieren, um die Nachlassfälle in tatsächliche Todesfälle umzurechnen.

Was die neuen Daten zu Erbschaftsfällen über die Verluste der russischen Armee im August 2025 verraten

Die wichtigste Erkenntnis aus unserer jüngsten Analyse der Daten des National Probate Registry ist ein starker Anstieg der Verluste, die jedes Jahr ein neues Intensitätsniveau zu erreichen scheinen. Sechs Monate nach unserer letzten Schätzung können wir bestätigen, dass d ieser Anstieg setzte sich im Jahr 2024 fort, wobei die Verluste Rekordhöhen erreichten .

Während einiger Zeiträume hat d ie russischen Streitkräfte wöchentlich mehr als 2.000 Mann verloren, und insgesamt laut dem Nationalen Erbschaftsregister, wurden etwa 93.000 russische Soldaten im letzten Jahr getötet – fast doppelt so viele wie im Jahr 2023, als die Zahl der Todesopfer bei etwa 50.000 lag.

Die größte Herausforderung bei der Erstellung zeitnaher Schätzungen (abgesehen von der Datenerhebung selbst) ist der eingebaute „blinde Fleck“ der Methode: Sie kann die Verluste der letzten sechs Monate nicht zuverlässig berücksichtigen. Der Hauptgrund hierfür besteht darin, dass den Angehörigen nach einem Todesfall mindestens 180 Tage Zeit bleiben, um ein Nachlassverfahren einzuleiten. Das bedeutet, dass die Daten des letzten Halbjahres im Register immer unvollständig sind.

Diese Lücke lässt sich teilweise korrigieren, indem man historische Wahrscheinlichkeiten heranzieht, mit denen ermittelt wird, wie schnell nach einem Todesfall ein Nachlassverfahren eröffnet wird. Dies trägt dazu bei, das Bild zu rekonstruieren. Dies erfordert jedoch zusätzliche Annahmen und lässt Raum für Fehler, da es davon abhängt, dass das Verhalten der Familien in Bezug auf Nachlassverfahren im Durchschnitt konstant bleibt.

Um diesem Problem zu begegnen, haben wir in unserer neuesten Analyse einen anderen Ansatz gewählt: Wir verwenden Registrierungsdaten erst, wenn sie vollständig sind.

Für die letzten sechs Monate verwenden wir eine vorläufige Schätzung, die auf der Gesamtzahl der Todesfälle in den Listen der benannten Opfer, der Wachstumsrate dieser Listen und dem Verhältnis zwischen dieser Zahl und der Anzahl der Personen in denselben Kohorten an denselben Daten in den Listen basiert. Mit anderen Worten: Wir verwenden ein Vorhersagemodell.

Dieses Modell liefert recht zuverlässige Ergebnisse für die Gesamtzahl der Todesopfer, die wöchentliche Verteilung kann jedoch stark verzerrt sein – abhängig davon, wie schnell Mediazona- und BBC-Freiwillige potenzielle Einträge verarbeiten, ob neue Opferdaten durchsickern und von anderen Zufallsfaktoren.

Darüber hinaus hinken die benannten Listen hinterher, und neue Todesopfer erscheinen dort nicht sofort, was zu einem starken Rückgang der Diagramme für die letzten Monate führt. Wichtig zu bedenken: Dieser Rückgang bedeutet nicht, dass die Verluste zurückgegangen sind – er spiegelt lediglich die Unvollständigkeit der Listen wider.

Glücklicherweise lässt sich die relative Intensität der Verluste anhand derselben Erbschaftsdaten abschätzen. Dazu können wir das Verhältnis der Nachlassfälle von Männern zu Frauen betrachten. Es zeigt deutlich, dass der Anstieg der Todesfälle Ende 2024 real war. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, ob die Verluste zu diesem Zeitpunkt tatsächlich die 3.000-pro-Woche-Marke überschritten oder etwas niedriger waren (die Genauigkeit der Berechnung nimmt in diesem Zeitraum stark ab), aber der Anstieg wird durch das einfache Fallverhältnis von Männern zu Frauen im Register bestätigt – und er deckt sich mit einem kleinen Anstieg der Todesfälle auf den Namenslisten (die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls noch sehr unvollständig sind).

Unter Berücksichtigung aller Unsicherheiten des Vorhersagemodells schätzen wir, dass bis zum Ende des Sommers 2025 die Gesamtzahl der im Krieg getöteten russischen Militärangehörigen bei etwa 220.000 liegen wird.

Ein neuer Faktor bei der Schätzung der Verluste: Immer mehr Gerichte erklären vermisste Soldaten für tot

Ein weiterer Faktor, dessen Wirkung noch immer schwer zu messen ist und der erst seit kurzem die Opferzahlen beeinflusst, ist die offizielle Todeserklärung vermisster Soldaten durch die Gerichte.

Eine Analyse der Zivilklagen, die bei Bezirks- und Garnisonsgerichten unter der Kategorie „Erklärung eines Bürgers für vermisst oder verstorben“ eingereicht wurden, zeigt, dass diese Fälle in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 stark anstiegen.

Bis Mitte 2025 lag die Zahl dieser Fälle bei 2.000 pro Woche. Mit anderen Worten: Die Zahl der Todesopfer wird mittlerweile durch die Gerichte fast ebenso stark erhöht wie durch die Kämpfe selbst.

Natürlich ist nicht jeder, der in Gerichtsverfahren als vermisst gemeldet wird, ein in der Ukraine getöteter Soldat. In Gerichtsurteilen werden Namen üblicherweise geschwärzt, was es in den meisten Fällen unmöglich macht, die Urteile den Namen der vermissten Soldaten zuzuordnen (die meist in Social-Media-Gruppen von Familien auf der Suche nach ihren vermissten Angehörigen zu finden sind). Manchmal macht ein Gerichtsurteil deutlich, dass es sich bei der Person um einen Soldaten handelte, aber diese Fälle sind die Ausnahme, nicht die Regel.

Trotzdem, Der Anstieg der Zahl vermisster Personen bis Ende 2024 ist auch im Nationalen Nachlassregister sichtbar. Dies lässt sich beispielsweise anhand der Anzahl der Erbschaftsfälle erkennen, bei denen zwischen dem Todesdatum und der offiziellen Sterbeurkunde eine erhebliche Lücke besteht. Solche Lücken – Wochen, Monate oder sogar Jahre – gab es auch vor dem Krieg. Bereinigt man diese Verzögerungen jedoch mit den Vorkriegsdurchschnitten, zeigt sich ein Muster: Erst im Jahr 2024, nicht unmittelbar nach Kriegsbeginn, begann die Zahl der Erbschaftsfälle mit „verlorenen“ Erblassern zu steigen. Dieser Anstieg spiegelt den Trend bei Gerichtsverfahren wider.

Dass diese Fälle mit dem Krieg zusammenhängen, lässt sich daran erkennen, dass der Anstieg ausschließlich bei Männern zu beobachten ist. Bei den Frauen hingegen gibt es in der gleichen Grafik keinerlei Veränderung – weder nach Kriegsbeginn noch in den letzten Monaten.

Es ist erwähnenswert, dass die vorherige Grafik die Fälle nach dem Datum der Eröffnung des Erbschaftsverfahrens gruppiert hat. Dies zeigt den Anstieg der Neuanmeldungen und den gestiegenen Anteil vermisster Personen. Diese Personen könnten jedoch schon lange vor Eröffnung des Verfahrens verstorben sein. In den zuvor gezeigten Opferdiagrammen – in denen die Fälle nach Todesdatum gruppiert sind – erscheinen dieselben Personen viel früher, nämlich im Jahr und in der Woche ihres Todes (oder in der Gerichtsentscheidung über ihren Tod).

Gerichte handhaben Todesdaten unterschiedlich, und bisher sind uns nur wenige Beispiele bekannt, wie dies bei vermissten Soldaten funktioniert:

In manchen Fällen stützt sich das Gericht auf die Entscheidung des befehlshabenden Offiziers des vermissten Soldaten – das Todesdatum liegt also nahe am Datum des letzten Kontakts.

In anderen Fällen wird der Todestag auf den Tag festgelegt, an dem das Gerichtsurteil rechtskräftig wird.

Manchmal kann das offizielle Todesdatum sogar in der Zukunft liegen, wenn das Urteil noch nicht rechtskräftig ist.

Dennoch wird ein erheblicher Teil – und wahrscheinlich die Mehrheit – dieser Fälle früheren Jahren zugeordnet, in der Regel nahe dem tatsächlichen Todeszeitpunkt. Dies wird in der nächsten Grafik deutlich, die dieselben Erbschaftsfälle wie zuvor zeigt, jedoch nach Todesdatum verteilt.

Es ist offensichtlich, dass Gerichte diese Todesfälle (mit einer langen Zeitspanne zwischen dem tatsächlichen Tod und der offiziellen Sterbeurkunde) meist „in die Vergangenheit“ verlegen. Aus Sicht der Verfolgung der Verlustdynamik ist das eine gute Sache – es führt zu weniger Verzerrungen, als wenn das Todesdatum einfach auf den Tag der Gerichtsentscheidung festgelegt würde. Wäre dies der Fall, würden wir erst jetzt, mit den ersten Gerichtsentscheidungen, einen Anstieg der Sterblichkeitsraten erleben.

Die Gerichte haben möglicherweise etwas zum Anstieg der gemeldeten Todesfälle in den letzten sechs Monaten beigetragen, aber der Effekt scheint gering zu sein – andernfalls würde er in den Daten des National Probate Registry deutlich sichtbar sein.

Derzeit wissen wir nicht, wie viele vermisste Soldaten im Register aufgeführt sind, ob diese Gruppe herausgegriffen werden kann oder wie die zunehmende Welle von Gerichtsverfahren das Gesamtbild der künftigen Opferzahlen verzerren könnte. All dies erfordert aktuelle Daten der letzten sechs Monate und eine spezielle Analyse.

