Der Augenöffner: Der Schlussstein vs. der Eckstein

Zwei Metaphern, die diametral entgegengesetzte Systeme darstellen.

Heute Morgen, während ich mich durch den schweren Nebel langsamen Koffeins kämpfte, kam mir ein Gedanke: Warum nicht die Reiche dieser Welt dem Reich Gottes gegenüberstellen? Von Dr. Mathew Maavak

Zwei diametral entgegengesetzte Metaphern kamen mir sofort in den Sinn: der Schlussstein und der Eckstein. Nun, der Eckstein wird im Alten und Neuen Testament mehrfach erwähnt, aber was ist mit dem Schlussstein?

Der Eckstein wird im masoretischen Text aus dem Hebräischen mit r osh pinnah (wörtlich „Eckstein“) übersetzt und in der älteren Septuaginta mit kephalē gōnias („Eckstein“) wiedergegeben. Im Neuen Testament wird das Wort akrogōniaios („an der äußersten Ecke“) auch verwendet, um Christus als Eckstein zu beschreiben.

In gängigen englischen Bibelübersetzungen wird der Eckstein elfmal erwähnt (ESV), sechsmal (KJV) und etwa neun- bis zehnmal (NASB).

Um es kurz zu machen: Wir können mit Sicherheit sagen, dass der Schlussstein in den Originaltexten der Bibel nie als Metapher verwendet wurde.

Aber warum ist es so wichtig, zwischen beiden zu unterscheiden? Sind beide Wörter nicht manchmal austauschbar? Nun, im biblischen Kontext ist das nicht der Fall.

Einer stellt das weltliche oder antichristliche System dar, während der andere das Königreich Gottes symbolisiert. Lassen Sie uns kurz untersuchen, was diese Steine ​​im Allgemeinen darstellen.

Der Schlussstein

Ein Deckstein ist der letzte, oberste Stein eines Bauwerks, beispielsweise einer Mauer, eines Bogens oder einer Pyramide. Er erfüllt einen funktionalen Zweck, indem er strukturelle Integrität verleiht und den letzten Schliff verleiht.

Decksteine ​​können kunstvoll gestaltet sein und müssen nicht gespitzt werden, da sie lediglich das oberste Stück einer Konstruktion darstellen.

Und welche Darstellung des Schlusssteins ist am universellsten? Sie findet sich auf dem US-Ein-Dollar-Schein. Ich glaube, der kleinste Nenner wurde bewusst als Symbol gewählt, damit ihn jeder sehen, berühren und bei jeder Transaktion eintauschen kann.

Tatsächlich muss jeder Aspekt des Lebens durch das System, das der Schlussstein repräsentiert, kuratiert werden.

Fast alle Amerikaner, die ich kenne, scheuen dieses Symbol, doch es ist unverrückbar eine universelle Erinnerung daran, wer nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern die ganze Welt regiert.

Es repräsentiert das antichristliche System, das auf einer hierarchischen Pyramide allgegenwärtiger Tyrannei aufbaut . Es ist auch eine subtile Erinnerung daran, dass der einfache Mann trotz des egalitären Anspruchs der Hierarchie nicht viel Einfluss auf die Gestaltung und Funktionsweise der Regierung hat.

Auch der fehlende Schlussstein, gekrönt vom strahlenden Auge der Vorsehung auf dem US-Ein-Dollar-Schein, ist voller okkulter Symbolik, insbesondere innerhalb der Freimaurerei.

Das Auge soll göttliche Aufsicht, verborgene Erleuchtung oder höhere Weisheit repräsentieren, die die Geschichte ihrem vorbestimmten Ende entgegenführt.

Doch der unvollendet über der Pyramide schwebende Schlussstein symbolisiert das unvollendete Weltsystem – das stets nach einer menschengemachten Perfektion strebt, die nie erreicht wird, einer Utopie ohne Gott.

Viele Kritiker verbinden den freimaurerischen Schlussstein mit der Erhöhung des Menschen, im Gegensatz zum biblischen Eckstein, der Christus als wahres Fundament darstellt.

Doch es kommt noch schlimmer, da einige freimaurerische Praktiken – die in der Bibel kategorisch verboten sind – in vermeintlich christlichen Gesellschaften allgemein anerkannt und gefeiert werden.

Was sagt Christus beispielsweise zum Schwören? Hier ist die Bibelstelle zu diesem Thema, und sie ist eindeutig:

Ich aber sage euch: Schwört überhaupt nicht, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, 35 noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. 36 Und schwört nicht bei eurem Haupt, denn ihr könnt nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz machen. 37 Ihr braucht nur Ja oder Nein zu sagen; alles andere kommt vom Bösen. (Matthäus 5,34-37)

Auf die Bibel zu schwören ist eine absolute Abscheulichkeit. Jedes Mal, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten seinen Amtseid ablegt, ruft er den Zorn Gottes über die Nation hervor.

Beobachtern entgeht die Ironie nicht: Medien und Verschwörungstheoretiker haben gleichermaßen ein leichtes Spiel, wenn bei der Zeremonie etwas schiefgeht – sei es die Handhaltung, die Wahl der Bibel oder der Wortlaut des Eides selbst.

Diese Details werden seziert, als hinge das Schicksal der Nation von ritueller Präzision ab, während in Wahrheit der gesamte Akt dem Gebot Christi widerspricht, dass unser „Ja“ ein Ja und unser „Nein“ ein Nein sein soll.

Das durch den Schlussstein repräsentierte System lebt von einer endlosen Flut kleinlicher Ablenkungen, die darauf abzielen, den Einzelnen von jeder vernünftigen Grundlage zu lösen, die der Eckstein darstellt.

Der Eckstein

Ein Eckstein ist der Grundstein, der an der Schnittstelle zweier Wände eines Gebäudes gesetzt wird. Er dient sowohl strukturellen als auch symbolischen Zwecken. Funktional legt er die genaue Ausrichtung des gesamten Bauwerks fest und gewährleistet die korrekte Ausrichtung und Stabilität der Wände während des Baufortschritts.

Sein Nutzen liegt darin, dass er als Bezugspunkt für alle anderen Steine ​​dient und Stärke, Ordnung und Beständigkeit symbolisiert.

Und da haben Sie es: Christus, der Eckstein, ist der Urheber und Vollender Ihres Glaubens (Hebräer 12,2). Er weist Ihnen den Weg und führt Sie auf dem schmalen und gewundenen Weg (Matthäus 7,13-14) – weg von der steinernen Straße der Ablenkungen (und der Zerstörung).

Er schwingt den Hirtenstab, um Sie zu stillen Wassern zu führen (Psalm 23), während Ihr Glaube nach und nach wächst. Christus ist Ihr ultimativer Bezugspunkt, ähnlich wie ein Eckstein in einem Gebäude.

Sie bauen Ihr Leben auf diesem Eckstein, damit Sie den kommenden Drangsalen standhalten können (Matthäus 7,24-27).

Der Schlussstein wird irgendwann unter der erdrückenden Last seiner eigenen Tyrannei zusammenbrechen, denn kein auf Unterdrückung errichtetes Bauwerk kann ewig bestehen.

Sein Joch ist hart und unerträglich schwer. Der Eckstein hingegen bleibt unerschütterlich und bietet ein sanftes Joch und eine leichte Last (Matthäus 11, 28–30).

Wählen Sie Ihren Stein.

Quellen: PublicDomain/drmathewmaavak.substack.com am 15.09.2025