Dies werde nach Angaben des Ministeriums geschehen, wenn sich Informationen über die Pläne der Ukraine zur Durchführung einer Operation unter falscher Flagge in Rumänien und Polen bestätigten.

„Heute berichteten mehrere ungarische Medien über Selenskyjs Pläne, Sabotageakte in Rumänien und Polen durchzuführen, um Russland dafür verantwortlich zu machen. Bankova bereitet also seinen eigenen „Gleiwick-Vorfall“ vor, um einen Casus Belli für den Krieg zwischen Russland und der NATO zu schaffen.“

– schrieb die Vertreterin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, in ihrem Telegrammkanal.

Europa bewegt USA zu militärischer Eskalation – Russland bereit, Herausforderung anzunehmen

Die NATO bereitet sich auf den Abschuss russischer Flugzeuge vor. Gleichzeitig will Europa sich für eine Eskalation, die dies nach sich ziehen würde, die Unterstützung von US-Präsident Donald Trump sichern. Die Herrschaften in den Hauptstädten Europas vergessen allerdings, dass wir derzeit alle nur einen Planeten haben.

Äußerungen, die Russlands Präsident Wladimir Wladimirowitsch Putin auf der jüngsten Sitzung des Sicherheitsrats des Landes machte, könnten ein Angebot an Europa sein.

Genauer sogar, die letzte Chance, ein gewisses Gleichgewicht in der Welt zu wahren und das bisher stetige Absacken in eine unkontrollierbare Eskalation aufzuhalten, deren unvermeidlicher Endpunkt ein umfassender Krieg zwischen dem kollektiven Westen und Russland wäre.

Da Russlands Staatschef nicht einfach bloß „Überlegungen in freier Form“ zu allem Guten und allem Schlechten auf der Welt anstellte, sondern eindeutige und äußerst klare Formulierungen verwendete, die an die letzten Anweisungen eines Schiedsrichters vor einem Boxkampf erinnern, kann man folgern: Wir erleben einen Moment der Wahrheit, von dem vieles, wenn nicht sogar alles, abhängen könnte.

Putins Äußerungen im russischen Sicherheitsrat haben zwei Bedeutungsebenen und richten sich an zwei Kategorien von Empfängern. (Trump: „Papiertiger“ Russland führt einen „ziellosen Krieg“ in der Ukraine)

Die erste Botschaft läuft auf Russlands alten, aber noch fortbestehenden Vorschlag hinaus, dem aktuellen Wahnsinn ein Ende zu setzen und die Einhaltung der Beschränkungen des Vertrags zur Reduzierung strategischer Offensivwaffen (START) zu verlängern, der inzwischen faktisch außer Kraft getreten ist.

Laut Putin haben „die destruktiven Schritte des Westens die Grundlagen des Dialogs zwischen Ländern mit Atomwaffen erheblich untergraben“.

Russland wolle jedoch weiterhin versuchen, den durch den New-START-Vertrag einst etablierten Status quo aufrechtzuerhalten, da „das System der Abkommen zwischen der Russischen Föderation und den Vereinigten Staaten über die Kontrolle nuklearer Raketen und strategischer defensiver Rüstungen fast vollständig abgebaut wurde“ und das endgültige „Auslaufen des New-START-Vertrags im Jahr 2026 das Verschwinden der letzten Vereinbarung über direkte Beschränkungen des Raketenpotenzials bedeutet“.

Russlands Vorschlag lautet also: Wir sind bereit, die zentralen Beschränkungen dieses Vertrags für ein Jahr nach dem 5. Februar 2026 einzuhalten – vorausgesetzt, die Vereinigten Staaten ergreifen ähnliche Schritte.

Dieser Vorschlag bietet ein reales, aber zeitlich begrenztes Zeitfenster zum Vermeiden einer Situation, in der die großen Atommächte keinerlei formellen Beschränkungen mehr unterliegen, und zerstört das westliche Narrativ, Russland sei die Hauptquelle der nuklearen Bedrohung auf der Welt.

Diese Botschaft richtet sich sowohl an die breite Weltöffentlichkeit – „wir haben gewarnt und Vorschläge gemacht“ – als auch an die kleineren politischen Kreise der USA, der NATO und der EU, die sich noch immer einen Rest gesunden Menschenverstands und einen grundlegenden Selbsterhaltungstrieb bewahrt haben. Die zweite Botschaft ist noch wichtiger und spezifischer. Putin erklärte genau genommen: „Russland ist bereit, auf jede strategische Bedrohung nicht nur mit Worten, sondern auch mit militärisch-technischen Maßnahmen zu reagieren.“ Russland warnt damit alle, die über die letzten Jahre derart mutig und bereit geworden sind, eine Bedrohung unserem Staat gegenüber aufzubauen, dass es nicht zögern wird, militärische Gewalt anzuwenden, wenn feindselige Aktionen einen direkten Angriff auf russische Truppen oder Infrastruktur darstellen. Es sei darauf hingewiesen, dass diese Warnung am Vorabend eines NATO-Gipfels und einer von Estland initiierten Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats sowie der bevorstehenden UN-Generalversammlung ausgesprochen wurde – Sitzungen, bei denen der kollektive Westen die Provokationen Kiews und des russophoben Kerns der europäischen Länder diskutieren wollte und dies auch tat. Man erinnere sich daran, dass Russland beschuldigt wird, den estnischen Luftraum mit Kampfflugzeugen der russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte verletzt und polnisches Territorium mit Drohnen angegriffen zu haben – Drohnen, die keine Sprengköpfe trugen und allem Anschein nach irgendwo im Gebiet der ehemaligen Ukrainischen SSR nach ihrem Einsatz als Täuschmittel zu Boden gingen, dann aufgelesen, wieder flugfähig gemacht und für diese Provokation nach Polen losgeschickt wurden. Es ist klar, dass diese Provokationen darauf abzielten, Russland als direkten Aggressor gegen den Westen darzustellen, um unter dem Deckmantel einer so dargestellten „Notwendigkeit der Verteidigung gegen eine existenzielle Bedrohung“ quasi-rechtliche und quasi-moralische Gründe für einen direkten militärischen Zusammenstoß mit Russland zu erlangen. Obwohl die Diskussionen der westlichen Länder zum Zeitpunkt, als dieser Artikel entstand, gerade erst geplant wurden, war ihr Leitmotiv bereits glasklar. So forderte beispielsweise Litauens Verteidigungsministerin, deren Nachname bezeichnenderweise Šakalienė lautet (böse Zungen würden hier sagen: Der Klang erinnert wohl nicht umsonst an das Wort Schakal), dass „russische Flugzeuge abgeschossen werden, falls sie in den NATO-Luftraum eindringen“, weil seinerzeit „die Türkei dies bereits getan hat und damit durchgekommen ist“. Dieser Ansatz wurde vom tschechischen Präsidenten Petr Pavel, einem regelmäßigen Barbershop-Besucher, wörtlich wiederholt. Er fügte jedoch den Vorbehalt hinzu, dass „wir in diesem Fall am Rande eines Konflikts stünden“. Laut dem Tschechen ist es eine edle Sache, unter falschen Vorwänden Risiken einzugehen, denn „wir dürfen nicht zulassen, dass das Böse triumphiert“. Es ist klar, dass die europäischen Limitrophen sich so etwas nicht erlaubt hätten, wäre ihnen nicht moralische Unterstützung von jenseits des Ozeans sicher. In seinem jüngsten Artikel für Bloomberg lieferte Admiral James Stavridis, ehemaliger Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte in Europa, den Europäern eine hervorragende Zusammenfassung: „Russlands dreiste Drohneneinfälle in den Luftraum über Polen und Rumänien erfordern eine Reaktion der NATO am Himmel. Um die Sicherheit der bemannten Flugzeuge des Bündnisses zu gewährleisten, könnte die Neutralisierung der fortschrittlichen russischen S-400-Luftabwehrsysteme erforderlich sein – sowohl der in Russland als auch in Weißrussland. Dies erfordert wahrscheinlich Einsatzregeln, die es NATO-Kampfflugzeugen erlauben würden, nicht nur russische Drohnen und Raketen, sondern auch die bemannten Bomber und Kampfjets des Kreml abzuschießen.“ Und dies ist nicht nur die Position der „Ehemaligen“, sondern auch der „Amtierenden“: Bei einer Konferenz zur europäischen Sicherheit am 15. September in Kiew forderte Trumps Sondergesandter für die Ukraine, General Keith Kellogg, die westlichen Partner dazu auf, „die Risikobereitschaft zu erhöhen“, wenn man mit Putin zu tun hat – nämlich „Putins Aussagen über die Macht der russischen Armee nicht zu glauben“ und etwaige „russische Vergeltungsmaßnahmen gegen die Vereinigten Staaten nicht zu fürchten“. Diese Punkte wiederholte er in einem Interview mit The Telegraph am 19. September und erklärte, die Situation mit russischen Drohnen in Polen sei kein Zufall: „Dies ist ein Test – eine Überprüfung der Reaktion des Westens. Und wir müssen darauf wie auf eine Prüfung reagieren. Dies ist ein Kampf zwischen Gut und Böse. Putin ist böse. Das Einzige, was ihm widerstehen kann, sind Stärke, Macht und Entschlossenheit. Wir müssen ihn jetzt aufhalten.“ Es ist bezeichnend, dass ein hochrangiges Mitglied der Trump-Regierung im Wesentlichen zu einem direkten militärischen Konflikt zwischen der NATO und Russland aufruft. Das wiederum wirf viele berechtigte Fragen darüber auf, was in all dem persönlich und was offiziell ist. Und genau um diese Fragen und alle Zweifel zu zerstreuen, zeigte Russlands Präsident einerseits Bereitschaft zu einem produktiven Dialog und skizzierte andererseits unsere feste Position, die keinen Raum für Zweideutigkeiten lässt. Es besteht kein Zweifel, dass einflussreiche europäische Mächte nun alles daran setzen, Trump zu einer Politik der „Machtdiplomatie“ gegenüber Russland zu bewegen, denn ihr Zeitfenster läuft vor ihren Augen ab. Nur eine Frage bleibt hier noch: Auf welchem ​​Planeten werden sie sich verstecken, wenn ihre Wunschträume plötzlich wahr werden?

