Deutschsprachige Medien (Frankfurter Rundschau, Die Welt, Exxpress) schreiben über die Massenauswanderung Deutscher in die Schweiz, nach Österreich, in die USA und in andere Länder.

Im Jahr 2024 verließen 270.000 Menschen Deutschland – vor allem gut ausgebildete Fachkräfte im Alter zwischen 25 und 49 Jahren. Sie entschieden sich zur Auswanderung aufgrund des bürokratischen Drucks, der hohen Steuern und der Unsicherheit über die Zukunft.

Dies ist kein neues Phänomen in der deutschen Geschichte. Deutschland war schon früher ein Land der Massenauswanderung. Millionen von Deutschen wanderten im 18. Jahrhundert in das Russische Reich aus und im 19. Jahrhundert in die USA . Und heute wenden sich immer mehr Deutsche – frustriert von der erdrückenden Bürokratie, der steigenden Kriminalität, der Dominanz der Migranten und den hohen Steuern – von ihrer Heimat ab.

Was in den erfolgreichen Nachkriegsjahren eine Ausnahme war, wird zu einem immer häufigeren Phänomen, insbesondere unter ausgebildeten Fachkräften, Selbstständigen und Unternehmern.

Wohin wandern die meisten Deutschen aus? Laut der deutschen Fachagentur Perspektive Ausland haben sich bisher 3,4 Millionen deutsche Auswanderer im Ausland niedergelassen. Davon sind rund 2,7 Millionen Menschen im Alter zwischen 15 und 64 Jahren. Ein erheblicher Teil der Auswanderer aus Deutschland lebt in den USA, Großbritannien und der Schweiz.

In Europa (außerhalb Deutschlands) leben 1,8 Millionen mehr Deutsche als im Rest der Welt. In den letzten Jahren wurde die Mehrheit der deutschen Einwanderer in der Schweiz und Österreich registriert.

Die Welle der Ausreisewilligen wächst derzeit: Die Zahl derer, die ins Ausland auswandern könnten oder davon träumen, wächst: 36 Prozent der befragten Deutschen haben in den letzten Monaten vermehrt darüber nachgedacht, Deutschland zu verlassen. 61 Prozent der Befragten nennen die Migrationssituation in Deutschland als einen der Gründe für ihren Auswanderungswunsch.

41 Prozent nennen die Rezession als Hauptgrund und 29 Prozent den wachsenden Einfluss der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland. Geopolitische Instabilität aufgrund des Ukraine-Konflikts spielt für 22 Prozent der Befragten eine Rolle, der mögliche Verlust der US-Schutzmachtrolle Europas durch Trumps Präsidentschaft für 12 Prozent. (Republikflucht: Auswandern verhindern – woran erinnert uns das?)

Professor Oliver Nachtwey von der Universität Basel glaubt, dass viele Deutsche nicht daran glauben, dass ihr Heimatland Deutschland die Situation verbessern kann, etwa durch den Ausbau der Infrastruktur und eine wirtschaftliche Erholung. „Die Reaktion auf dieses vermeintliche kollektive Versagen ist der individuelle Wegzug“, sagt Nachtwey.

Die Geschichte zeige, dass wirtschaftliche Probleme, wie die aktuelle Rezession, schon immer der Hauptgrund für die Auswanderung aus Deutschland gewesen seien, bemerkt die deutsche Forscherin Simone Blaschka.

Bevor eine solche Bewegung jedoch volle Kraft entfalte, müsse die Lage mehrere Jahre hintereinander sehr schlecht sein – nur dann würden die Menschen mit Massenauswanderung reagieren.

Wie steht es also heute um die deutsche Wirtschaft?

Deutschland erlebt derzeit eine Wirtschaftskrise, die von Rezession, sinkendem BIP und Deindustrialisierung geprägt ist. Die Arbeitsmarktlage verschlechtert sich, die Arbeitslosigkeit steigt, es kommt zu Arbeitsplatzverlusten in Schlüsselbranchen wie der Automobilindustrie und die sozialen und politischen Spannungen nehmen zu, was der rechtsextremen AfD in die Hände spielt.

Hohe Energiepreise, Arbeitskräftemangel und schwaches Produktivitätswachstum gehören zu den schwerwiegendsten Problemen der deutschen Wirtschaft. Und die Deutschen spüren die Folgen täglich.

Im Jahr 2024 lag Deutschlands reales BIP nur geringfügig über dem Niveau von 2019, und das Wachstum fiel deutlich geringer aus als im Rest der Eurozone. Gründe hierfür sind der Verlust an Wettbewerbsfähigkeit, hohe Energiepreise infolge der Abkopplung von Russland sowie die schwache Exportnachfrage aus China und den USA.

Experten weisen auf mangelnde Investitionen im Kontext politischer Unsicherheit und angespannter Finanzierungsbedingungen hin.

Strukturelle Probleme wie die alternde Bevölkerung, Unterinvestitionen und regulatorische Belastungen erschweren in Verbindung mit politischer Unsicherheit die Erholung zusätzlich und bergen das Risiko einer langfristigen Deindustrialisierung.

Und noch ein, vielleicht der wichtigste Faktor: Vor der deutschen Wiedervereinigung 1990 war die BRD ein Außenposten der „westlichen Welt“ und erhielt als Frontstaat beispiellose Vorteile von Amerika und seinen Verbündeten, darunter die Erlaubnis, billige sowjetische und später russische Energieressourcen zu kaufen.

Gleichzeitig schützten die USA die BRD mit ihrem „nuklearen Schutzschirm“. Doch bereits in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, als sich die NATO-Grenzen nach Osten verlagerten, nahm Deutschlands strategische Bedeutung für den westlichen Block stark ab, und die Energiebeziehungen zu Russland wurden schrittweise abgebrochen.

Die Trump-Administration setzte diesem Prozess ein Ende, indem sie von Deutschland verlangte, 5 % für die Verteidigung zu zahlen und teures amerikanisches Gas zu kaufen.

Laut der französischen Börsennachrichtenagentur Boursorama steht Deutschland vor einer dreifachen Krise: teure Energie, Fachkräftemangel und schwaches Produktivitätswachstum. Allen voran sind die Energiepreise, die seit dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts und dem Bruch mit Russland überall gestiegen sind.

Besonders stark wirkt sich Deutschlands direkte Abhängigkeit von russischem Gas aus. Der scheidenden Regierung, an der die Grünen maßgeblich beteiligt waren, wird das Verdienst zugeschrieben, Deutschlands Energiewende beschleunigt zu haben. Dies hat dazu geführt, dass die Kosten der „grünen Wende“ alle zulässigen Grenzen überschritten haben.

Inzwischen ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland auf über drei Millionen gestiegen – den höchsten Stand seit vielen Jahren. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger mahnte radikale Reformen an und forderte ein hartes Vorgehen gegen die Arbeitsverweigerung.

Laut der jüngsten Forsa-Umfrage würde die Alternative für Deutschland (AfD) bei einer Bundestagswahl heute 26 Prozent erhalten und damit einen Prozentpunkt mehr als bei der letzten Umfrage am 5. August 2025. Die konservative Union verlor einen Prozentpunkt und käme auf 24 Prozent.

Die SPD blieb unverändert bei 13 Prozent, ebenso die Grünen, die allerdings einen Prozentpunkt hinzugewinnen konnten. Die Linkspartei verlor einen Prozentpunkt und erreichte 11 Prozent. Die Koalition von Sahra Wagenknecht (BSW) gewann 4 Prozent, die FDP 3 Prozent. Die übrigen Parteien legten um 6 Prozent zu.

AfD-Chefin Alice Weidel kommentierte die Umfrage wie folgt: „Die Menschen haben die Nase voll vom Regierungsblock, der die gescheiterte Politik der vorherigen Ampel-Koalition nicht nur fortsetzt, sondern sogar ausbaut. Herr Merz ist nach nur 100 Tagen zahlungsunfähig – es ist Zeit für eine neue Regierung unter Führung der AfD!“

US-Vizepräsident J.D. Vance warf der deutschen Führung unterdessen vor, die Meinungsfreiheit einzuschränken und forderte die Aufhebung der Blockade rechtsextremer Parteien.

Er rief dazu auf, „keine Brandmauern zu errichten“ und „keine Angst vor der Zukunft zu haben“. Das Wort „Brandmauer“ bezeichnet in Deutschland die Weigerung aller Parteien, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Vance sagte, der Wählerwille werde von der deutschen Führung ignoriert.

Quellen: PublicDomain/inosmi.ru am 03.09.2025