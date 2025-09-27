Die biblische Entrückung hat nicht stattgefunden – und wird auch nicht stattfinden

Teile die Wahrheit!

Ein Mann in Südafrika behauptete, Gott habe ihm in einem Traum gesagt: „Ich werde kommen, um meine Kirche zu holen“ am 23. und 24. September dieses Jahres. Offensichtlich handelte es sich, wie die Daily Mail gestern titelte, um einen „ Weltuntergangs-Fehlalarm “. (Wird die biblische Entrückung am 23. und 24. September 2025 stattfinden?)

Doch es handelte sich nicht nur um ein falsch gezähltes Datum oder eine von Gott versäumte Frist. Die Vorstellung einer Entrückung ist eine unbiblische Lehre.

Die Daily Mail schreibt:

Echte biblische Zeichen der Entrückung, die von Glaubensführern nach einem falschen Weltuntergangsalarm enthüllt wurden

Die Angst vor einer Entrückung am 23. September kam und ging in der jüngsten Weltuntergangsvorhersage, die fälschlicherweise das Ende der Tage markiert.

Trotz der Hysterie, die diese virale Sensation auslöste und viele in den sozialen Medien davon überzeugte, dass die Wiederkunft Jesu und der Tag des Jüngsten Gerichts bevorstünden, wehrten sich viele Christen gegen die wilden Behauptungen.

Daily Mail sprach mit religiösen Führern und praktizierenden Christen, die sagten, dass der Versuch, ein Datum für prophezeite biblische Ereignisse wie die Entrückung festzulegen, völlig im Widerspruch zu den Lehren der Bibel stehe.

Steve Kang, der buddhistische Mönch, der zum evangelischen Pastor wurde, sagte: „Die Bibel sagt, dass niemand den Tag oder die Stunde kennt, nur der Vater. Nicht einmal Jesus weiß es!“

Kang sagte, er habe einmal eine außerkörperliche Erfahrung gemacht, bei der er in die Hölle kam und von der Stimme Jesu zurückgeholt wurde. Er fügte hinzu, das Ende der Welt sei nur dann prophezeit, wenn das Evangelium in allen Nationen gepredigt werde.

„Jede Sprache muss zuhören“, behauptete Kang und wies darauf hin, dass es weltweit noch immer Tausende von Sprachen gibt, in die die Bibel noch nicht übersetzt wurde.

Mitchristen und einflussreiche Glaubensführer fügten in den sozialen Medien hinzu, dass es noch viele weitere Zeichen gebe, auf die sie vor dem Jüngsten Tag achten sollten.

Im Gespräch mit Mitgliedern der Grace Church in New Jersey geht es dabei um die Bildung einer „vereinten Weltregierung“, den Bau eines neuen Tempels in Jerusalem und die Schaffung eines religiösen Systems, das einem sogenannten „Weltführer“ folgt.

Wann wird die Entrückung sein … gemäß der Bibel?

„Was die Heilige Schrift betrifft, ist die größere Erzählung wichtiger, da es eine lange Liste von Dingen gibt, die in der Zukunft geschehen werden“, erklärte ein religiöser Führer der Kirche.

Die Gemeindemitglieder erwähnten insbesondere biblische Warnsignale, die sich auf die Bildung einer vereinten Weltregierung konzentrierten, die einen einzigen Namen und eine universelle Sprache und Währung hätte.

Darüber hinaus wurden viele Christen dazu angehalten, die Ereignisse in Israel aufmerksam zu verfolgen und auf den Bau eines „Dritten Tempels“ in Jerusalem zu achten.

Der Dritte Tempel ist ein prophezeites zukünftiges Gebäude, von dem einige Juden und Christen glauben, dass es an der Stelle zweier früherer antiker Tempel errichtet werden wird, die für die jüdische Anbetung von zentraler Bedeutung waren, aber vor langer Zeit zerstört wurden.

In bestimmten christlichen Glaubensrichtungen wird sein Bau als wichtiges Zeichen dafür gesehen, dass die Welt auf eine Reihe dramatischer, apokalyptischer Ereignisse zusteuert, darunter der Aufstieg eines betrügerischen Weltführers, der als Antichrist gilt und den Tempel entweihen wird.

Der Antichrist wird der Offenbarung des Johannes zufolge zur Weltmacht aufsteigen, möglicherweise aus einer wiederbelebten Form eines antiken Reiches wie dem Römischen Reich, und sich Gott widersetzen, indem er göttliche Autorität beansprucht und irreführende Zeichen vollbringt.

Die Heilige Schrift weist auch darauf hin, dass diese Figur Kriege und Zerstörung auslösen wird, indem sie einen Feldzug gegen Gläubige und Nationen führt, einen zukünftigen Dritten Tempel entweiht und eine siebenjährige Periode des Chaos herbeiführt, die als Große Trübsal bezeichnet wird.

Vladimir Savchuk, ein Pastor, Autor und YouTube-Prediger, sprach sich öffentlich gegen die Behauptungen vom 23. September aus und vertrat die Ansicht, dass der Jüngste Tag und die Entrückung erst kommen werden, wenn dieser mysteriöse Weltführer enthüllt wird.

„In 2. Thessalonicher 2:3 heißt es eindeutig, dass Jesus nicht zurückkehrt, bis der Antichrist offenbart wird, und das ist bisher nicht geschehen“, sagte Savchuk in einem Video für seine 2,19 Millionen Abonnenten.

„Wenn also jemand das Datum festlegt, widerspricht er direkt dem Wort Jesu“, fügte er hinzu.

Was ist die Entrückung?

Die Entrückung ist ein Glaube, den manche Christen als „Eschatologie“ bezeichnen. Dabei handelt es sich um die Lehre von den Ereignissen am Ende der Zeit.

Dieses Ereignis wird als eine Art Rettung angesehen, bei der die Gläubigen sofort von der Erde weggebracht werden, um der Trübsal, einer kommenden Zeit intensiven Leidens, zu entgehen.

In biblischen Texten wird die Trübsal als eine siebenjährige Periode des Chaos und der Katastrophen beschrieben, in der das Böse auf der Erde herrscht, bevor Jesus wiederkehrt, um ein friedliches Königreich zu errichten.

Die Prophezeiung vom 23. September erlangte weltweite Aufmerksamkeit, nachdem der südafrikanische Prediger Pastor Joshua Mhlakela behauptete, Jesus sei ihm in einer göttlichen Vision erschienen und habe gesagt, er würde während des jüdischen Posaunenfestes, auch bekannt als Rosch ha-Schana, zurückkehren.

Einige waren von seiner Prophezeiung so überzeugt, dass sie im Internet davon berichteten, ihre Häuser zu verkaufen, ihren Besitz zu verschenken und alle ihre Angelegenheiten vor Dienstag zu regeln.

Pastor Mhlakelas Erklärung war nicht die erste biblische Warnung vor dem Jüngsten Tag. Tatsächlich gab es in den letzten Monaten mehrere solcher Warnungen.

Ein 900 Jahre altes Buch, das im Geheimarchiv des Vatikans gefunden wurde, wurde dahingehend interpretiert, dass darin die Behauptung enthalten sei, Jesus werde im Jahr 2027 auf die Erde zurückkehren, um zu bestimmen, wer gerettet und wer verdammt werde.

Dem Heiligen Malachias wird der Text „Prophetie der Päpste“ aus dem 12. Jahrhundert zugeschrieben, der eine Reihe kryptischer lateinischer Ausdrücke enthält, von denen angenommen wird, dass sie jeden Papst beschreiben, beginnend mit Coelestin II. im Jahr 1143 und angeblich endend mit dem verstorbenen Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Franziskus.

Sogar Wissenschaftler haben versucht, das Ende der Welt vorherzusagen. Eine Studie aus dem Jahr 1960 prognostizierte, dass der Weltuntergang am 13. November 2026 eintreten würde.

Die Wahrheit über die geheime Entrückung

Ein beliebter Autoaufkleber verkündet selbstbewusst: „Im Falle einer Entrückung wird dieses Fahrzeug unbemannt sein.“ Wer an die Entrückung glaubt, ist davon überzeugt, dass ihm das aufregendste Erlebnis seines Lebens jederzeit und ohne Vorwarnung widerfahren könnte. Sie nehmen an, dass sie zusammen mit Scharen von Menschen aus aller Welt plötzlich in den Himmel verschwinden – „entrückt“ – werden, wenn Christus unsichtbar und heimlich wiederkehrt , um die Kirche mit sich zu nehmen, kurz bevor die Welt in die von ihm vorhergesagte große Trübsal gestürzt wird. Manche schließen auch tote Christen in diese Gruppe ein, die wieder zum Leben erweckt werden. Sie glauben, dass dieses bedeutsame Ereignis nur die erste Phase der Wiederkunft Jesu Christi ist.

Während der Trübsal verweilen Christus und die Heiligen dieser Lehre zufolge im Himmel (manche sagen dreieinhalb Jahre, andere sieben Jahre). Nach der Trübsal beginnt die zweite Phase, und Christus kehrt sichtbar in Macht und Herrlichkeit mit den Heiligen zurück, die in der ersten Phase gerettet oder auferstanden sind. Diesmal wird die ganze Welt seine Wiederkunft erleben .

So wird die „Entrückung“ normalerweise gelehrt.

Wie steht es damit? Gibt es zwei Phasen der Wiederkunft Christi – eine im Geheimen, um seine Heiligen zu entführen, und eine zweite, „öffentliche“ Rückkehr mit seinen Heiligen? Was glauben Sie ? Oder, noch wichtiger: Was sollten Sie glauben? Die Wahrheit steht in der Bibel (Johannes 17,17). Spricht die Bibel von einer geheimen Entrückung? Tausende glauben das. Untersuchen wir Gottes Wort und finden wir heraus, ob dieser weit verbreitete Glaube wahr ist oder nicht.

Der Fluchtweg

Das Wort Entrückung kommt in der Bibel nirgends vor, doch Gott offenbart einen Weg, der bevorstehenden großen Trübsal zu entkommen. Jesus sagte: „So seid nun wachsam und betet allezeit, damit ihr würdig werdet, all dem zu entfliehen, was geschehen soll …“ (Lukas 21:36). Beachten Sie, dass wir würdig sein müssen, um zu entkommen.

Jesus wiederholte dieses Versprechen heute seiner wahren Kirche in Offenbarung 3, Vers 10. Auch dieses Versprechen ist an Bedingungen geknüpft: „ Weil du mein Wort der Geduld bewahrt hast , werde ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung [der großen Trübsal], die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um alle zu versuchen, die auf der Erde wohnen“ (Revised Standard Version).

Die oben zitierten Bibelverse geben noch mehr Aufschluss darüber, wer genau „für würdig erachtet“ wird, den Schrecken der Großen Trübsal zu entgehen. Es sind diejenigen, die sich nicht von den Sorgen des Lebens belasten lassen und gewissenhaft auf ihren geistlichen Zustand achten (Lukas 21,34-35), die unaufhörlich beten, Gottes Wort gewissenhaft befolgen und sein Werk unterstützen, die Prüfungen geduldig ertragen und in all dem bis zum Ende standhaft bleiben (Offenbarung 3,7-9). Sie sind es, die den schrecklichen Schwierigkeiten entgehen werden, die bald über die Welt hereinbrechen werden.

Doch wie und wo werden wahre Christen geschützt? Nicht durch eine geheime Entrückung in den Himmel!

Der Beweis findet sich in Kapitel 12 der Offenbarung. Um ihn zu verstehen, muss man sich bewusst machen, dass eine „Frau“ manchmal als Symbol für eine Kirche verwendet wird ( siehe 2. Korinther 11,1-2 und Epheser 5,23-32). In Offenbarung 12 ist die erwähnte Frau ein Symbol für Gottes Kirche.

Beachten Sie, wie die wahre Kirche vor der kommenden Trübsal geschützt wird: „Und der Frau wurden die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste an ihren Ort fliegen konnte , wo sie ernährt wird eine Zeit [ein Jahr] und zwei Zeiten [zwei Jahre] und eine halbe Zeit [ein halbes Jahr – insgesamt 3,5 Jahre], fern von dem Angesicht der Schlange [Satan]“ (Offenbarung 12,14). Die Kirche wird also nicht in den Himmel gebracht, sondern an einen bestimmten Ort in der „Wüste“ hier auf der Erde! „Und die Erde half der Frau …“ (Vers 16).

Die Heilige Schrift weist darauf hin, dass sich Christi wahre Nachfolger kurz vor Beginn der Großen Trübsal in Judäa versammeln werden (Amos 7,12; Matthäus 24,16). Jesus sagt ihnen unmissverständlich, dass sie fliehen müssen, wenn die Zeit gekommen ist: „Bittet darum, dass eure Flucht nicht im Winter oder am Sabbat geschehe; denn es wird dann eine große Trübsal sein, wie sie vom Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nicht wieder werden wird“ (Matthäus 24,20-21). Gäbe es eine „heimliche Entrückung“, müssten sich Christi Nachfolger offensichtlich keine Sorgen um eine Flucht im Winter oder am Sabbat machen!

Jesus hat nie die „Entrückung“ seiner Anhänger aus der Welt zu ihrem Schutz befürwortet (siehe Johannes 17,15). Gottes wahre Kirche wird während der Großen Trübsal auf der Erde sein – geschützt an einem sicheren Ort – und nicht im Himmel, wie die Anhänger der Entrückungstheorie glauben. Christus verspricht seinem Volk stets Schutz hier auf der Erde, niemals im Himmel.

Bestätigen die Heiligen Schriften die Entrückung?

Bevor wir die Wahrheit über die Wiederkunft Christi erklären, wollen wir uns zunächst mit den Schriften befassen, die zur Unterstützung der Entrückungstheorie herangezogen werden.

In Matthäus 24:27 heißt es: „Denn wie der Blitz kommt, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein.“ Diejenigen, die hartnäckig an der Entrückungstheorie festhalten, behaupten, das griechische Wort parousia, übersetzt mit „ Wiederkunft“, bedeute gar nicht „ Wiederkunft “. Sie sagen, es beziehe sich auf seine „ geheime Nähe“. Als Jesu Jünger ihn also nach dem „ Zeichen “ seiner Wiederkunft fragten, baten sie in Wirklichkeit um ein Zeichen der „Entrückung“.

Das griechische Wort „parousia“ wird in vielen Bibelstellen mit „ Kommen “ übersetzt . So ist beispielsweise in 1. Thessalonicher 3:13 von der „ Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit all seinen Heiligen“ die Rede. Wie konnte Christus mit seinen Heiligen kommen, wenn das Wort „Kommen“ sich auf ein geheimes Kommen seiner Heiligen bezieht , bevor er öffentlich „mit“ ihnen zurückkehrt?

Beachten Sie auch, dass in 2. Thessalonicher 2:8 vom „ Glanz seiner Wiederkunft “ die Rede ist, bei der „der Böse“ vernichtet wird. Christi Kommen zur Vollstreckung des Gerichts ist eindeutig seine Parusie – sein sichtbares , machtvolles und einziges zukünftiges „Kommen“ auf diese Erde.

In 1. Thessalonicher 5,2 heißt es: „… der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht.“ Das heißt nicht , dass Christus heimlich oder unsichtbar kommen wird. Wenn Diebe oder Einbrecher ein Haus ausrauben, kommen sie unerwartet , normalerweise wenn die Familie nicht da ist oder schläft . Für diejenigen, die zusehen, wird Christi Kommen jedoch keine Überraschung sein (Verse 4-6). Wer hingegen schläft – eine Entrückung erwartet oder nicht aufpasst – wird unvorbereitet sein (Lukas 21,34-36).

„Und die Heere, die im Himmel waren [sein sollten ] , folgten ihm …“ (Offenbarung 19:14). Dabei handelt es sich nicht um Heere entrückter Heiliger, sondern um Heere von Engeln – wie Matthäus 25:31 und Markus 8:38 bezeugen. Andere Bibelstellen wie Judas 14 und 1. Thessalonicher 4:14 bestätigen zwar, dass Jesus mit den Heiligen wiederkehrt – aber nicht aus dem Himmel von Gottes Thron, nachdem sie entrückt wurden! Sie begegnen dem wiederkehrenden Christus in den Wolken der Erdatmosphäre , nachdem sie beim letzten Posaunenstoß auferstanden sind, und steigen noch am selben Tag mit ihm zum Ölberg hinab . ( Siehe 1. Thessalonicher 4:16-17; 1. Korinther 15:51-52; Sacharja 14:1, 4, 7, 9).

In Johannes 14:2-3 sagte Christus: „In meines Vaters Hause gibt es viele Wohnungen … Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin.“ Befürworter der Entrückung nehmen an, dies bedeute, dass die Heiligen mit Christus im Himmel sein werden, sobald er „eine Stätte“ für sie bereitet hat und „wiederkommt“, um sie zu entrücken. Beachten Sie genau, dass Jesus das nicht gesagt hat. Er sagte, die Heiligen würden bei ihm sein, wo immer er auch sein würde . Wie wir bewiesen haben, wird das hier auf dieser Erde sein!

Der im Himmel bereitete „Ort“ kann sich metaphorisch auf die Stellung beziehen, die jemand innehat, Gelegenheit, Macht ( Thayer’s Greek Lexicon ). Das Wort „Wohnungen“ wird in modernen Übersetzungen besser mit „Zimmer“ oder „Wohnorte “ wiedergegeben . Es bezeichnet Ämter oder Machtpositionen. Diese sind tatsächlich im Himmel reserviert (1. Petrus 1:4), aber sie werden den Heiligen übertragen, wenn Christus auf die Erde zurückkehrt! (Offenbarung 22:12). Als solche werden die Heiligen „Macht über die Völker “ haben (Offenbarung 2:26) und als „Könige und Priester … auf der Erde herrschen “ (Offenbarung 5:10).

„Wir bitten euch aber, liebe Brüder, … dass ihr bei unserer Versammlung zu ihm kommt.“ Diese Passage in 2. Thessalonicher 2,1 wird als die Entrückung angesehen. Der Kontext, der sich auf „den Tag Christi“ (Vers 2) und „ jenen Tag “ (den Tag der Wiederkunft Jesu Christi) in Vers 3 bezieht, deutet jedoch darauf hin, dass die Versammlung bei Christi Wiederkunft stattfindet, nicht vorher. Diese Versammlung fällt mit Matthäus 24,31 und 1. Thessalonicher 4,17 zusammen, wenn die Heiligen auferstehen und dem wiederkehrenden Christus in der Luft begegnen. Wir haben gezeigt, dass dies bei Jesu Christi einziger Wiederkunft auf die Erde geschieht.

„Dann werden zwei auf dem Feld sein; der eine wird angenommen, der andere zurückgelassen“ (Matthäus 24,40). Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie man etwas in einen Vers hineinliest, das dort nicht steht – anstatt die Bibel selbst interpretieren zu lassen . Nur diejenigen Christen in Gottes Kirche, die „für würdig erachtet werden“ (Lukas 21,36), der Großen Trübsal zu entkommen, werden an den sicheren Ort auf der Erde gebracht, während die anderen zurückbleiben und sich dem Zorn Satans stellen müssen (Offenbarung 12,14.17).

In Offenbarung 4,1-2 heißt es: „… und eine Tür öffnete sich im Himmel, und die erste Stimme … sprach: Steig herauf! … Und sogleich war ich vom Geist ergriffen …“ Dies soll die Entrückung darstellen. Der Apostel Johannes erhielt einen Blick auf Gott auf seinem Thron und beobachtete die Ereignisse im Himmel, doch es war eine Vision. Kein Mensch hat Gott je wirklich gesehen (Johannes 1,18). Diese Passage hat nichts mit einer geheimen Entrückung zu tun, noch gibt es andere Schriftstellen, die dies belegen würden.

Die Zeit genau bestimmen

Wie steht es nun mit dem Zeitrahmen? Lehrt die Bibel, dass Jesus in zwei Phasen wiederkommt und dass eine Entrückung „ jeden Augenblick“ stattfinden könnte – die sogenannte erste Phase seiner Wiederkunft? Oder hat Jesus selbst einen Zeitplan der Ereignisse vorgegeben, die vor seiner einzigen Wiederkunft stattfinden müssen?

Ein großer Fehler der Anhänger der Entrückungstheorie besteht darin, anzunehmen, dass sich die Große Trübsal und der Tag des Herrn auf denselben Zeitraum beziehen. Bedenken Sie, dass die Kirche laut Prophezeiung vor Satans Zorn fliehen wird. Der Teufel ist derjenige, der auf Gottes Kirche zornig ist und die Große Trübsal herbeiführt (Offenbarung 12,16-17).

Andererseits ist der Tag des Herrn die Zeit des Zorns Gottes gegenüber allem Bösen (Offenbarung 6,15-17). Diese einjährige Periode wird mit der Wiederkunft Jesu Christi ihren Höhepunkt erreichen. Christus wird bei seiner Wiederkunft über die Sünden der Menschheit zornig sein . Um die Menschheit am Leben zu erhalten (Matthäus 24,22), wird er kommen, um sie aus Liebe zu bestrafen. Andernfalls würde der Mensch alles Leben auf der Erde vernichten! Der Tag des Herrn ist die Zeit, in der Gott direkt in das Weltgeschehen eingreift. Jesus selbst hat die Chronologie der Ereignisse beschrieben, die diesem Tag vorausgehen.

Als die Jünger Christus fragten: „Was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Welt sein?“ (Matthäus 24, 3), ließen sie keine Vorstellung von einer zweiphasigen Wiederkunft erkennen. Sie fragten Jesus lediglich nach seiner Wiederkunft – im Verständnis eines einmaligen Ereignisses. Er ging auf ihre Frage ein und beschrieb die Zeichen, auf die man achten sollte – ohne auch nur ein einziges Mal anzudeuten, dass seine Wiederkunft zweiphasig sein würde! Jesus warnte vor falschen Predigern, Kriegen, Hungersnöten, Seuchen, Erdbeben (Verse 4–8) und der Großen Trübsal (Verse 9 und 21). Beachten Sie, was er als Nächstes prophezeite.

„Und gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden“ (Vers 29). Vergleichen Sie nun, wie der Prophet Joel diese himmlischen Zeichen beschreibt : „Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt“ (Joel 2:31). Das ist glasklar!

Nach der Großen Trübsal (der zweieinhalb Jahre dauernden Zeit des Zorns Satans) dienen die himmlischen Zeichen als Übergang zum Tag des Herrn, der ein Jahr dauert. Der Bericht Jesu in Matthäus 24 bestätigt die zeitliche Reihenfolge: zuerst die Trübsal, dann die himmlischen Zeichen, gefolgt vom Tag des Herrn und der Wiederkunft Christi (Verse 29-30).

Der nächste Vers in der zeitlichen Abfolge (Vers 31) zeigt, dass wahre Christen (einschließlich der in Christus Verstorbenen) bei Christi Wiederkunft versammelt werden – nicht vor der Großen Trübsal, wie Anhänger der Entrückungslehre glauben! (Siehe auch Markus 13:27). Darüber hinaus versammeln seine Engel seine Auserwählten „mit lautem Posaunenschall“. Dies widerspricht eindeutig der Lehre von der Entrückung. Wie kann etwas ein Geheimnis bleiben, wenn es von lautem Posaunenschall begleitet wird?

Die Offenbarung des Johannes beschreibt den Zeitpunkt dieses Posaunenstoßes im Zusammenhang mit anderen Ereignissen. Die Zeitspanne bis zur Wiederkunft Christi ist in sieben Abschnitte unterteilt, die jeweils von einem „Siegel“ umschlossen sind (Offenbarung 5,1). Die falschen Prediger, Kriege, Hungersnöte und Seuchen, vor denen Jesus in Matthäus 24 warnte, werden in Offenbarung 6,1-8 als die ersten vier Siegel bezeichnet. Sie sind allgemein als die vier apokalyptischen Reiter bekannt. Das fünfte Siegel (Verse 9-11) steht für die Große Trübsal; das sechste Siegel (Verse 12-17) für die himmlischen Zeichen. Während der ersten sechs Siegel erklingen keine Posaunen.

Erst nach der Großen Trübsal und den himmlischen Zeichen erklingen endlich die Posaunen – am Tag des Herrn, dem siebten und letzten Siegel. Der Tag des Herrn besteht aus sieben aufeinanderfolgenden „Posaunen“-Plagen (Offenbarung 8, 9 und 11,15-19). Jede Plage wird durch einen Posaunenschall eingeleitet. Die siebte – oder letzte – Posaune verkündet die Wiederkunft Jesu Christi! (Offenbarung 11,15).

Der Apostel Paulus schrieb in seinem ersten Brief an die Korinther über die letzte Posaune: „Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen [sterben], aber wir [wahren Christen, die bei Christi Wiederkunft leben] werden alle verwandelt werden – und das plötzlich, in einem Augenblick, beim letzten Posaunenstoß . … Denn die Posaune wird erschallen, und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden“ (1. Korinther 15, 51-52, New King James Version).

Die Auferstehung der Toten in Christus findet eindeutig statt, wenn die letzte Posaune ertönt – bei der Wiederkunft Jesu Christi, nicht vorher. Unmittelbar nach dieser Auferstehung werden wahre Christen, die bei seiner Wiederkunft am Leben sind, augenblicklich von sterblichen Wesen aus Fleisch und Blut in unsterbliche Geistwesen verwandelt und werden zusammen mit den Auferstandenen auferstehen, um dem wiederkehrenden Christus in der Luft zu begegnen! (Verse 53-54; 1. Thessalonicher 4,16-17).

Nur eine Sekunde kommt

Um an der Entrückungstheorie festzuhalten, behaupten manche, die letzte Posaune, auf die sich Paulus bezog, sei eine andere als die letzte Posaune am Tag des Herrn, die Christi sichtbare Wiederkunft ankündigt, wie sie der Apostel Johannes in Offenbarung 11,15 beschreibt. Die Ereignisse, die Johannes einige Verse später, in Vers 18, beschreibt – einschließlich der Belohnung der Toten bei der siebten und letzten Posaune – könnten jedoch nur auf die Zeit der Auferstehung zutreffen.

In Offenbarung 11 beschreibt Johannes dasselbe bedeutsame Ereignis wie Paulus in 1. Korinther 15 und 1. Thessalonicher 4: die Auferstehung der Heiligen zu ewigem Leben bei der Wiederkunft Christi! Es kann nicht zwei „letzte“ Posaunen geben – eine „letzte Posaune“, die die Welt nicht hört, wenn Jesus angeblich still zurückkehrt, um seine Anhänger vor der großen Trübsal heimlich fortzuschaffen; und Jahre später eine andere „letzte Posaune“, die jeder hört und die seine sichtbare Wiederkunft ankündigt. Das ist lächerlich. Die letzte Posaune ist eben das – die letzte Posaune! Es kann nur eine letzte Posaune geben, und sie wird einen gewaltigen Klang haben (Matthäus 24,31), den jeder hören wird.

Diejenigen, die an der Entrückungstheorie festhalten, glauben im Grunde, dass es eine zweite Wiederkunft Christi und eine dritte Wiederkunft geben wird. Die Bibel liefert keinerlei Belege für eine dritte Wiederkunft oder eine Wiederkunft in zwei Phasen.

Hier ist ein weiterer Beweis dafür, dass es nur eine einzige Wiederkunft gibt. Es hat damit zu tun, wann Christus das erste Mal auf die Erde kam und wie er sie nach seiner Auferstehung wieder verließ. Als seine Jünger ihm nachsahen, „nahm ihn eine Wolke auf und entzog sie ihren Blicken“ (Apostelgeschichte 1,9). Sie sahen ihm zu , wie er vom Ölberg (Vers 12) in die Erdatmosphäre aufstieg und auf seinem Weg in den Himmel in den Wolken verschwand. Zwei Engel, die dabeistanden, überbrachten eine Botschaft von Gott: „… Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen “ (Vers 11, Neue Genfer Übersetzung). Das ist sehr deutlich und leicht verständlich.

Jesus Christus wird auf demselben Weg zurückkehren, auf dem er die Erde verlassen hat – aus den Wolken auf den festen Boden der Erde herabsteigen. Und er wird gesehen werden, so wie er gesehen wurde, als er die Erde verließ. „Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein“ (Matthäus 24,27). Es gibt keinerlei Hinweise auf eine unsichtbare, geheime Entrückung, die seiner sichtbaren Rückkehr auf die Erde vorausgeht.

Darüber hinaus offenbart Gott durch den Propheten Sacharja, dass Christus an denselben Ort zurückkehren wird , von dem er aufgebrochen ist: „Siehe, der Tag des Herrn kommt … Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen …“ (Sacharja 14, 1.4). Jesus stieg sichtbar vom Ölberg auf und wird sichtbar dorthin zurückkehren – dieses Mal als König der Könige, um die Herrschaft über die Erde zu übernehmen! (Vers 9).

Der Tag seiner Wiederkunft entspricht dem 24-Stunden-Zeitraum, in dem er den Ölberg betritt (Vers 7). Er wird nicht knapp scheitern, sondern umkehren und für dreieinhalb oder sieben Jahre mit seinen Heiligen in den Himmel zurückkehren.

Es ist klar, dass es vor der Großen Trübsal oder zu irgendeinem anderen Zeitpunkt keine geheime Entrückung gibt. Während der Trübsal von Satans Zorn und bis zur Wiederkunft Christi wird Gottes wahre Kirche an einem sicheren Ort hier auf Erden beschützt sein. Nach der Trübsal, gefolgt von den himmlischen Zeichen, wird Gott mit sieben „Posaunenplagen“, die am Tag des Herrn entfesselt werden, direkt in das Weltgeschehen eingreifen. Beim Klang der siebten, also letzten Posaune, wird Jesus Christus sichtbar auf die Erde zurückkehren. Gleichzeitig werden die Toten in Christus zur Unsterblichkeit auferstehen, und noch lebende wahre Christen werden in unsterbliche Geistwesen verwandelt. Gemeinsam werden sie Christus in der Luft begegnen und mit ihm am selben Tag seiner Wiederkunft zum Ölberg hinabsteigen. Das offenbart die Bibel. Von einer geheimen Entrückung ist nichts zu lesen, obwohl manche bestimmte Schriftstellen verdrehen und einen Sinn hineinlesen, der einfach nicht da ist.

Eine letzte Warnung

Wenn Sie an die Entrückung glauben, fehlt Ihnen das Wissen und Verständnis, wie Sie der bald kommenden Großen Trübsal und den Plagen des Tages des Herrn entgehen können! Wenn Sie glauben, Sie könnten auf die Entrückung warten, werden Sie keine Chance haben, dem schrecklichsten Leid zu entfliehen, das die Erde je erlebt hat – denn die Entrückung wird nie kommen. Jesus warnt Sie, dass Sie plötzlich und unerwartet gefangen werden, wie ein Tier, das in einer Schlinge gefangen ist (Lukas 21,35). Genau das will Satan mit Ihnen.

Der Teufel weiß, dass die wahre Kirche Gottes während des kommenden Zorns an einen sicheren Ort gebracht wird, aber er möchte nicht, dass Sie diese Wahrheit erfahren. Deshalb wurde die Entrückungslehre im gesamten Protestantismus verbreitet. Millionen bekennender Christen auf der ganzen Welt haben diese falsche Lehre angenommen. Ist es möglich, dass viele von ihnen bei Jesu Wiederkunft denken werden, er sei ein außerirdischer Eindringling oder „der Antichrist“, weil die Entrückung nicht stattgefunden hat?

Die Vorstellung einer geheimen Entrückung war vor dem 16. Jahrhundert keiner christlichen Gruppe bekannt! Damals wurde dieser grundlegende Glaube erstmals von einigen Jesuitenpriestern vertreten (siehe McClintock und Strongs Cyclopaedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature , Artikel „Antichrist“). Später, um 1825, griff Samuel R. Maitland, der Bibliothekar des Erzbischofs von Canterbury, die Theorie auf. Um 1830 nahm der Glaube dann seine moderne Bedeutung an, als er von JN Darby, dem Gründer der Plymouth Brethren, vertreten wurde. Populär wurde er durch die Scofield Reference Bible.

Die ersten Anhänger der Entrückungstheorie glaubten fest daran, dass sie in den letzten dreieinhalb Jahren der Erdgeschichte lebten. Als diese Zeitspanne überschritten war und Christus sie immer noch nicht „entrückt“ hatte, waren sie gezwungen, ihre Lehre zu ändern und gingen nun allgemein davon aus, dass Christus – unangekündigt – jeden Moment zurückkehren könnte !

Wir sehen also, dass die falsche Lehre von der Entrückung eine relativ junge Erfindung von Menschen ist. Die frühe neutestamentliche Kirche Gottes hatte nie davon gehört, und sie war offensichtlich keine Lehre der ursprünglichen Kirche, die Jesus gründete. Jesus und seine Jünger haben sie nie gelehrt oder geglaubt.

Christus verurteilt diejenigen, die sich an die Lehren von Menschen statt an die Wahrheit Gottes halten. Er sagte: „ Vergeblich verehren sie mich, weil sie als Lehren Menschengebote lehren“ (Markus 7,7). Wie steht es mit Ihnen? Beten Sie Gott vergeblich an? Klammern Sie sich weiterhin an eine falsche Hoffnung – glauben Sie blind an eine menschliche Tradition – oder prüfen Sie die Wahrheit sorgfältig anhand Ihrer Bibel? Gott erwartet von Ihnen, dass Sie alles prüfen (1. Thessalonicher 5,21). Ihr Leben steht auf dem Spiel.

