Die Botschaften aus dem alten Ägypten an die Matrix-Menschen von heute

Was versuchten die alten Ägypter uns mitzuteilen mit den vielen Hieroglyphen an den Wänden in ihren so genannten Grabkammern? Hier ist die Erklärung…

Mit Hilfe einer KI können nun auch Menschen aus dem Volk nachprüfen und übersetzen lassen, was so an den Wänden der alten „Grabkammern“ und Tempeln in Ägypten an den Wänden steht. Wenn man sich diese Hieroglyphen anschaut, wirkt es so, als wollten sie den Menschen der Nachwelt eine sehr wichtige Botschaft hinterlassen.

Im Folgenden nun eine Übersetzung, um sich ein besseres Bild machen zu können, was sie uns so dringend mit auf den Weg geben wollten.

Die Botschaften sind ziemlich ungefiltert und berühren die spannendsten und essentiellsten Fragen der Menschheit. Die Botschaften an den Wänden sind keine bloße Dekoration oder erfundene Mythen, sondern sie sollen die Erinnerungen aufrechterhalten, damit die Wahrheit niemals gelöscht werden kann.

Sie wussten, dass man versuchen würde, die Erinnerungen in den Menschen zu löschen und zu verheimlichen, also haben sie sie für die Ewigkeit in die Wände gebrannt:

1. „Wir haben das Portal offenstehen lassen, damit die Rückkehrer zurückkehren können. Was Du hier erkennst, ist nicht das, was war, sondern, was Du fühlst – es ist noch immer lebendig.“

Hier sprechen sie über ein Portal, das für jene offengehalten wird, die die Matrix verlassen oder zumindest ihre Erinnerungen behalten und nicht der Amnesie anheimfallen wollen, sobald der nächste Tod ansteht. Das Portal ist der Weg in die wahre Heimat, dorthin, wo wir ursprünglich hergekommen sind.

Die Rückkehrer sind jene, die erkannt haben, an welchem Ort sie sich gerade befinden und dass ihre Seelen gefangen sind, weitgehend ausgelöst durch eine Amnesie, damit sie sich an ihre wahre Fähigkeiten nicht erinnern können. (Die 7 Stufen des spirituellen Erwachens in der Matrix)

2. „Der Tod ist die Lüge. Übergang ist die Wahrheit. Die Schakal-Wächter wachen nicht über den Körper, sondern sie bewachen das Portal. Keine Seele soll genommen werden, die sich an ihren Namen erinnern kann.“

Die gemalten Szenen, auch in Verbindung mit Anubis, sind keine Klagerituale, wie die Historiker behaupten, sondern sie sind ein Handbuch, um die falsche Dimension verlassen zu können und dies ohne Fragmentierung der Seele mit ihren Erinnerungen, d.h. damit man seine Erinnerungen mitnehmen kann und diese nicht gelöscht werden.

Jede Abbildung über einen daliegenden Körper handelt nicht vom Tod und Verfall, sondern über die Ausrichtung. Sie wollen uns zeigen, wie man die Seele ausrichten muss, sein Energiefeld für die Energiefesseln verschließt, damit sie die Essenz während des Todes und des drohenden Reinkarnationszyklus nicht wieder stehlen können.

Die hier erwähnten Schakal-Wächter sind die Matrixwächter, die den Ausgang aus der Matrix bewachen, damit niemand entfliehen kann. Sie nehmen jede Gestalt an, nur, um Dich wieder zurück in den Reinkarnationskreislauf zu drängen. Ihnen ist jedes Mittel recht, jede Verdrehung von Worten und Interpretationen und Taten, sei es innerhalb der Matrix oder – postmortal – vor dem Portal stehend.

3. „Dieses Wasser kann niemals austrocknen, aber Erinnerungen können austrocknen. Du bist Fleisch, gemacht aus Wasser. Wer immer das Wort hat, kontrolliert den Fluss. Sprich oder werde gesteuert.“

Das Wasser in den Tempeln und Höhlengängen kann nicht austrocknen, weil es nicht nur flüssig ist, sondern es ist Äther, Teil einer Zeitlinie, und beinhaltet den einen speziellen Code, die Wellen, die Boote, die blauen Malereien – all das beinhaltet und dekodiert die Methode, um sicher zwischen den Welten reisen zu können. An dieser Stelle warnen sie mit den Worten: „Wenn Wasser besprochen wird, dann gehört das Leben dem Besprecher. Aus diesem Grund ist es wichtig, mit Wasser zu sprechen, sonst trägt es die Befehle eines anderen.“

Wasser ist Leben, sowohl für Menschen als auch für Tiere und Pflanzen. Wasser ist essenziell für die Entwicklung und Erhaltung des Lebens. Das Wasser zu besprechen, zu verzaubern oder zu programmieren, ist eine uralte magische Kunst, die heutzutage kaum noch genutzt wird. Nur eine Handvoll Menschen wendet diese Praxis noch heute an. Mit dieser Kunst kann man Magische Essenzen* herstellen, die alle Bereiche des Lebens in der Matrix verbessern und optimieren können – sei es gesundheitlicher oder psychischer Art.

4. „Jene, die sich erinnern, ohne studieren zu müssen, das sind die wahren Halter der Wahrheit. Sprich! Und die Steine werden sich durch Dich erinnern.“

Weitere Botschaften aus dem alten Ägypten geben Hinweise auf den Reinkarnationszyklus, dem ewigen Rad der Wiedergeburt. Man stirbt, wird neu inkarniert und das mit einer Amnesie, damit man sich an sein vorheriges Leben nicht erinnern und keinen Verdacht schöpfen kann, dass man in einer Tour immer wieder recycled wird. Nur Wenige wissen von dieser uralten Wahrheit, die die Schattenseite der Matrix, ja, unseren gewohnten Alltag, repräsentiert.

Wer sich an seine vergangene Leben erinnern kann, der wird auch erkennen, dass er viele Male lebte und dass es von Beginn an geplant war, dass man sich nicht daran erinnern sollte. Wer sich über dieses Gebot der Matrix hinwegzusetzen lernt, ist einen großen Schritt weiter.

5.“Beuge Dich nicht! Fürchte Dich nicht! Bleibe in Funktion. Du bist nicht wenig, Du bist mit uns verwandt!“

Die Wesen mit den Tierköpfen dienen auch als Funktionen und Vertreter für die persönlichen Energien. Die folgenden Götter dienen also gleichzeitig als Aufgaben, die der Seele auf ihrer Reise durch die vielen Welten begegnen:

Anubis – Er steht für die Trennung von der falschen Zeit.

Thoth – Er steht für die Korrektur der Verzerrung mit Hilfe von Worten

Hathor – Er steht für die Rückkehr-Frequenz durch Freude

Sekhmet – Die Veredelung mit Hilfe von Flammen und Blut

Ma’at – Das Maß an Selbsterkenntnis, das Du besitzt

6. „Wenn Du mit voller Erinnerung gehst und kommst, wird Dich kein Portal mehr ablehnen! Keine Tests werden Dich mehr erwarten! Du bist der Schlüssel, das Portal, das Gericht und die Rückkehr.“

Du bist das Portal! Jedes dieser altägyptischen „Gräber“ sind in Wirklichkeit eine Widerspiegelung der inneren Struktur der Seele und ihrer Reise. Das Boot, die Schakale, die Schriftrollen, die Felder sind keine wirklichen Objekte, sondern dienen als Hinweise und Handbuch für die Seelenreise.

Jener, der es schafft, die Amnesie zu besiegen, die einen nach jeder neuen Inkarnation befällt, wird all seine Erinnerungen behalten. Sobald man dieses Level erreicht hat, kann man jedes Portal nutzen, wo auch immer es hinführen mag. Wer es schafft, den gegenwärtigen Raum loszulassen, dem stehen alle anderen Räume offen.

7. „Wir erinnern uns an Dich. Du bist ebenfalls einst durch diese Hallen und Gänge gewandelt, noch bevor wir sie bemalten. Du standest dort, wo die Steine frisch aufgestellt wurden.

Du verewigtest Dich selbst in den Pigmenten dieser Schriften. Du warst damals nicht dafür bestimmt, sie zu studieren, sondern sie durch Deine Gegenwart wiederzubeleben. Du liest sie nicht, sondern Du erinnerst Dich! Auf diese Weise weißt Du, dass es wirklich wahr ist.“

Wir haben es hier also mit Hieroglyphen zu tun, die man in einigen der bekanntesten „Grabkammern“ in Ägypten noch heute finden kann. Ihre Botschaften verstehen die wenigsten Menschen, doch wer sich mit dem Wissen der alten Ägypter auseinandersetzt, kann verstehen, dass sie über die Matrix sprechen.

Sie berichten von der Zeit, als man noch wusste, dass unsere Matrix ein Ort ist, der jedem seine Erinnerungen nimmt, der sie betritt. Wie viele Leben haben wir bereits gelebt, ohne uns zu erinnern? Wie oft wurden wir recycled und wieder und wieder in ein neues Leben geworfen, die meisten ohne einen einzigen Schimmer darüber zu besitzen?

Dieser Umstand war den alten Ägyptern noch wesentlich bekannter als es heutzutage der Fall ist. Sie versuchten, ihre Erinnerungen von Leben zu Leben zu bewahren und geben Hinweise darauf, wie wichtig es ist, sich immer und immer wieder neu zu erinnern oder seine Erinnerungen sogar lebensübergreifend zu behalten.

Wer seine Erinnerungen behalten kann, nachdem er gestorben ist und wieder neu inkarnierte, ist hierbei eines der höchsten Ziele, das einem Menschen zuteil werden kann.

Dieser Artikel wurde verfasst von © Matrixblogger.de

Autor: Jonathan Dilas (Der Matrixblogger)

am 04.09.2025