Imperien brechen zusammen – wie die Europäische Union – und die globale Hegemonie des Westens, einschließlich der der USA, bröckelt.

Von der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Kommission (EK) hören wir derzeit jede Menge Rhetorik und Propaganda.

Doch bei näherer Betrachtung sind es die „Marionetten“ – diejenigen, die angeblich die Fäden ziehen –, die unfähig zu vernünftigen Entscheidungen zu sein scheinen.

Bei diesen Marionetten handelt es sich oft um die Politiker an der Spitze, wie etwa Ursula von der Leyen, ihre Vizepräsidentin Kaja Kallas oder eine andere ebenso uninformierte Figur: Roberta Metsola, die bis 2024 Präsidentin des Europäischen Parlaments war.

Werden die europäischen Staats- und Regierungschefs zunehmend „dümmer“, oder steckt mehr dahinter als bloße Dummheit? Man könnte argumentieren, dass sie in ihrer Torheit auf einen Krieg mit Russland zusteuern.

Aber warum betrachten diese Eliten Russland als Feind? Die Wurzeln liegen im Zweiten Weltkrieg – einem Konflikt, der in vielerlei Hinsicht nie wirklich gelöst wurde.

Ich sehe darin jedoch eher ein Symptom der Notlage Europas: die grassierende Kriminalität, die durch Wirtschaftsflüchtlinge (seit 2015) angeheizt wird, und der daraus resultierende wirtschaftliche Niedergang. (Von links nach rechts: Abgeordnete zerreißen von der Leyens hohle EU-Agenda)

Die Geschichte zeigt uns immer wieder, dass Länder in finanziellen Schwierigkeiten oft aus den trivialsten Vorwänden in einen Krieg stolpern.

Die Europäische Union (und die Kommission) sprechen fast ausschließlich über Krieg, so auch beim jüngsten informellen Treffen der EU-Verteidigungs- und Außenminister in Kopenhagen, das vom 28. bis 30. August 2025 unter dänischer Präsidentschaft stattfand – einen Tag vor dem Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) im chinesischen Tianjin am 31. August und 1. September.

Brüssel und die meisten Mitgliedstaaten bereiten sich eher auf einen langwierigen Krieg als auf Frieden zwischen Russland und der Ukraine vor.

„Die Europäische Kommission agiert faktisch als Ukraine-Kommission und stellt Kiews Interessen über die ihrer eigenen Mitgliedstaaten“, schrieb der ungarische Außenminister Péter Szijjártó auf X. „Sie wollen Milliarden Euro in die Ukraine schicken, für Soldatengehälter, Drohnen, Waffen und um die ukrainische Regierung am Laufen zu halten.“

Während des Treffens in Dänemark wurde zudem enormer Druck ausgeübt, den Beitritt der Ukraine zur EU zu beschleunigen, neue Sanktionen gegen russische Energie zu verhängen und weitere sechs Milliarden Euro für Waffen bereitzustellen.

Die Beziehungen zwischen Kiew und Budapest (sowie dem EU-Mitgliedsland Polen) haben sich in jüngster Zeit weiter verschlechtert, nachdem es mehrere ukrainische Angriffe auf die Druschba-Ölpipeline gegeben hatte, die russisches Öl unter anderem in die Slowakei und nach Ungarn transportiert .

Budapest wirft Kiew zudem vor, die Rechte der ethnischen Ungarn in der ukrainischen Region Transkarpatien zu verletzen.

Über diese Spannungen hinaus gab es in den letzten Wochen eine Reihe radikaler und schlecht informierter Aussagen von EU-Persönlichkeiten, die eine tiefe Unkenntnis auf ihrem angeblichen Fachgebiet offenbaren: der Politik.

So behauptete etwa EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Ende August 2025 auf dem Weg von Warschau nach Bulgarien, das GPS ihres Flugzeugs sei gestört. Natürlich wurde sofort Russland beschuldigt.

Ein Sprecher der EU-Kommission erklärte umgehend, dass Russland aufgrund von Informationen der bulgarischen Behörden möglicherweise hinter der Systemstörung stecke. Russland wird häufig des „GPS-Jammings“ beschuldigt, also der Störung von Satellitensignalen in einem bestimmten Gebiet mithilfe eines Störsenders.

Diese Behauptung wurde später mit verschiedenen Beweisen widerlegt und als falsch erwiesen.

Kurz vor diesem Vorfall wiederholte von der Leyen die Worte des französischen Präsidenten Macron und bezeichnete Präsident Putin als „Raubtier“. Natürlich folgten alle EU-Staats- und Regierungschefs diesem Beispiel mit weiteren Feindseligkeiten und Beleidigungen.

Bundeskanzler Friedrich Merz bezeichnete Putin als „Kriegsverbrecher“, während Nato-Chef Mark Rutte höhnisch sagte: „Putin ist der Gouverneur von Texas“ – eine Anspielung auf die fragilen, aber erneuerten Beziehungen zwischen den USA und Russland.

Und dann ist da noch die russophobischste – und fast manischste – Frau der EU: niemand anderes als Vizepräsidentin Kaja Kallas.

Sie stammt ursprünglich aus Estland im Baltikum, wo die Bevölkerung die Geschichte des Zweiten Weltkriegs noch immer nicht vollständig verarbeitet hat, und wuchs in einer Welt voller Propaganda und Unwissenheit auf.

Viele Menschen in der Region wissen nicht – oder dürfen es vielleicht nicht wissen –, dass ein erheblicher Teil der baltischen Bevölkerung während des Holocaust mit den Nazis kollaborierte und in Todesschwadronen diente, die Tausende von Juden hinrichteten.

Dieser Hintergrund, verstärkt durch das mangelhafte Bildungssystem im Baltikum, wurde in ihren Äußerungen diese Woche deutlich.

In einem Video offenbarte die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission ihre Unkenntnis der Geschichte des Zweiten Weltkriegs und zeigte mangelnden Respekt gegenüber den Opfern – und den Beiträgen Chinas und Russlands.

Sie bezweifelte sogar, ob die Sowjetunion (heute Russland) und China zum Sieg der Alliierten beigetragen hatten. Man stelle sich vor: Sie weiß es nicht …

Eine weitere prominente EU-Persönlichkeit, Roberta Metsola, war mit einer Reihe von Skandalen konfrontiert – allein im Jahr 2024 sogar mit zwei.

Als ehemalige Präsidentin des Europäischen Parlaments (bis 2024) war sie in Vorwürfe der Einflussnahme und Interessenkonflikte verwickelt. Metsola ernannte ihren Schwager Matthew Tabone zum Kabinettschef im Europäischen Parlament, der ein Monatsgehalt zwischen 15.000 und 20.000 Euro erhielt.

Ihr Ehemann, Ukko Metsola, wurde 2024 zum Lobbyleiter für Europa und die Karibik bei Royal Caribbean ernannt – der zweitgrößten Kreuzfahrtgesellschaft der Welt.

Obwohl es sich um einen wichtigen Freizeitsektor handelt, weisen Kritiker darauf hin, dass er zu den umweltschädlichsten gehört, obwohl die EU den Green Deal und Initiativen für nachhaltige Energie fördert.

Der größte Skandal war natürlich Qatargate. Dabei ging es um Vorwürfe, dass Beamte des Europäischen Parlaments unter dem Einfluss der katarischen Regierung in Korruption, Geldwäsche und organisierte Kriminalität verwickelt waren. Insbesondere Metsola wurde Mittäterschaft und die Annahme von Bestechungsgeldern aus Katar vorgeworfen. Dennoch bleibt sie in ihrer Rolle, gestützt von ihrem „Eliteclub“ innerhalb der EU.

Als Frau muss ich leider feststellen, dass die EU-Führung von „dumm radikalisierten“ Frauen dominiert wird. Doch Führung und Politik haben nichts mit dem Geschlecht zu tun – sie erfordern Intellekt, Integrität und geopolitisches Verständnis.

All diese Korruption – ganz zu schweigen vom Pfizergate-Skandal um Ursula von der Leyen – könnte den Untergang der Europäischen Union bedeuten.

Die Ablenkung durch diese Skandale und der wirtschaftliche Abschwung in vielen europäischen Ländern – insbesondere in starken Volkswirtschaften wie Deutschland, Frankreich und den Niederlanden (die zu den reichsten Ländern zählen) – verschärfen die Krise nur noch weiter.

Diese drei – oder besser gesagt zwei: Deutschland und die Niederlande – bildeten einst das wirtschaftliche Herz Europas, doch nun bricht es zusammen. Der Deckmantel besteht aus Kriegsrhetorik und Propaganda und bereitet den Boden für einen Konflikt mit Russland.

Es ist klar, dass die europäischen Volkswirtschaften, insbesondere die der größten und reichsten Länder, die die EU antreiben, am Abgrund stehen.

Frankreich steckt in einer Wirtschaftskrise, und sollte die parlamentarische Blockade anhalten, drohen weitere Unruhen. Deutschland gibt zu, dass es drei Millionen Arbeitslose gibt, und die Niederlande stehen vor einer Wohnungskrise, da für ihre Bürger keine bezahlbaren Wohnungen mehr verfügbar sind.

Die Ablenkung für die Bevölkerung? Krieg – oorlog, Krieg, la guerre – ohne eine schlüssige Strategie.

Weil sie keine Strategie haben. Sie verschwenden Geld für die Verteidigung, plündern eingefrorene russische Vermögenswerte (im Wert von 300 Milliarden Euro, die von der EU beschlagnahmt wurden) und kaufen damit US-Waffen im Wert von 800 Milliarden Euro – ein weiteres Land am Rande des Bankrotts –, um sie in die Ukraine zu schleusen.

Das alles ist ein großes Ablenkungsmanöver, das die EU-Sprecher – die drei „dummen“ Frauen, die ich erwähnt habe – verbreiten müssen: Russland ist der Feind; Russland wird in Europa einmarschieren; wir müssen uns verteidigen; wir müssen in den Krieg ziehen!

Die Europäische Union und die Kommission sind mit ihren idiotischen Regeln, tyrannischen Gesetzen, dem Tod der Pressefreiheit, grassierenden Korruptionsskandalen und aggressivem Gehabe zu Feinden ihrer eigenen Bürger geworden. Die Europäische Union muss aufgelöst oder ein Neuanfang geschmiedet werden.

Der lange, schmerzhafte Weg in den Ruin ist seit 2015 im Gange, und der Zug rast weiter, hält nicht mehr an Bahnhöfen, sondern rast dem Abgrund entgegen. Doch vielleicht ist es unvermeidlich, wenn man an Karma glaubt.

All dies ist Teil der Entstehung einer multipolaren Welt. Imperien – wie die Europäische Union – brechen zusammen, und die globale Hegemonie des Westens, einschließlich der USA, bröckelt.

Je schlimmer die Lage wird, desto radikaler und geistesgestörter werden ihre Führer und Politiker reagieren.

Quellen: PublicDomain/strategic-culture.su am 18.09.2025