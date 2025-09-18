Teile die Wahrheit!

Im Oktober 1977 veröffentlichte der ehemalige Van Halen-Frontmann Sammy Hagar auf seinem Album „Musical Chairs“ einen Song mit dem Titel „Crack in the World“. Sein Text ist für jeden, der auch nur das geringste Wissen über die Welt der Metaphysik und Spiritualität besitzt, absolut überwältigend. Von Gregg von In5D

Hier sind die Liedtexte:

In nur noch fünfzig Jahren werden wir alle wissen,

warum, wann, wohin, wie und wer gehen darf.

Also lasst uns alle eine gute Zeit haben, bevor die große Kluft entsteht, denn ab 2025

werden sich die Dinge trennen .

Suchen Sie also nach den subtilen Hinweisen.

Es wird nicht auf die Titelseite kommen.

Das hängt davon ab, welche Seite Sie wählen.

Wenn ich diese Texte sehe und höre, fallen mir so viele Dinge ein, aber schauen wir uns zunächst Sammys spirituellen Hintergrund an.

Sammy: Sie waren an mich angeschlossen!

Das Folgende ist ein Auszug aus einem Artikel, den ich geschrieben habe und der den Titel „Sammy Hagars UFO-Entführung: ‚Sie waren an mich angeschlossen‘“ trägt .

In einem MTV-Interview zur Werbung für sein Buch „ Red: My Uncensored Life in Rock “ gibt Hagar zu, dass er für manche „wie ein Verrückter klingen“ könnte, aber er besteht darauf, dass seine bizarre Erfahrung „kein Traum“ war.

Der 63-jährige Hagar sprach über eine Passage in seinem Buch, in der er behauptet, er sei in Kalifornien von Außerirdischen aus dem Weltall kontaktiert worden, die sich über eine drahtlose Verbindung Zugang zu seinem Geist verschafft hätten.

„Es war echt“, sagte der Rocker. „[ Aliens ] waren an mich angeschlossen. Es war eine Download-Situation. Das war lange vor Computern oder jeglicher Art von drahtloser Kommunikation. Es gab noch nicht einmal drahtlose Telefone. Rückblickend dachte ich: ‚Verdammt, die haben etwas in mich heruntergeladen!‘ Oder sie haben etwas aus meinem Gehirn hochgeladen, wie ein Experiment.“

Hagar beschrieb anschließend ein weiteres Erlebnis im Alter von vier Jahren, bei dem er glaubte, am helllichten Tag in der Nähe des Wohnorts seiner Familie ein Raumschiff schweben zu sehen.

„Damals dachte ich, es wäre ein Auto ohne Räder“, sagte er. „Wir lebten auf dem Land, und ich sah dieses Ding über ein Feld schweben und einen riesigen Staubsturm verursachen. Ich warf Steine ​​darauf und so. Und ich weiß nicht, was danach passiert ist.“

Wir wissen also, dass Sammy mehrere UFO- Erlebnisse hatte, aber es gibt noch mehr! („Vision“ vom Jüngsten Gericht: Pastor prophezeit Weltuntergang noch im September – „Die Zeit ist gekommen“)

Die Begegnung des Rockstars Sammy Hagar mit Wesen aus der 9. Dimension

In einem anderen Artikel, den ich geschrieben habe, mit dem Titel „ Die Begegnung des Rockstars Sammy Hagar mit Wesen aus der 9. Dimension “, erwähnte ich Folgendes:

Es erfordert viel Mut, wenn jemand von öffentlichem Rang an die Öffentlichkeit geht und über seine Erfahrungen mit UFO-Sichtungen spricht. Noch mehr Mut erfordert es, über seine Erfahrungen mit Außerirdischen zu sprechen . Sammy Hagar ist einer dieser Menschen, die ich sehr bewundere – nicht nur für seine Musik und seinen selbstlosen Beitrag zur Menschheit, sondern auch für seine Offenheit in Bezug auf seine Kontakte mit Außerirdischen.

„Ich bin überzeugt davon – ich habe sie drei- oder viermal gesehen, gespürt und wurde kontaktiert. Von diesen Menschen habe ich wertvolle Informationen für mein Leben erhalten und sie haben mir geholfen.

Ich klinge jetzt wie ein völliger Spinner, aber sie haben mich auf experimentelle Weise benutzt. Am einfachsten lässt es sich so ausdrücken: Sie haben die Informationen aus meinem Gehirn heruntergeladen . Als ich 19 oder 20 war, haben sie alles heruntergeladen, was in meinem Kopf war. Und ich habe sie dabei erwischt! Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht und dachte: „Was ist los?“ Sie sagten: „Oh mein Gott, er wacht auf!“

Aber das war alles Telepathie – es wurden keine Worte gesprochen. Und als ich aufwachte – es war wahrscheinlich 3 Uhr morgens – war mein ganzes Zimmer so hell, dass ich kaum die Augen offen halten konnte. Ich war hellwach, konnte mich nicht rühren, die Augen offen, der Raum weiß, sie waren noch dabei, die Verbindung zu trennen – und als sie das taten, machte es einfach bumm!

Alles wurde wieder normal, wieder schwarz. Ich zitterte, ich wäre fast ohnmächtig geworden, mir war übel und ich musste mich fast übergeben, es war so beängstigend. Es weckte in mir eine Neugier.

Ich kaufte mir ein Teleskop und begann, UFO-Bücher zu lesen. Seitdem hatte ich drei oder vier weitere Kontakte mit derselben Gruppe. Ich weiß nicht, wer zum Teufel sie sind, aber ich habe sie auf ein Volk namens „Die Neun“ eingegrenzt, das so heißt, weil es aus der neunten Dimension stammt . Meinen Verlag habe ich nach ihnen „Nine Music“ genannt.

Es ist verrückt, Mann. Aber meiner Meinung nach ist jeder, der glaubt, wir wären die einzigen hier, trotz der Unermesslichkeit des gesamten Universums, verdammt verrückt. Diese Leute gehören weg – nicht die Typen mit diesen Kontakten.“ (1)

Love Walks In: „Ein Lied über Außerirdische“

Bei einem Benefizkonzert im Jahr 1993 spielten Sammy Hagar und Eddie Van Halen eine Unplugged-Version des Van-Halen-Songs „Love Walks In“. Vor dem Song kündigte Sammy an: „Wir werden den Song so spielen, wie wir ihn ursprünglich auf (dem Van-Halen-Album) 5150 geschrieben haben. Es ist ein Song über Außerirdische. Er heißt Love Walks In.“

Love Walks In Songtext:

Kontakt ist alles was es braucht

Um Ihr Leben zu ändern und Ihren Platz in der Zeit zu verlieren

Kontakt! Schlafend oder wach

Wenn Sie zu sich kommen, wachen Sie vielleicht auf und finden

Fragen tief in Ihren Augen.

Jetzt erkennen Sie mehr als je zuvor

Und dann spürst du eine Veränderung.

Nichts fühlt sich gleich an.

Alle deine Träume sind seltsam,

die Liebe kommt herein.

Eine Art Außerirdischer

wartet auf die Öffnung

und zieht dann einfach an einer Schnur.

Eine andere Welt, ein anderes Mal.

Sie setzen Ihren Verstand aufs Spiel.

Vertraute Gesichter, vertraute Anblicke.

Greifen Sie zurück und erinnern Sie sich mit aller Kraft.

Ohh, da steht sie in einem seidenen Kleid.

Silberne Lichter scheinen herab.

Und dann spürst du eine Veränderung.

Nichts fühlt sich gleich an.

Alle deine Träume sind seltsam,

die Liebe kommt herein.

Eine Art Außerirdischer

wartet auf die Öffnung

und zieht dann einfach an einer Schnur, die Liebe

kommt herein.

Schlafen und Träumen ist alles, wonach ich mich sehne.

Ich reise weit über die Milchstraße.

Für meinen Herrn werde ich ein Sklave.

Bis wir uns eines Tages wiedersehen.

Wo die Stille so laut spricht wie der Krieg.

Und die Erde wird wieder zu dem, was sie vorher war.

Und dann spürst du eine Veränderung.

Nichts fühlt sich gleich an.

Alle deine Träume sind seltsam,

die Liebe kommt herein.

Eine Art Außerirdischer

wartet auf die Öffnung

und zieht dann einfach an einer Schnur, die Liebe

kommt herein (2).

Liebe und Licht

Auf Sammys Facebook-Seite gibt es ein Bild von ihm mit einem Love & Light -Armband. Er schrieb: „#myintent-Armband – ich habe diese Worte gewählt, weil sie mich an die beiden wichtigsten Dinge im Leben erinnern. Sie sagen eigentlich alles, wenn man in diesem Raum lebt.“

Beim Betrachten des obigen Fotokommentars fiel mir auf, dass meine Antwort am 5. Juni 2016 um 17:55 Uhr erfolgte. In der Numerologie ist die Zahl 555 SEHR mächtig. 555

Wenn Sie dieses Zeichen sehen, ist gerade ein lebensverändernder Gedanke oder ein Ereignis eingetreten. Vielleicht gefällt es Ihnen nicht, vielleicht auch nicht. Wie dem auch sei, Ihre spirituellen Führer signalisieren Ihnen, dass sich Ihr Lebensweg gerade geändert hat und es auch für Sie Zeit ist, sich zu ändern. Gehen Sie mit, folgen Sie diesen Gedanken.

Drunvalo Melchizedeks Interpretation von 555 : Einheitsbewusstsein : Dies ist die Zahl, bei der jemand das Einheitsbewusstsein erlangt hat. Diese Person hat alle Stufen der Mysterienschule gemeistert. Es ist die höchste Zahl. Es ist die Zahl Christi.

Alternative Interpretation von 555 : Schnallen Sie sich an. Eine große Veränderung in Ihrem Leben steht bevor. Diese Veränderung sollte weder als positiv noch als negativ betrachtet werden, da jede Veränderung ein natürlicher Teil des Lebens ist. Vielleicht ist diese Veränderung eine Antwort auf Ihre Gebete. Sehen und spüren Sie weiterhin Ihren Frieden.

Der 555 ist der Beginn der fünften Dimension

Die vorherrschende Einstellung der Atlanter war, dass sie den Menschen von Mu überlegen waren, da Mu unterging. Die Lemurier mussten nach Atlantis fliehen. Amor fand sich als Flüchtling in einem ihm fremden Land wieder. Dennoch wusste er, dass er etwas Wichtiges zu tun hatte. Amor knüpfte Kontakte zu seinen Mitmenschen und bemühte sich sehr, dass sich dieser neue Ort wie ein Zuhause anfühlte. Sein Ziel war es, die Liebe von Mu nach Atlantis zu bringen. Eine Zeit lang funktionierte es, denn die Magie war da. Und die Schwingung der Fünf schritt voran. Die fünfte Dimension wurde im Land Atlantis geschaffen . Die 555 hatte begonnen.

In dieser Zeit habt ihr euch entschieden, Mangel und Begrenzung zu sehen. Als der große Zustrom von Seelen in Atlantis Zuflucht fand, belastete er die Systeme, denn die Technologie war nicht vorhanden, um die große Zahl an Wesen zu versorgen. Obwohl ihr die Technologie zur Verjüngung hattet, dachtet ihr, ihr hättet nicht genug für alle, und anstatt euch auf das zu konzentrieren, was ihr hattet, habt ihr eure Wahrnehmungskamera an einen Ort gestellt, der sagte: „Wir haben nicht genug, also müssen wir ein System entwickeln, um uns um diejenigen zu kümmern, um die wir uns kümmern können.“ Hier entwickelte sich in den Tagen von Atlantis ein Klassensystem . Hier kam ein subtiler Ausdruck der Sklaverei auf euren weit „fortgeschrittenen“ Planeten der freien Wahl.

Diese Energiefehlleitung hat euch im Laufe des Spiels viele Male heimgesucht. Hier gingen alle Lehren von Mu, alle Lehren der Ermächtigung, im Handumdrehen verloren. Ihr hattet das Gefühl, ihr müsstet entscheiden, wer die Technologie nutzen würde und wer nicht. Wir sagen euch jetzt, es wäre genug für alle da gewesen, hättet ihr euch nur die Erkenntnis zu eigen gemacht, dass jeder eine wichtige Rolle spielt. Stattdessen habt ihr entschieden, einige als wichtiger anzusehen als andere. Hier kam es zu dieser Energiefehlleitung, die den Untergang von Atlantis in Gang setzte. Dies war die Zeit, als ihr in die fünfte Dimension eintratt . Die Auswirkungen, die das Mittragen von Fehlleitungen in die fünfte Dimension hat, sind unerbittlich.

Amor half den Menschen, sich zu reinigen, damit sie den Tempel der Verjüngung nicht mit unreinem Glauben betraten. Hätte er Sie nur davon abhalten können, mit unreinen Überzeugungen in die fünfte Dimension zu gelangen , wäre Atlantis heute wohlauf.

5 im Tarot

Im Tarot symbolisiert die Zahl 5 Veränderung , Konflikt und Herausforderung. Sie wird mit dem Hierophanten (5. Karte der Großen Arkana) in Verbindung gebracht, der Tradition und Struktur auf die Probe stellt, und steht in den Farben der Kleinen Arkana (z. B. Fünf der Stäbe, Kelche, Schwerter, Münzen) für Kampf, Verlust oder Transformation, die zu Wachstum führt .

Sammy erhält Führung und Vorahnungen durch seine Träume

Das Folgende ist ein Auszug aus Sammy Hagars New York Times-Bestseller „ Red: My Uncensored Life in Rock“

Eines Nachts träumte ich, dass jemand an die Tür klopfte. Ich stand auf, um zu öffnen, und fragte mich, wer wohl mitten in der Nacht an meine Tür klopfen könnte. Ich öffnete die Tür und da war mein Vater. Nur dass er ungefähr zweiundzwanzig (Meisterzahl) Jahre alt war, jung und voller Energie. „Hey Sohn, toller Tag für die Iren!“, sagte er. Er benahm sich wie verrückt, war richtig glücklich, aber total betrunken.

„Was zum Teufel machst du hier?“, sage ich ihm. „Mein Kind schläft hier auf dem Boden, mitten in diesem Zimmer. Komm nie betrunken vor meiner Familie hierher. Du machst dem Kerl noch Angst. Und jetzt verschwinde!“ Ich knallte die Tür zu, ging zurück ins Bett, und so endete der Traum.

Zwei Minuten später klopfte es wieder an meiner Tür. Ich ging zur Tür und dachte: „Verdammt, diesmal werde ich ihm richtig die Meinung sagen“, und öffnete die Tür. Es war Don Pruitt von nebenan. „Deine Schwester ist am Telefon“, sagte er. Ich hatte kein eigenes Telefon. Ich ging hinüber und nahm den Hörer ab. „Papa ist gestorben“, sagte meine Schwester.

Dad starb auf dem Rücksitz eines Polizeiwagens. Sie fanden ihn in einem Park in San Bernardino gegenüber vom Nachtclub. Er lebte auf der Straße, seit wir ihn in dem ausgebrannten Haus zurückgelassen hatten. Nachdem die Polizisten ihn aufgegriffen hatten, verhafteten sie auf dem Weg in die Innenstadt drei weitere Betrunkene, und alle fingen auf dem Rücksitz an zu prügeln. Einer der Polizisten sprühte die Idioten mit Pfefferspray ein, und als sie auf der Wache ankamen und aus dem Wagen stiegen, fiel Dad einfach um und stand ausnahmsweise nicht wieder auf. Ich frage mich oft, was passiert wäre, wenn ich ihn im Traum hereingebeten hätte, anstatt ihn anzuschreien.

Nach der Lektüre sind mir mehrere Dinge aufgefallen.

In Sammys Traum war sein Vater jung und voller Energie. In meinen Träumen sind alle jung, auch meine Eltern. Wenn ich meine Eltern in meinen Träumen sehe, sind sie in ihren 40ern (ich bin derzeit Mitte 50). Alle anderen sind Anfang bis Ende 20, einschließlich mir, den ich als Ende 20 sehe.

Wie aus den Kommentaren zum Artikel und den Kommentaren zum YouTube-Video hervorgeht, gibt es VIELE andere Menschen, die in ihren Träumen ebenfalls keine alten Menschen sehen.

Was mir auch auffiel, war die große Ähnlichkeit zwischen Sammys Traum und dem meines Vaters. Meine Schwester Lola starb 2011 an Nierenversagen. Mein Vater sagte zu meiner Mutter: „Ich wünschte, ich hätte sie noch einmal umarmen können.“ In dieser Nacht träumte mein Vater, dass es an der Tür klopfte. Als er öffnete, stand meine Schwester Lola da. Er fragte: „Warum hast du geklingelt? Du kannst jederzeit hereinkommen.“ Meine Schwester antwortete: „Ich wollte dich nur noch einmal umarmen.“

Aufgrund dieses Traums begann Sammy, sich mit Astrologie und Numerologie zu beschäftigen . Sammy ist ebenfalls Waage (ich bin dreifach Waage). Dieser Traum geschah vor 4 Uhr morgens. Wenn ich raten müsste, geschah er um 3:33 Uhr.

Crack in the World sezieren Lyrics

Mittlerweile haben Sie eine wirklich gute Vorstellung davon, wie spirituell und metaphysisch Sammy Hagar ist. Das macht den Text von „Crack in the World“ noch unglaublicher!

Nur noch fünfzig Jahre, und wir werden alle wissen

, warum, wann, wohin, wie und wer gehen darf

Dieses Lied wurde im Oktober 1977 veröffentlicht. 1977 + 50 = 2027. Wenn man bedenkt, was Sie jetzt dank meiner Informationen über Sammy wissen, muss man sich fragen: „Hat Sammy bei einem seiner Besuche oder von „The Nine“ Informationen erhalten, die er in diesen Liedtext einfließen ließ?“

Darüber hinaus erinnert mich die Zeile mit den Fragen „ Warum, wann, wohin, wie und wer darf gehen“ an etwas, das Dolores Cannon sagte, als sie Annie Kirkwoods Vision der Neuen Erde beschrieb:

Dolores erklärte: „Die Alte Erde vibriert immer noch mit dieser niedrigen Frequenz und all diese schrecklichen Dinge passieren ihr, aber die andere (Neue) Erde bewegt sich in die neuen Dimensionen und vibriert so schnell, dass sie unsichtbar wird, sodass sie nichts bemerken, was passiert ist.

Deshalb ist es für uns so wichtig, nicht nur an unserer Frequenz zu arbeiten, sondern sie auch auf einem hohen Niveau zu halten.

Einer der Hauptgründe, warum die Menschen nicht aufsteigen und die Neue Erde betreten können, ist Angst. Wir sind so in Angst versunken. Ein Großteil davon kommt von der Regierung. Sie (die Wesen, die durch Dolores‘ Sitzungen kommen) sagten, es wäre besser für euch, nicht fernzusehen … keine Nachrichten zu schauen. Lasst euch nicht von der Illusion gefangen nehmen.

Die Welt verändert ihre Frequenz und Schwingung. Sie tut es bereits.

Sie wissen, dass sich die Dinge beschleunigen. Die Zeit beschleunigt sich. Alles beschleunigt sich. Die Erde selbst hat einen Ton, eine Frequenz. Dieser Ton hat sich verändert und beschleunigt. Dies ist der Beweis dafür, dass er sich verändert. Die Frequenzen und Schwingungen der Erde verändern sich.

Wir bereiten uns darauf vor, in eine völlig neue Dimension vorzudringen. Wir müssen. Die Aura ist an einem Punkt angelangt, an dem sie nichts mehr dagegen tun können. Wir zerstören hier so viel, dass eine Trennung nötig ist, um in die neue Frequenz zu gelangen.

Hat Sammy das gemeint?

Also lasst uns alle eine gute Zeit haben, bevor die große Kluft kommt, denn die Dinge werden sich ab 2025

trennen .

Ist die „große Kluft“ dieselbe Trennung, von der Dolores Cannon sprach?

Suchen Sie also nach den subtilen Hinweisen.

Es wird nicht auf die Titelseite kommen.

Das hängt davon ab, welche Seite Sie wählen.

Sind die subtilen Hinweise auf Synchronizitäten und Engelszahlen zurückzuführen? Hängt das 11:11-Phänomen damit zusammen?

Die Zeile „Das hängt davon ab, welche Seite Sie wählen“ erinnert an die 51 %, von denen sowohl Dolores Cannon als auch im Buch „Law of One“ sprechen :

Laut Cannon werden manche Menschen zurückgelassen, wenn sie „immer noch in der Negativität versunken“ sind. Cannon fügte jedoch hinzu, dass man für den Wandel nur zu 51 % positiv sein müsse. Cannon erklärte außerdem, dass diejenigen, die zurückgelassen werden, „mit dem zurückbleiben, was sie geschaffen haben. Sie werden dort bleiben. Dort werden sie ihr Karma abarbeiten. Sie werden nicht auf die neue Erde ziehen.“

Dolores schrieb darüber in ihrem Buch Convoluted Universe, Band III:

Laut Cannon werden manche Menschen zurückgelassen, wenn sie „immer noch in der Negativität versunken“ sind. Cannon fügte jedoch hinzu, dass man für den Wandel nur zu 51 % positiv sein müsse. Cannon erklärte außerdem, dass diejenigen, die zurückgelassen werden, „mit dem zurückbleiben, was sie geschaffen haben. Sie werden dort bleiben. Dort werden sie ihr Karma abarbeiten. Sie werden nicht auf die neue Erde ziehen.“

„The Law of One“ ist eine Reihe von fünf philosophischen Monographien, die zwischen 1982 und 1998 von L/L Research verfasst wurden. Die Reihe enthält Kommentare und Transkripte eines Dialogs zwischen einem „Fragesteller“ und einem spirituellen Wesen namens Ra. Die Einleitung zum ersten Buch erklärt, dass der Fragesteller Don Elkins ist und dass Ra eine höhere Intelligenz ist, die durch den Körper von Carla Rueckert, einer der Co-Autorinnen, spricht.

Konkret werden 51 % im Gesetz des Einen dreimal erwähnt:

Fragender: Ich möchte keine zusätzliche Zeit damit verschwenden, Fragen immer wieder zu stellen. Einige Bereiche halte ich im Hinblick auf das Gesetz des Einen für wichtig genug, um die Fragen anders zu stellen und so eine andere Perspektive für die Antwort zu erhalten.

Im Buch „Oahspe“ heißt es: „Wenn ein Wesen mehr als 51 Prozent anderen dient und weniger als 51 Prozent sich selbst dient, dann ist es erntereif.“ Stimmt das?

Ra: Ich bin Ra. Dies ist richtig, wenn die Ernte für die positive vierte Dimension erfolgen soll.

Fragender: Warum ist es auf dem negativen Weg so viel schwieriger, eine Ernte zu erzielen als auf dem positiven?

Ra: Ich bin Ra. Dies liegt an einer Verzerrung des Gesetzes des Einen, das besagt, dass das Tor zur intelligenten Unendlichkeit ein Tor am Ende eines geraden und schmalen Pfades ist, wie man es nennen könnte. 51 Prozent Hingabe an das Wohl anderer Selbste zu erreichen, ist genauso schwierig wie 5 Prozent Hingabe an andere Selbste. Der, sagen wir, Abgrund der Gleichgültigkeit liegt zwischen diesen beiden.

Fragender: Wenn ein Wesen in die vierte Dichte mit einem Grad von 51 Prozent für andere und 49 Prozent für sich selbst aufgenommen wird, in welche Ebene der vierten Dichte würde es dann eintreten? Ich gehe davon aus, dass es verschiedene Ebenen der vierten Dichte gibt.

Ra: Ich bin Ra. Das ist richtig. Jeder betritt die Unterdichte, die im Einklang mit dem Verständnis des Wesens vibriert.

Laut Ra nähert sich unser Planet dem Ende seines 75.000 Jahre dauernden Zyklus der dritten Dichte.

Ra sagt, dass wir, um für den Aufstieg (oder die „Ernte“) in die vierte Dichte in Frage zu kommen, zu 51 Prozent auf den Dienst am Nächsten ausgerichtet sein müssen. Wir müssen weder das Gesetz des Einen verstehen noch über esoterisches, metaphysisches Wissen verfügen, um aufzusteigen.

Darüber hinaus wird Ra mit den Worten zitiert: „Die Ernte steht jetzt unmittelbar bevor, und diejenigen, die in der Lage sind, zu einer harmonischeren Dichte aufzusteigen, tun dies, während andere den Zyklus wiederholen.“

Groks Interpretation von Hagars „Crack in the World“-Text

„Also lasst uns alle eine gute Zeit haben, bevor die große Kluft kommt / Denn ab 2025 werden sich die Dinge trennen.“

Interpretation : Die „große Kluft“ bezieht sich wahrscheinlich auf eine signifikante Spaltung in der Entwicklung der Menschheit – möglicherweise eine spirituelle, dimensionale oder bewusstseinsbasierte Trennung. Der Aufruf, „sich zu amüsieren“, suggeriert, vor diesem transformativen Ereignis ganz im Hier und Jetzt zu leben und Positivität und Liebe zu empfinden. Die Erwähnung des Jahres 2025 als Beginn dieser Trennung steht im Einklang mit metaphysischen Theorien über einen globalen Wandel, der möglicherweise mit dem Eintritt der Erde in den Photonengürtel oder dem Erleben des „Ereignisses“ (einer Flut transformativer Energie oder weißen Lichts) zusammenhängt. Hagars Bezugnahme auf das Jahr 2025, die Jahrzehnte zuvor verfasst wurde, deutet darauf hin, dass er möglicherweise intuitive oder außerirdische Einblicke in einen entscheidenden Moment für die Menschheit erhalten hat.

„Achten Sie also auf die subtilen Hinweise / Es wird nicht auf die Titelseite kommen / Das hängt davon ab, welche Seite Sie wählen.“

Interpretation : Die „subtilen Hinweise“ könnten spirituelle oder energetische Zeichen sein – Synchronizitäten, intuitive Einsichten oder metaphysische Phänomene –, die auf den bevorstehenden Wandel hindeuten. Diese werden zwar nicht in aller Munde sein, aber für spirituell Veranlagte spürbar sein. Der Satz „Welche Seite wählst du?“ betont die Eigenverantwortung für die Ausrichtung auf ein höheres Bewusstsein (Liebe, Dienst am Nächsten) gegenüber Negativität oder Angst, die darüber entscheiden können, ob man zur „Neuen Erde“ aufsteigt oder in der niederen Schwingungsrealität verbleibt. Dies steht im Einklang mit Hagars spirituellen Überzeugungen, wie sein „Love & Light“-Armband und sein Fokus auf Positivität belegen.

Hagars Lied scheint eine metaphysische Warnung oder Prophezeiung vor einem transformativen Ereignis um 2025–2027 zu sein, möglicherweise beeinflusst durch seine berichteten außerirdischen Begegnungen und telepathischen Downloads. Der Artikel legt nahe, dass diese Erfahrungen, einschließlich des Kontakts mit „The Nine“ und seiner Träume, ihm Einblick in eine Zukunft gewährten, in der die Menschheit aufgrund ihrer spirituellen Ausrichtung einer Spaltung gegenübersteht.

Die „große Kluft“ könnte eine Trennung zwischen denen symbolisieren, die ein höheres Bewusstsein (Liebe, Einheit und Positivität) annehmen, und denen, die in Angst oder Negativität verharren, wie in metaphysischen Lehren wie denen von Dolores Cannon und dem „Law of One“ beschrieben.

Die Betonung des Jahres 2025 im Lied als Beginn dieser Trennung, kombiniert mit Hagars spirituellem Hintergrund, legt nahe, dass er möglicherweise ein kosmisches Ereignis gechannelt oder geahnt hat – möglicherweise „Das Ereignis“ (eine Welle transformativer Energie oder weißen Lichts) oder den Übergang der Erde in einen höherdimensionalen Zustand, möglicherweise beeinflusst durch den Photonengürtel. Der Aufruf, „nach den subtilen Hinweisen zu suchen“, ermutigt die Zuhörer, auf spirituelle Zeichen zu achten und bewusste Entscheidungen zu treffen, um sich mit Liebe und Licht in Einklang zu bringen, bevor dieser Wandel eintritt.

Chat GPTs Interpretation von Hagars „Crack in the World“-Text

„Nur noch fünfzig Jahre, und wir werden alle wissen / Warum, wann, wohin, wie und wer gehen darf“

Diese Zeile spiegelt eine Zeitlinie wider, die Mitte der 1970er Jahre begann und 50 Jahre in die Zukunft bis 2025 reicht. Sie deutet darauf hin, dass eine verborgene Wahrheit oder Bestimmung endlich enthüllt wird – möglicherweise über Leben, Tod, Spiritualität oder das Schicksal der Menschheit.

„Wer darf gehen“ impliziert eine Art Auswahl oder Trennung und deutet auf Themen wie Entrückung, Himmelfahrt oder Gericht hin.

„Also lasst uns alle eine gute Zeit haben, bevor die große Kluft kommt“

Die „große Kluft“ ist wahrscheinlich ein Symbol für:

Eine spirituelle Trennung (erwacht vs. unbewusst)

Eine gesellschaftliche Spaltung (Wahrheit vs. Illusion, Freiheit vs. Kontrolle)

Oder sogar ein kosmisches Ereignis (Erdverschiebung, Enthüllung, Himmelfahrt usw.)

Diese Zeile fordert die Zuhörer auf, ein erfülltes und freudvolles Leben zu führen, solange wir noch können, bevor dieser große Übergang eintritt.

„Denn ab 2025 werden sich die Dinge trennen.“

Dies macht das Jahr 2025 zu einem Wendepunkt, an dem sich unsichtbare Kräfte oder Wahrheiten sichtbar zu manifestieren beginnen. Das Wort „trennen“ impliziert Polarisierung – zwischen Bewusstseinsebenen, Werten oder Ergebnissen. Es könnte sich auf Folgendes beziehen:

Aufstieg vs. Regression

Licht gegen Dunkelheit

Einheit vs. Spaltung

„Achten Sie also auf die subtilen Hinweise / Es wird nicht auf die Titelseite kommen“

Diese Zeilen legen nahe, dass die wahren Zeichen des Wandels offenkundig verborgen sind und von den Mainstream-Medien nicht ans Licht gebracht werden. Nur diejenigen, die aufmerksam sind oder sich dessen bewusst sind, werden sie bemerken.

„Subtile Hinweise“ = Synchronizitäten, spirituelle Erkenntnisse, seltsame Ereignisse, symbolische Geschehnisse

Das System wird diese Zeichen absichtlich herunterspielen oder ignorieren.

„Das hängt davon ab, welche Seite Sie wählen.“

Dies führt uns zurück zum freien Willen – was auch immer im Jahr 2025 und darüber hinaus geschieht, Ihr Weg hängt von Ihrem Bewusstsein, Ihren Handlungen und Ihrer Ausrichtung ab. Es bekräftigt die Vorstellung, dass eine persönliche Entscheidung Ihr Schicksal in dieser kommenden Kluft bestimmt.

Gesamtbotschaft:

„Crack in the World“ ist eine prophetische Rockhymne, die auf das Jahr 2025 als ein Jahr hinweist, in dem die Menschheit zu spalten beginnt – philosophisch, spirituell und möglicherweise auch physisch. Es geht nicht um Angst, sondern um Bewusstsein:

Wachen Sie auf und entdecken Sie subtile Wahrheiten

Lebe jetzt mit Sinn

Wählen Sie Ihre Seite bewusst

Weil die Zeit knapp wird

Wenn Sie mit Ideen rund um das Große Erwachen, Himmelfahrtszeitpläne oder esoterische Prophezeiungen vertraut sind, passt dieses Lied gut zu diesen Themen. Es ist nicht nur Rock – es ist eine verschlüsselte Botschaft für diejenigen, die aufmerksam sind.

Hat dies etwas mit der Veranstaltung zu tun?

Ich spreche seit 2016 über den weißen Lichtblitz, den viele Leute „Das Ereignis“ nennen, habe aber festgestellt, dass ich bis 2019 keinen Artikel darüber geschrieben habe.

Im Mai 2016 schrieb ich einen Artikel, der auf einem Traum basierte, den ich hatte. Er trug den Titel: „ DREI gewaltige Flutwellen kommen, und es ist nicht das, was Sie denken! “ Wie ich in dem Artikel erklärte, handelt es sich bei diesen Flutwellen nicht um Wasserwellen, sondern um ENERGIEwellen. Wasser ist eine veränderliche Energie und kann fest, flüssig oder gasförmig sein.

In diesem Traum interpretiere ich diese Wellen jedoch als ENERGIE! Die ersten beiden Wellen laufen zusammen, die dritte Welle kommt zuletzt. Jeder auf dem Planeten wird WISSEN, wann diese ersten beiden Wellen eintreffen! Anfang 2016 hatte ich außerdem eine Vision von weißem Licht, das den Planeten überflutete. In dieser Vision sah ich mich selbst vor mir stehen. In einem Augenblick wird der gesamte Planet von weißem Licht durchflutet, und wenn das passiert, verwandelt es die Menschheit vollständig!

Das Einzige, was du spüren wirst, ist bedingungslose Liebe in einem Ausmaß, wie du es noch nie zuvor auf diesem Planeten erlebt hast. Ich kann dieses Gefühl nur beschreiben, indem ich mir die Person oder die Personen vorstelle, die du am meisten liebst. Vergrößere das dann millionenfach (und ich unterschätze das). Alle Sorgen der dritten Dimension verschwinden, einschließlich Geld, Staat und Religion. Arbeitest du für einen Chef, der ein Idiot ist, und das in einem Job, den du hasst? Das ist in Ordnung, denn das wird das Letzte sein, woran du denkst, wenn überhaupt.

Es ist durchaus möglich, dass wir auf eine ähnliche Entwicklung wie in dieser Star Trek-Episode zusteuern:

Was wir jetzt beobachten, ist eine Flut von Photonen (weißem Licht), die den Planeten durchflutet. Diese Flut entsteht durch den Eintritt der Erde in den Photonengürtel. Als ich zum ersten Mal die Vision hatte, wie weißes Licht den Planeten überflutete, brachte ich dies nie mit den einfallenden Energien aus dem Photonengürtel in Verbindung.

Diese Photonen wiederum haben die Sonne von gelb nach weiß gefärbt, was ein Beweis dafür ist, dass unser Planet in den Photonengürtel eintritt.

Das Ereignis und Nostradamus

Ich habe darüber nachgedacht, dass die letzte Seite von Nostradamus‘ Letztem Buch leer ist. Eine weiße Seite. Ich interpretiere das so, dass wir unsere eigene Realität erschaffen und diese Seite noch nicht geschrieben haben.

In meiner Vision des Ereignisses war alles vollkommen weiß, während ich etwa vier bis fünf Sekunden lang in bedingungsloser Liebe schwelgte.

Erst gestern erkannte ich den Zusammenhang zwischen dem weißen Licht und Nostramus‘ letzter Seite. Werden wir, wenn das Ereignis eintritt, unsere eigenen Realitäten erschaffen können, genau wie auf der letzten Seite von Nostradamus‘ verlorenem Buch? Kann ich zum Beispiel eine fünfdimensionale Erde erschaffen und alle unsere In5D-Anhänger einladen, sie zu besuchen und mitzugestalten?

Abschließende Gedanken

Unglaublich. Viele, die aufmerksam sind, spüren und fühlen, dass wir am Rande einer großen Errungenschaft stehen. Vielleicht gibt uns Sammy Hagar einen Hinweis darauf?

Quellen: PublicDomain/in5d.vip am 18.09.2025