Die legendäre Insel Es Vedra: Atlantis, die Odyssee und eine magnetische Anziehungskraft

Teile die Wahrheit!

Es Vedra ist eine kleine Insel vor der spanischen Insel Ibiza. Im Gegensatz zu Ibiza, einem beliebten Touristenziel, ist Es Vedra unbewohnt. Dies ist einer der Faktoren, die zur reichen Tierwelt der Insel beitragen.

Es Vedra ist nicht nur für seine bemerkenswerte Flora und Fauna bekannt, sondern auch Gegenstand zahlreicher Legenden. Am bekanntesten ist die Verbindung der Insel mit der legendären versunkenen Zivilisation von Atlantis.

Darüber hinaus wird Es Vedra mit Homers Odyssee in Verbindung gebracht , und viele behaupten, UFOs über der Insel gesehen zu haben.

Die Insel Es Vedra liegt im westlichen Mittelmeer, etwa 32 Kilometer vor der Westküste Ibizas. Die kleine Insel besteht hauptsächlich aus Kalkstein und ihr höchster Punkt liegt knapp über 400 Meter über dem Meeresspiegel.

Es Vedra ist Teil des Naturschutzgebiets Cala d’Hort und bietet eine reiche Tierwelt. Die Insel beheimatet eine Unterart der Ibiza-Mauereidechse, mehrere gefährdete Vogelarten und bis zu 166 seltene Pflanzenarten.

Es Vedras Atlantis-Legende

Es Vedra ist zwar für seine Tierwelt bekannt, aber noch bemerkenswerter ist die Insel als Ort großer Geheimnisse. Obwohl sich viele Legenden um die Insel ranken, ist die bekannteste wohl die von Atlantis .

Es wird behauptet, dass Es Vedra in Wirklichkeit die Spitze dieser untergegangenen Zivilisation ist, der einzige Teil, der über Wasser blieb, nachdem die Insel im Meer versunken war.(Die verlorene Atmosphäre von Atlantis)

Eine mögliche Erklärung für diese Verbindung ist, dass die Insel in der Nähe des Sandsteinbruchs Sa Pedrera (auf Ibiza) liegt, der den Namen Atlantis von Hippies erhielt, die dort in den 1960er Jahren in einer riesigen natürlichen Höhle lebten.

Ursprung der Sirenen

Es Vedra ist durch Homers Odyssee auch mit der antiken griechischen Mythologie verbunden . Man glaubt, dass die Insel die Heimat der Sirenen ist, mythischer Wesen , die Seeleute mit ihrem Gesang in den Tod lockten.

In dem griechischen Epos wollte Odysseus den Gesang der Sirenen hören und als sein Schiff sich der Heimat der Sirenen näherte, befahl der griechische Held seinen Schiffskameraden, ihn fest an den Mast zu fesseln und ihnen die Ohren mit Bienenwachs zu verstopfen. Auf diese Weise konnte Odysseus den Gesang der Sirenen hören und überlebte, um davon zu berichten.

Es sei hinzugefügt, dass Es Vedra als heilige Insel der Mondgöttin Tanit der Phönizier galt. Überall auf Ibiza wurden Statuen der Göttin gefunden, und bei Vollmond sollen ihr Opfer dargebracht worden sein.

Eine Insel unerklärlicher Energie

Abgesehen von seiner Verbindung zur antiken Mythologie gilt Es Vedra auch als Ort hoher Energiekonzentration. Es wird behauptet, die Insel sei nach dem Nordpol und dem Bermudadreieck der drittmagnetischste Ort der Welt.

Diese Energiekonzentration hat zu Spekulationen geführt, dass der Kalkstein der Insel für den Bau der Pyramiden in Ägypten verwendet wurde und ihm zudem phänomenale energiespeichernde Eigenschaften zugeschrieben werden.

So können Kompasse unregelmäßig rotieren und Vögel ihre Orientierung verlieren. Seeleute, die in den Gewässern um Es Vedrà navigieren, berichten von merkwürdigem Verhalten ihrer Instrumente, was den Ruf der Insel als Ort paranormaler Aktivitäten untermauert.

Einige Besucher berichten von einem Energieschub nach dem Besuch der Insel, und andere behaupten, Es Vedra besitze positive Heilkräfte.

Die Anziehungskraft der Insel wird auch mit ihrem Status als Ort spiritueller Energie in Verbindung gebracht. Viele Besucher berichten, dass sie eine besondere Energie spüren, wenn sie sich Es Vedrà nähern, und die Insel ist zu einem beliebten Ort für Meditation, Yoga und ganzheitliche Retreats geworden.

Da es sich jedoch um ein Naturschutzgebiet handelt, sind für diese Aktivitäten Genehmigungen der örtlichen Behörden erforderlich und sie können nicht ohne offizielle Genehmigung durchgeführt werden.

Nicht zuletzt wurde im Laufe der Jahre immer wieder von UFO-Sichtungen über der Insel berichtet. Der berühmte UFO-Vorfall von Manises ereignete sich beispielsweise 1979, als ein Linienflugzeug aufgrund des Auftauchens roter Lichter über Ibiza seinen Kurs ändern musste.

Unter den vielen Legenden rund um Es Vedrà ist die Geschichte vom Fischer und der Meerjungfrau eine der ergreifendsten. Der lokalen Folklore zufolge verliebte sich ein junger Fischer aus Ibiza in eine wunderschöne Meerjungfrau, die in den Gewässern rund um Es Vedrà lebte.

Jede Nacht stieg die Meerjungfrau aus dem Meer, um den Fischer am Ufer zu treffen. Ihre Liebe war jedoch von Anfang an zum Scheitern verurteilt, da die Meerjungfrau niemals an Land und der Fischer nicht im Meer leben konnte.

Ihre Geschichte stellt die ewige Verbindung zwischen Mensch und Ozean dar , aber auch den Kummer einer unmöglichen Liebe.

Einheimische Fischer berichteten außerdem von der Beobachtung mysteriöser Lichter unter dem Meer.

Manche vermuten einen Zusammenhang zwischen diesen beiden seltsamen Phänomenen und vermuten, dass sich unter der Insel eine Unterwasser-UFO-Basis befindet.

Einige spekulieren, dass Es Vedrà ein Portal in eine andere Dimension oder sogar ein Landeplatz für außerirdische Besucher sein könnte .

Die berühmteste UFO-Begegnung in der Nähe von Es Vedrà ereignete sich 1979 , als der Pilot eines Verkehrsflugzeugs auf dem Weg von Mallorca nach Teneriffa berichtete, von einem seltsamen Objekt verfolgt zu werden, das rote Lichter ausstrahlte. Dieses Ereignis, bekannt als Manises-Vorfall , veranlasste den Piloten zu einer Notlandung in Valencia. Es war das erste Mal in der spanischen Luftfahrtgeschichte, dass eine UFO-Sichtung ein Flugzeug zu einer Umleitung zwang.

Obwohl nie schlüssige Beweise gefunden wurden, ist der Vorfall zu einem zentralen Bestandteil der Legende von Es Vedrà als Ort übernatürlicher Ereignisse geworden.

Die Vision des Eremiten: religiöse und spirituelle Begegnungen

Die Mythen von Es Vedrà beschränken sich nicht nur auf antike Zivilisationen und außerirdische Phänomene. Auch von religiösen und spirituellen Begegnungen wird auf der Insel berichtet. Im 19. Jahrhundert zog sich ein Karmelitermönch namens Pater Francisco Palau häufig zur Meditation nach Es Vedrà zurück.

Während seiner Zeit dort behauptete Palau, Visionen himmlischer Wesen gehabt und tiefgreifende spirituelle Offenbarungen erfahren zu haben.

Diese mystischen Erlebnisse haben zum Ruf der Insel als Ort göttlicher Energie beigetragen. Viele glauben, dass Es Vedrà ein heiliger Ort ist , an dem der Schleier zwischen der physischen und der spirituellen Welt dünn ist, was ein gesteigertes spirituelles Bewusstsein ermöglicht.

Diese Vorstellung hat die Insel zu einem Pilgerort für diejenigen gemacht, die spirituelle Erleuchtung oder eine Verbindung zum Göttlichen suchen.

Der anhaltende Reiz von Es Vedrà

Ob Sie an magnetische Kräfte, uralte Verbindungen oder paranormale Phänomene glauben – Es Vedrà ist zweifellos ein Ort von außergewöhnlicher Faszination. Von UFO-Sichtungen bis hin zu antiken Mythen – die Legenden der Insel haben die Jahrhunderte überdauert und faszinieren alle Besucher.

Im Schatten dieses kolossalen Felsens versteht man schnell, warum Es Vedrà so viele Geschichten inspiriert hat. Seine rätselhafte Präsenz beflügelt weiterhin die Fantasie und macht es zu einem der faszinierendsten und geheimnisvollsten Reiseziele im Mittelmeerraum.

Es Vedrà ist nicht nur ein Naturwunder; es ist ein Tor zu einer anderen Welt – einer Welt voller Mythen, Geheimnisse und Legenden, die vielleicht nie vollständig erklärt werden können.

Quellen: PublicDomain/ancient-origins.net am 23.09.2025