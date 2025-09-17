Die Palladium Direktive – lösche die Vergangenheit, kontrolliere die Zukunft!

Teile die Wahrheit!

Es gibt in keinem öffentlichen Archiv einen offiziellen Eintrag zur Palladium-Richtlinie. Es gibt weder ein Dokument noch eine unterzeichnete Anordnung und keinen nachweisbaren Autor, doch ihr Einfluss ist bis heute in der modernen Welt spürbar.

Sie existierte lediglich in Form einer Reihe stillschweigender Anweisungen, die zwischen sorgfältig ausgewählten Personen in Ministerien, Finanzämtern und Statistikämtern in ganz Europa und Nordamerika ausgetauscht wurden.

Obwohl sie nie öffentlich anerkannt wurde, prägte sie die Realität, in der wir heute leben. Von Guy Anderson

Sein Ursprung liegt in den Nachwirkungen des „Great Reset“ von 1776, als die Alte Welt/Tartarische Zivilisation unter den Umständen zusammenbrach, die ich in „Tesla & The Cabbage Patch Kids“ untersucht habe.

Diejenigen, die die Kontrolle übernahmen, verstanden eines klar: Die Vergangenheit musste begraben werden, da zu viel davon überlebt hatte, was hätte enthüllen können, was wirklich vorher war.

Städte niederzubrennen und Grenzen neu zu ziehen, reichte nicht aus; die Erinnerungsfragmente mussten vollständig aus den Aufzeichnungen entfernt werden. (Gefälschte Geschichte: Die verborgene Abstammung der Rothschilds)

Die Palladium-Direktive wurde geschaffen, um genau das zu erreichen und sicherzustellen, dass kein überlebender Nachkomme der vorherigen Zivilisation Anspruch auf ihr Land, ihr Wissen oder ihre Geschichte erheben konnte.

Dies geschah nicht mit Armeen oder offenen Kriegen, sondern mit Präzision und Geduld. Im Laufe des 19. und frühen 20. Jahrhunderts brannten auf der ganzen Welt Archive nieder, Register verschwanden und ganze genealogische Ketten wurden ohne Erklärung unterbrochen.

Die US-Volkszählung von 1890 wurde durch einen Großbrand zerstört, der unwiederbringliche vorindustrielle Bevölkerungsdaten vernichtete.

Die Explosion des irischen Four Courts-Gebäudes im Jahr 1922 löschte jahrhundertealte Rechts- und Familienunterlagen aus, und die britische Volkszählung von 1931 für England und Wales ging bei einem Brand in einem verschlossenen Depot verloren, während die separat gelagerte schottische Volkszählung unversehrt blieb.

Ähnliches geschah in Frankreich, wo sich die Archive der einzelnen Departements in Asche auflösten, und in ganz Russland, wo in den Jahren nach dem plötzlichen Tod von Kaiser Alexander I. ganze städtische Hauptbücher der Tataren verschwanden.

Für jede Katastrophe gab es eine Erklärung, doch das Ergebnis war immer dasselbe. Ohne diese Dokumente konnten Familien ihre Ansprüche auf Land, Vermögen und Erbe nicht mehr nachweisen.

Dadurch gingen Ländereien unbemerkt in den Besitz der Regierung oder privater Trusts über, die von denselben Interessen kontrolliert wurden, die auch die Direktive leiteten.

Ruhelose Bankeinlagen wurden zu staatlichen Reserven, umstrittene Besitzansprüche wurden aufgelöst und ganze Blutlinien rechtlich aufgehoben. Die Aufzeichnungen mussten nicht neu verfasst werden, da sie einfach gelöscht werden konnten.

Nachdem die Archive verschwunden waren, wurden neue Strukturen geschaffen, um sie zu ersetzen. Zentralisierte Identitätssysteme wurden etabliert, Bevölkerungen neu klassifiziert, Nachnamen geändert und als humanitäre Programme getarnte Massenumsiedlungsprogramme verteilten Tausende von Kindern über Kontinente hinweg.

Waisenzüge in den USA, Kindermigrationsprojekte im Commonwealth und ähnliche Bewegungen in ganz Europa sorgten dafür, dass ganze Generationen ohne Zugang zu ihrer ursprünglichen Identität aufwuchsen.

Ihre Familienlinien wurden dauerhaft unterbrochen und ihre Geschichten neu geschrieben, sobald sie ihre neuen Namen erhielten.

Die Direktive reichte über Einzelpersonen hinaus und betraf auch die Geographie selbst. Karten wurden stillschweigend neu gezeichnet, Städte umbenannt und antike Wahrzeichen aus ihrem ursprünglichen Kontext gerissen und als moderne Schöpfungen klassifiziert.

Bibliotheken entsorgten „veraltete“ Nachschlagewerke, Universitäten überarbeiteten ihre Lehrpläne, um sie einer einheitlichen, anerkannten Erzählung anzupassen, und Institutionen erklärten ältere Quellen für unzuverlässig, bis das kollektive Gedächtnis der Alten Welt zerstört war.

Wer sich noch erinnerte, konnte sein Wissen nicht mehr beweisen, und wer nach der Säuberung geboren wurde, erfuhr nie, dass es überhaupt etwas zu hinterfragen gab.

Die Palladium-Richtlinie benötigte weder staatliche Autorität noch formelle Gesetzgebung, um erfolgreich zu sein.

Sie beruhte auf der Kontrolle des Informationsflusses durch Archivare, Statistiker, Gutachter und Sachbearbeiter; ein kleines Netzwerk, das tief genug verwurzelt war, um zu entscheiden, welche Bücher konsolidiert, welche Dokumente vernichtet und welche Aufzeichnungen nie kopiert wurden, bevor sie verschwanden.

Brände, Überschwemmungen und Unfälle wurden als unglückliche Zufälle dargestellt, doch das Ergebnis war gewollt – ein klarer Bruch mit der Vergangenheit und die Konstruktion einer neuen Erzählung, die auf kontrollierter Erinnerung aufbaute.

Als die Arbeit abgeschlossen war, war eine ganze Zivilisation ausgelöscht und eine Ersatzgeschichte so effektiv eingeschrieben, dass es unmöglich wurde, sie in Frage zu stellen.

Ohne Aufzeichnungen, ohne Karten und ohne Abstammung war die Menschheit an eine Geschichte gebunden, die von denen entworfen wurde, die nach dem Neustart die Kontrolle übernahmen – den Parasiten!

Der Große Neustart von 1776 zerstörte die Alte Welt, doch es war die Palladium-Direktive, die sicherstellte, dass sie nie wiederkehren konnte.

Sie begrub nicht nur die Strukturen und Menschen der vorherigen Zivilisation, sondern auch das Wissen, dass sie überhaupt jemals existiert hatte.

Das behauptet zumindest Guy Anderson der Autor von Tesla & The Cabbage Patch Kids und Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies

Wir schreiben das Jahr 1776, und weltweit findet ein Neustart durch die Elite statt. Ihr Ziel: alle Spuren des Tatarischen Reiches zu beseitigen!

Schlammfluten, Feuer und Erdbeben zerstörten große Teile des Reiches, und die Bürgerkriege und Napoleonischen Kriege forderten den Tod vieler seiner Bewohner.

Die Überlebenden wurden in den neu errichteten Anstalten und Gefängnissen eingesperrt, versteckt vor den Menschen in der Neuen Welt. Ihre Kinder wurden verschleppt und in alle größeren Städte verteilt, nicht nur um als Sklavenarbeiter eingesetzt zu werden, sondern auch um die Bevölkerung wieder anzukurbeln!

Heilungszentren wurden zu Kathedralen und Kirchen; die Technologie zur Nutzung der Ätherenergie wurde zerstört, und dann kam die Industrielle Revolution.

Ein Wiederbevölkerungsprogramm, bekannt als „Die Cabbage Patch Babies“, brachte Tausende menschlicher Klone hervor, die aufwuchsen, ohne etwas vom gefallenen Reich zu erfahren.

Dann kam Nikola Tesla mit Erfindungen, die die Technologie der Tatarischen widerspiegelten, dessen Tod für alle Ewigkeit im Dunkeln blieb.

Heute erleben wir einen weiteren Neustart durch die Nachkommen der Anunnaki. Dieses Buch ist eine eindringliche Warnung vor der Wiederholung der Geschichte und die Hoffnung, möglichst viele Menschen aufzuwecken, bevor es zu spät ist!

