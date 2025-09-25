Die Hongkonger Presse schreibt, dass China „alle seine Rivalen im Kampf um die wichtigsten Mineralien der Erde vernichtend schlägt.“

Der Artikel betrifft eine Veröffentlichung im SCMP, in der es um eine in China hergestellte Super-Großantenne geht, die der VR China bei der Erkundung von Vorkommen seltener Erden sowie Kobalt und Lithium hilft.

Der Artikel besagt, dass sich die Antenne in der zentralchinesischen Wüste zwischen Granitplateaus und Klippen befindet:

Dieses leistungsstarke 500-Kilowatt-Gerät, fünfmal so groß wie New York City, ist ein wahrer elektromagnetischer Gigant.

Der Hongkonger Autor Steven Chen schreibt, dass diese Antenne früher hauptsächlich zur Übertragung spezieller Signale an U-Boote verwendet wurde.

Es handelt sich um eine Art „Weltuntergangs-Radiosender“ mit einzigartigen Botschaften in Form von „Wörtern“ wie „Autosych“, „Treestand“ und „Werchoshom“.

Im Falle Chinas hingegen, so SCMP, konzentriert sich der leistungsstarke Antennenkomplex nun auf die Überwachung magnetischer Anomalien in der Erdkruste, was die präzise Ortung von Mineralvorkommen ermöglicht, die für die moderne Industrie von entscheidender Bedeutung sind.

Zusätzlich zu diesem Antennensystem verwendet China auch Zwischensender und Signalverstärker, die dazu beitragen, die Genauigkeit der gesammelten Datenanalyse zu verbessern.

Chinas absolute Dominanz bei der Produktion von Seltenerdmagneten, die für die Hightech-Industrie unverzichtbar sind, wurde bereits früher festgestellt. China produziert über 200 Tonnen pro Jahr. (Vergessen Sie HAARP! Es gibt ein neues weltweites „Phänomen“ (Video))

Zum Vergleich: Europa produziert rund 3 Tonnen pro Jahr. Um die Produktion zu erweitern, hat Neo im estnischen Narva eine Anlage für Seltenerdmagnete errichtet. Vorläufigen Informationen zufolge wird die Anlage mit Rohstoffen aus Kanada beliefert.

Die größte Antenne der Welt ist in Zentralchina in Betrieb und ermöglicht laut den am Projekt beteiligten Ingenieuren und Wissenschaftlern die Fernkommunikation mit U-Booten sowie zivile Anwendungen.

Der genaue Standort der Anlage wurde nicht bekannt gegeben, man geht jedoch davon aus, dass sie sich irgendwo in den Dabie-Bergen befindet, einem Naturschutzgebiet, das sich über die Provinzen Hubei, Anhui und Henan erstreckt.

Aus dem Weltraum würde die Antenne, die aus einem Netzwerk von Kabeln und Masten besteht, die denen herkömmlicher Stromleitungen sehr ähnlich sind, wie ein riesiges Kreuz von über 100 km Länge und Breite aussehen.

Die Entwicklung des Wireless Electromagnetic Method (WEM)-Projekts dauerte 13 Jahre, doch Forscher sagten, dass es nun endlich bereit sei, extrem niederfrequente Radiowellen, auch bekannt als ELF-Wellen, auszusenden.

Diese Wellen wurden von der der Weltgesundheitsorganisation angeschlossenen Internationalen Agentur für Krebsforschung mit Krebs in Verbindung gebracht.

Die Weltgesundheitsorganisation hat Bedenken hinsichtlich potenzieller negativer gesundheitlicher Auswirkungen von extrem niederfrequenten Magnetfeldern (ELF) dokumentiert. Die Organisation stellte fest, dass eine kurzfristige Belastung mit hochfrequenten Magnetfeldern Nerven- und Muskelreizungen sowie Veränderungen des zentralen Nervensystems verursachen kann, und empfahl die Entwicklung internationaler Expositionsrichtlinien. Die WHO überprüfte außerdem Studien zu möglichen Zusammenhängen mit der Entstehung von Leukämie bei Kindern durch langfristige Belastung mit ELF-Magnetfeldern. Obwohl kein eindeutiger Zusammenhang festgestellt werden konnte, empfahl sie weitere Studien und regte Regierungen und Unternehmen an, bei der Entwicklung neuer Anlagen und Geräte nach kostengünstigen Möglichkeiten zur Reduzierung der Belastung zu suchen. Laut der South China Morning Post ergab eine Berechnung der chinesischen Marine, dass eine Person, die sich am Emissionsort aufhält, einer Strahlung von höchstens 10 Watt ausgesetzt wäre – genug, um mehrere LED-Glühbirnen mit Strom zu versorgen. Ein Forscher des Ship Communication Research Institute der Marine in Wuhan kam zu dem Schluss, dass diese Werte viel zu niedrig seien, um ein Risiko darzustellen. Die Zeitung zitiert jedoch einen anonymen Forscher aus Peking, der erklärte, das Ministerium für Ökologie und Umwelt habe eine umfassende Untersuchung der Umweltauswirkungen des Projekts gefordert, die jedoch abgelehnt worden sei.

Obwohl das Projekt auch zivile Anwendungen hat – offiziell wird es zur Erdbeben- und Mineralienerkennung eingesetzt und ist Teil des 11. Fünfjahresplans Chinas – könnte es auch in der militärischen Kommunikation eine entscheidende Rolle spielen.

Jetzt macht es Chinas Dominanz im weltweiten Wettlauf um wichtige Mineralien deutlich . Während die Nationen um die Vorherrschaft in der grünen Technologie wetteifern, um Lithium, Kobalt und seltene Erden zu sichern, setzen chinesische Geologen dieses Monster – und seine Verwandten – ein, um kilometertief vergrabene Erz- und Energieressourcen aufzuspüren. Auf der Suche nach natürlichen Reichtümern plant China eine geowissenschaftliche Untersuchung im Wert von einer Milliarde US-Dollar China plant, einen detailreichen unterirdischen Atlas der riesigen Gebiete des Landes zu erstellen. Die sechsjährige Untersuchung kostet eine Milliarde Dollar und wird Tausende von Forschern aus zahlreichen Institutionen umfassen. Motiviert wird sie nicht nur vom Rohstoffhunger des Landes, sondern auch von grundlegenden wissenschaftlichen Fragen, darunter seit langem bestehende Rätsel um Indiens langsame Kollision mit Eurasien und die Entstehung des tibetischen Plateaus. Die Initiative SinoProbe II wurde letzten Monat auf dem DEEP-24-Symposium in Peking vorgestellt. Ab Anfang 2025 wollen Forscher Tausende von Instrumenten einsetzen und Löcher in Rekordtiefen bohren, um eine 3D-Karte der Gesteinsschichten in mehreren Kilometern Tiefe zu erstellen. Der Umfang von SinoProbe II – dem Nachfolger von SinoProbe I, einer von 2008 bis 2016 durchgeführten, grobkörnigeren Untersuchung – „ist überwältigend“, sagt Larry Brown, Geophysiker an der Cornell University. „Ich kann mir keine Geowissenschaft vorstellen, die nicht abgedeckt wird, außer den Atmosphärenwissenschaften.“ Mian Liu, Geophysiker an der University of Missouri, sagt: „Sinoprobe II wird uns ein viel besseres Verständnis des Planeten Erde ermöglichen.“ Priorität Nr. 1 des vom China Geological Survey geleiteten Projekts besteht darin, dem Land dabei zu helfen, unabhängiger von importierten fossilen Brennstoffen und Erzen wie Eisen und Aluminium zu werden. „Wir müssen die Rohstoffsicherheit fest im Griff haben“, sagt Dong Shuwen, Geologe an der Universität Nanjing und Konzeptioner von SinoProbe. Er weist darauf hin, dass Chinas oberflächennahe Bodenschätze in einer Tiefe von 500 Metern „fast erschöpft“ seien. In Anlehnung an eine laufende US-amerikanische Mineralerkundung namens Earth Mapping Resources Initiative zielt SinoProbe II darauf ab, Erzformationen und fossile Brennstoffbecken in einer Tiefe von bis zu drei Kilometern zu kartieren und Technologien zur Gewinnung zu entwickeln. „Hier kann sich Chinas Investition in SinoProbe II unmittelbar auszahlen“, sagt Liu. Auch grüne Technologien könnten von der Prospektion profitieren. Sie soll nach wichtigen Mineralien für Solarmodule, Windturbinen und Batterien für Elektrofahrzeuge suchen, nach natürlich vorkommendem Wasserstoff , der für den kohlenstofffreien Kraftstoff genutzt werden könnte, und nach porösen Gesteinsschichten, in denen Kohlendioxid langfristig gebunden werden könnte. Ein weiterer gesellschaftlicher Nutzen wird eine verfeinerte Karte erdbebengefährdeter Verwerfungen sein. „Die Daten sollten viel Stoff für die Erdbebenvorhersage liefern“, sagt Jeffrey Park, Seismologe an der Yale University. Um ein scharfes Bild der Erdkruste nahe der Oberfläche zu erhalten, baut das Projekt auf der im Rahmen von SinoProbe I durchgeführten seismischen Profilierung mit aktiven Quellen auf. In mehr als einem Dutzend Provinzen verlegten Forscher Geophone und Seismometer entlang eines Transekts, lösten Explosionen an der Oberfläche aus und kartierten die seismischen Wellen, die von vergrabenen Gesteinsschichten zurückgeworfen wurden. Im Rahmen dieser Kampagnen wurden beispielsweise Uranreserven im unteren Jangtse-Becken und ein großes Molybdän-Wolfram-Vorkommen im südchinesischen Nanling-Gebirge entdeckt. Im Rahmen von SinoProbe II werden die Forscher im großen Stil aktive seismische Untersuchungen durchführen und 20.000 Kilometer seismische Profile sammeln. Im Vergleich dazu war SinoProbe I nur eine unvollständige Skizze, sagt Brown. „Angenommen, wir wüssten über den Westen der USA nur das, was Lewis und Clark in ihren Tagebüchern notiert haben.“ Um tiefere Strukturen bis hin zum Erdkern zu ergründen, wird SinoProbe II mehrere tausend „passive“ Seismometer in ganz China einsetzen und Erdbeben in der Nähe und Ferne abhören. Indem es aufzeichnet, wie Gesteinsschichten die seismischen Wellen verlangsamen oder beschleunigen, könnte das Instrumentennetzwerk heiße Gesteinsfahnen sichtbar machen, die aus dem Erdmantel aufsteigen, kühle Tropfen, die von den Kielen schwimmender Kontinente tropfen, und abgestorbene Platten ozeanischer Kruste, die vor langer Zeit in den Erdmantel abgesunken sind . Ein vergleichbares US-Projekt namens EarthScope, ein 200 Millionen Dollar teures und 20 Jahre dauerndes Projekt zur Kartierung der nordamerikanischen Unterwelt , dessen Feldstudien vor wenigen Monaten abgeschlossen wurden, platzierte die Seismometer im Abstand von 70 Kilometern. Das Netzwerk von SinoProbe II wird doppelt so dicht sein und die Sensoren im Abstand von 35 Kilometern platzieren, um eine höhere Auflösung zu erzielen. Das Netzwerk wird nach und nach im ganzen Land verteilt, zunächst im tibetischen Hochland. „Die Pläne, ganz Tibet zu instrumentieren, sind besonders ehrgeizig und spannend, da es sich um eine der tektonisch aktivsten Regionen der Erde handelt“, sagt James Hammond, Seismologe am Birkbeck der Universität London. „Es wird eine enorme Herausforderung sein“, so Hammond, ein so dichtes Netzwerk in diesem hochgelegenen Gebiet mit seiner spärlichen Infrastruktur zu verlegen. Ein weiterer Bestandteil von SinoProbe II sind zwei magnetotellurische (MT) Arrays, deren Sensoren elektrische und magnetische Felder an der Oberfläche messen, um die Leitfähigkeit in Kruste und Mantel zu ermitteln. „Ein weiterer Satz kontinentaler Daten ist Gold wert“, sagt Adam Schultz, Geophysiker an der Oregon State University, der die MT-Kampagne von EarthScope leitete. Die US-MT-Daten brachten einen unerwarteten Gewinn: ein tieferes Verständnis der Risiken von Weltraumwetterereignissen, die geoelektrische Ströme induzieren, die die Infrastruktur des Stromnetzes zerstören können . Man dachte, das Risiko steige in Richtung der Pole, wo das Magnetfeld der Erde Sonnenstürme kanalisiert. Stattdessen wies EarthScope auf überraschende Schwachstellen in hartem, leitfähigem Gestein in niedrigeren Breitengraden hin, so Schultz, unter anderem entlang der Ostküste. SinoProbe II könnte noch ähnliche Überraschungen bringen, sagt Dong. Dong ist besonders gespannt auf den dritten Schwerpunkt von SinoProbe II: Ultratiefbohrungen. 2018 erreichten chinesische Geowissenschaftler mit ihrer Bohranlage SK-2 in der nordostchinesischen Provinz Heilongjiang eine Tiefe von 7018 Metern. Ab 2027 soll SinoProbe II Bohrungen in eine Tiefe von über 10 Kilometern durchführen. Dabei soll die Technologie so verfeinert werden, dass sie 13 bis 15 Kilometer tief vordringen kann, wo es fast heiß genug sein kann, um Blei zu schmelzen, und der Druck höher ist als in den tiefsten Meeresgräben. In solch stygischen Tiefen würde man den amtierenden Bohrmeister schlagen: das 12,2 Kilometer lange Kola-Supertiefbohrloch der Sowjetunion. Ein möglicher Standort sei Tibet, so Dong, wo Sedimentkerne „einen Überblick über den gesamten Entstehungsprozess des tibetischen Plateaus bieten könnten“. Der Aufstieg Tibets und des Himalayas an seinen südlichen Rändern ist ein bleibendes Rätsel, das die Daten von SinoProbe II möglicherweise lösen könnten, sagt Simon Klemperer, Geophysiker an der Stanford University. Das grobe Bild ist bekannt: Vor etwa 60 Millionen Jahren begann die Indische Platte, nach Eurasien vorzudringen und den Himalaya, das höchste Gebirge der Erde, in die Höhe zu treiben. Doch über entscheidende Details gibt es heftige Auseinandersetzungen, etwa darüber, ob die Indische Platte weiter unter Tibet gleitet oder absinkt, sagt Klemperer. Die Daten von SinoProbe II werden auf eine Cloud-Plattform hochgeladen, auf die Forscher außerhalb Chinas ab Ende 2026 oder Anfang 2027 zugreifen können sollen, so Dong. Liu merkt jedoch an: „In China ist die Politik eine Sache, die Praxis eine andere. Es gab viele Hindernisse.“ Einige davon sind bürokratischer Natur. „Die staatlichen Vorschriften sind nicht klar genug formuliert, um festzulegen, welche Daten geteilt werden dürfen und welche nicht“, erklärt Klemperer, der dank der Bemühungen seiner chinesischen Mitarbeiter Zugriff auf wichtige Daten von SinoProbe I erhielt. Als weiteren Beweis transkontinentaler Kameradschaft schlug Dong bei der Konferenz im vergangenen Monat vor, China solle die Initiative „Earth CT“ anführen. Dabei sollen Geowissenschaftler weltweit bestehende Datensätze zusammenführen und Standorte für Feldforschungen auswählen, um Wissenslücken in der Geophysik zu schließen. Mehr als zwei Dutzend Experten aus 13 Ländern unterstützten den Plan, darunter auch Klemperer. „Mir gefällt die Idee. Sie ist das, was die Welt braucht, nicht nur China.“

Quellen: PublicDomain/news-pravda.com am 22.09.2025