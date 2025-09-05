Die satanische Hexe Marina Abramović sagt, Trump sei ein „hoher Magier“, der Chaos für eine „neue Ordnung“ schaffe

Die Performancekünstlerin Marina Abramović hat ihre okkulten Neigungen nie offen gezeigt. Doch ihr jüngstes Geständnis, das sie in einer Geschichte über einen Schamanen erzählt, den sie in Finnland traf, sollte bei jedem aufmerksamen Beobachter die Alarmglocken läuten lassen.

Abramović erzählt, dass der Schamane ihr sagte: „Das Beste, was derzeit auf dem Planeten passiert, ist Donald Trump … weil er so irrational ist … er ist so anders … er ist der Magier, der uns aufweckt.“

Mit anderen Worten: Trump ist für ihre Welt der Mystiker und Okkultisten nicht einfach eine politische Figur – er wird als Magier höchsten Ranges angesehen, der Chaos sät, durch das schließlich eine neue Ordnung gefunden wird.

Das Wort „Magier“ ist entscheidend. In den esoterischen Traditionen, mit denen Abramović offen kokettiert, ist der Magier nicht bloß ein Entertainer, sondern eine Figur der Transformation, Störung und Initiation. Er stiftet Chaos, damit eine neue Realität entstehen kann.

Und hier gibt Abramović selbst zu, dass ihr satanischer Kreis Trumps Rolle so interpretiert. (Schüssel mit „pädophilen Symbolen“ hinter Obama bei virtuellem Anruf mit texanischen Demokraten entdeckt (Videos))

Abramovićs satanische Verbindungen

Man sollte nicht vergessen, dass Marina Abramović weithin als Satanistin gilt oder zumindest als jemand, der auf der dunklen Seite des Okkulten operiert.

Ihre sogenannte „Performance-Kunst“ ist durchdrungen von Blutsymbolik, rituellen Bildern und Verweisen auf Opfer.

Als The People’s Voice 2016 über WikiLeaks ihre berüchtigten „Spirit Cooking“-Dinner enthüllte – an denen hochrangige demokratische Politiker teilnahmen und Rezepte für Scheinkannibalismus und rituellen Aderlass auftraten – schockierte dies die Welt.

Lady Gaga und Marina Abramovic

Was also geschah bei dieser Dinnerparty? Marina Abramovic demonstriert in einem YouTube-Video, was Spirit Cooking ist. Sie bemalt eine Wand mit Schweineblut und schmiert den Satz „MIT EINEM SCHARFEN MESSER TIEF IN DEN MITTELFINGER IHRER LINKEN HAND SCHNEIDEN UND DEN SCHMERZ ESSEN.“ Eine weitere geschmierte Botschaft lautet: „FRISCHER MORGENURIN ÜBER ALPTRAUMTRÄUME STREUEN.“

Anramovic bespritzt anschließend eine kleine Statue in der Ecke des Raumes mit Blut und schreibt „SPIRIT COOKING“. Anschließend wird das Blut feierlich um die vier Ecken des Raumes verteilt. Eine weitere Botschaft an der Wand lautet: „MISCHEN SIE IN ERDBEBENNÄCHTEN FRISCHE MUTTERMILCH MIT FRISCHEM SPERMA-MILCHGETRÄNK.“

Bei Minute 7 und 30 ist in einem projizierten Video Abramovic zu sehen, deren Kopf von einer Schlange umhüllt ist und deren Schwanz in ihrem Nasenloch steckt.

Warnung: Falls Sie es noch nicht erraten haben, dieses Video enthält grafische Inhalte.

Beim Spirit Cooking geht es laut einem Artikel über Marina Abramovic „ um die Umwandlung von Materie in Energie, von Materiellem in Spirituelles.“

Abramovic lässt sich von der landläufigen Meinung inspirieren, dass die Geister immer noch Nahrung brauchen, auch wenn diese nicht mehr in fester Form vorliegt, sondern in Form von Licht, Klang und Emotionen.

Dieser Aberglaube ist in zahlreichen Kulturen verbreitet und es gibt sogar strenge Regeln für die Zubereitung dieser spirituellen Speise.

In diesem Paradoxon, in der materiellen Untermauerung von etwas Immateriellem, treffen die physische und die spirituelle Welt aufeinander.

Oder um ihre eigenen Worte zu verwenden: „Wenn man etwas für etwas Unsichtbares sichtbar macht, wird das Unsichtbare sichtbar. “

Marina Abramović wird seit langem mit Okkultismus in Verbindung gebracht. Ihre Performancekunst behandelt oft satanische Themen und stellt Menschenopfer nach.

Schauen Sie sich diesen Auftritt bei der jährlichen Gala des MoCA an. Warnung: NSFW.

Sie führte auch ein Massenritual durch – getarnt als TED-Talk.

Abramovićs Verbindungen reichen tiefer. Sie war mit dem brasilianischen Sektenführer und „Geistheiler“ João Teixeira de Faria befreundet, besser bekannt als Johannes von Gott – der später wegen abscheulicher Verbrechen wie Kinderhandel und rituellem Missbrauch verurteilt wurde.

Abramović verbrachte, wie viele andere Prominente, darunter Oprah Winfrey und Naomi Campbell, Zeit mit ihm und förderte ihn, bevor seine Vergewaltigungs- und Babyfabriken aufgedeckt wurden.

Warum das wichtig ist

Wenn Abramović und ihre Okkultistenkollegen Trump als Zauberer betrachten, bedeutet das, dass sie seine chaotische Präsidentschaft nicht als zufällig oder töricht betrachten, sondern als Teil eines transformativen Rituals – als Niederreißen der alten Weltordnung, um Platz für die neue zu schaffen.

Und wenn die Eliten ihrer Kreise Trump auf diese Weise interpretieren, wirft dies beunruhigende Fragen über den tieferen spirituellen Kampf auf, der sich hinter der politischen Bühne abspielt.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 05.09.2025