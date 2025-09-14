Die Teufelsbibel: Ein gewaltiges mittelalterliches Manuskript voller Geheimnisse (Video)

Teile die Wahrheit!

Zum Codex Gigas, besser bekannt als „Die Bibel des Teufels“, stellen sich drei große Fragen: Wer hat ihn geschrieben, warum und warum ist er so groß?

Manche behaupten, der Kodex sei von Satan selbst inspiriert. Andere wiederum behaupten, das riesige Buch sei missverstanden worden und sein eigentlicher Zweck sei es, die Menschen vor den bösen Absichten des Teufels zu warnen.

Beide Seiten behaupten, die enorme Größe solle die Aufmerksamkeit der Menschen fesseln, damit sie seiner Botschaft mehr Aufmerksamkeit schenken.

Die Teufelsbibel ist für zwei Dinge berühmt – ihre Größe und ihre einzigartige ganzseitige Darstellung des Teufels . Aufgrund ihrer Unermesslichkeit wurde sie als Codex Gigas, „Riesenbuch“, bekannt.

Sie ist so groß, dass für ihre Herstellung über 160 Tierhäute benötigt wurden, und so schwer, dass zwei Personen nötig sind, um sie anzuheben.

Sie ist 91 cm hoch, 50,5 cm breit und 22,86 cm dick. Sie wiegt 74,8 kg. Sie ist so riesig, dass man wahrscheinlich genauer sagen kann, sie sei konstruiert worden, wie eine Art mittelalterliches Denkmal, und nicht nur niedergeschrieben worden.

Legendäre Ursprünge des Codex Gigas

Der Legende nach entstand das mittelalterliche Manuskript aus einem Pakt mit dem Teufel. Dies ist einer der Gründe, warum es manchmal als Teufelsbibel bezeichnet wird.

Die Einheitlichkeit der Schrift lässt darauf schließen, dass es von einem einzigen Schreiber verfasst wurde. Geschichten besagen, dass er bei der Erstellung des Buches unter enormem Druck stand.

Der Legende nach war der Codex Gigas das Werk eines Mönchs, auch Hermann der Einsiedler genannt. Wegen Bruchs seiner Mönchsgelübde wurde er zum Tode verurteilt, indem man ihn lebendig einmauerte .

In seiner letzten Überlebenschance schloss er einen Handel ab, in dem er im Austausch für sein Leben ein Buch mit dem Wissen der Welt verfassen würde . Sein Vorschlag wurde angenommen, doch er würde nur dann vom Tod verschont bleiben, wenn es ihm gelänge, das monumentale Manuskript in einer Nacht fertigzustellen.

Der Mönch konnte sich nur mit der Hilfe des Teufels vorstellen, diese unüberwindbare Aufgabe zu erfüllen. Nachdem er seine Seele verkauft hatte, war der Schreiber in der Lage, die frenetische und unheilige Energie zu erzeugen, die nötig war, um den Auftrag zu erfüllen und seine Freiheit zu erlangen.

Angeblich erklärt dieser Pakt mit dem Teufel , warum der Fürst der Finsternis im Kodex so prominent dargestellt wird. Der Ursprung dieses Mythos ist jedoch unbekannt, und es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass der Autor des Buches Satan in irgendeiner Weise verherrlichen wollte (die Darstellung des Teufels durch den Autor stellt ihn als geiferndes und blutrünstiges Monster dar).

Wie wurde der Codex Gigas eigentlich erstellt?

Obwohl die Geschichte eines Pakts mit dem Teufel ziemlich weit hergeholt ist, deutet eine Analyse der Einheitlichkeit des lateinischen Textes darauf hin, dass er von nur einem einzigen Schreiber verfasst wurde.

Bei dieser Person handelte es sich möglicherweise nicht um Hermann den Einsiedler, sondern wahrscheinlich um einen Mönch aus dem 13. Jahrhundert, der in Böhmen , einem Teil der heutigen Tschechischen Republik, lebte.

Laut National Geographic bräuchte eine Person, die Tag und Nacht ununterbrochen arbeitet, fünf Jahre, um den Inhalt des Codex Gigas (ohne die Illustrationen) von Hand nachzubilden.

Realistisch gesehen hätte der Schreiber also mindestens 25 Jahre gebraucht, um den Kodex von Grund auf neu zu erstellen. Und doch behielt die Schrift während dieser ganzen Zeit von Anfang bis Ende eine unglaubliche Einheitlichkeit und schwankte weder durch Alter noch durch schlechte Gesundheit.

Dies könnte die Inspiration für die Legende sein, der Mönch habe den Kodex an nur einem Tag verfasst.

Ursprünglich bestand die Teufelsbibel aus 320 Pergamentseiten , die aus der Haut von 160 Eseln hergestellt wurden. Im Laufe ihrer Geschichte wurden jedoch zehn Seiten entfernt.

Man geht davon aus, dass es sich bei diesen Seiten um die Regel des Heiligen Benedikt handelte – eine Anleitung für das Klosterleben im 6. Jahrhundert.

Worum geht es in der Teufelsbibel wirklich?

Der Codex Gigas enthält eine vollständige lateinische Vulgata-Übersetzung der Bibel sowie fünf weitere wichtige Texte. Er beginnt mit dem Alten Testament und setzt sich fort mit „Jüdische Altertümer“ von Flavius ​​Josephus (1. Jahrhundert n. Chr.), „Encyclopedia Etymologiae“ von Isidor von Sevilla (6. Jahrhundert n. Chr.), einer Sammlung medizinischer Werke von Hippokrates , Theophilus und anderen, dem Neuen Testament und „Die Chronik von Böhmen“ von Cosmas von Prag (1050 n. Chr.) – der ersten Geschichte Böhmens.

Die Handschrift enthält auch kleinere Texte , zu den bekanntesten zählen Schriften über Exorzismus , Zauberformeln und ein Kalender mit einer Liste der Heiligen und bedeutenden böhmischen Persönlichkeiten und den Tagen, an denen sie verehrt wurden.

Da es sich um eine illuminierte Handschrift handelt , finden sich im gesamten Codex Gigas Illustrationen und Verzierungen. Viele der Zeichnungen sind beeindruckend, am berühmtesten sind jedoch die ganzseitigen Zeichnungen des Teufels und der Himmlischen Stadt , die einander gegenübergestellt sind.

Der Teufel wird als große, monströse Figur dargestellt, die die gesamte Hölle einnimmt . Er hat große Klauen an den Enden seiner ausgestreckten Arme, Hörner mit roten Spitzen, kleine rote Augen, einen grünen Kopf und zwei lange rote Zungen. Er kauert zwischen zwei großen Türmen und trägt einen Lendenschurz aus Hermelin .

Dieses Material wurde normalerweise von Königen verwendet und könnte eine Anspielung auf den Teufel als Fürst der Finsternis sein.

Obwohl Porträts des Teufels in der mittelalterlichen Kunst weit verbreitet waren , sticht seine Darstellung im Codex Gigas hervor, da er ganz allein auf einer großen Seite gezeigt wird.

Gegenüber dem Teufel befindet sich eine ganzseitige Darstellung der Himmlischen Stadt. Sie ist in mehreren Gebäudereihen und mit Türmen hinter roten Mauern dargestellt.

Türme ragen aus den Mauern heraus, und die Himmlische Stadt ist, wie das Porträt des Teufels, von zwei größeren Türmen begrenzt. Dieses Bild sollte vermutlich Hoffnung und Erlösung wecken und einen Kontrast zur bösen Natur des Teufels bilden.

Zusammengenommen sollten das Porträt und die Stadt vermutlich eine Reflexion darüber sein, was einen erwartet, wenn man ein gutes oder ein schlechtes Leben führt.

Der Text vor der Himmlischen Stadt bezieht sich auf Buße und der Text nach dem Teufel auf Exorzismen . Bemerkenswerterweise sind der Teufel und die Himmlische Stadt die einzigen Illustrationen im Codex Gigas, die ganze Seiten einnehmen. Es ist daher klar, dass die beabsichtigte Botschaft des Autors, was auch immer sie war, als lebenswichtig erachtet wurde.

Die bekannte Geschichte des Codex Gigas

Wie bereits erwähnt, ist der wahre Ursprung des Codex Gigas unbekannt. Im Text findet sich ein Hinweis darauf, dass die Handschrift 1295 von den Mönchen aus Podlažice im Kloster Sedlec verpfändet wurde. Von dort gelangte sie nach Břevnov bei Prag .

Da die mit der Frühgeschichte des Codex Gigas verbundenen Klöster in Böhmen lagen und der Text auf die Geschichte dieser Region verweist, wird allgemein angenommen, dass der Codex Gigas auch in Böhmen entstand .

Die nächste Erwähnung des Codex Gigas findet sich, als Rudolf II. ihn 1594 auf seine Prager Burg brachte. Dort blieb er bis zur schwedischen Belagerung Prags am Ende des Dreißigjährigen Krieges im Jahr 1648.

Die schwedische Armee plünderte die Stadt und erbeutete unter anderem die mittelalterliche Handschrift. So gelangte sie nach Stockholm.

1877 gelangte der Codex Gigas in die Sammlung der Schwedischen Nationalbibliothek in Stockholm, wo er noch heute aufbewahrt wird.

Geschichten und Legenden besagen, dass der Codex Gigas verflucht war und Unglück oder Krankheit über seinen Besitzer brachte. Glücklicherweise scheint die Nationalbibliothek gegen den Fluch des Codex gefeit zu sein , denn er ist nach wie vor ein beliebtes Ausstellungsstück, das viele Besucher anzieht.

Wer nicht nach Schweden reisen kann, um das Buch zu sehen, kann die digitalisierten Seiten online ansehen .

Lesen Sie es also bald selbst … wenn Sie sich trauen.

Detail des Teufelsporträts im Codex Gigas.

Die Himmlische Stadt im Codex Gigas.

Seite des Codex Gigas, die möglicherweise Flavius ​​Josephus darstellt. Dies ist das einzige Porträt einer Person im Codex.

Video:

Quellen: PublicDomain/ancient-origins.net am 14.09.2025