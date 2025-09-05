Die US-Regierung führt einen psychologischen Krieg gegen ihre Bürger: Einblicke in die PsyOps-Maschinerie des Deep State

Teile die Wahrheit!

„Haben Sie sich jemals gefragt, wer die Fäden zieht? … Alles, was wir berühren, ist eine Waffe. Wir können täuschen, überreden, verändern, beeinflussen, inspirieren. Wir kommen in vielen Formen. Wir sind überall.“

Rekrutierungsvideo für psychologische Operationen der US-Armee

Von viralen Memes bis hin zu Einflussoperationen auf militärischem Niveau führt die Regierung einen psychologischen Krieg auf allen Ebenen – nicht gegen ausländische Feinde, sondern gegen ihre eigenen Bürger. Von John und Nisha Whitehead

Das Ziel? Compliance. Kontrolle. Konformität.

Das Schlachtfeld ist nicht mehr physisch, sondern psychologisch , und das amerikanische Volk ist das Ziel.

Von KI-manipulierten Narrativen und psychologischen Operationen der Nationalgarde bis hin zu Treue-Scorecards für Unternehmen: Der Krieg des Tiefen Staates gegen Wahrheit und unabhängiges Denken ist nicht länger verdeckt. Er ist koordiniert, kalkuliert und geplant. (Benjamin Fulford ist ein Jesuitenagent des Fatima-Ordens?)

Doch während beide großen Parteien – die schon lange im Dienste des Tiefen Staates stehen – die Massenkommunikation als Waffe einsetzen, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen, erhebt die Trump-Administration sie zu einer neuen Kunstform, die Meme-Kriegsführung, psychologische Operationen von Influencern und virale digitale Inhalte kombiniert , um Narrative zu kontrollieren und Konsens herzustellen.

Dabei machen sich Präsident Trump und seine Einflussnehmer ein Propagandasystem zunutze, das der Sicherheitsindustriekomplex seit langem pflegt.

Was wir hier erleben, ist nicht bloß Propaganda. Es ist psychologische Kriegsführung .

Psychologische Kriegsführung umfasst laut Definition der Rand Corporation „den geplanten Einsatz von Propaganda und anderen psychologischen Operationen, um die Meinungen, Gefühle, Einstellungen und das Verhalten oppositioneller Gruppen zu beeinflussen.“

Heute gehört zu diesen „Oppositionsgruppen“ auch die amerikanische Öffentlichkeit.

Seit Jahren bombardiert die Regierung die Bürger mit Propaganda und psychologischen Operationen, die darauf abzielen, uns zu gefügiger, leicht manipulierbarer und unterstützender Haltung gegenüber der wachsenden Macht des Polizeistaats im In- und Ausland zu konditionieren.

Die Regierung ist von ihren orwellschen Manipulationsmöglichkeiten so überzeugt, dass sie regelrecht damit prahlt. So veröffentlichte beispielsweise die 4. Psychological Operations Group der US-Armee, der für die psychologische Kriegsführung zuständige Teil der Armee, ein Rekrutierungsvideo , in dem sie ihre Bemühungen anpreist , die Fäden zu ziehen, alles, was sie berührt, in eine Waffe zu verwandeln, überall präsent zu sein, zu täuschen, zu überzeugen, zu verändern, zu beeinflussen und zu inspirieren .

Dies ist die Gefahr, die ganz offensichtlich lauert: eine Regierung, die so sehr in die Kunst der Gedankenmanipulation vertieft ist, dass sie ihre Bürger nicht mehr als Individuen, sondern als Zielscheibe betrachtet.

Von allen Waffen im riesigen Arsenal der Regierung ist die psychologische Kriegsführung möglicherweise die heimtückischste.

Wie in der Militärzeitschrift Task and Purpose erklärt wird, geht es bei der psychologischen Kriegsführung darum, „Regierungen, Machthaber und normale Bürger zu beeinflussen “. Ziel von PSYOP-Soldaten ist es, „Emotionen, Ansichten, Denkweisen und Verhalten ausländischer Regierungen und Bürger“ zu beeinflussen und feindliche Streitkräfte „absichtlich zu täuschen“.

Doch diese Operationen werden zunehmend nicht nur im Ausland, sondern auch im Inland eingesetzt.

Die Regierung hat in Wort und Tat deutlich gemacht, dass „wir, das Volk“ unsere inneren Feinde sind, die ins Visier genommen, verfolgt, manipuliert, bis ins kleinste Detail überwacht, als Verdächtige betrachtet und behandelt werden müssen, als wären unsere Grundrechte bloße Privilegien, die man leicht abschaffen könnte.

Mithilfe des technologischen Fortschritts und der Verhaltensforschung ist die US-Regierung zu einem Meister der Manipulation von Gedanken, Wahrnehmungen und Überzeugungen geworden – zu einem Aufwiegler der Massen.(QFS-NESARA-GESARA-Sekte: Der als Erwachen getarnte Überlegenheitskult)

J. Edgar Hoover bemerkte einmal: „Die Funktion der Massenagitation besteht darin, alle Beschwerden, Hoffnungen, Sehnsüchte, Vorurteile, Ängste und Ideale aller sozialen, religiösen, wirtschaftlichen, rassischen und politischen Gruppen unserer Gesellschaft auszunutzen. Sie aufzuwiegeln. Sie gegeneinander auszuspielen. Teile und herrsche. So schwächt man eine Demokratie.“

Hier sind nur einige Beispiele dafür, wie psychologische Kriegsführung gegen das amerikanische Volk geführt wird:

Gewalt als Waffe einsetzen. Immer wieder auftretende Massenerschießungen, innere Unruhen und Terroranschläge traumatisieren die Bevölkerung, destabilisieren Gemeinden und liefern der Regierung einen besseren Vorwand, im Namen der nationalen Sicherheit hart durchzugreifen, Ausgangssperren zu verhängen und rigoros gegen die Regierung vorzugehen.

Überwachung als Waffe und Verbrechensprävention. Digitale Überwachung, KI-basierte Bedrohungserkennung und prädiktive Polizeiarbeit haben eine Gesellschaft geschaffen, in der jeder beobachtet, profiliert und potenziell bestraft wird, bevor ein Verbrechen geschieht. Der Kampf der Regierung gegen die Kriminalität hat sich auch auf soziale Medien und technologische Verführung ausgeweitet. Regierungsbeamte nehmen gefälschte Social-Media-Identitäten und KI-basierte Profilbilder an, um potenzielle Verdächtige zu überwachen, ins Visier zu nehmen und festzunehmen. Dies weist alle Merkmale eines digitalen Panoptikums auf, das auf psychologische Kontrolle optimiert ist.

Digitale Werkzeuge und Zensur als Waffe. Digitale Zensur ist erst der Anfang. In Zusammenarbeit mit der Regierung bestimmen Technologiegiganten nun, wer sprechen, Bankgeschäfte tätigen, reisen oder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen darf. Digitale Währungen (die als „ Instrument zur staatlichen Überwachung der Bürger und zur Kontrolle ihrer Finanztransaktionen “ genutzt werden können), kombiniert mit Sozialkreditsystemen und Überwachungskapitalismus, bilden einen Lackmustest, um zu bestimmen, wer würdig genug ist, Teil der Gesellschaft zu sein, und um Individuen für moralische Verfehlungen und soziale Übertretungen zu bestrafen (und sie für die Einhaltung staatlich sanktionierten Verhaltens zu belohnen).

So hat das Weiße Haus unter Trump beispielsweise kürzlich ein Pilotprogramm eingeführt, bei dem Unternehmen mithilfe einer Treue-Scorecard bewertet werden, ähnlich wie in Chinas Sozialkreditsystem .

Unternehmen, die aufgrund ihrer Social-Media-Beiträge, öffentlichen Äußerungen oder Werbeinhalte als „nicht konform“ mit patriotischen Botschaften gelten oder als „ideologisch extremistisch“ eingestuft werden, laufen Gefahr, von Bundesaufträgen ausgeschlossen zu werden.

Gehorsam als Waffe einsetzen. Vom Krieg gegen den Terror bis hin zu den COVID-Auflagen wurde nahezu jede „Krisenreaktion“ der Regierung als Waffe eingesetzt, um Überwachung und Kontrolle zu normalisieren und Gehorsam im Austausch für vermeintliche Sicherheit zu fordern.

Unterhaltung als Waffe . Hollywood und das Pentagon pflegen eine lange, symbiotische Beziehung. Das Militär stellt Ausrüstung, Personal und Geld zur Verfügung und erhält im Gegenzug positive Darstellungen von Krieg, Überwachung und Staatsmacht.

Elmer Davis, ein CBS-Moderator und späterer Leiter des Office of War Information, bemerkte: „ Der einfachste Weg, den meisten Menschen eine Propagandaidee einzuimpfen, besteht darin, sie über das Medium eines Unterhaltungsfilms zu verbreiten, ohne zu merken, dass sie Propaganda betreiben.“

Verhaltensforschung und Nudging als Waffe einsetzen. Die „Nudge Units“ der Regierung nutzen Psychologie und Datenwissenschaft, um das Verhalten der Bevölkerung zu steuern. Es mag mit Papierkram beginnen, endet aber mit der Manipulation des Weltbildes – die Bevölkerung wird darauf konditioniert, so zu denken und zu handeln, wie es der Staat bevorzugt, und gleichzeitig die Illusion des freien Willens aufrecht zu erhalten.

Desensibilisierung als Waffe. Lockdowns, SWAT-Razzien und Bedrohungswarnungen desensibilisieren uns gegenüber Autoritarismus. Was einst schockierte, ist heute Routine. Das ist Absicht. Je mehr wir uns an Überwachung, Polizeiarbeit und Krisen gewöhnen, desto bereitwilliger akzeptieren wir sie.

Angst als Waffe. Angst ist das bevorzugte Werkzeug totalitärer Regime. Sie spaltet die Bevölkerung in Lager – sie überzeugt sie, sich gegenseitig als Feinde zu betrachten, stärkt die Macht der Regierung und betäubt rationales Denken. Je verängstigter die Bevölkerung, desto leichter lässt sie sich kontrollieren. Dieses machiavellistische Schema hat die Nation so in seinen Bann gezogen, dass nur wenige Amerikaner überhaupt erkennen, dass sie manipuliert werden, um eine „Wir“-gegen-„Sie“-Mentalität zu entwickeln.

Genetik als Waffe. Angst prägt uns nicht nur – sie kann uns verändern. Trauma- und Angstreaktionen können in der DNA kodiert und an zukünftige Generationen weitergegeben werden, wie Studien zur epigenetischen Vererbung gezeigt haben.

Die Zukunft als Waffe. Das erschreckende Trainingsvideo des Pentagons zu Megastädten prognostiziert, dass bis 2030 Streitkräfte gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt werden, um innenpolitische und soziale Probleme zu lösen. Im Zuge Trumps erweiterter innerstaatlicher Sicherheitsbefugnisse wurde die Nationalgarde zunehmend in zivilen Kontexten eingesetzt – zuletzt, um gegen Elend und Kriminalität in Washington D.C. und anderen Teilen des Landes vorzugehen.

Nichts davon ist spekulativ. Es ist gut dokumentiert.

Im Jahr 2022 war das Pentagon gezwungen, Berichte zu untersuchen, denen zufolge das Militär gefälschte Social-Media-Profile mit KI-generierten Fotos und fiktiven Nachrichtenseiten erstellte, um die Nutzer zu manipulieren.

Dies sind die modernen Werkzeuge der psychologischen Kriegsführung. Doch die Blaupause reicht Jahrzehnte zurück.

Das Endziel dieser Kampagnen zur Gedankenkontrolle – die unter dem Deckmantel des Gemeinwohls präsentiert werden – besteht darin, herauszufinden, wie weit das amerikanische Volk der Regierung erlaubt, das Land nach dem Vorbild eines totalitären Polizeistaats umzugestalten.

In den 1950er Jahren testete das MKUltra-Programm der CIA LSD, Elektroschocks, Hypnose und andere Techniken zur Verhaltensänderung an Zivilisten und Soldaten – also amerikanischen Staatsbürgern –, oft ohne deren Wissen oder Einwilligung. CIA-Agenten heuerten Prostituierte an, um Männer in verwanzte Räume zu locken, verabreichten ihnen Drogen und beobachteten ihr Verhalten. Einige Häftlinge wurden zu Tode verhört, um Erinnerungen zu löschen oder sie zur Gehorsam zu zwingen.

Erst in den 1970er Jahren kamen Teile der kriminellen Aktivitäten der CIA im Rahmen von MKUltra ans Licht. Untersuchungen des Church-Komitees des US-Kongresses ergaben, dass die CIA über 20 Millionen Dollar für den Versuch ausgegeben hatte, menschliches Denken und Verhalten zu kontrollieren. Berichten zufolge sollte die CIA Menschen für die Durchführung von Attentaten (also zur nationalen Verteidigung) programmieren.

In ähnlicher Weise arbeitete das streng geheime Montauk-Projekt angeblich an der Entwicklung von Gedankenkontrolltechniken, die Verbrechenswellen auslösen könnten.

Dabei handelte es sich nicht um Randexperimente, sondern um offizielle Politik.

Die Journalistin Lorraine Boissoneault bemerkte: „ Dieselben Methoden , die einst zur Ausbildung amerikanischer Soldaten eingesetzt wurden, wurden letztendlich auch dazu verwendet, den Terroristen in Abu Ghraib, im Irak und in Guantanamo Bay Informationen zu entlocken.“

Ein schneller Vorlauf in die Gegenwart zeigt, dass die psychologische Kriegsführung der Regierung nicht beendet ist – sie ist lediglich digital geworden.

Die heutigen psychologischen Operationen basieren auf Massenmedien, künstlicher Intelligenz, algorithmischer Zensur und Verhaltensökonomie – nicht auf LSD. Doch das Ziel bleibt dasselbe: Denken formen, Gehorsam erzwingen, Andersdenkende zum Schweigen bringen.

Im Jahr 2014 veröffentlichte beispielsweise ein Fusion Center im US-Bundesstaat Washington irrtümlicherweise Aufzeichnungen, aus denen hervorgeht, dass die Regierung Interesse an „psychoelektronischen“ Waffen hat – Techniken zur Gedankenkontrolle aus der Ferne, mit denen man angeblich Menschen kontrollieren oder ihnen aus der Ferne unterschiedlich starke Schmerzen zufügen kann.

In jüngster Zeit bot COVID-19 den Regierungen eine globale Plattform für die Umsetzung angstbasierter Compliance-Strategien. Der Wissenschaftsautor David Robson erklärt: „ Angst vor Ansteckung führt dazu, dass wir konformistischer und tribalistischer werden … [wir] schätzen Konformität und Gehorsam mehr als Exzentrizität oder Rebellion.“

Genau darum geht es.

Indem die Regierung ständig Krisen heraufbeschwört, hält sie uns reaktiv, nicht rational. Angst schaltet den präfrontalen Kortex unseres Gehirns ab – unser Zentrum für logisches Denken und kritisches Denken. Eine Bevölkerung, die aufhört, selbst zu denken, ist leicht zu beeinflussen.

Auf diese Weise bringt die Regierung die Menschen dazu, sich selbst zu überwachen, ihre Nachbarn zu kontrollieren und sich an veränderte Normen anzupassen: durch Angst, Wiederholung und psychische Erschöpfung.

Es ist typisch Orwell: Durch Zensur, rigoroses Vorgehen gegen Desinformation und Gesetze gegen Hassverbrechen wird aus Rede ein Gedankenverbrechen und aus Konformität Patriotismus.

Edward Bernays, der Vater der modernen Propaganda, warnte vor fast einem Jahrhundert davor: „Wir werden regiert, unser Geist geformt, unser Geschmack geprägt, unsere Ideen suggeriert, und zwar größtenteils von Männern, von denen wir noch nie gehört haben.“ Sie, so schloss er, seien „ die wahre herrschende Macht unseres Landes “.

Diese „unsichtbare Regierung“ – der Tiefe Staat – hat die Kunst der psychologischen Kontrolle perfektioniert.

Mit den bevorstehenden Zwischenwahlen im Jahr 2026 wird dieser psychologische Krieg nur noch eskalieren: mehr auf Angst basierende Narrative, mehr digitale Manipulation, mehr Konformitätsdruck.

Aber das Schlachtfeld ist nicht verloren – noch nicht.

Wie ich in meinem Buch „Battlefield America: The War on the American People“ und in seinem fiktiven Gegenstück „The Erik Blair Diaries“ betone , besteht der erste Schritt im Widerstand gegen die Tyrannei darin, ihre Werkzeuge zu erkennen: Angst, Täuschung, Spaltung und Kontrolle.

Wir müssen die Psychospielchen des Tiefen Staates zurückweisen, um die Souveränität über unseren geistigen Raum zurückzugewinnen und die Regierung daran zu erinnern, dass „wir, das Volk“ keine Marionetten sind, die man manipulieren kann, und keine Bedrohungen, die es zu neutralisieren gilt.

Wir sind die rechtmäßigen Herrscher einer freien Republik, und das beginnt mit dem Recht, selbst zu denken.

Quellen: PublicDomain/off-guardian.org am 31.08.2025