Die VMAs 2025: Eine höchst symbolische Feier der Musik-Industriesklaven

Teile die Wahrheit!

Bei den VMAs 2025 aß Doja Cat ihren Lippenstift komplett auf, Sabrina Carpenter tauchte aus der Kanalisation auf und Lady Gaga tanzte mit Zombie-Mädchen. Obwohl diese Ereignisse scheinbar nichts miteinander zu tun haben, deuten sie alle auf dieselbe Geschichte hin. Hier ist ein Blick auf die symbolträchtigen VMAs 2025.

Zu Beginn der VMAs 2025 sagte Moderator LL Cool J:

„Musik ist die Kraft, die uns alle zusammenbringt. Und wir lassen alles andere draußen. Das ist unser freier Abend.“

Man könnte meinen, diese Worte würden bedeuten, dass es bei der diesjährigen Ausgabe um Musik geht und nicht um politische Agenda und soziale Indoktrination. Nun ja, sie haben es versucht.

Für einige der größten Stars ist dies jedoch schlichtweg unmöglich. Ihre gesamten Auftritte sind darauf ausgerichtet, bestimmte Ideen, Symbole und Botschaften zu vermitteln. Tatsächlich ist der einzige Grund, warum sie überhaupt Karriere machen und an Orten wie den VMAs auftreten dürfen, dass sie die ausgewählten Vehikel für diese Agenden sind.

Wie wir im Laufe der Geschichte dieser Site gesehen haben, geht es hier nicht nur um politische Botschaften. Es geht um etwas Tiefgründigeres: Es geht darum, dass die Elite ihre Kontrolle über Geist, Körper und Seele ihrer Industriebetriebe feiert. Und im weiteren Sinne über die Massen im Allgemeinen.

Wie in früheren Artikeln erläutert , sind Preisverleihungen oft so konzipiert, dass sie eine Geschichte mit einigen wenigen ausgewählten Schlüsselfiguren erzählen. Bei den VMAs 2025 waren Sabrina Carpenter, Doja Cat, Ariana Grande und Lady Gaga die Hauptdarstellerinnen. Passenderweise wurden sie alle aufgrund ihrer Inhalte zum Thema Monarch-Gedankenkontrolle mehrfach auf dieser Website vorgestellt .

Bei den VMAs bestätigte jeder auf seine eigene, symbolische Weise seinen Status als Schachfiguren der Branche. Hier ist ein Blick auf die Auftritte und den Kontext, der sie umgibt. („Hollywood-Zusammenbruch“: Lil Nas X wurde gefilmt, als er in Unterwäsche durch die Straßen von LA wanderte, und wurde wegen einer möglichen „Überdosis“ ins Krankenhaus eingeliefert)

Doja Cat mit Doja Cat

Die VMAs begannen mit einem Auftritt von Doja, dem „Industrieobjekt“ Cat. In früheren Artikeln habe ich hervorgehoben, wie sie kürzlich eine „Demütigungsphase“ durchmachte, da sie ständig in bizarre, nervige und peinliche Situationen verwickelt war.

Bei Mind Control entsteht aus Trauma und Dissoziation eine neue Persönlichkeit. Dojas Tat folgt demselben Muster und nach der Demütigung entstand aus der Sex Kitten-Programmierung eine neue Persönlichkeit.

In ihrem jüngsten Video „ Jealous Type“ geht es zu 100 % um diese Sex Kitten-Persönlichkeit und die Symbolik könnte nicht offensichtlicher sein.

Wen beobachtet sie? Ihre andere Person.

Doja Cat kam zu den VMAs 2025, um diesen Song zu performen. Und sie performte. Es begann sogar auf dem roten Teppich.

Obwohl es heißt, dass der Stunt der Werbung für eine Lippenstiftlinie dienen soll, steht er auch völlig im Einklang mit der „Erzählung“, die sie umgibt: Die Sklavin muss an abstoßenden und peinlichen Prüfungen teilnehmen, um ihren Herren zu gefallen.

Nach dieser Kuriosität gab Doja ihren ersten Auftritt bei den VMAs. Wenn man den Kontext ihres Jealous Type- Videos versteht, bekommt die Symbolik eine tiefere Bedeutung.

Alles auf der Bühne steht in direktem Zusammenhang mit Okkultismus und MK-Symbolik. In Geheimgesellschaften wie der Freimaurerei ist der Schachbrettboden das dualistische Muster, auf dem transformierende okkulte Rituale stattfinden.

In der Gedankenkontrolle wird dasselbe Muster zur Programmierung von Sklaven verwendet. Doja „schwebt“ auf einem Stuhl und repräsentiert den dissoziativen Zustand von MK-Sklaven, während die Treppe ins Nirgendwo die verwirrenden Sackgassen ihrer Programmierung darstellt.

Diese Aufführung bereitete definitiv die Bühne für das, was kommen sollte.

Der schlimmste Freund des Menschen

Meinen ersten Artikel über Sabrina „Industry Plant“ Carpenter schrieb ich 2019, kurz nachdem sie Disney verlassen hatte, denn „ In My Bed“ war eines der krassesten MKULTRA-Videos aller Zeiten. Ein paar Jahre später machte die Branche Werbung für sie und veröffentlichte ein Video, in dem sie mehrere Männer ermordete, während sie eine echte Kirche entweihte . Jetzt ist sie mit einem Album zurück, dessen Titel auch auf Hunde zutrifft: „ Man’s Best Friend“ .

Bei den VMAs präsentierte Carpenter ihre neue Single „ Tears“ . Was Doja Cat oben betrifft, liefert das kurz vor den VMAs veröffentlichte Musikvideo einen wichtigen Kontext.

Der Betreuer schiebt Carpenter durch fremde Räume, in denen sie zunehmend sexualisiert wird.

Kurz gesagt: Carpenter betrat ein Haus, in dem alle möglichen Arten von Degeneration vorkamen, und kam verwandelt wieder heraus. Es lässt sich mit der Musikindustrie vergleichen, wo Carpenter von abstoßenden (aber mächtigen) Betreuern gewaltsam zum Sklaven gemacht wird.

Carpenters VMA-Auftritt erweitert diesen bizarren Kontext, in dem Drag Queens und Transsexuelle „ermächtigt“ werden, während sie zu einer hypersexualisierten Sklavin degradiert wird. Ist das feministisch?

Fast jeder Tänzer in ihrer Performance ist entweder ein Mann in Frauenkleidern oder eine Transgender-Person. Obwohl das Lied scheinbar von ihrem Freund handelt, ist kein heterosexueller Mann zu sehen. Kohärenz ist jedoch nicht entscheidend; es geht darum, die Agenda der Geschlechterverwischung voranzutreiben.

Kurz gesagt, es war Sabrinas Aufgabe, diese Agenda voranzutreiben und Millionen von Zuschauern „Tränen“ des Ärgers zuzufügen.

Lady Gaga und tote Mädchen

Im Jahr 2025 feierte Lady Gaga ein großes okkultes Comeback. Wie vorherigen Artikeln erklärt , basiert ihr Video „Abracadabra“ vollständig auf okkulten Prinzipien. Dies ist keine „Verschwörungstheorie“, sie selbst erklärte, dass das Lied einen „Zauber“ enthielt.

Ihr Auftritt bei den VMAs verwandelte die Show in ein gruseliges okkultes Ritual.

Nachdem sie die Menge mit Abracadabra in ihren Bann gezogen hat , wechselt Gaga ihr Kostüm und spielt eine andere Figur.

Im zweiten Teil ihres Auftritts sang Gaga „Dead Dance“ – ein Lied, das am Mittwoch in der Serie zu hören war.

Bei ihrem VMA-Auftritt tanzt Gaga mit tot aussehenden, lobotomierten Zombie-Mädchen.

Die Betonung zombieartiger Kinder ist unglaublich unheimlich. Ist das eine Anspielung auf die Besessenheit der okkulten Elite, Kinder zu kontrollieren?

Nun, Gagas Texte klingen wie eine MK-Sklavin, die ihrem Betreuer Worte wie „Du hast ein Geschöpf der Nacht erschaffen“ vorsingt. In der ersten Strophe singt Gaga:

Wie die Worte eines Liedes höre ich dich rufen.

Wie ein Dieb in meinem Kopf, du Verbrecher.

Du hast meine Gedanken gestohlen, bevor ich sie träumen konnte.

Und du hast meine Dame mit nur einem Bauern getötet.

Kurz gesagt: Gaga brachte eine Dosis Okkultismus, gemischt mit der Gedankenkontrolle von Kindern, zu den VMAs. Dann kam Ariana Grande.

Gehender Monarch

Ariana Grandes Langvideo „ Brighter Days Ahead“ gewann bei den VMAs zahlreiche Preise.

Wie mein ausführlicher Artikel zur Analyse dieses Videos zeigt, bezieht sich alles in „ Brighter Days Ahead“ direkt auf Gedankenkontrolle. Der „Wissenschaftler“ ist in Wirklichkeit ein MK-Handler, der eine andere Person programmiert, indem er Körperteile zusammensetzt. Darüber hinaus ist Elektroschocktherapie bei tatsächlicher Gedankenkontrolle ein Programmierinstrument, das verwendet wird, um Traumata und Dissoziation hervorzurufen.

Als ob sie die Monarch-bezogene Erzählung „ Brighter Days Ahead“ bestätigen wollte , nahm Ariana eine ihrer Auszeichnungen in einem symbolträchtigen Abendkleid entgegen.

Nach einer langen (und bizarr wackeligen) Dankesrede sagte Granded abschließend:

„Danke an meine Therapeuten und schwulen Menschen.“

Klingt wie etwas, das ein gedankengesteuerter Industriesklave sagen würde.

Abschließend

Obwohl LL Cool J die Show mit den Worten „Das ist unsere freie Nacht“ eröffnete, macht die Branche keine freie Nacht – schon gar nicht bei den VMAs. Vor über 16 Jahren schrieb ich über die okkulten, rituellen und gedankenkontrollierenden Aspekte der VMAs 2009 , und auch 2025 hat sich daran nichts geändert. Tatsächlich gab Lady Gaga bei beiden Shows symbolträchtige Auftritte.

Seitdem wurden weitere Marionetten wie Doja Cat und Sabrina Carpenter rekrutiert, doch sie bringen absolut nichts Neues. Sie sind lediglich neue Gefäße, die dazu dienen, dieselben toxischen Botschaften zu verbreiten: Sie feiern ihre eigene Sklaverei und setzen die Jugend gleichzeitig einer dystopischen, erniedrigenden, demoralisierenden und inhaltsleeren Popkultur aus.

Oh, und Ricky Martin sang La Vida Loca .

Quellen: PublicDomain/vigilantcitizen.com am 16.09.2025