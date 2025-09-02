Droht ein Biowaffenangriff? Israelischer Verteidigungsminister warnt den Jemen: „Plage der Erstgeborenen“ steht bevor

Hal Turner World :

Der israelische Verteidigungsminister Katz richtete eine erschütternde Drohung an den Jemen: „Heute haben wir den Houthis eine Plage der Dunkelheit und Finsternis gebracht – und es wird auch eine Plage der Erstgeborenen geben.“

Diese Drohung wurde schriftlich in den sozialen Medien ausgesprochen, wie unten gezeigt:

Eine „Plage der Erstgeborenen“ scheint sich auf das biblische Buch Exodus zu beziehen.

Die Plage der Erstgeburt war die zehnte und letzte Plage, die im biblischen Bericht über den Auszug aus Ägypten über Ägypten kam. Sie führte zum Tod aller männlichen Erstgeborenen , sowohl Menschen als auch Tiere, in Ägypten.

Die Erstgeborenen Israels blieben verschont, indem sie durch das Blut eines Lammes an ihren Türpfosten geschützt wurden – ein Ritual, das als Passahfest bekannt ist. Dieses Ereignis wird in Exodus 11 und 12 beschrieben. (Haben US-Wissenschaftler gerade eine völlig neue „Frankenstein-Seuche“ geschaffen, die möglicherweise Millionen Menschen töten könnte?)

Wichtige Aspekte der Pest:

Göttliches Urteil:

Die Pest war eine direkte Tat Gottes und demonstrierte seine Macht über den Pharao und die ägyptischen Götter.

Universalität:

Die Pest betraf alle Schichten der ägyptischen Gesellschaft, vom Erstgeborenen des Königs bis zum Erstgeborenen des niedrigsten Gefangenen.

Unterscheidung:

Den Israeliten wurde befohlen, ein Lamm zu opfern, dessen Blut an ihre Türpfosten zu schmieren und das gebratene Lamm zu essen, was dazu führen würde, dass Gott ihre Häuser „übergeht“ und ihre Erstgeborenen verschont.

Passah:

An die Befreiung der Israeliten wird mit dem jüdischen Pessachfest erinnert.

Folge:

Die Pest führte dazu, dass der Pharao die Israeliten schließlich aus der Sklaverei befreite.

Bedeutung:

Die Plage betonte die Souveränität Gottes, verdeutlichte die Bedeutung von Glauben und Gehorsam und diente als eindrucksvolle Demonstration der Macht und Gerechtigkeit Gottes.

Die Plage der Erstgeborenen ist ein zentrales Ereignis in der Exodus-Erzählung. Sie markiert einen Wendepunkt in der Befreiung der Israeliten aus Ägypten und legt den Grundstein für das Passahfest.

Hal Turner Redaktionelle Meinung

Anders als beim Exodus, wo Ägypten die Israeliten in Sklaverei hielt, sind diesmal die Rollen vertauscht: Israel nimmt sich mit Gewalt das Land eines anderen und fügt den Menschen dort großes Leid und Tod zu, um den Landraub zu vollziehen.

Dass Verteidigungsminister Katz eine solche Aussage macht, ist erstaunlich. Hat Gott ihm vorhergesagt, dass so etwas passieren würde?

Oder ist es viel wahrscheinlicher, dass dieser widerwärtige, arrogante und scheinbar psychotische „Verteidigungsminister“ diese Bedrohung heraufbeschwört, während er an einen Biowaffenangriff denkt?

Israel ist weder Unterzeichner noch Vertragsstaat der Biowaffenkonvention (BWC), d. h., es hat den Vertrag, der die Entwicklung, Produktion und Lagerung biologischer Waffen verbietet, weder unterzeichnet noch ratifiziert .

Israel hat zwar keine politischen Erklärungen zur biologischen Rüstungskontrolle abgegeben, das Israelische Institut für Biologische Forschung (IIBR) erforscht jedoch nachweislich Impfstoffe und Gegenmittel.

Die genaue Art seiner potenziellen Fähigkeiten zur Herstellung biologischer Waffen ist jedoch weiterhin Gegenstand internationaler Spekulationen.

Wie könnte also eine „Erstgeburtenplage“ den Jemen treffen? Sofern Israel nicht gewillt ist, biologische Waffen einzusetzen?

Quellen: PublicDomain/theinteldrop.org am 31.08.2025