Dunkle Tage stehen bevor

Unabhängige geopolitische Beobachter, darunter auch ich, warnen seit Jahren davor, dass der Westen auf einen Bürgerkrieg oder zumindest eine anhaltende politische Lähmung zusteuert. Diese Überzeugung untermauert mein seit zehn Jahren bestehendes Eintreten für eine „ großeurasische “ Autarkie, basierend auf der Prämisse, dass ein destabilisierter Westen in naher Zukunft die größte Bedrohung für die Menschheit darstellt. Selbst Donald J. Trumps Zollwahn spiegelt diese Realität wider. Von Dr. Mathew Maavak

Er ist die letzte verzweifelte Karte eines schwindenden Imperiums und signalisiert: „Wenn wir untergehen, reißen wir den ganzen Planeten mit uns.“

Die Ursachen für den drohenden Zerfall des Westens sind zu zahlreich, um sie alle aufzuzählen. Dazu gehören die oligarchische Finanzierung links- und rechtsextremer Bewegungen, ungebremste Einwanderung, die Erosion nationaler Identitäten, galoppierende Inflation, zunehmende Armut, der Zusammenbruch der Infrastruktur und die gezielte Zersetzung traditioneller Institutionen.

Dieses Schauspiel wird immer surrealer, da dieselben westlichen Regierungen bereit sind, Hunderte von Milliarden in ausländische Kriege zu stecken, von der Ukraine bis Israel, während sie die dringenden Wohlfahrtsbedürfnisse ihrer eigenen Bürger ignorieren.

Lässt man den Lärm beiseite, werden zwei Hauptursachen für dieses Drama deutlich: Erstens die galoppierende Vermögenskonzentration, bei der eine mikroskopisch kleine Oligarchie ganze Länder als Stellvertreter ihrer jeweiligen tiefen Staaten besitzt. Zweitens die Auslöschung der politischen Mitte, die keinen Raum für rationale Debatten oder differenzierte Kritik an der Heuchelei lässt, die sowohl die Linke als auch die Rechte plagt.

Dieses Hegelsche Thema wurde vom ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush im Gefolge der noch immer umstrittenen Anschläge vom 11. September 2001 auf den Punkt gebracht: „Entweder Sie sind auf unserer Seite oder Sie sind auf der Seite der Terroristen.“

Seitdem hat sich diese Formel zu „Entweder Sie sind auf der Seite der Patrioten oder Sie sind auf der Seite der Globalisten; entweder Sie sind auf der Seite Israels oder Sie sind ein Antisemit“ – bis zum Überdruss ausgeweitet.

Während die beiden Haupttreiber die Grundursachen für den endgültigen Niedergang des Westens erklären, lassen zwei filmische Metaphern seine Zukunft deutlich erahnen: „The Purge“ und „Die Tribute von Panem“ .

Für Uneingeweihte: „The Purge“ schildert ein Amerika der nahen Zukunft, das jährlich von einer zwölfstündigen Orgie der Gesetzlosigkeit geprägt ist, in der Mord legalisiert wird. Als kathartisches „Druckventil“ vermarktet, ist der Film nichts anderes als Sozialdarwinismus in Reinform – eine von der Elite orchestrierte Ausmerzung der Armen und Ausgegrenzten, um Kontrolle und Ungleichheit aufrechtzuerhalten.

Die Tribute von Panem versetzen uns nach Panem, was auf Lateinisch wörtlich „Brot“ bedeutet. Hier ist eine postapokalyptische Dystopie in zwölf unterworfene Distrikte zersplittert, die vom opulenten Kapitol regiert werden. Unterwerfung wird durch jährliche, im Fernsehen übertragene Todeskämpfe erzwungen, bei denen Kindertribute zum Töten oder Sterben gezwungen werden – ein Spektakel, das zu gleichen Teilen Unterhaltung und groteskes Ritual der Beherrschung hungernder Massen ist.

Die Bildsprache erinnert unverkennbar an die Sozialkontrollstrategie des antiken Roms mit Brot und Spielen (panem et circenses) sowie Blutvergießen. Christen, die vor der jubelnden Menge im Kolosseum den Löwen zum Fraß vorgeworfen werden, sind der Inbegriff dieser Kriegslist.

Heute lebt dieses Konzept in subtilerer Form weiter: in Form von Massenmedienspektakeln, endlosen politischen Tiraden und der unerbittlichen Suche nach neuen Schreckgespenstern. Die Herde muss in höchster Wut gehalten werden, während ihre Oberherren ihren Untergang planen.

Brennbare Ironie

Im Westen schwelt die Lage schon seit Jahren, doch die jüngsten Todesfälle des amerikanischen Podcasters Charlie Kirk und der ukrainischen Immigrantin Iryna Zarutska – neben einer Welle rechtsextremer Kundgebungen von den Vereinigten Staaten über Großbritannien bis nach Australien – haben das bereits lodernde Feuer erneut angefacht.

In London skandierten 110.000 fahnenschwenkende Fanatiker „Vereinigt das Königreich“, während sie Puppen anzündeten und sich mit der Polizei prügelten, wenn sie nicht gerade Zwiebel-Bhajis und Samosas aßen, die von südasiatischen Einwanderern feilgeboten wurden .

Kirks Geist heizte diese Menge an, die ihn wie einen gefallenen Messias heiligsprach. Der US-Kongressabgeordnete Troy Nehls erklärte sogar, hätte Kirk „in biblischen Zeiten gelebt, wäre er der 13. Jünger gewesen“. Ja, und ich vermute, wäre das der Fall gewesen, hätte Judas seinen Herrn niemals verraten, da das 13. Mitglied die Tat begangen hätte.

Ein weiterer Auslöser dieses religiös gefärbten Dramas war Zarutska, die in einem Zug in North Carolina erstochen wurde. Ihr amerikanischer Traum war durch einen willkürlichen, hassmotivierten Angriff ausgelöscht worden.

Um die Lage etwas besser einzuschätzen, stellen sich folgende unbequeme Fragen: Wäre Zarutska in Moskau oder Nischni Nowgorod nicht sicherer? Wie viele Ukrainer wurden seit Beginn des langwierigen Konflikts im Jahr 2022 auf russischem Boden erstochen, verglichen mit dem vermeintlichen Zufluchtsort des Westens?

Da Kirks Tod bei patriotischen Kundgebungen wie ein Blitzableiter hochgehalten wird, ist eines sicher: Ein Bürgerkrieg droht nicht nur; er wird bereits live auf X gestreamt. Elon Musk selbst heizte die Wut der britischen Rechten mit einer unverblümten Warnung noch weiter an: „Ob Sie sich für Gewalt entscheiden oder nicht, die Gewalt wird Sie treffen. Entweder Sie wehren sich oder Sie sterben, das ist die Wahrheit, denke ich.“

Das ist richtig. Nehmen wir Recht und Ordnung selbst in die Hand, um Missstände zu regeln, so wie es der mutmaßliche Mörder von Charlie Kirk getan hat!

Machen wir uns nichts vor: Es sind nicht die Mistgabelbauern, die diese Farce vorantreiben, sondern Oligarchen, die aus ihren Steueroasen die Fäden ziehen. Kann sich irgendjemand ernsthaft vorstellen, dass Musk persönlich einen Angriff auf Linksradikale in den Straßen Londons oder Sydneys anführt?

Was hat Musk mit dem Straßenpöbel gemeinsam? Dieser Typ hat sich auf technokratischen Versammlungen wie dem Weltwirtschaftsforum mit linksradikalen Politikern und Oligarchen getroffen. Und jetzt ist er ihr Messias?

Ich frage mich, ob die Regierungen Großbritanniens, der Europäischen Union oder Australiens Musk wegen Anstiftung zur Gewalt anklagen würden.

Ich bezweifle es ernsthaft. Sie werden Posen einnehmen, vielleicht mit erhobenem Zeigefinger drohen, aber sie werden nicht handeln, da diese Regierungen von genau den Plattformen, Kapitalflüssen und Technologien abhängig sind, die Männer wie Musk kontrollieren. Ihn herauszufordern, bedeutet, ihnen die Lebensadern zu kappen.

Coronapsychose-Realitätscheck

Die Herde , wie ich kürzlich in einem Interview feststellte, ist gefühllos, leichtgläubig und hoffnungslos amnesisch. Sie hat schon immer die Hierarchie verehrt und folgt jedem Anführer, der gefährliche Wahnvorstellungen verbreitet. Die Empörung, die sich heute in der westlichen Welt manifestiert, wird routinemäßig wie ein Druckventil kalibriert.

Wo waren diese selbsternannten Patrioten und „christlichen Nationalisten“, als westliche Sicherheitskräfte normale Bürger schlugen, verprügelten und verhafteten, die es wagten, sich während der Pandemie gegen sinnlose Lockdowns und Zwangsmaßnahmen zu wehren?

Erinnern Sie sich an die Zeit, als man – entgegen der Darstellung des Wahrheitsministeriums zur Pandemie – schon für einen Facebook-Post oder ein „Like“ in Handschellen landete? Selbst schwangere Frauen mit kleinen Kindern blieben nicht verschont.

Wo waren sie, als die Kirchen im Zuge der Virusmanie geschlossen wurden? Wer zwang eine zögerliche Bevölkerung zur Einnahme experimenteller mRNA-Impfstoffe? Wie viele Menschen sind seit der Impfung vorzeitig gestorben? Und wer hält bis heute die Daten zu Nebenwirkungen geheim?

Wenn es jemals eine Sache gab, für die es sich zu kämpfen lohnte, dann ist es diese. Als jemand, der selbst unter Impfschäden gelitten hat, würde ich Antworten auf diese Fragen viel lieber sehen als schlüpfrige Enthüllungen über Brigitte Macrons angebliches Geschlecht.

Doch genau dafür werden die Multimillionärs-Berserker von links und rechts bezahlt: Sie sollen Sie davon abhalten, solche Fragen zu stellen. Und was haben sie wirklich erreicht? Die Jeffrey-Epstein-Akten sind mittlerweile zu einem Nichts geworden, und Linke und Rechte beschuldigen sich gegenseitig, sie erfunden zu haben.

Die „Coronapsychose“ war daher keine Ausnahme, sondern eine Generalprobe. Die Lockdowns, die Maßnahmen, die medial vermittelte Panikmache sollten testen, wie weit sich die Schafe im Nebel der Krise kontrollieren, spalten und beschwichtigen lassen. Was nun folgt, ist lediglich die Fortsetzung, eine postpandemische Säuberung innerhalb der Nationen.

Wut ist nur erlaubt, wenn sie der Macht dient. Als Trucker Ottawa besetzten, wurden sie als Terroristen verleumdet. Wenn Eltern Schulschließungen oder Drag-Queen-Vorlesestunden in Frage stellten, wurden sie als Extremisten gebrandmarkt. Doch jetzt können die „Patrioten“ ihrer Wut freien Lauf lassen, wie ausgehungerte Schweine, die plötzlich aus ihren Ställen gelassen werden – solange sie sich gegen die Schreckgespenster der Zeit richtet, die von ihren Herren handverlesen und kuratiert werden.

„Christus ist König“?

Was diejenigen angeht, die fieberhaft „Christus ist König“ skandieren und dabei israelische Flaggen schwenken, so stelle ich ihre Bibelkenntnisse in Frage. Die Flagge selbst zeigt den sogenannten Davidstern – ein Hexagramm, das in seiner inneren Struktur aus sechs Zacken, sechs Dreiecken und sechs Seiten besteht.

Ich muss den Leser wohl kaum daran erinnern, was drei Sechsen in der christlichen Tradition bedeuten. Und was sagte Christus selbst zum Repräsentanten des Reiches seiner Zeit zum Thema Nationalismus? Ganz einfach: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt“ (Johannes 18,36).

Ich bezweifle, dass die emotional aufgeladene „Christus ist König“-Fraktion überhaupt eine Bibelstelle finden könnte, geschweige denn diesen Vers. Und selbst wenn sie es täten, würden sie vielleicht überrascht feststellen, dass genau die Flagge, die sie vergöttern, aus anderen theologischen Gründen ein Gräuel für den Glauben wäre, den sie so selbstverständlich beschwören. Sie sollten auch recherchieren, wer muslimische Einwanderer als „ Besen des Westens “ instrumentalisiert.

Diese Mobs müssen sich entscheiden. Entweder sie fordern eine Rückkehr zu traditionellen nationalen Werten und zur nationalen Identität – ein völlig legitimes Anliegen – oder sie sollten ihre Staatsbürgerschaft aufgeben und offen für die zionistische Sache kämpfen. Doch wenn sie über die gespaltene Loyalität der Einwanderer schreien und gleichzeitig einer ausländischen Macht die Treue schwören, riecht das nach klinischer Schizophrenie.

Dunkle Tage stehen bevor

Die nationalistische Wut, die im Westen ausbricht, ist keine aus Verzweiflung geborene Heuchelei, sondern eine bewusste Top-Down-Strategie.

Künstliches Chaos ist der letzte Ausweg einer Zivilisation im Niedergang. Indem sie die Wut auf Einwanderer, Minderheiten und Phantomfeinde schüren, lenken die Eliten die Aufmerksamkeit von sich ab. Jede Kundgebung, jeder Zusammenstoß und jeder virale Slogan fungiert als Druckventil und sorgt dafür, dass die Massen ihre Wut aneinander auslassen, anstatt sich gegen ihre Vorgesetzten zu verbünden.

Doch was passiert, wenn die Unruhen außer Kontrolle geraten? Ein Kriegsrecht wäre eine naheliegende Lösung, doch ohne neue Sündenböcke kann es nicht Bestand haben. Deshalb muss ein stetiger Strom dämonisierter Schurken – Russland, China, Iran und in gewissem Maße auch Indien – durch ein Karussell inszenierter Krisen und False-Flag-Spektakel aufrechterhalten werden.

Für die BRICS-Staaten ist die Warnung eindeutig. Sie müssen sich vor dem Zerfall des Westens schützen, indem sie ihre Lieferketten stärken, ihre Handelsnetze diversifizieren und ihre Autarkie fördern. Kontinuität angesichts des Chaos wird in den kommenden dunklen Tagen ihre stärkste Waffe sein.

Quellen: PublicDomain/drmathewmaavak.substack.com am 24.09.2025