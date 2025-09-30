Teile die Wahrheit!

Im Darknet ist ein schockierendes internes Memo aufgetaucht, das angeblich von der NASA durchgesickert ist. Darin wird angedeutet, dass es sich bei dem mysteriösen Objekt namens 3I/ATLAS möglicherweise gar nicht um einen natürlichen Kometen handelt.

Seit Monaten berichten Amateurastronomen und Himmelsbeobachter von merkwürdigem Verhalten des Objekts: unerklärliche Beschleunigung, plötzliche Änderungen der Flugbahn und sogar die abrupte Unterbrechung der Live-Übertragungen der NASA, als das Objekt in Sicht kam. Viele spekulierten über eine Vertuschung. Dieses Memo scheint ihre Vermutungen nun zu bestätigen.

Mainstream-Astronomen gehen nun vorsichtig davon aus, dass es sich bei dem Objekt um ein künstliches Raumfahrzeug auf dem Weg zur Erde handeln könnte – und Avi Loeb von Harvard schlägt Alarm und fordert die Menschheit auf, diese potenzielle Bedrohung mit äußerster Ernsthaftigkeit zu betrachten.

Was 3I/ATLAS noch seltsamer macht, ist, dass die durchgesickerten Daten aktive Kurskorrekturen und Schmalbandsignale an der Wasserstofflinie zeigen , einer Frequenz, die seit langem mit Versuchen in Verbindung gebracht wird, außerirdische Intelligenz zu entdecken.

Nachfolgend finden Sie das vollständige durchgesickerte Memo, das diese Woche in einem gesperrten Darknet-Board gepostet wurde:

[NASA-INTERN – NUR FÜR DIE AUGEN]

DATUM: 02.08.2025

BETREFF: C/2019 Y4 (ATLAS) – ANORMALES VERHALTEN UND AKTUALISIERUNG DER KLASSIFIZIERUNG. NICHT VERTEILEN – FREIGABE STUFE

5 ERFORDERLICH

Zusammenfassung:

Das zuvor als Komet ATLAS bezeichnete Objekt weist Beschleunigungseigenschaften auf, die mit Newtons Vorhersagen nicht vereinbar sind. Vorläufige Analysen deuten auf nicht-gravitative Einflüsse unbekannten Ursprungs hin. Oberflächenscans deuten auf hochreflektierendes Verbundmaterial hin, spektrale Anomalien wurden aufgezeichnet.

Aktionselemente:

Unterbrechen Sie alle öffentlichen Diskussionen über Objekt C/2019 Y4 außerhalb einer geskripteten Erzählung.

Leiten Sie die externe Kommunikation auf das „Standardprotokoll zur Kometenzerstörung“ um.

Neutralisieren Sie die unbefugte Verbreitung auf digitalen Plattformen (siehe OpsSec-Richtlinie 12.4).

VERTRAULICH: Das Objekt scheint unter aktiver Vektorkontrolle zu stehen. Betriebsstille wahren. Weitere Informationen stehen aus, nachdem DSN und NORAD abgefangen wurden.

— ENDE DES MEMOS —

OBJEKT: C/2019 Y4 (ATLAS)

Track-ID: 334119-ATL-OBS

Anomalie-Zusammenfassung:

Bei einer routinemäßigen Verfolgung am 30.07.2025 wurde eine außerplanmäßige Vektorabweichung festgestellt. Das Objekt zeigte eine plötzliche Delta-V-Bewegung von 0,0037 km/s, was nicht mit dem erwarteten Gravitationseinfluss von Sonnen- oder Planetenkörpern übereinstimmt. Ausmaß und Richtung der Kursänderung deuten auf aktiven Antrieb oder kontrolliertes Manövrieren hin.

Signaldaten:

Bandbreite: 1420,4058 MHz (Wasserstoffleitung)

Signalstärke: 3,7σ über dem Hintergrund

Muster: Wiederholter Schmalband-Burst alle 142 Sekunden

Dekodierungsversuche: FEHLGESCHLAGEN (nicht-terrestrische Kodierungssequenz vermutet)

Telemetrieanalyse:

Beschleunigungsvektor: 13° vom vorhergesagten Orbitpfad abweichend

Restdrift: Keine erkannt (Kurs nach dem Manöver stabilisiert)

Energiequelle: UNBEKANNT – keine erkennbare thermische Wolke oder Massenauswurf, die mit Kometenaktivität vereinbar wäre

Reflektivitätsindex: ~0,83 (vergleichbar mit metallischen Legierungen)

Aktionshinweise:

Narratives Eindämmungsprotokoll 9.2 einleiten (Titelgeschichte zum Kometenzerfall)

Live-Feeds mit Tracking-Daten für die Öffentlichkeit aussetzen (implementiert am 31.07.2025)

Leiten Sie verschlüsselte Pakete an NORAD und USSF weiter, um die Klassifizierung der Objektbedrohung zu aktualisieren

Vorläufige Einschätzung: Objekt ist nicht natürlichen Ursprungs

Potentielles Risikofenster: T+17 Tage ab Anomalieereignis

Dark-Web-Reaktionen

Einige der dem Leck beigefügten Kommentare sind ebenso erschreckend wie das Memo selbst:

DeepSignal88:

Der OP hat nicht Unrecht. Das Objekt ist NICHT natürlich. Wir nennen es [KLASSE 7]. Es

wurde angewiesen, den Bericht geheim zu halten. Die Öffentlichkeit darf es nicht erfahren.

Überprüfen Sie den DSN-Anomaliebericht [Übertragung Nr. 411-C], bevor er verschwindet. 17 Tage bis zur ersten größeren Bahnabweichung.

Fragen Sie nicht, woher ich das weiß. Dieser Account wird bald verschwinden. Schauen Sie selbst am Himmel nach. Amateurastronomen haben die Beschleunigung des Planeten aufgezeichnet. Die NASA hat letzte Woche zwei Live-Übertragungen gelöscht. Warum? Weil der Planet vor laufender Kamera eine Kurskorrektur vorgenommen hat. Natürliche Himmelskörper tun das nicht.

Ein anderer Benutzer fügte hinzu:

Das Objekt mit der Bezeichnung C/2019 Y4 weist Eigenschaften auf, die sich durch keinen bekannten natürlichen Körper erklären lassen. Aktuelle Telemetriedaten deuten auf eine anisotrope Gravitationsfeldverteilung hin, was stark auf einen künstlichen Ursprung und die Fähigkeit zur kontrollierten Manövrierung hindeutet.

Die Signalanalyse bestätigt anhaltende Emissionen bei 1420,4058 MHz (Wasserstofflinie) mit einer sich wiederholenden Sequenz, die keiner bekannten astrophysikalischen Quelle entspricht. Die Intervalle scheinen nicht zufälligen Primfaktormustern zu folgen, was auf eine absichtliche Kodierung hindeutet.

Beunruhigender ist der jüngste DSN-Bericht über Flugbahnänderungen. Das Objekt wird voraussichtlich in eine stabile Lagrange-Region zwischen Erde und Sonne eintreten, was messbare Auswirkungen auf die Bahnparameter der Erde haben wird. Selbst eine geringfügige Veränderung der großen Halbachse wird Klimazyklen, Satellitenoperationen und globale Navigationssysteme stören.

Dies ist kein lokal begrenztes Problem. Die kaskadierenden Auswirkungen auf Stromnetze, Logistik und Agrarplanung werden zu systemischen Ausfällen führen, wenn sie nicht angegangen werden. Diese Auswirkungen haben wahrscheinlich zu den Eindämmungsmaßnahmen und der eingeschränkten Verbreitung geführt, die Sie jetzt beobachten.

Empfehlung: Seien Sie vorsichtig mit öffentlichen Darstellungen des „Kometenzerfalls“. Die offizielle Haltung spiegelt nicht die geheimen internen Einschätzungen wider.

(Konto 11 Minuten später gelöscht.)

Sollte dieses Memo authentisch sein, wäre es der bislang eindeutigste Beweis dafür, dass die NASA und die US-Regierung wissen, dass 3I/ATLAS überhaupt kein Komet ist. Die Wasserstoffemissionen, die aktiven Kurskorrekturen und die internen Anweisungen zur Verhinderung einer „unerlaubten Verbreitung“ deuten allesamt auf eine koordinierte Vertuschung hin .

Skeptiker werden Beweise verlangen, doch angesichts des Verschwindens von Konten und der Unterbrechung von Live-Übertragungen lautet die Frage nicht „ob“, sondern „wann“ die Öffentlichkeit selbst unwiderlegbare Beweise vorfinden wird.

Wir werden die Darknet-Foren und Netzwerke von Amateurastronomen weiterhin auf weitere Updates überwachen, wenn sich das T+17-tägige „Risikofenster“ nähert.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 30.09.2025