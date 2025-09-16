Teile die Wahrheit!

Die Geschichte wird zeigen, dass die erste Septemberwoche des Jahres 2025 den Beginn des eurasischen Jahrhunderts auf eine völlig neue Ebene gehoben hat. Von Pepe Escobar.

Dies war die Erwartung im Hinblick auf drei wichtige, eng miteinander verknüpfte Termine : den jährlichen Gipfel der SCO in Tianjin, die Siegesparade in Peking und das Östliche Wirtschaftsforum in Wladiwostok.

Doch angesichts der Breite und Tragweite des Geschehens wurden die Erwartungen sogar noch übertroffen.

Die SCO in Tianjin untermauerte Chinas Bestreben, eine echte globale Ordnung zu etablieren. In der Praxis bedeutet dies, dass die „regelbasierte internationale Ordnung“, die sich unter der neuen US-Regierung zu einem regellosen internationalen Chaos ausgeweitet hat, kurzerhand zu Grabe getragen wird.

Im Wesentlichen entspricht dies dem Ethos „Wir werden die Welt in die Luft jagen, wenn wir sie nicht kontrollieren können“.

In Tianjin diskutierten nicht nur die zehn Vollmitglieder der SCO, sondern auch zwei Beobachter und 15 Partner – darunter viele aus Südostasien – die Feinheiten einer friedlichen Entwicklung. Das Bild der Woche, wenn nicht des Jahres oder Jahrzehnts, war der trilaterale Handschlag zwischen Putin, Xi und Modi: die Rückkehr des ursprünglichen, von Primakow geprägten RIC (Russland-Indien-China) in voller Kraft.

Wie Professor Zhang Weiwei von der Fudan-Universität in Wladiwostok bemerkte, expandiert die SCO derzeit stetig in drei Bereichen: Energie, saubere Industrien und KI. Parallel dazu wird Zentralasien endlich als „geografischer Segen“ und nicht als „Fluch“ wahrgenommen. (Der Aufstieg einer multipolaren Weltordnung: Der Westen beobachtete in Tianjin, wie sich die Welt veränderte)

Unmittelbar nach Tianjin erreichte auch die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China eine ganz neue Ebene, als Präsident Putin von Präsident Xi im Zhongnanhai, der offiziellen Residenz des chinesischen Staatsoberhaupts, zu einer umfassenden Bilanz der Lage der Welt empfangen wurde.

Am nächsten Tag erstrahlte Peking unter blauem Himmel und blickte auf die beeindruckende Militärparade zum 80. Jahrestag des chinesischen Sieges über die japanische Invasion und das asiatische Kapitel des Nazifaschismus zurück. Peking war eine selbstbewusste geoökonomische Supermacht, die ihren militärischen Fortschritt zur Schau stellte.

Am selben Tag begann in Wladiwostok das Östliche Wirtschaftsforum: eine konkurrenzlose Plattform zur Diskussion des Aufschwungs der pan-eurasischen Wirtschaft.

Was China vorgeschlagen und in Tianjin sogar bekräftigt hat, geht weit über das Konzept des Wangdao hinaus , das eine aufgeklärte, gütige Macht, aber keinen Hegemon bezeichnet.

Was man als Markenzeichen der Pax Sinica unter Xi bezeichnen könnte, lässt sich in der Terminologie Pekings mit „Handel statt Krieg – und für das Gemeinwohl oder die Gemeinschaft einer gemeinsamen Zukunft“ zusammenfassen.

Sowohl die SCO- als auch die BRICS-Partner sind sich darüber im Klaren, dass China nicht beabsichtigt, die Pax Americana zu ersetzen, die stets auf der – inzwischen treffend umbenannten – Kanonenboot-„Diplomatie“ des Kriegsministeriums basierte. Welche Hysterie der Westen auch immer anzetteln mag – Manipulationen in Tibet, Hongkong, Xinjiang, dem Südchinesischen Meer und Taiwan –, sie werden Peking nicht von seinem zivilisatorischen, inklusiven Kurs abbringen.

Die Geburt einer neuen Logistikordnung

Der Weg von Tianjin nach Wladiwostok verlief hauptsächlich an drei miteinander verbundenen Fronten: Öl und Gas, Verbindungskorridore und massive wirtschaftliche Entwicklung.

Der Westen kommt nicht von seiner ständigen Unterschätzung des Ostens los. Jahrelang wurden BRICS und SCO in Washington als irrelevante Diskussionsplattformen verspottet. Doch erst der multilaterale Geist ermöglicht bahnbrechende Entwicklungen wie die Macht Sibiriens 2.

Die Planung für Power of Siberia 2 war bereits vor mehreren Jahren erfolgt, doch es war schwierig, sich über die endgültige Route zu einigen. Gazprom bevorzugte eine Route von Westsibirien nach Xinjiang über das Altai-Gebirge. Die Chinesen wollten einen Transit über die Mongolei direkt nach Zentralchina.

Die mongolische Route setzte sich schließlich durch. Sie wurde vor zwei Jahren beschlossen, und in den letzten Wochen wurde der endgültige Preismechanismus unter Berücksichtigung der Marktpreise festgelegt. Dieser massive geoökonomische Wendepunkt bedeutet, dass das Gas von der Jamal-Halbinsel, das Europa über die Nord Streams versorgen würde, nun China beliefern wird.

Präsident Putins Rede auf der Plenarsitzung in Wladiwostok konzentrierte sich insbesondere auf Energie und Konnektivität.

Doch um dem Teufel im Detail auf die Spur zu kommen, gab es nichts Besseres als die beiden wohl besten Panels des Forums.

In einem davon wurde die integrierte Entwicklung der Arktis und des russischen Fernen Ostens erörtert, mit besonderen Einblicken von Vladimir Panov, der nicht nur Rosatoms führender Arktisexperte, sondern auch stellvertretender Vorsitzender der staatlichen Kommission für arktische Entwicklung ist.

Ein weiteres Panel ging wirklich in die Tiefe und zog eine Parallele zwischen den Ursprüngen der Nordseeroute (NSR) vor 500 Jahren – als der russische Diplomat Dmitri Gerassimow den ersten Entwurf der Nordseeroute und die erste Karte des Arktischen Ozeans und der Küstenlinie Moskaus entwarf – und den technologischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.

Besonders eindrucksvoll präsentierte Rosatom-CEO Alexej Lichatschow den Vortrag von Experten wie Sergej Wachurow, dem stellvertretenden Vorsitzenden des russischen Maritimen Kollegiums. Lichatschow erläuterte detailliert die komplexe Gestaltung eines arktischen Korridors, der vor allem Rohstoffe transportieren soll: ein robuster Transportkorridor für ganz Nordostasien.

Dies ist nichts weniger als die Geburtsstunde einer neuen Logistikordnung – man denke an KI-basierte Wettervorhersagen plus Eisbrecher – mit entscheidendem russischen Input.

Wird Wladiwostok das nächste Hongkong?

Wie Putin in seiner Präsentation auf der Plenarsitzung betonte, geht es im Kern um den Transarktischen Transportkorridor: den wohl wichtigsten Konnektivitätskorridor des 21. Jahrhunderts.

Daher ist es kein Wunder, dass sich die Diskussionen in Wladiwostok um die Schlüsselrolle der Kernenergie und der nuklearbetriebenen Eisbrecher bei der Gewährleistung einer stabilen Schifffahrt entlang der NSR-Route drehten, neben Umweltbelangen und den Schwierigkeiten, die mit der Sicherung umfangreicher Investitionen in die Energieerzeugung, -verarbeitung und den Aufbau der Infrastruktur verbunden sind.

All dies ging einher mit einer zeitgemäßen Diskussion über die Partnerschaft zwischen Russland und der Region Eurasien – dem Kern der russischen geoökonomischen Politik – mit wichtigen Beiträgen von Alexey Overchuk, dem stellvertretenden Vorsitzenden der russischen Regierung, und dem freundlichen Suhail Khan, dem stellvertretenden Generalsekretär der SCO.

Ein absolut entscheidendes Ergebnis all dieser Diskussionen war die überraschende Neuausrichtung von Rosatom, das gleichzeitig seine Geschäfte mit China, Indien und Südkorea entlang der äußerst strategischen NSR ausweitet.

Das bedeutet im Wesentlichen, dass Russland alle Möglichkeiten auslotet, um umfassende Konvoisysteme für die Arktisschifffahrt an 365 Tagen im Jahr zu organisieren: erneut nichts weniger als eine neue wirtschaftliche und technologische Ordnung.

Verbinden Sie all dies nun mit einer lebhaften Diskussion darüber, wie der globale Süden und Osten die neue Wachstumswirtschaft anführen werden.

Der CEO der Sberbank, Herman Gref, gab beispielsweise bekannt, dass die größte russische Bank bei den Transaktionen weltweit die zweitgrößte Bank geworden sei und nur noch JP Morgan übertreffe.

Wen Wang von der Renmin-Universität bemerkte, dass China in den Bereichen Bildung und Technologie einen sehr starken Entamerikanisierungsprozess durchlaufe und „sein eigenes Wissenssystem“ vorantreibe.

Er sieht ein enormes Potenzial für die wirtschaftliche und finanzielle Zusammenarbeit zwischen Russland und China und betonte die dringende Notwendigkeit, die Finanzmärkte auf beiden Seiten zu öffnen.

So könnte Wladiwostok zum nächsten Hongkong werden. Mehrere Diskussionsteilnehmer des Forums betonten, dass Wladiwostok alles hat, um zu einem strategischen Zentrum für die Integration des Globalen Südens zu werden.

Die Arktis wird im Mittelpunkt möglicher Geschäftsabschlüsse zwischen Russen und Amerikanern stehen; seit März finden hierzu ernsthafte Gespräche statt, unter anderem beim jüngsten Treffen zwischen Putin und Trump.

Trotz der enormen logistischen Herausforderungen könnte ein wirtschaftlicher Durchbruch in der Arktis, in der Nähe von und innerhalb Alaskas, für die USA letztlich ein Ausweg aus der Wirtschaftskatastrophe sein. So könnte die Arktis – die de facto von Russland dominiert wird – letztlich zu einem bevorzugten Schauplatz für die Domestizierung des Chaos-Imperiums werden.

Schließlich hat Russland in der Arktis bereits eine umfangreiche, komplexe Infrastruktur aufgebaut – und diese in Echtzeit modernisiert. Riesige Häfen, Flüssigerdgasverarbeitung, ganze Städte voller Arbeiter und Techniker, der enorme Vorteil der nuklearen Eisbrecherflotte (neun davon sind im Einsatz, zwei weitere sind in Planung) – all diese Fortschritte sind russisches geistiges Eigentum, das im Umgang mit den USA ausgenutzt werden kann.

Letztendlich haben diese aufregenden Tage der letzten Woche die Zukunft gefestigt. Großmeister Lawrow lieferte erneut die prägnante Version und kommentierte den dreifachen Handschlag von Putin, Xi und Modi: „Ein Beweis dafür, dass drei Großmächte, die drei große Zivilisationen repräsentieren, die Gemeinsamkeiten ihrer Interessen in mehreren Bereichen anerkennen.“

Das ist viel mehr: Es entsteht eine neue Welt.

