Epstein-Überlebende geloben, Elite-Pädophile zu „benennen und an den Pranger zu stellen“, indem sie ihre eigene Kundenliste veröffentlichen (Video)

Unterdessen bemühen sich die Abgeordneten, der Geschichte zuvorzukommen. Eine parteiübergreifende Koalition treibt den sogenannten Epstein Files Transparency Act voran, doch viele sehen darin nur politisches Theater – eine Möglichkeit, die öffentliche Empörung zu beschwichtigen und gleichzeitig die Wahrheit hinauszuzögern.

Die Abgeordneten Ro Khanna und Thomas Massie räumten ein, dass nur etwa ein Prozent der bekannten Akten veröffentlicht wurden. Überlebende werfen dem System vor, die Mächtigen zu decken.

Sogar die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene versprach, sie würde Namen nennen, wenn sie Zugang zu den Akten und die Zustimmung der Überlebenden bekäme. Dies ist ein Zeichen dafür, dass sich in der üblichen Mauer des Schweigens Risse bilden.

Die Pressekonferenz selbst war ein zutiefst emotionaler Akt. Die Überlebenden Haley Robson und Marina Lacerda legten erschütternde Zeugenaussagen ab und erinnerten die Welt daran, dass es hier nicht nur um Namen auf einer Liste geht, sondern um reale Leben, die durch ein System zerstört wurden, das Täter schützte und die Schwachen bestrafte.

Robson sagte unverblümt: „Der Rest der Welt braucht Antworten“, während Lacerda, der zum ersten Mal öffentlich sprach, erklärte: „Wir sind jetzt wichtig.“ Ihre Entschlossenheit stand in krassem Gegensatz zu den bürokratischen Ausflüchten, die die Epstein-Saga seit Jahren prägen.

Die Symbolik ist unübersehbar. Überlebende holen die Macht von Institutionen zurück, die sie im Stich gelassen haben. Die Regierung besteht darauf, dass es keine Liste gibt; die Überlebenden behaupten das Gegenteil.

Der Schritt der Überlebenden ist eine direkte Herausforderung an das Establishment: Wenn die Wahrheit nicht von oben kommt, wird sie von unten kommen.

Stellvertretender Justizminister sagt, die Regierung werde „jeden Republikaner schwärzen“, während alle „Demokraten“ auf der Epstein-Kundenliste bleiben

Die O’Keefe Media Group veröffentlichte am Donnerstag ein Undercover-Video eines Beamten des Justizministeriums, der zugibt, dass die Regierung jeden einzelnen Republikaner streichen werde, während alle liberalen Demokraten auf der Epstein-Kundenliste stehen bleiben.

„Sie [das Justizministerium] streichen jeden Republikaner und Konservativen aus diesen Akten, lassen alle Liberalen und Demokraten darin und lassen eine sehr verzerrte Version herauskommen … ohne wirklich etwas von ihrem Fehlverhalten zu sehen“, gab Joseph Schnitt zu, stellvertretender Leiter des Office of Enforcement Operations des Justizministeriums.

„Es gibt Tausende und Abertausende von Seiten-offenen Dateien“, sagte Schnitt. „Wenn sie auf irgendeine Weise veröffentlicht werden, werden sie stark redigiert sein.“

Der Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlichte am Dienstag mehr als 33.000 Seiten mit Epstein-bezogenen Dokumenten.

Ende letzten Monats übergab das Justizministerium dem Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses Tausende von Dokumenten im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein.

Der Vorsitzende des Aufsichtsgremiums des Repräsentantenhauses, James Comer, hatte zuvor bis zum 19. August „alle Dokumente und Mitteilungen, die sich auf Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell beziehen oder auf sie Bezug nehmen“, vorgeladen.

Die veröffentlichten Dokumente brachten nichts wirklich Neues ans Licht.

Der Beamte des Justizministeriums teilte einem OMG-Journalisten mit, dass die Regierung die Namen der Republikaner schwärzen und die Namen der Demokraten auf der Epstein-Kundenliste veröffentlichen werde.

Laut der O’Keefe Media Group :

Er enthüllte außerdem neue Informationen über Epsteins Mitverschwörerin Ghislaine Maxwell. „Sie wurde in ein Gefängnis mit Mindestsicherheit verlegt“, sagte Schnitt, trotz ihrer Verurteilung als Sexualstraftäterin.

„Das verstößt gegen die BOP-Richtlinien, da sie eine verurteilte Sexualstraftäterin ist. Und sie sollten keine Gefängnisse mit Mindestsicherheit einrichten, was ein interessantes Detail ist, da sie Sozialleistungen erhält, was bedeutet, dass sie etwas bekommen, damit sie den Mund hält.“

Schnitt enthüllte auch interne Konflikte innerhalb der Bundespolizei über die Veröffentlichung der besagten Akten. „Der FBI-Chef [Kash Patel] will unbedingt …

Der Stellvertreter [Dan Bongino] beim FBI hat für Ärger gesorgt, weil er sagt: ‚Nein, diese [Epstein-Akten] müssen veröffentlicht werden.‘ Er fügte hinzu: „Das FBI will sie raushaben. Die beiden Top-Leute werden das tun. Aber sie arbeiten für Bondi, also … Bondi will, was Trump will. Intern gibt es große Konflikte.“

Trotz öffentlicher Beteuerungen, die Regierung sei transparent, räumte Schnitt ein, dass nichts Wesentliches ans Licht gekommen sei: „Was sie veröffentlicht haben, ist ohnehin schon öffentlich bekannt, also haben sie nichts Neues veröffentlicht. Und das, obwohl sie selbst behauptet hatten, alles zu veröffentlichen.“

OMG hat sich bezüglich Schnitts Aussagen an das Justizministerium, das FBI und Joseph Schnitt gewandt.

BREAKING: DOJ Deputy Chief Admits Government Will “Redact Every Republican” While “Leav[ing] All the Liberal, Democratic People” on the Epstein Client List; Says Ghislaine Maxwell Was Moved to a Lower-Security Prison As “A Benefit… to Keep Her Mouth Shut” “She [Maxwell] got… pic.twitter.com/QzSEdxnBqR — James O’Keefe (@JamesOKeefeIII) September 4, 2025

Video: Trump weicht Fragen zu Epstein-Akten aus

Trump wiederholte seine Behauptung, die Kontroverse um die Epstein-Akte sei eine „Falschmeldung der Demokraten“, um die Leistungen seiner Regierung zu schmälern.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 05.09.2025