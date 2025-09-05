Überlebende der von Jeffrey Epstein verübten Sexsklaverei an Minderjährigen machten diese Woche auf dem Capitol Hill deutlich, dass sie nicht mehr darauf warten wollen, dass die Regierung die Wahrheit sagt.
Lisa Phillips, eine der Frauen, die sich gemeldet hatten, ließ im Gespräch mit Reportern eine Bombe platzen: Überlebende bereiten sich nun darauf vor, ihre eigene Liste mit Namen zusammenzustellen und zu veröffentlichen, die mit Epsteins Darknet in Verbindung stehen.
„Wir kennen die Namen“, sagte sie und fügte hinzu, dass diese Liste der Elite-Pädophilen, die Epsteins minderjährige Sexsklavinnen ausgebeutet haben, von Überlebenden und für Überlebende erstellt wird – ohne Beteiligung externer Kräfte.
Ihre Worte trafen Washington wie ein Donnerschlag, wo Beamte trotz jahrelanger Spekulationen, durchgesickerter Dokumente und unbeantworteter Fragen seit langem behaupten, es gebe keine „Kundenliste“.
Diese Ankündigung erfolgte nach Monaten wachsender Frustration über die Blockadehaltung des Justizministeriums. Nur ein winziger Bruchteil der Epstein-bezogenen Akten wurde jemals veröffentlicht, und das Wenige, was ans Licht kam, bestätigte bereits Verbindungen zu mächtigen Eliten aus Politik, Finanzwelt und Unterhaltung.
Die wiederholte Behauptung des Establishments, es gebe keine Liste, klingt hohl, insbesondere jetzt, da die Überlebenden selbst offen erklären, sie wüssten, wer beteiligt war. Sollte die Regierung die Öffentlichkeit nicht informieren, drohen die Überlebenden, es selbst zu tun. (König Charles auf der Insel Epstein entlarvt – McAfees Totmannschalter lässt die Weltkrone detonieren)
Unterdessen bemühen sich die Abgeordneten, der Geschichte zuvorzukommen. Eine parteiübergreifende Koalition treibt den sogenannten Epstein Files Transparency Act voran, doch viele sehen darin nur politisches Theater – eine Möglichkeit, die öffentliche Empörung zu beschwichtigen und gleichzeitig die Wahrheit hinauszuzögern.
Die Abgeordneten Ro Khanna und Thomas Massie räumten ein, dass nur etwa ein Prozent der bekannten Akten veröffentlicht wurden. Überlebende werfen dem System vor, die Mächtigen zu decken.
Sogar die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene versprach, sie würde Namen nennen, wenn sie Zugang zu den Akten und die Zustimmung der Überlebenden bekäme. Dies ist ein Zeichen dafür, dass sich in der üblichen Mauer des Schweigens Risse bilden.
Die Pressekonferenz selbst war ein zutiefst emotionaler Akt. Die Überlebenden Haley Robson und Marina Lacerda legten erschütternde Zeugenaussagen ab und erinnerten die Welt daran, dass es hier nicht nur um Namen auf einer Liste geht, sondern um reale Leben, die durch ein System zerstört wurden, das Täter schützte und die Schwachen bestrafte.
Robson sagte unverblümt: „Der Rest der Welt braucht Antworten“, während Lacerda, der zum ersten Mal öffentlich sprach, erklärte: „Wir sind jetzt wichtig.“ Ihre Entschlossenheit stand in krassem Gegensatz zu den bürokratischen Ausflüchten, die die Epstein-Saga seit Jahren prägen.
Die Symbolik ist unübersehbar. Überlebende holen die Macht von Institutionen zurück, die sie im Stich gelassen haben. Die Regierung besteht darauf, dass es keine Liste gibt; die Überlebenden behaupten das Gegenteil.
Der Schritt der Überlebenden ist eine direkte Herausforderung an das Establishment: Wenn die Wahrheit nicht von oben kommt, wird sie von unten kommen.
Stellvertretender Justizminister sagt, die Regierung werde „jeden Republikaner schwärzen“, während alle „Demokraten“ auf der Epstein-Kundenliste bleiben
Die O’Keefe Media Group veröffentlichte am Donnerstag ein Undercover-Video eines Beamten des Justizministeriums, der zugibt, dass die Regierung jeden einzelnen Republikaner streichen werde, während alle liberalen Demokraten auf der Epstein-Kundenliste stehen bleiben.
„Sie [das Justizministerium] streichen jeden Republikaner und Konservativen aus diesen Akten, lassen alle Liberalen und Demokraten darin und lassen eine sehr verzerrte Version herauskommen … ohne wirklich etwas von ihrem Fehlverhalten zu sehen“, gab Joseph Schnitt zu, stellvertretender Leiter des Office of Enforcement Operations des Justizministeriums.
„Es gibt Tausende und Abertausende von Seiten-offenen Dateien“, sagte Schnitt. „Wenn sie auf irgendeine Weise veröffentlicht werden, werden sie stark redigiert sein.“
Der Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlichte am Dienstag mehr als 33.000 Seiten mit Epstein-bezogenen Dokumenten.
Ende letzten Monats übergab das Justizministerium dem Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses Tausende von Dokumenten im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein.
Der Vorsitzende des Aufsichtsgremiums des Repräsentantenhauses, James Comer, hatte zuvor bis zum 19. August „alle Dokumente und Mitteilungen, die sich auf Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell beziehen oder auf sie Bezug nehmen“, vorgeladen.
Die veröffentlichten Dokumente brachten nichts wirklich Neues ans Licht.
Der Beamte des Justizministeriums teilte einem OMG-Journalisten mit, dass die Regierung die Namen der Republikaner schwärzen und die Namen der Demokraten auf der Epstein-Kundenliste veröffentlichen werde.
Laut der O’Keefe Media Group :
Er enthüllte außerdem neue Informationen über Epsteins Mitverschwörerin Ghislaine Maxwell. „Sie wurde in ein Gefängnis mit Mindestsicherheit verlegt“, sagte Schnitt, trotz ihrer Verurteilung als Sexualstraftäterin.
„Das verstößt gegen die BOP-Richtlinien, da sie eine verurteilte Sexualstraftäterin ist. Und sie sollten keine Gefängnisse mit Mindestsicherheit einrichten, was ein interessantes Detail ist, da sie Sozialleistungen erhält, was bedeutet, dass sie etwas bekommen, damit sie den Mund hält.“
Schnitt enthüllte auch interne Konflikte innerhalb der Bundespolizei über die Veröffentlichung der besagten Akten. „Der FBI-Chef [Kash Patel] will unbedingt …
Der Stellvertreter [Dan Bongino] beim FBI hat für Ärger gesorgt, weil er sagt: ‚Nein, diese [Epstein-Akten] müssen veröffentlicht werden.‘ Er fügte hinzu: „Das FBI will sie raushaben. Die beiden Top-Leute werden das tun. Aber sie arbeiten für Bondi, also … Bondi will, was Trump will. Intern gibt es große Konflikte.“
Trotz öffentlicher Beteuerungen, die Regierung sei transparent, räumte Schnitt ein, dass nichts Wesentliches ans Licht gekommen sei: „Was sie veröffentlicht haben, ist ohnehin schon öffentlich bekannt, also haben sie nichts Neues veröffentlicht. Und das, obwohl sie selbst behauptet hatten, alles zu veröffentlichen.“
OMG hat sich bezüglich Schnitts Aussagen an das Justizministerium, das FBI und Joseph Schnitt gewandt.
Video: Trump weicht Fragen zu Epstein-Akten aus
Trump wiederholte seine Behauptung, die Kontroverse um die Epstein-Akte sei eine „Falschmeldung der Demokraten“, um die Leistungen seiner Regierung zu schmälern.
«Wir bitten nicht um Mitleid», sagte Lisa Phillips am 3. September in Washington, wo sich die Opfer von Jeffrey Epstein organisiert hatten. «Wir sind hier, um Verantwortlichkeit einzufordern. Und ich fordere Gerechtigkeit. Das Repräsentantenhaus muss sich entscheiden: Werden sie weiter Täter schützen oder werden sie endlich die Überlebenden schützen.»
Sie habe Epstein 2000 auf dessen Insel kennengelernt und Einblick in eine «sehr dunkle und verstörende Welt» bekommen: «Epsteins Einfluss ging bis in die höchsten Kreise von Mode, Kunst und Unterhaltung.» Der Multimillionär habe «hunderte minderjähriger Mädchen» missbraucht.
Der Verstorbene «war nicht nur ein Serientäter. Er war ein internationaler Menschenhändler», betont sein Opfer. «Und viele um ihn herum wussten es. Viele haben sich beteiligt. Und viele haben profitiert. Und dennoch wurde er geschützt.»
«Epstein hat sich mit den mächtigsten Führern unseres Landes und weltweit umgeben. Er hat nicht nur mich missbraucht, sondern unzählige andere. Und es scheint, als habe jeder weggeguckt. Die Wahrheit ist: Epstein hatte einen Freifahrtschein. Er hat mit seinen mächtigen Freunden angegeben – inklusive unseres Präsidenten Donald Trump», klagt Davies.
Die Frauen betonen unisono ihr Unverständnis für die Geheimniskrämerei, die das Weisse Haus in dem Fall veranstaltet. «Es gibt Regierungsakten, in denen die Wahrheit über Epstein steht – wen er kannte, wer ihm was geschuldet hat, wer ihn geschützt hat und warum er ohne Konsequenzen so lange weitermachen konnte», sagt Davies.
«Am meisten hat Epstein damit angegeben, dass er mit Donald Trump sehr eng befreundet ist. Er hatte sogar ein Bild von ihm auf seinem Schreibtisch.»
