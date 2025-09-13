Es wird immer dubioser Leute: Charlie Kirk Attentat und warum der US-Senat die Epstein Geheimnisse stillschweigend begrub

Teile die Wahrheit!

Während Amerika von der tragischen Erschießung von Charlie Kirk wie gebannt war, wählte der US-Senat genau diesen Moment, um eine der brisantesten Geschichten der jüngeren Geschichte zu unterdrücken – eine Abstimmung, die die Freigabe der versiegelten Bundesakten zu Jeffrey Epstein verhinderte.

Während die Aufmerksamkeit der Nation auf die schockierenden Nachrichten gerichtet war, stimmte der US-Senat mit 51 zu 49 Stimmen dafür, die Veröffentlichung der Akten zu blockieren.

Damit wurde stillschweigend sichergestellt, dass die Dokumente, die vermutlich Finanzunterlagen, Flugprotokolle, Korrespondenz und eidesstattliche Aussagen enthalten, die Epsteins mächtiges Netzwerk enthüllen, vor der Öffentlichkeit verborgen blieben.

Die Entscheidung, diese Akten unter Verschluss zu halten, war nicht nur ein Verfahrensmanöver. Es war ein gezielter Akt der Unterdrückung. Überlebende und unabhängige Ermittler fordern seit Jahren Transparenz, doch der Machtapparat hält den Deckel immer fester.

Und der Zeitpunkt hätte nicht günstiger sein können. Während die Aufmerksamkeit der Nation durch die Kirk-Tragödie in eine Richtung gelenkt wurde, wählte der Senat genau diesen Moment, um eine Geschichte zu begraben, die Jahrzehnte der Korruption und Erpressung aufdecken könnte.

Dies ist ein Muster, das so alt ist wie die Politik selbst: Wenn Informationen ans Licht kommen, die für das Establishment zu gefährlich sind, rückt plötzlich eine bequeme Ablenkung in den Mittelpunkt. (Internet-Detektive decken Beweise auf, dass Charlie Kirk vom Mossad ermordet wurde – Privatjet startete kurz nach Attentat mit illegal ausgeschaltetem Radar (Videos))

Der Fall Epstein wurde von den Machthabern stets als unantastbar behandelt. Sein Tod in Haft, unter Umständen, die selbst ehemalige Gefängnisbeamte als „unvereinbar“ einräumen, war die erste Vertuschung.

Das zweite Szenario geschieht jetzt vor aller Augen, denn gewählte Amtsträger sorgen dafür, dass die Öffentlichkeit nie erfährt, für wen Epstein wirklich gearbeitet hat.

Das knappe Ergebnis der Abstimmung zeigt, wie nahe die Wahrheit daran war, ans Licht zu kommen. Doch die Wahrheit ist gefährlich für die Menschen, deren Namen in diesen Akten verborgen liegen.

Statt Verantwortung zu übernehmen, wurde den Amerikanern Schweigen entgegengebracht. Und wie bei jeder sorgfältig getimten Ablenkungsmaßnahme zuvor setzt das Establishment darauf, dass die Empörung nachlässt, um die Verbreitung der Geschichte zu verhindern.

Die Frage bleibt: Wie viele weitere Tragödien, Krisen oder inszenierte Spektakel werden noch inszeniert, um sicherzustellen, dass das Epstein-Netzwerk für immer verborgen bleibt?

Starmer steht wegen neuer Mandelson-Epstein-Verbindungen unter Druck

Der britische Premierminister Sir Keir Starmer sieht sich zunehmendem Druck ausgesetzt, den US-Botschafter Lord Mandelson zu entlassen , nachdem neue Enthüllungen über seine Verbindungen zum verstorbenen, verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein ans Licht gekommen sind.

Mandelsons Zukunft als US-Botschafter scheint nun am seidenen Faden zu hängen, nachdem neue E-Mails aufgetaucht sind, die seine engen Verbindungen zu Jeffrey Epstein enthüllen.

Abgeordnete sowohl der Konservativen als auch der Labour-Partei forderten Mandelsons Entlassung, doch der Premierminister stand dem Diplomaten bislang zur Seite.

UPDATE: Das Außenministerium hat gerade bestätigt, dass Peter Mandelson von Premierminister Keir Starmer entlassen wurde.

Anfang des Jahres sagte Mandelson, er „bedauere, Epstein jemals getroffen zu haben“.

MSN berichtet: Sir Keir Starmer sagte, er habe immer noch „Vertrauen“ in Lord Mandelson, als der Premierminister im Unterhaus zu einer Geburtstagsnotiz aus dem Jahr 2003 befragt wurde, in der der Labour-Grande Epstein als seinen „besten Kumpel“ bezeichnete.

Doch schon bald wurde er aufgefordert, den Kollegen zu entlassen, nachdem Berichte aufgetaucht waren, er habe Epstein unterstützt, als gegen den Bankier wegen Sexualdelikten ermittelt wurde.

Am Donnerstagmorgen gab Innenminister Mike Tapp zu, dass Lord Mandelsons Botschaften an Epstein „beunruhigend“ seien.

Der Botschafter soll dem Kinderschänder kurz vor seiner Verurteilung zu 18 Monaten Gefängnis gesagt haben , er solle „für eine vorzeitige Entlassung kämpfen“, und einen Tag vor Antritt seiner Haftstrafe im Jahr 2008 sagte er: „Ich halte große Stücke auf Sie.“

Auf die Frage nach seiner Reaktion sagte Herr Tapp gegenüber BBC Breakfast, die E-Mails hätten ihn „erschaudern lassen“.

Er fügte hinzu: „Ehrlich gesagt finde ich diese Art von E-Mails beunruhigend … wir müssen uns nur ansehen, was Peter Mandelson zu seinem Bedauern gesagt hat und was er damals wusste.“

Berichte in The Sun und Bloomberg enthüllten E-Mails, in denen Lord Mandelson Epstein mitteilte, er werde „Sie genau verfolgen und für Sie da sein, wann immer Sie ihn brauchen“, und ihn drängte, im Umgang mit Staatsanwälten „die Kunst des Krieges zu beherzigen“.

Sie führten dazu, dass sowohl konservative als auch Labour- Politiker die Entlassung des Botschafters forderten .

Tory-Chefin Kemi Badenoch bezeichnete die Enthüllungen als „widerwärtig“ und sagte, Lord Mandelsons Position sei „unhaltbar“.

Auf die Frage, warum Sir Keir ihn im Unterhaus weiterhin verteidigt habe, sagte Frau Badenoch: „Dies ist ein schwacher Premierminister, der eine Regierung führt, die in Skandale verstrickt ist. Die Öffentlichkeit hat Besseres verdient.“

„Peter Mandelson muss jetzt gefeuert werden.“

Ihr schlossen sich die Labour-Hinterbänkler Richard Burgon und Nadia Whittome an, die ebenfalls die „sofortige“ Entlassung von Lord Mandelson forderten.

Beide sagten, der Peer hätte nie für diese Rolle ernannt werden dürfen, während Frau Whittome hinzufügte: „Entweder wir stehen auf der Seite der Opfer oder wir tun es nicht.“

Die Konservativen versuchten außerdem, den Druck auf den Premierminister zu erhöhen, indem sie eine Reihe von parlamentarischen Anfragen einreichten, in denen sie um Informationen darüber baten, was Lord Mandelson während des Überprüfungsprozesses für seine diplomatische Rolle über seine Verbindung zu Epstein gesagt hatte.

Unterdessen forderte Schattenministerin Alicia Kearns die Vorsitzende des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten und Kandidatin für den stellvertretenden Parteivorsitz, Dame Emily Thornberry, auf, Lord Mandelson vorzuladen, damit er vor ihrem Ausschuss aussagen kann.

Lord Mandelson selbst entschuldigte sich für seine Verbindungen zu Epstein und sagte in der Sendung „Harry Cole Saves The West“ der Sun, er bedauere es „wirklich sehr, sehr zutiefst“, seine Verbindung zu dem Finanzier „viel länger aufrechterhalten zu haben, als ich es hätte tun sollen“.

Auf die Frage, ob er nach der Anklage wegen Straftaten weiterhin eine geschäftliche oder persönliche Beziehung zu Epstein gehabt habe, bestritt Lord Mandelson nicht, dass er eine Art Beziehung zu ihm aufrecht erhalten habe. Er antwortete: „Es war keine Geschäftsbeziehung.“

Er sagte, er habe „niemals ein Fehlverhalten gesehen“ oder „Beweise für kriminelle Aktivitäten“ gesehen und fügte hinzu, er glaube nicht, dass sein Name „in den Epstein-Akten“ genannt werde.

Lord Mandelson bezeichnete die Worte, die er in seiner Geburtstagsgrußbotschaft verwendete, als „sehr peinlich anzusehen und zu lesen“.

Die US-Anwältin Gloria Allred, die mehr als 20 Hinterbliebene von Epstein vertritt, sagte, Lord Mandelson solle sich freiwillig den Ermittlern zur Befragung stellen.

ES WIRD IMMER DUBIOSER LEUTE

Harrison H. Smith (Infowars) postete am 13. August 2025: „Ich nenne keine Namen, aber ich wurde von jemandem in Charlie Kirks Nähe informiert, dass Charlie denkt, Israel würde ihn töten, wenn er sich gegen sie wendet.“ Als direkt gefragt, ob das wahr sei, antwortete er: „Yes.“

Das passt zu Berichten, dass Kirk privat Bedenken äußerte. Quellen nahe ihm (z. B. aus Turning Point USA) bestätigen, dass er nach seinen jüngsten Aussagen „Zielscheibe“-Gefühle hatte. Smith hat das in seiner Sendung wiederholt und nicht zurückgenommen.

Warum verdächtig?

Der Post kam genau, als Kirk begann, sich von seiner pro-israelischen Linie zu entfernen. Nur Tage später kritisierte er öffentlich Netanyahus Gaza-Handhabung und lud Kritiker wie den Komiker Dave Smith (der Israel „Genozid“ vorwirft) zu Events ein.

2. Kirks Kritik an Epstein, Mossad und Iran

Epstein und Mossad: Kirk forderte im Juli 2025 die Freigabe der Epstein-Akten und spekulierte in seinem Podcast: „Die Beweise deuten darauf hin, dass Epstein eine Schöpfung von Mossad, israelischer oder amerikanischer Geheimdiensten war – oder ein Söldner, den Länder einsetzen.“

Er verband Epstein mit Robert Maxwell (Ghislaine Epsteins Vater, angeblicher Mossad-Agent) und Les Wexner (pro-israelischer Philanthrop).

Das war ein Bruch: Früher hatte er Epstein als „Trump-Freund“ abgetan, jetzt lobbyierte er bei Trump für Transparenz – bis Trump ihn anrief und er zurückruderte: „Ich bin vorerst fertig mit Epstein.“

Iran-Angriff: Im Juni 2025 bombte die Trump-Regierung iranische Nuklearanlagen. Kirk unterstützte das öffentlich („Erfolgreicher Schlag gegen Irans Bedrohung“), warnte aber privat vor einem neuen Nahost-Krieg.

Er kritisierte die Eskalation und sagte in einem Podcast: „Wir müssen keine endlosen Kriege für Israel führen.“ Das widersprach Teilen der pro-israelischen Rechten und zog Kritik von AIPAC-nahen Kreisen an.

Weitere Kritik: Kirk thematisierte „Terror gegen Christen in Gaza“ und lud Anti-Zionisten zu Turning Point USA-Events ein. Zwei Wochen vor seinem Tod lehnte er eine Einladung Netanyahus nach Israel ab.

Zionistischen Medien warf er vor, ihn zu attackieren, weil er „nicht loyal genug“ sei

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 13.09.2025