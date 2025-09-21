Frau Macron will „fotografische und wissenschaftliche Beweise“ vorlegen, dass sie keine Transgender-Frau ist

Teile die Wahrheit!

Die französische First Lady Brigitte plant, „fotografische und wissenschaftliche Beweise“ vorzulegen, um zu beweisen, dass sie keine Transgender-Frau ist, nachdem sie im Juli Candace Owens wegen Verleumdung verklagt hatte.

Candace bleibt bei ihren Behauptungen, dass Brigitte Marcon bei der Geburt als Mann mit dem Namen Jean-Michel Trogneux eingestuft wurde und dass sie den Teenager Emmanuel Macron „gepflegt“ habe, bevor sie im Alter von 30 Jahren zur Frau wurde.

Der Anwalt der Macrons, Tom Clare, sagte im BBC-Podcast „Fame Under Fire“, Macron habe die Vorwürfe als „unglaublich verstörend“ empfunden und die anhaltenden Gerüchte, seine Frau sei als Mann geboren, würden den französischen Präsidenten „ablenken“ .

„Ich möchte nicht behaupten, dass ihn das aus der Bahn geworfen hat. Aber wie bei jedem, der Karriere und Familie unter einen Hut bringen muss, ist es eine Belastung, wenn die Familie angegriffen wird“, sagte Clare und fügte hinzu: „Und auch er ist als Präsident eines Landes nicht davor gefeit.“

Er sagte, dass die „Expertenaussagen, die veröffentlicht werden, wissenschaftlicher Natur sein werden“. Herr Clare gab den „genauen Inhalt“ der Aussagen nicht preis, sagte jedoch, das Paar sei „bereit, umfassend und sowohl allgemein als auch konkret nachzuweisen“, dass die Transgender-Vorwürfe falsch seien. (Die rachsüchtigen Macrons beauftragten Detektive, Informationen über die Journalistin zu sammeln, die behauptete, die First Lady Frankreichs sei als Mann geboren worden)

Über die Macrons sagte Clare: „Diese Leute sind offensichtlich wichtig auf der Weltbühne, aber sie sind auch Menschen, und es ist beleidigend und verletzend für sie, wenn man ihnen tatsächlich kriminelle Handlungen vorwirft und sie beschuldigt, sich verschworen zu haben, die Welt über ihre Identität zu belügen.“

„Es ist unglaublich ärgerlich, wenn man bedenkt, dass man sich derartigen Beweisen unterwerfen muss“, sagte er.

Die 72-jährige Brigitte Macron, Mutter dreier Kinder, lernte ihren 24 Jahre jüngeren Mann während ihrer Zeit als Lehrerin an einem Gymnasium im nordfranzösischen Amiens kennen, wo der damalige zukünftige Präsident ihr minderjähriger Schüler war.

Auf die Frage, ob die Macrons Bilder von Brigitte, die schwanger ist und ihre Kinder großzieht, zur Verfügung stellen würden, sagte Herr Clare, dass es diese Bilder gebe und dass diese vor Gericht vorgelegt würden, wo es Regeln und Standards gebe.

Die 36-jährige Frau Owens, die auf Instagram über sechs Millionen Follower hat, hat wiederholt behauptet, die First Lady von Frankreich sei eine Transgender-Frau und „als Mann geboren“. Im März 2024 kündigte sie an, ihren „gesamten beruflichen Ruf“ auf diese Behauptung zu setzen.

Die Anschuldigung stammte aus den unabhängigen französischen Medien bereits vor Jahren, und zwar durch ein YouTube-Video der französischen Ermittlerinnen Amandine Roy und Natacha Rey aus dem Jahr 2021.

Die Macrons gewannen 2024 zunächst einen Verleumdungsprozess in Frankreich gegen Roy und Rey, doch dieses Urteil wurde 2025 in der Berufung aufgehoben.

Vor einigen Tagen (18.) tauchten Berichte auf, denen zufolge der französische Präsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte einem Gericht in Delaware „fotografische und wissenschaftliche Beweise vorlegen“ werden, um zu beweisen, dass es sich bei der französischen First Lady tatsächlich um eine Frau handelt.

Der Telegraph berichtete:

Die Macrons werden die Beweise in einer Verleumdungsklage vorlegen, die sie gegen Candace Owens angestrengt haben. Die rechtsgerichtete Influencerin der ‚Maga‘-Bewegung hat wiederholt behauptet, Brigitte Macron sei eine Transgender-Frau.

Ihr Anwalt Tom Clare sagte, Brigitte Macron habe Owens‘ Anschuldigungen als „unglaublich verstörend“ empfunden und diese Behauptungen seien eine „Ablenkung“ von der Karriere des französischen Präsidenten.

Herr Clare sagte im BBC-Podcast „Fame Under Fire“: „Wir sind bereit, umfassend und im Einzelnen nachzuweisen, dass ihre Aussagen über Brigitte Macron falsch sind. […] Es ist unglaublich ärgerlich, dass man sich selbst aussetzen und solche Beweise vorlegen muss.“

„Es ist ein Prozess, dem sie sich öffentlich unterziehen muss. Aber sie ist dazu bereit. Sie ist fest entschlossen, alles zu tun, um die Dinge richtigzustellen.“

Clare sagte, das einflussreiche Paar werde dem Gericht Bilder von Brigitte im schwangeren Zustand und bei der Erziehung ihrer Kinder zur Verfügung stellen.

Owens behauptet, dass Brigitte als Junge mit dem Namen Jean-Michel Trogneux geboren wurde und Emmanuel als Teenager „aufgezogen“ habe, bevor sie den „Übergang“ zu einem Leben als Frau vollzog.

Clare sagte auch, dass die Macrons aussagen würden.

Herr Macron sagte: „Es geht darum, meine Ehre zu verteidigen. Denn das ist Unsinn. Es geht um jemanden, der genau wusste, dass er über falsche Informationen verfügte, und der dies mit dem Ziel tat, Schaden anzurichten, im Dienste einer Ideologie und mit etablierten Verbindungen zu rechtsextremen Führern.“

In der Zwischenzeit hat Candace Owens einen heftigen Angriff auf Brigitte Macron gestartet.

In einer Klageschrift argumentiert Owens, dass es sich bei der Klage um einen „politisch motivierten“ Versuch handele, die freie Meinungsäußerung zu unterdrücken, und dass die Macrons versuchten, sie für Kommentare zu bestrafen, die durch den Ersten Verfassungszusatz geschützt seien.

Daily Mail berichtete:

„‚Unter Verstoß gegen ein heiliges Gebot des US-Verfassungsrechts haben der Präsident und die First Lady von Frankreich … eine haltlose Verleumdungsklage gegen eine unabhängige amerikanische Journalistin eingereicht, die aus ihrem Keller in Nashville, Tennessee, eine tägliche Nachrichten- und Kultursendung sendet‘, schrieb Owens‘ Anwaltsteam in seiner Antwort.“

Owens‘ Anwälte argumentieren, dass es bei Macrons Klage „um die Optik“ gehe.

„‚Der französische Präsident und seine Frau haben es zynisch vermieden, ihre frankozentrische Klage in ihrem Heimatland einzureichen‘, heißt es in der Klageschrift. ‚Der Grund ist klar: Es handelt sich hier nicht um eine legitime Klage, sondern um eine durchsichtige Finte, die von der teuren PR-Firma der Kläger inszeniert wurde.‘“

Owens möchte die Klage mit der Begründung abweisen, dass die Zuständigkeit des Gerichts nicht gegeben sei, die Verjährungsfrist in Frankreich abgelaufen sei und dass die Zuständigkeit kaum oder gar nichts mit dem Streit zu tun habe.

„Owens‘ Team bezeichnete die Strategie als ‚Verleumdungstourismus schlechthin‘ und sagt, dass Delawares eigene Gesetze die Anwendung der viel kürzeren französischen Verjährungsfrist von drei Monaten für Verleumdung vorschreiben – was bedeutet, dass die Ansprüche bereits verjährt wären.

[…] Owens‘ Anwälte argumentieren außerdem, dass ein fortgesetzter Rechtsstreit in Delaware eine „überwältigende Härte“ für die Kommentatorin darstellen würde, da sie gezwungen wäre, beträchtliche Mittel aufzuwenden, um sich in einer Gerichtsbarkeit zu verteidigen, die „keine Verbindung zu den strittigen Ansprüchen, Parteien oder operativen Tatsachen“ habe.

„Es gibt in Delaware keine relevanten Zeugen oder Beweise, und auch das materielle Recht Delawares wäre auf eine Verleumdungsklage des französischen Präsidenten und der First Lady gegen einen unabhängigen Journalisten aus Tennessee nicht anwendbar“, heißt es in der Klageschrift.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/thegatewaypundit.com am 21.09.2025