Gesundheit: Kurkuma stoppt das Wachstum von Krebszellen

Kurkuma, ein Küchengewürz aus Indien und Südostasien, wird häufig von traditionellen Heilern verwendet, da es bei der Behandlung von Entzündungen, der Regulierung des Blutzuckers und der Bekämpfung von Infektionen helfen kann.

Doch die Vorteile von Kurkuma gehen über diese traditionellen Anwendungen hinaus. Aktuellen Forschungsergebnissen zufolge kann der Wirkstoff des Gewürzes, Curcumin, zur Krebsprävention eingesetzt werden .

Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Kurkuma eine krebshemmende Wirkung hat und dazu beitragen kann, die Anzahl und Größe von Tumoren zu reduzieren.

Einer Studie von Forschern der University of California San Diego School of Medicine , der Peking University und der Zhejiang University zufolge kann Kurkuma aggressive und tödliche Krebsarten bekämpfen und nicht-krebsartige Zellen unversehrt lassen.

Die Studie wurde in der Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht .

Für die Studie verwendeten die Forscher biochemische, Mauskrebs- und Zellmodelle, um zu überprüfen, ob Curcumin ein Enzym namens dualspezifische Tyrosin-regulierte Kinase 2 (DYRK2) effizient hemmen kann.

Das Forschungsteam verwendete modernste Röntgenkristallographie, um 3D-Bilder zu erhalten, die zeigen, dass Curcumin an DYRK2 binden kann. Dies ist wichtig, da die Hemmung von DYRK2 die Aktivität von Proteasomen oder Proteinkomplexen beeinträchtigt, die mit der Entstehung von Krebs in Verbindung gebracht werden .

Die Forscher berichteten, dass die Unterdrückung der Proteasomaktivität in Krebszellen die Proliferation stört, was zur Verkleinerung von Tumoren beiträgt und das Krebswachstum verlangsamt.

Curcumin zielt auf die Schwäche aggressiver, schwer behandelbarer Krebsarten ab

Bestimmte Krebsarten, wie das multiple Myelom und dreifach negativer Brustkrebs, werden als „proteasomabhängig“ eingestuft. Das bedeutet, dass diese Krebsarten von Proteasomkomplexen abhängig sind.

Die Beeinträchtigung der Proteasomenaktivität hemmt die Tumorentwicklung. Forscher vermuten, dass genau diese Abhängigkeit die Schwachstelle aggressiver und schwer behandelbarer Krebsarten sein könnte.

Zwar wurden bereits pharmazeutische Proteasomhemmer entwickelt und zugelassen, sie haben jedoch einen entscheidenden Nachteil: Diese Medikamente neigen dazu, nicht-krebsartige Zellen zu schädigen.

Um dieses Problem zu lösen, haben Forscher versucht, die Proteasomaktivität indirekt zu hemmen, indem sie Proteasomregulatoren identifizierten und manipulierten. Ihre Suche nach geeigneten Wirkstoffen führte sie zu Kurkuma und seinem Wirkstoff Curcumin.

Curcumin dezimiert DYRK2 und unterdrückt die Proteasomaktivität, ohne die umliegenden gesunden Zellen zu schädigen. Curcumin verstärkt die krebsbekämpfende Wirkung pharmazeutischer Proteasomhemmer, was darauf hindeutet, dass geringere Dosierungen und weniger Nebenwirkungen möglich sein könnten.

In Kombination mit Carfilzomib förderte Curcumin die Apoptose, also den Tod von Krebszellen, und verursachte nur minimale Schäden an gesunden Zellen. Carfilzomib ist ein von der FDA zugelassener Proteasom-Inhibitor zur Behandlung des multiplen Myeloms.

Neben der Beeinträchtigung des DYRK2-Enzyms und der Hemmung der Proteasomaktivität bietet Curcumin auch eine beeindruckende Vielfalt an Wegen, über die es Krebs bekämpfen kann :

Curcumin hilft, die Angiogenese zu hemmen, also das Wachstum und die Entwicklung neuer Blutgefäße, die zur Ernährung und Unterstützung von Tumoren beitragen.



Curcumin „schaltet“ Gene aus, die die Tumorentwicklung fördern, und hilft dem Immunsystem, bösartige Zellen zu erkennen und zu zerstören.



Curcumin trägt dazu bei, die Zell-DNA vor potenziell krebserregenden Mutationen durch Strahlung und Umweltgifte zu schützen.



Curcumin unterdrückt die Produktion von Matrix-Metalloproteinasen (MMPs), einer Gruppe von Enzymen, die die extrazelluläre Matrix angreifen und die Invasion von Krebszellen beschleunigen.



Curcumin trägt dazu bei, die Produktion von Adhäsionsmolekülen zu reduzieren, die an Zellwänden haften, was wiederum dazu beiträgt, die Ansiedlung von Krebszellen zu verhindern. Dies bedeutet auch, dass es die Fähigkeit von Krebszellen zur Metastasierung beeinträchtigt.



Auch viele Studien belegen die Wirksamkeit von Curcumin. Einer Studie zufolge konnte durch die Einnahme von Curcumin die Größe von Lungentumoren um 36 Prozent reduziert werden.

In einer anderen Studie berichteten Forscher, dass Curcumin mit einer 40-prozentigen Verringerung der Entwicklung von Dickdarmtumoren in Verbindung gebracht wurde.

In einer anderen Studie wurde festgestellt, dass Curcumin die Wachstumsrate des prostataspezifischen Androgens, einem Marker für das Fortschreiten eines Tumors, um 50 Prozent senkte.

Curcumin zur Krebsprävention

Obwohl die Ergebnisse der Studie vielversprechend waren, erklärten die Forscher, dass sie durch weitere Forschung herausfinden werden, wie Curcumin zur vollständigen Umkehrung von Krebs bei menschlichen Patienten eingesetzt werden kann.

Sourav Banerjee, Postdoktorand an der UCSD School of Medicine und Co-Autor der Studie, erklärte, dass Curcumin „chemische Nachteile“ habe. Wenn man Curcumin oral einnimmt, wird es vom Körper schnell abgebaut und ausgeschieden.

Banerjee fügte hinzu, dass Curcumin zunächst modifiziert werden müsse, um in den Blutkreislauf zu gelangen und lange genug im Körper zu bleiben, um Krebs zu bekämpfen. Aus diesem Grund warnen Experten, dass die Zugabe von Kurkuma zu Lebensmitteln möglicherweise nicht genügend bioverfügbares Curcumin liefert, um einen therapeutischen Nutzen zu erzielen.

Stattdessen empfehlen sie die Einnahme eines sehr hochwertigen, hochwirksamen Bio-Curcumin-Extrakts, der standardisiert mindestens 95 Prozent Curcuminoide enthält.

Die Studie zeigt, dass Curcumin nicht nur entzündungshemmend wirkt. Es könnte sogar der Schlüssel zu natürlichen Krebstherapien und zur Krebsprävention sein .

Quellen: PublicDomain/https:/naturalnews.com am 28.09.2025