Gesundheit: Seit über 100 Jahren geheim gehalten: Tee der amerikanischen Ureinwohner bekämpft Krebs

Ein einfacher, preiswerter Vier-Kräuter-Tee, der Krebs heilt? Vielleicht sogar AIDS? Dies ist seit der Einführung von Essiac-Tee in Kanada in den frühen 1920er Jahren ein wichtiges Anliegen.

Über 50 Jahre lang verwendete eine bescheidene Krankenschwester, Rene Caisse (ausgesprochen Reen Case), den Tee erfolgreich bei vielen Krebspatienten im Endstadium in ihrer Klinik im winzigen kanadischen Dorf Bracebridge nördlich von Toronto. Von amg-news.com

Zunächst akzeptierte sie für ihre Dienste alles, was sich jeder leicht leisten konnte, sogar Eier und Obst und Gemüse. Sie lehnte niemanden ab. Nach 1937 erhob sie keine Gebühren mehr!

Sie verdiente mit dem Tee kein Geld, obwohl sie viele Hundert erfolgreich behandelte. Ihre Belohnung waren Belästigungen durch das kanadische Gesundheitsministerium und Verrat durch ein privates Unternehmen, von dem sie gehofft hatte, dass es dazu beitragen würde, Essiac-Tee zu einem legalen Krebsheilmittel zu machen.

Obwohl der Name des Tees, Essiac, aus der umgekehrten Schreibung von Renes Nachnamen Caisse abgeleitet wurde, war sie nicht die ursprüngliche Formuliererin. Die Zutaten und das Rezept stammen ursprünglich von einem Medizinmann der Ojibway-Indianer im abgelegenen Norden Kanadas.

Essiacs Herkunft

Rene Caisse war 1922 Krankenschwester in einem kanadischen Krankenhaus, als sie auf eine ältere Patientin stieß, die 30 Jahre zuvor Brustkrebs überlebt hatte.

Zu dieser Zeit lebte die Frau mit ihrem Mann in einem abgelegenen Bergbaulager im Norden Kanadas. Sie wurde wegen Brustkrebs in ein Krankenhaus eingeliefert und ihr wurde gesagt, dass ihre Brüste entfernt werden müssten.

Sie entschied sich gegen eine Operation und ging zurück ins Bergbaulager. Im Lagerbereich war sie zuvor einem Medizinmann aus Ojibway begegnet, der behauptete, er könne ihren Krebs heilen.

Nach ihrer Rückkehr zeigte er ihr, welche Kräuter sie verwenden sollte, wie man sie pflückt und anbaut und wie man den Tee zubereitet. Sie befolgte seine Anweisungen und war innerhalb weniger Monate vollständig geheilt. Sie lebte weitere 30 Jahre bei guter Gesundheit.

Da Rene damals eine krebskranke Tante und einen Stiefvater hatte, interessierte sie sich für die Kräuter und die Zubereitung des Tees. (Bis 2050 wird sich die weltweite Krebsrate voraussichtlich fast verdoppeln – natürliche Wege zur Krebsvorbeugung)

Deshalb übermittelte diese ältere Frau die Zutaten und das Rezept des Ojbway-Medikaments an Krankenschwester Caisse, die wiederum ihre krebskranken Familienmitglieder behandelte. Bezüglich ihres Stiefvaters:

„Es hat einige Zeit gedauert, sagte Rene, aber schließlich wurde er geheilt.“

Von da an war sie so erfolgreich, dass ihr die Kleinstadt Bracebridge 1933 erlaubte, das nicht mehr existierende British Lion Hotel praktisch ohne Miete, nämlich einen Dollar pro Monat, als Klinik zu nutzen.

Sie setzte ihre Arbeit in der Klinik von 1934 bis 1942 fort. Hunderte Krebspatienten wurden erfolgreich behandelt, während sie wenig oder gar nichts verlangte. Sie baute die Kräuter an, kochte den Tee in der Küche und verabreichte ihn sowohl oral als auch per Injektion.

Natürlich war Rene Caisse in dieser Zeit und danach das Zentrum der Kontroversen und Schikanen seitens der kanadischen Behörden.

Sie hat erklärt, dass der einzige Grund, warum sie nicht inhaftiert wurde, die öffentliche Unterstützung durch den Stadtrat von Bracebridge, mehrere angesehene Ärzte und natürlich ihre vielen geheilten Patienten war.

Einer von ihnen wurde sowohl von Krebs als auch von Diabetes geheilt.

Die Diabetes-Heilung überraschte sogar Rene! Aufgrund dieser Unterstützung durfte Schwester Caisse ab 1937 unter strengen Auflagen Krebs behandeln

1) Behandlung nur unheilbar kranker Patienten, 2) einen niedergelassenen Arzt für die Prognose und Diagnose in Anspruch zu nehmen und 3) kein Honorar für ihre Dienste zu akzeptieren. Sie stimmte diesen Bedingungen zu und fuhr fort.

In Bezug auf ihre über 50-jährige Belästigung beklagte Rene:

„Ich habe nie davon geträumt, dass ich Widerstand und Verfolgung erleben würde, wenn ich versuche, der leidenden Menschheit zu helfen, ohne an persönlichen Gewinn zu denken.“

Essiac macht sich auf den Weg in die USA

Trotz so vieler Berichte erfolgreich behandelter Krebspatienten blieb die breite Öffentlichkeit über Essiac Tea im Dunkeln. Caisse bemühte sich 1977, ein Jahr vor ihrem Tod, den Essiac an die Öffentlichkeit zu bringen.

Sie schloss einen Deal mit einer Firma namens Resperin ab, die ihrer Meinung nach die Macht hatte, ihren Essiac-Tee zu legalisieren. Caisse wurde jedoch mitgeteilt, dass sie nach der Vereinbarung nicht mehr benötigt werde.

Resperin befand sich tatsächlich in der Tasche der kanadischen Regierung und der medizinischen Behörden. Das Projekt verflüchtigte sich, und die Formel schien in Vergessenheit zu geraten.

Dann kam ein erfolgreicher kalifornischer Chiropraktiker, der sich auf die Behandlung von Weltklassesportlern aller Art spezialisiert hatte: Dr. Gary Glum. Er hatte von den heilenden Eigenschaften von Essiac gehört und begann mit der Suche nach der Formel und dem Rezept.

Schließlich stieß er in Detroit auf jemanden, der anonym bleiben möchte und der mit Essiac von einem unheilbaren Gebärmutterhalskrebs geheilt wurde.

Sie hatte die Originalformel und Gary kaufte sie von ihr. Dann reiste Gary nach Kanada, um Mary McPhearson zu interviewen, eine enge persönliche Freundin und Assistentin von Schwester Caisse, bevor Rene 1978 verstarb.

Dort bestätigte Dr. Glum auch die Echtheit der Formel, die er gekauft hatte, und deckte genügend Informationen über Rene Caisse und ihre Arbeit auf, um mit dem Schreiben seines Buches „Calling of an Angel“ zu beginnen.

In diesem Buch erzählte Dr. Glum die Geschichte von Rene Caisse und erklärte, wie und wo man die Formel bekommt, die seitdem in der ganzen westlichen Welt verbreitet wurde.

Gary Glum musste das Buch selbst veröffentlichen, weil es eine große Bedrohung für die Krebsindustrie darstellte, und es bestand die Gefahr von Klagen wegen unrechtmäßiger Tötung gegen Verlage, da Essiac nicht von der FDA zugelassen war. Deshalb würde niemand das Risiko eingehen, es zu veröffentlichen.

Dieses Buch und sein zweites Buch, Full Disclosure , das die wahre vom Menschen verursachte Ursache von AIDS und die Entvölkerungsagenda aufdeckt, brachten Glum für einige Zeit in Gefahr.

Er wurde von US-Marshals schikaniert und durch falsche IRS-Behauptungen fast vollständig finanziell ruiniert, und ein Mitarbeiter des Marinegeheimdienstes bedrohte später sein Leben und das seiner Familie, wenn er seine beiden Bücher weiterhin veröffentlichte.

Nur noch wenige von Garys Büchern sind noch verfügbar, es gibt jedoch zusammengefasste PDF-Versionen, die kostenlos online verfügbar sind.

Hier ist, was Dr. Glum in einem Interview um 1990 über Essiac gegen AIDS zu sagen hatte:

„Ich habe auch mit dem AIDS-Projekt Los Angeles zusammengearbeitet … Sie hatten 179 Patienten zum Sterben nach Hause geschickt. Sie alle hatten Pneumocystis carinii und Histoplasmose. Ihr Gewicht war auf etwa 100 Pfund gesunken. Ihre T-4-Zellzahl betrug weniger als zehn.“

„Das Projekt hat mir fünf dieser Patienten gegeben. Ich habe ihnen AZT und DDI abgenommen und sie dreimal täglich auf Essiac gesetzt. Das sind die einzigen, die heute noch leben. Die anderen 174 sind tot. Aber auch diese Informationen werden nicht verbreitet, denn AIDS zeichnet sich als weiterer großer Geldbringer ab.“

Auch bei einigen Krebspatienten, die zu ihm kamen, hatte Dr. Glum Erfolg. Beispielsweise war er an der Behandlung eines kleinen Jungen beteiligt, der an einer bösartigen Form von Leukämie im Endstadium litt.

Der Junge erholte sich mit Essiac-Tee vollständig, starb jedoch später an Herzversagen. Die Schädigung seines Herzens, die das Versagen verursachte, wurde auf seine früheren Chemotherapie-Behandlungen zurückgeführt!

Bei der Recherche für sein Buch stieß Gary Glum auf Dr. Charles A. Brusch, der Leibarzt des verstorbenen Präsidenten John F. Kennedy. Dr. Brusch leitete auch eine Krebsklinik in Boston, MA. Dort arbeitete er von 1959 bis 1962 mit Rene Caise zusammen.

Dr. Brusch behandelte sowohl seinen eigenen Krebs als auch den unheilbaren Krebs von Ted Kennedys Sohn erfolgreich mit Essiac. Unglücklicherweise wurde ihm ein Knebelbefehl auferlegt und ihm wurde gesagt, er solle ruhig bleiben, sonst würde er für den Rest seines Lebens im Gefängnis landen.

Natürlich hat sich Dr. Charles Brusch dafür entschieden, öffentlich zu schweigen. Allerdings zitierte Dr. Glum in seinem Buch „ Calling of an Angel“ dieses Zitat von Dr. Brusch:

„Die Ergebnisse, die wir mit Tausenden von Patienten verschiedener Rassen, Geschlechter und Altersgruppen mit allen Krebsarten erzielt haben, beweisen definitiv, dass Essiac ein Heilmittel gegen Krebs ist.“ Alle Studien, die in vier Labors in den Vereinigten Staaten und einem weiteren in Kanada durchgeführt wurden, untermauern diese Behauptung.“

Unmittelbar nach dem Tod von Rene Caisse durchsuchten die Behörden ihre Wohnung und verbrannten die Unterlagen von Schwester Caisse.

Aber ihre Freundin Mary McPherson hatte einige gerettet, und eine Reihe autobiografischer Artikel von Schwester Caisse war öffentlich bekannt geworden. Die wenigen, die in die Inhaltsstoffe und das Protokoll der Behandlung eingeweiht waren, hielten sich zurück, um Belästigungen zu vermeiden.

Aber dank Dr. Glums investigativem Journalismus ist das Geheimnis gelüftet, wenn auch unter den wenigen Verstreuten und ohne die Vorbehalte, die diesen Verstreuten allgemein bekannt sein sollten. Zuerst die Zutaten, dann die Vorbehalte.

Essiac-Zutaten

Die vier in Essiac® enthaltenen Kräuter sind:

Klettenwurzel (Arctium lappa L.),

Rhabarber (Rheum officinale L.),

Sauerampfer (Rumex acetosa L.)

Rotulmen-Rinde (Ulmus rubra/fulva Muhl.)

Ein modifiziertes Essiac-Produkt (Flor-Essence®) enthält zusätzlich die folgenden Kräuter:

Brunnenkresse (Nasturtium officinale L.),

Benediktenkraut (Centaurea=Cnicus benedictus L.),

Rotklee (Trifolium pratense L.) und Seetang (Laminaria digitata).

Diese Zutatenmengen ergeben zusammen 8 Liter oder 2 Gallonen Tee. Wenn Sie jede Menge halbieren, erhalten Sie jeweils eine Gallone.

Einige Anweisungen besagen, alle Zutaten gut zu vermischen, bevor man sie ins Wasser gibt, die trockene Kräutermischung in einem Glasgefäß an einem dunklen, trockenen Ort aufzubewahren und jeweils eine Unze pro 32 Unzen Wasser (ein Liter) herauszunehmen.

Wie auch immer Sie es analysieren möchten: Die Kräuter werden ohne Deckel 10 Minuten lang hart gekocht, manche sagen 20 Minuten; Dann mit einem Deckel abdecken und über Nacht auf dem Herd ziehen lassen.

Morgens dampfend heiß (nicht kochend) erhitzen, absetzen lassen und in Glas- oder Keramikbehälter füllen. Verwenden Sie zum Kochen Töpfe aus Edelstahl oder Gusseisen und zum Aufbewahren Behälter aus Glas oder Keramik.

Bewahren Sie die Behälter oder den Behälter mit dem Tee verschlossen bis zum ersten Gebrauch an einem dunklen, kühlen Ort auf. Nach dem Öffnen muss es gekühlt werden.

Die Dosierung richtet sich nach der Erkrankung. Zur Verwendung als Immunstärkungsmittel oder bei sehr leichten Beschwerden: 2 Unzen einmal täglich. Erhöhen Sie die Häufigkeit bis zu dreimal täglich mit jeweils bis zu 3 Unzen, je nach Schwere der Erkrankung, bei der es sich in der Regel um Krebs handelt.

Der gekühlte Tee kann zum Verzehr in heißes Wasser gegeben oder erwärmt werden. Auch Krebspatienten, die sich anderen Behandlungen unterziehen, sogar mit allopathischen Medikamenten, haben den Tee verwendet.

Krebs oder AIDS sollten jedoch ganzheitlich behandelt werden, indem so weit wie möglich auf giftige Medikamente, giftige Lebensmittel, giftige Haushalts- und Kosmetikartikel sowie toxisches Denken verzichtet wird.

Der Krebspatient sollte sich außerdem fleischlos mit Bio-Lebensmitteln ernähren und möglichst viel Sonnenlicht sowie Vitamin-D- und C- Ergänzungen erhalten.

Die Verwendung von Essiac-Tee bei gleichzeitiger Ausübung alter Lebensgewohnheiten, die wahrscheinlich den Krebs oder eine andere Krankheit ausgelöst haben, ist nicht der beste Weg zur Heilung.

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 24.04.2024