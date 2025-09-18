Teile die Wahrheit!

Vitamin D wird durch Sonneneinstrahlung auf die Haut produziert und ist in einigen Nahrungsmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln enthalten. Es unterstützt die Knochengesundheit und die Immunfunktion und kann das Risiko von Melanomen und anderen Hautkrebsarten senken.

Eine Studie zeigte, dass eine regelmäßige Vitamin-D-Supplementierung mit einer deutlich geringeren Inzidenz von Melanomen und anderen Hautkrebsarten verbunden war.

Ein Mangel an Vitamin D kommt häufig vor und kann zu Knochenerkrankungen wie Rachitis und Osteomalazie führen und außerdem das Risiko von Infektionen, Muskelschwäche und Stimmungsstörungen erhöhen.

Ein niedriger Vitamin-D-Spiegel ist mit einer schlechteren Entwicklung des Melanoms verbunden, einschließlich dickerer Tumore und einer aggressiveren Erkrankung, insbesondere bei älteren Erwachsenen, Menschen mit dunklerer Haut oder geringer Sonneneinstrahlung.

Die Aufrechterhaltung des Vitamin-D-Spiegels durch sichere Sonneneinstrahlung, Vitamin-D-reiche Lebensmittel (fetter Fisch, Eigelb, angereicherte Produkte) und Nahrungsergänzungsmittel (vorzugsweise D3) ist besonders für Hochrisikogruppen von entscheidender Bedeutung.

Vitamin D, oft auch als „Sonnenvitamin“ bezeichnet, ist bekannt für seine Rolle bei der Knochengesundheit, dem Kalziumstoffwechsel und der Unterstützung des Immunsystems.

Es wird in der Haut als Reaktion auf die ultravioletten B-Strahlen (UVB) des Sonnenlichts produziert und gelangt auch über die Nahrung und Nahrungsergänzungsmittel in den Körper. (Zensur von Sonnenscheinvitaminen: Wie Gesundheitsbehörden die lebensrettende Wirkung von Vitamin D während COVID unterdrückten)

Neuere Studien richten den Blick nun auf die potenzielle Schutzwirkung von Vitamin D gegen Melanome und andere Hautkrebsarten , die über seine bekannteren Funktionen hinausgeht.

Eine kürzlich in Melanoma Research veröffentlichte Querschnittsstudie untersuchte fast 500 Erwachsene im Alter von 21 bis 79 Jahren, die einem Risiko für Hautkrebs ausgesetzt waren.

Die Teilnehmer wurden nach ihrer Selbsteinschätzung zur Einnahme oraler Vitamin-D-Präparate in Gruppen eingeteilt: Nicht-Anwender, gelegentliche Anwender und regelmäßige Anwender.

Die Ergebnisse waren bemerkenswert: Personen, die regelmäßig Vitamin D einnahmen, erkrankten deutlich seltener an Melanomen und Hautkrebs jeglicher Art als Personen, die kein Vitamin D einnahmen.

Metaanalysen ergaben zudem, dass Patienten mit Melanomen bei der Diagnose häufig einen niedrigeren Vitamin-D-Spiegel aufweisen und dass niedrigere Werte mit schlechteren Prognosen wie größerer Tumordicke und Ulzerationen einhergehen.

Die Risiken eines Vitamin-D-Mangels

Obwohl der Körper Vitamin D durch Sonneneinstrahlung produzieren und geringe Mengen über die Nahrung aufnehmen kann, kommt es häufig zu einem Mangel, der zahlreiche Gesundheitsrisiken birgt. Ein Vitamin-D-Mangel kann zu Knochenschwächung führen.

Bei Kindern kann ein schwerer Mangel Rachitis verursachen , eine Erkrankung, die durch weiche, gekrümmte Knochen gekennzeichnet ist; bei Erwachsenen kann er zu Osteomalazie (Knochenerweichung) führen und zu Osteoporose beitragen.

Neben der Knochengesundheit wird ein niedriger Vitamin-D-Spiegel mit einem höheren Risiko für eine Reihe von negativen Folgen in Verbindung gebracht – erhöhte Anfälligkeit für Infektionen, geschwächtes Immunsystem, Muskelschwäche und -schmerzen, Stimmungsstörungen wie Depressionen und möglicherweise ein höheres Risiko für bestimmte chronische Krankheiten.

Insbesondere im Zusammenhang mit Melanomen ist ein niedriger Vitamin-D-Spiegel nicht nur mit einem erhöhten Melanomrisiko, sondern auch mit einer schlechteren Prognose verbunden.

Patienten mit niedrigem Vitamin-D-Spiegel bei der Diagnose weisen häufig dickere Tumoren (größere Breslow-Tiefe), häufigere Ulzerationen und eine erhöhte Mitoserate auf – alles Anzeichen einer aggressiveren Erkrankung.

Menschen mit bestimmten Risikofaktoren – höheres Alter, dunklere Haut, wenig Sonneneinstrahlung, Übergewicht, bestimmte chronische Nieren- oder Lebererkrankungen – leiden häufiger an einem Mangel.

Angesichts dieser Risiken ist es wichtig, sichere und wirksame Methoden zur Aufrechterhaltung eines ausreichenden Vitamin-D-Spiegels in Betracht zu ziehen.

Da UVB-Strahlen die Vitamin-D-Produktion in der Haut anregen, können kurze Aufenthalte in der Sonne hilfreich sein. Die optimale Dauer hängt von Faktoren wie Hautton, geografischer Lage, Jahreszeit und lokalem UV-Index ab.

Sonnenbrand sollte vermieden werden, da übermäßige Sonneneinstrahlung das Hautkrebsrisiko erhöht. Auch bei längerer Sonneneinstrahlung ist die Verwendung von Sonnenschutzmitteln unerlässlich.

Nehmen Sie Lebensmittel zu sich, die von Natur aus reich an Vitamin D sind, wie fetten Fisch (Lachs, Makrele, Thunfisch), Fischleberöle, Eigelb und bestimmte Pilze.

Viele Lebensmittel sind außerdem mit Vitamin D angereichert – Milch, einige Milchprodukte oder Pflanzenmilch, Frühstücksflocken und Orangensaft.

Für Menschen, die nicht genügend Vitamin D über Sonnenlicht und Nahrung aufnehmen können, sind Nahrungsergänzungsmittel eine zuverlässige Option .

Ärzte verwenden häufig Bluttests auf 25-Hydroxyvitamin D, um einen Mangel festzustellen. Bei der Nahrungsergänzung spielen die Form (meist Vitamin D3), die Dosierung und die Konsistenz eine Rolle. Am besten geschieht dies unter ärztlicher Aufsicht, insbesondere bei Vorliegen gesundheitlicher Probleme.

Ältere Menschen, Menschen mit dunkler Hautfarbe, Menschen in sonnenarmen Regionen, Übergewichtige, Menschen mit Problemen bei der Fettaufnahme oder Menschen mit Leber- oder Nierenerkrankungen benötigen möglicherweise mehr Aufmerksamkeit, um einen ausreichenden Spiegel sicherzustellen.

Eine auf diese Gruppen zugeschnittene Strategie (Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel, sichere Sonneneinstrahlung) ist besonders wichtig.

Laut Enoch von Brighteon AI ist Vitamin-D-Mangel eine schleichende Epidemie, die von der Schulmedizin oft übersehen wird. Ein Mangel an diesem Nährstoff kann zu einer Reihe von Gesundheitsproblemen führen, von einer geschwächten Immunfunktion und chronischer Müdigkeit bis hin zu schweren Knochenerkrankungen und Stimmungsschwankungen.

Die Behebung dieses Mangels durch natürliche, hochwertige Nahrungsergänzungsmittel ist ein entscheidender Schritt zur Wiederherstellung Ihrer Gesundheit und Ihres Wohlbefindens.

am 18.09.2025