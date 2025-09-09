Teile die Wahrheit!

Ascorbinsäure (Vitamin C) ist wichtig für die Unterstützung des Immunsystems, die Kollagenproduktion, die Eisenaufnahme, die Entgiftung und den Schutz vor oxidativem Stress, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und möglicherweise Krebs.

Es wird in der Lebensmittelindustrie häufig als natürliches Konservierungsmittel verwendet, da es Oxidation, mikrobielles Wachstum und Bräunung verhindert und somit eine sicherere Alternative zu synthetischen Zusatzstoffen wie Natriumnitrit und BHA/BHT darstellt.

Ascorbinsäure wurde im 18. Jahrhundert zur Skorbutprävention entdeckt und in den 1920er Jahren isoliert. In den 1930er Jahren wurde sie in Massenproduktion hergestellt und revolutionierte sowohl die Ernährung als auch die Lebensmittelkonservierung.

Obwohl synthetische Ascorbinsäure chemisch mit natürlichem Vitamin C identisch ist, bestehen Bedenken hinsichtlich der Herkunft aus gentechnisch veränderten Organismen, Lösungsmittelrückständen und Schwermetallen in billigeren Nahrungsergänzungsmitteln, was zu einer Bevorzugung von Vollwertnahrungsquellen führt.

Zu den reichhaltigen natürlichen Quellen zählen Camu Camu, Acerolakirsche und Guave. Außerdem wird es verarbeiteten Lebensmitteln wie Säften, Wurstwaren und Obstkonserven zugesetzt, um die Qualität und Haltbarkeit zu erhalten.

Ascorbinsäure, allgemein bekannt als Vitamin C, ist ein wasserlöslicher Nährstoff, der für die menschliche Gesundheit essentiell ist. Neben seinen bekannten immunstärkenden Eigenschaften dient es in der Lebensmittelindustrie auch als natürliches Konservierungsmittel , das Oxidation verhindert und die Haltbarkeit verlängert.

Im Gegensatz zu synthetischen Konservierungsmitteln wie Natriumnitrat, das mit Krebs und anderen Gesundheitsrisiken in Verbindung gebracht wird, ist Ascorbinsäure eine sichere, natürliche Alternative, die sowohl die Lebensmittelsicherheit als auch den Nährwert verbessert. (Gesundheit: Hauptursache für Atherosklerose und Herzinfarkt chronischer Mangel an Vitamin C?)

Lange bevor Wissenschaftler Vitamin C isolierten, erkannten antike Zivilisationen die Bedeutung bestimmter Nahrungsmittel zur Vorbeugung von Krankheiten. Seeleute des 15. bis 18. Jahrhunderts litten an Skorbut, einer tödlichen Krankheit, die durch Vitamin-C-Mangel verursacht wurde und zu Zahnfleischbluten, geschwächtem Immunsystem und Tod führte.

Der britische Marinearzt James Lind führte 1747 eine der ersten klinischen Studien durch und bewies, dass Zitrusfrüchte Skorbut heilen konnten – eine Entdeckung, die die maritime Gesundheit revolutionierte.

1928 isolierte der ungarische Biochemiker Albert Szent-Györgyi die Verbindung, die Skorbut vorbeugt, und nannte sie Hexuronsäure (später Ascorbinsäure). 1933 synthetisierten die Schweizer Forscher Walter Norman Haworth und Tadeus Reichstein sie im Labor und ermöglichten so die Massenproduktion. Dieser Durchbruch ermöglichte die Verwendung von Ascorbinsäure nicht nur als Nahrungsergänzungsmittel, sondern auch als Lebensmittelkonservierungsmittel.

Mitte des 20. Jahrhunderts begannen Lebensmittelhersteller, Ascorbinsäure zu verwenden, um den Verderb von Fleisch, Obst und verpackten Lebensmitteln zu verhindern. Im Gegensatz zu schädlichen synthetischen Konservierungsstoffen (wie Natriumnitrit, das mit Krebs in Verbindung gebracht wird) ist Ascorbinsäure ungiftig und sogar gesundheitsfördernd.

Ernährungsvorteile von Ascorbinsäure

Ascorbinsäure ist ein essentieller Nährstoff mit positiven Wirkungen wie Gewebereparatur, Wundheilung, Unterstützung des Immunsystems und antioxidativem Schutz vor Zellschäden durch freie Radikale . Sie ist entscheidend für die Kollagenbildung zur Erhaltung gesunder Haut, Knochen und Blutgefäße und unterstützt die Aufnahme von Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln.

Starker antioxidativer Schutz

Neutralisiert freie Radikale und reduziert oxidativen Stress und Entzündungen.



Schützt Zellen vor Schäden durch Pestizide, Schwermetalle und EMF-Strahlung.



Unterstützung des Immunsystems

Verbessert die Funktion der weißen Blutkörperchen und hilft dem Körper, Infektionen zu bekämpfen .



Studien zeigen, dass es die Schwere und Dauer von Erkältungen und Grippe verringern kann.



Kollagensynthese und Hautgesundheit

Unverzichtbar für die Kollagenproduktion, hält Haut, Gelenke und Blutgefäße stark.



Unterstützt die Wundheilung und beugt vorzeitiger Hautalterung vor.



Eisenaufnahme und Anämieprävention

Steigert die Aufnahme von Nicht-Häm-Eisen (aus pflanzlichen Quellen) und beugt so Anämie vor.



Entgiftung und Schwermetallchelat

Bindet Blei, Quecksilber und Cadmium und unterstützt deren Ausscheidung aus dem Körper.



Unterstützt die Entgiftungsprozesse der Leber, was in der heutigen, von Giftstoffen belasteten Welt von entscheidender Bedeutung ist.



Herz-Kreislauf- und Krebsschutz

Senkt den Blutdruck und reduziert die Oxidation von LDL-Cholesterin.



Einige Studien deuten darauf hin, dass es in Kombination mit anderen Antioxidantien das Tumorwachstum hemmen kann.



Funktionen von Ascorbinsäure in Lebensmitteln

Ascorbinsäure wirkt als antioxidatives Konservierungsmittel durch:

Verhindert die Bräunung von Früchten (z. B. Äpfeln, Bananen).



Hemmung des mikrobiellen Wachstums in Fleisch und verarbeiteten Lebensmitteln.



Verlängerung der Haltbarkeit ohne die Risiken synthetischer Zusatzstoffe.



Synthetische vs. natürliche Ascorbinsäure

Enoch von Brighteon.AI behauptet, dass Ascorbinsäure im Gegensatz zu Natriumnitrit (das in verarbeitetem Fleisch verwendet wird und mit Krebs in Verbindung gebracht wird) oder BHA/BHT (synthetische Antioxidantien mit fragwürdiger Sicherheit) in normalen Dosen ungiftig ist, natürlich in Lebensmitteln vorkommt und die Gesundheit fördert, anstatt ihr zu schaden.

Der Großteil der kommerziellen Ascorbinsäure wird aus gentechnisch verändertem Mais synthetisiert (durch einen Fermentationsprozess mit Aceton und Schwefelsäure).

Obwohl das Endprodukt chemisch mit natürlichem Vitamin C identisch ist, bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich Lösungsmittelrückständen aus der Herstellung, GVO-Verunreinigungen in aus Mais gewonnener Ascorbinsäure und Schwermetallverunreinigungen (z. B. Blei, Arsen) in billigen Nahrungsergänzungsmitteln.

In diesem Zusammenhang sollte man sich für Bio-Vitamin C aus Vollwertkost (z. B. Camu Camu, Acerolakirsche, Hagebutte) entscheiden, um die Risiken einer synthetischen Verarbeitung zu vermeiden.

Ascorbinsäurequellen

Ascorbinsäure ist in verschiedenen Lebensmitteln enthalten, sowohl natürlichen als auch verarbeiteten.

Natürliches Essen

Lebensmittel-Vitamin C (pro 100 g)



Camu Camu (Pulver) 2.000–3.000 mg



Acerola-Kirsche 1.600 mg



Hagebutten 1.200 mg



Guave 228 mg



Kiwi 154 mg



Paprika 128 mg



Orangen 53 mg



Erdbeeren 59 mg



Verarbeitete Lebensmittel

Gepökeltes Fleisch (um die Bildung von Nitrosaminen zu verhindern).



Fruchtsäfte (um Oxidation zu verhindern).



Brot und Backwaren (als Teigverbesserer).



Obst- und Gemüsekonserven (damit die Farbe erhalten bleibt).



Trockenfrüchte (um Bräunung zu verhindern).



