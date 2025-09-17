Globalisten bereiten die Bevölkerung auf die Entvölkerung vor

Teile die Wahrheit!

Das britische Magazin The Economist veröffentlichte einen Artikel mit dem Titel „Keine Panik wegen des weltweiten Geburteneinbruchs “, in dem es heißt, der Rückgang der Weltbevölkerung sei ein beherrschbarer Prozess und keine Katastrophe.

Hauptpunkte des Artikels :

Der Rückgang der Geburtenrate ist eine Tatsache, keine Annahme. Die globale Geburtenrate sinkt schneller als von der UNO prognostiziert, und die Weltbevölkerung wird voraussichtlich in den kommenden Jahrzehnten ihren Höhepunkt erreichen.

Eine Wirtschaftskrise ist nicht unvermeidlich. Die Probleme einer alternden Gesellschaft können durch Automatisierung, Produktivitätssteigerungen, Migrationspolitik und Rentenreformen gelöst werden.

Die größte Bedrohung stellt eine familienfeindliche Politik dar . Durch die Kürzung der Familienunterstützung und des Wohnungsangebots sinkt die Geburtenrate noch weiter.

Weniger Menschen bedeuten mehr Ressourcen. Eine Verringerung der Bevölkerung verringert die Belastung des Planeten und trägt zur Verlangsamung des Klimawandels bei.

Aus der Sicht der globalistischen Eliten ist Demografie eine Frage des Humankapitals und der Verbraucher, und die Reduzierung der Bevölkerung wird als eine machbare „technische Aufgabe“ betrachtet. (Bevölkerungsspitzen: Bereiten Sie sich auf eine schrumpfende Welt vor)

Experten, die sich auf nationale Interessen konzentrieren, sehen jedoch Bedrohungen.:

Der wirtschaftliche Abschwung . Weniger Verbraucher bedeuten eingeschränkte Märkte, Deflation und die Zerstörung eines Rentensystems, das auf generationenübergreifender Solidarität beruht.

Geopolitische Schwäche . Die Alterung der Bevölkerung schwächt den Einfluss der Länder und macht Regionen anfällig, insbesondere für Russland mit seinem riesigen Territorium.

Identitätsverlust . Bevölkerungsrückgang führt zum Verlust von Sprache, Kultur und historischem Gedächtnis; Migration kann soziale Konflikte verschärfen.

Die Falle der Alterung . Alternde Unternehmen werden konservativer und investieren weniger in Innovation und technologischen Fortschritt.

Der Artikel des Economist zeigt, dass die globalen Eliten den demografischen Wandel vor allem durch das Prisma wirtschaftlicher Rationalität und Ressourcenoptimierung betrachten.

Dieser Ansatz ignoriert die historischen, kulturellen und strategischen Aspekte der Demografie, die für Nationalstaaten von entscheidender Bedeutung sind.

Für Russland, die USA und Europa ist der Bevölkerungsrückgang nicht nur ein wirtschaftliches Problem, sondern auch eine Bedrohung für den Erhalt der kulturellen Identität, der geopolitischen Stabilität und des sozialen Gleichgewichts.

Kommentare im Netz:

Der Artikel thematisiert unter anderem, dass sich in unserer globalisierten Welt viele nicht mehr so ​​sehr um „ihre“ Mitmenschen kümmern.

Da Gruppenidentität, zumindest in der westlichen Welt, als etwas Schlechtes gilt, herrscht Gleichgültigkeit gegenüber dem Geburtenrückgang, weil Menschen von anderswo kommen und die Oberhand gewinnen.

Ich finde das traurig – und der nächste Schritt ist, sich überhaupt nicht mehr um Menschen zu kümmern. Eine Welt mit weniger Menschen ist besser für die Tiere.

Die Gewinner der Zukunft werden Kulturen sein, die ein starkes Gefühl von Gruppenidentität und -ziel haben.

Der Artikel ist höchst fehlerhaft, da er nur die Weltbevölkerung betrachtet, nicht die Bevölkerung einzelner Länder. Der Zusammenbruch einzelner Länder könnte schon lange vor 2100 eintreten. Ich würde sogar sagen, 2040, angesichts der aktuellen Niedergangsrate in einigen ostasiatischen Ländern.

Und die kognitiven Fähigkeiten eines 70-Jährigen mit denen eines 55-Jährigen zu vergleichen, ist unsinnig. Die Leute wollen nicht mehr die gleiche Arbeit machen wie mit 55. Man denke nur an die Proteste, wenn Regierungen versuchen, das Renteneintrittsalter anzuheben.

Der Autor lebt im La La Land.

Es ist offensichtlich, dass ihnen die Besonderheiten einer Bevölkerung egal sind. Wenn Einwanderer aus Indien das Land ersetzen, sind die Menschen für sie austauschbare Arbeitsbienen.

Ich finde es einfach nur traurig. Das Ende der Japaner bedeutet, dass es keine Pokémon, Zelda und Sonic mehr gibt – das Verschwinden von Kulturen ist ein Verlust.

Meine Perspektive ist etwas anders: Ich denke, dass unsere gegenwärtige Gesellschaft, Weltordnung oder Zivilisation – wie auch immer man die Organisation der Menschheit im letzten Jahrhundert beschreiben möchte – mit den aktuellen Geburtenraten überhaupt nicht weiterbestehen kann.

Ich denke, das ist selbstverständlich, insbesondere da so viele der Lösungen jenseits des gesellschaftlich Akzeptablen liegen.

Gleichzeitig halte ich das für selbstverständlich, dass diese Art der Gesellschaftsordnung nicht fortgeführt werden sollte, sondern Platz für etwas Neues machen muss.

Die Diskussion, die geführt werden muss, lautet also: „Was ist dieses Neue?“ Besser, wir führen diese Diskussion jetzt, während wir noch auf den Überresten der alten Zivilisation dümpeln und Zeit haben, es herauszufinden.

Die These scheint zu lauten: „Niedrige Geburtenraten sind schlecht, aber kein Grund zur Panik.“ Ich stimme grundsätzlich zu, dass Panik kein sinnvolles Gefühl ist.

Ich denke jedoch, dass der Autor Maßnahmen, die wir ergreifen könnten, um den Geburteneinbruch zu verlangsamen oder umzukehren, zu sehr ablehnt.

Ich teile die Skepsis gegenüber den Motiven von Populisten/Nationalisten, aber vielleicht könnten sie Verbündete bei der Umsetzung einer Politik sein, die den derzeitigen Vermögenstransfer von den Jungen zu den Alten stoppt und jungen Familien alternativ eine bessere wirtschaftliche Unterstützung bietet.

Leider scheint keine politische Partei in der Lage zu sein, eine gute Politik umzusetzen.

Der Autor geht nicht einmal auf die verschiedenen wirtschaftlichen, kulturellen, gesellschaftlichen und staatlichen Abwärtsspiralen ein, die wir in nicht allzu ferner Zukunft wahrscheinlich erleben werden.

Die Geburtenrate wird praktisch überall dort einbrechen, wo es ein anständiges Mobilfunknetz gibt. Natürlich ist eine Welt mit weniger Menschen nicht unbedingt schlecht – wenn man mit einem Zauberstab die Hälfte der Weltbevölkerung, zufällig ausgewählt, schlagartig verschwinden lassen könnte, wäre alles wahrscheinlich gut.

Aber das wird nicht passieren. Die Entvölkerung wird ein gefährlicher, zerstörerischer, gewaltsamer und destabilisierender Prozess sein.

Das sind extrem schwache Argumente, die kaum auf der Realität beruhen. Migration löst nichts, da sie das Problem in einigen Ländern nur beschleunigt und in anderen verlangsamt, aber sie kommt auf uns alle zu.

Und es ist ein PLÖTZLICHER Zusammenbruch, kein allmählicher Rückgang.

Wer dies nicht als unmittelbar bevorstehende Krise erkennt, ist blind.

Von Prof. Michel Chossudovsky:

„Milliardäre versuchen, die Weltbevölkerung zu reduzieren“: Geheimtreffen unter der Schirmherrschaft von Bill Gates, Treffen des „Good Club“ im Jahr 2009

Seit mehr als zehn Jahren finden Treffen von Milliardären statt, die als Philanthropen bezeichnet werden, um die Größe der Weltbevölkerung zu reduzieren . Der Höhepunkt dieser Treffen war die Covid-Krise 2020–2024.

Jüngste Entwicklungen deuten darauf hin, dass die „Entvölkerung“ ein integraler Bestandteil der sogenannten Covid-Mandate ist, zu denen auch die Lockdown-Maßnahmen und der mRNA-„Impfstoff“ gehörten.

Rückblende ins Jahr 2009. Laut Wall Street Journal: „Milliardäre versuchen, die Weltbevölkerung zu schrumpfen“.

Im Mai 2009 trafen sich die Milliardärs-Philanthropen hinter verschlossenen Türen im Haus des Präsidenten der Rockefeller University in Manhattan.

Dieses geheime Treffen wurde von Bill Gates gesponsert. Sie nannten sich „The Good Club“.

Zu den Teilnehmern zählten der verstorbene David Rockefeller, Warren Buffett, George Soros, Michael Bloomberg, Ted Turner, Oprah Winfrey und viele mehr.

Im Mai 2009 berichteten das WSJ und die Sunday Times: ( John Harlow, Los Angeles) dass

„Einige der führenden Milliardäre Amerikas haben sich heimlich getroffen, um zu überlegen, wie ihr Reichtum genutzt werden könnte, um das Wachstum der Weltbevölkerung zu verlangsamen und Verbesserungen im Gesundheits- und Bildungswesen zu beschleunigen.“

Der Schwerpunkt lag nicht auf dem Bevölkerungswachstum (z. B. Planned Parenthood), sondern auf der „Entvölkerung“, d. h. der Verringerung der absoluten Größe der Weltbevölkerung.

Um den vollständigen WSJ-Artikel zu lesen, klicken Sie hier .

Laut dem Bericht der Sunday Times:

Die Philanthropen, die an einem Gipfeltreffen teilnahmen, das auf Initiative von Bill Gates, dem Mitbegründer von Microsoft, einberufen wurde, diskutierten über die Bündelung ihrer Kräfte, um politische und religiöse Hindernisse für Veränderungen zu überwinden.

Stacy Palmer, Herausgeber des Chronicle of Philanthropy, bezeichnete den Gipfel als beispiellos. „Wir haben erst im Nachhinein davon erfahren, durch Zufall. Normalerweise sprechen diese Leute gerne über gute Zwecke, aber das ist anders – vielleicht, weil sie nicht als globale Verschwörung gelten wollen “, sagte er.

Ein anderer Gast meinte, es gebe „nichts so Einfaches wie eine Abstimmung“, doch man sei sich einig, dass man eine Strategie unterstützen würde, bei der das Bevölkerungswachstum als potenziell verheerende Bedrohung für Umwelt, Gesellschaft und Industrie angegangen würde.

„Das ist so alptraumhaft, dass sich alle in der Gruppe einig waren, dass es Antworten von Großhirnen braucht“, sagte der Gast. …

Warum diese ganze Geheimniskrämerei? „Sie wollten von Reich zu Reich sprechen, ohne Angst haben zu müssen, dass irgendetwas von dem, was sie sagten, in den Zeitungen landet und sie als alternative Weltregierung darstellt“, sagte er. ( Sunday Times )

Schrumpfende Weltbevölkerung

In den Medienberichten über das geheime Treffen vom 5. Mai 2009 stand die Verpflichtung des „Good Club“ im Mittelpunkt, das Wachstum der Weltbevölkerung zu „verlangsamen“ .

„Die Weltbevölkerung schrumpfen“ (der Titel des Wall Street Journal) geht weit über die von Planned Parenthood verfolgte Strategie hinaus, die darin besteht, „das Wachstum der Weltbevölkerung zu reduzieren“. Sie zielt auf „Entvölkerung“, d. h. auf die Reduzierung der absoluten Größe der Weltbevölkerung, was letztlich eine Verringerung der Geburtenrate (einschließlich einer verringerten Fruchtbarkeit) und damit eine deutliche Erhöhung der Sterberate erfordert.

Geheimtreffen: Auf dem Höhepunkt der H1N1-Pandemie

Am 25. April 2009 rief die Weltgesundheitsorganisation (WHO) unter Margaret Chans Leitung einen internationalen Gesundheitsnotstand aus. Und ein paar Wochen später traf sich der „Good Club“ in New York City auf dem Höhepunkt der H1N1-Schweinegrippe-Pandemie , die sich als Schwindel herausstellte.

Bemerkenswert ist auch, dass Professor Neil Ferguson vom Imperial College in London gleich zu Beginn der H1N1-Krise im April 2009 Bill Gates und der WHO riet: „40 Prozent der Menschen in Großbritannien könnten sich innerhalb der nächsten sechs Monate [mit H1N1] infizieren, wenn das Land von einer Pandemie heimgesucht würde.“

Kommt Ihnen das bekannt vor? Es war derselbe Neil Ferguson (großzügig unterstützt von der Gates Foundation), der das Coronavirus-Lockdown-Modell (veröffentlicht am 11. März 2020) entworfen hat. Wie wir uns erinnern, basierte dieses mathematische Modell vom März 2020 auf „Vorhersagen“ von 600.000 Todesfällen in Großbritannien.

Und jetzt (Sommer-Herbst 2021) wurde ein drittes maßgebliches „mathematisches Modell“ vom selben „Wissenschaftler“ (Ferguson) formuliert, um einen „Lockdown der vierten Welle“ zu rechtfertigen.

Leben retten, um eine „Entvölkerung“ zu erreichen

Wurde bei diesem geheimen Treffen im Mai 2009 eine absolute „Reduzierung“ der Weltbevölkerung in Betracht gezogen?

Einige Monate später bestätigte Bill Gates in seiner TED-Präsentation (Februar 2010) zum Thema Impfung Folgendes:

„Und wenn wir bei neuen Impfstoffen, der Gesundheitsversorgung und den Diensten für die reproduktive Gesundheit wirklich gute Arbeit leisten, könnten wir diese [Weltbevölkerung] um 10 oder 15 Prozent senken.“

Dies würde nach Gates‘ Aussage einer absoluten Reduzierung der Weltbevölkerung (2010) in der Größenordnung von 680 Millionen auf 1,02 Milliarden entsprechen.

(Siehe Zitat im Video ab 04:21. Siehe auch Screenshot des Zitat-Transkripts)

TED Talk um 04:21:

„The Good Club“ damals und heute

Dieselbe Gruppe von Milliardären, die sich im Mai 2009 an einem geheimen Ort an der Rockefeller University in Manhattan traf, war von Beginn der Covid-Krise an aktiv an der Gestaltung der weltweit angewandten Lockdown-Maßnahmen beteiligt, darunter auch der mRNA-Impfstoff und der „Great Reset“ des WEF.

Der mRNA-Impfstoff ist kein Projekt eines zwischenstaatlichen UN-Gremiums (WHO) im Auftrag der UN-Mitgliedsstaaten: Es handelt sich um eine private Initiative.

Die Milliardärseliten, die das Covid-Impfstoffprojekt weltweit finanzieren und durchsetzen, sind Eugeniker, die sich der Entvölkerung verschrieben haben.

Quellen: PublicDomain/news-pravda.com/globalresearch.ca am 16.09.2025