Haben US-Wissenschaftler gerade eine völlig neue „Frankenstein-Seuche“ geschaffen, die möglicherweise Millionen Menschen töten könnte?

Können Sie sich die Panik vorstellen, die eine schreckliche Krankheit auslösen würde, die eine große Zahl „blasenartiger Läsionen“ verursacht, die anschwellen und aufplatzen und sich so leicht verbreiten wie ein Grippevirus?

Ich warne schon lange vor den Folgen der kranken und perversen Experimente, die unsere Wissenschaftler hinter verschlossenen Türen durchführen. Von Michael Snyder

Man sollte nicht mit den tödlichsten Krankheiten herumspielen, die die Menschheit je erlebt hat, und es stellt eine echte existenzielle Bedrohung für uns alle dar.

Leider hat die wissenschaftliche Gemeinschaft schon vor langer Zeit aufgehört, auf den gesunden Menschenverstand zu hören.

Heute bin ich auf einen Artikel von Jon Fleetwood gestoßen , der mich völlig verblüfft hat …

Eine brisante neue Studie bestätigt, was Bundesbeamte lieber nicht in Worte fassen: Von der US-Regierung finanzierte Forscher an der Universität Pittsburgh geben an, ein Frankenstein-Virus entwickelt zu haben, das das Vesikuläre Stomatitis-Virus (VSV) mit Vogelgrippeproteinen kombiniert .

In dem am 25. August im Journal of Virology veröffentlichten Artikel wird beschrieben, wie Wissenschaftler das natürliche Glykoprotein von VSV durch die Proteine ​​Hämagglutinin (HA) und Neuraminidase (NA) eines texanischen Milchkuhstamms von H5N1 ersetzten.

Das Ergebnis: ein replizierendes rekombinantes Virus, das so konstruiert wurde, dass es Zellen wie H5N1 infiziert, sich im Labor jedoch leichter züchten und manipulieren lässt.

Die Autoren nannten es „rVSV-H5N1dc2024“. („Mammutpocken“: WHO simuliert weltweiten Ausbruch eines fiktiven Virus)

Das sind wirklich große Neuigkeiten.

Warum hatte ich davon nichts früher gehört?

Nachdem ich diesen Artikel gelesen hatte, musste ich bestätigen, ob diese Informationen korrekt waren oder nicht.

Es stellt sich heraus, dass dieses neue „Frankenstein-Virus“ sehr real ist, und Sie können alles darüber auf der offiziellen Website des NIH erfahren …

Eine Panzoose des hochpathogenen Vogelgrippevirus (HPAI) H5N1 aus der Klade 2.3.4.4b hat in mehreren US-Bundesstaaten einen Ausbruch bei Milchkühen sowie eine unbekannte Zahl von Infektionen beim Menschen ausgelöst. HPAI-Viren werden in speziellen Biosicherheitseinrichtungen gehandhabt.

Ethische Erwägungen schränken bestimmte Evolutionsexperimente ein, die darauf abzielen, die virale Resistenz gegenüber potenziellen Therapeutika zu bewerten.

Wir haben ein replizierendes rekombinantes Vesikuläres Stomatitis-Virus (rVSV) entwickelt, bei dem wir dessen Glykoprotein durch die Hämagglutinin- (HA) und Neuraminidase- (NA) Gene eines 2.3.4.4b H5N1-Virus (rVSV-H5N1dc2024) ersetzt haben , wodurch diese Experimente unter Standardaspekten der biologischen Sicherheit durchgeführt werden können.

Dieses Virus wächst zu hohen Titern heran und kodiert einen fluoreszierenden Reporter zur Verfolgung der Infektion. Wir demonstrieren den Nutzen von rVSV-H5N1dc2024 in Neutralisationsexperimenten, der Bewertung der Antikörperflucht und der Charakterisierung von Resistenzmutationen gegen NA-Inhibitoren.

rVSV-H5N1dc2024 oder ähnliche Viren könnten die Bemühungen zur Entwicklung und Bewertung von Interventionen gegen diese neue Bedrohung der Gesundheit von Mensch und Tier beschleunigen.

Wer würde das bei klarem Verstand für eine gute Idee halten?

Das Vesikuläre Stomatitis-Virus ist eine besonders schlimme Krankheit, die blasenartige Läsionen verursacht, die schließlich anschwellen und aufplatzen. Die folgenden Informationen zu den Symptomen des VSV stammen von der offiziellen Website des US-Landwirtschaftsministeriums …

Sabbern oder Schaum vor dem Mund Das erste Anzeichen einer Erkrankung ist häufig übermäßiger Speichelfluss. Wenn Sie in den Mund schauen, sehen Sie blasse und erhabene Blasen an den Innenflächen der Lippen, des Zahnfleisches, der Zunge oder der Zahnpolster.



Läsionen Blasenartige Läsionen können sich um Maul, Nase, Scheide, Euter, Ohren und Kronrand (wo der Haaransatz eines Tieres auf die Hufe trifft) bilden. Wenn sich Läsionen um den Kronrand herum entwickeln, kann es zu Lahmheit kommen.



Fieber Möglicherweise bemerken Sie einen Anstieg der Körpertemperatur, bevor oder gleichzeitig mit dem Auftreten der ersten Läsionen.



Widerwillen beim Essen Die Bläschen schwellen an und platzen auf, was zu Schmerzen im Mund, Unwohlsein und Unlust beim Essen und Trinken führt. Dies kann zu Gewichtsverlust führen.



Am häufigsten befällt diese Krankheit Schweine, Schafe, Ziegen, Lamas und Alpakas, aber auch Menschen können sich infizieren …

Menschen können sich durch Kontakt mit Läsionen, Speichel oder Nasensekret infizierter Tiere mit einer vesikulären Stomatitis infizieren. Die Krankheit verursacht bei Menschen eine akute, grippeähnliche Erkrankung mit Symptomen wie Fieber, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen und Unwohlsein.

Um eine Ansteckung mit dieser Krankheit zu vermeiden, sollten Personen beim Umgang mit betroffenen Tieren persönliche Schutzmaßnahmen ergreifen.

Unter normalen Bedingungen wäre VSV für uns nie eine ernsthafte Bedrohung gewesen, da es sich unter Menschen nicht so leicht verbreitet.

Doch nun wurde der neuen Frankenstein-Version des VSV „die Fähigkeit verliehen, sich hinsichtlich Zelleintritt, Immunerkennung und Verbreitung wie die Vogelgrippe zu verhalten“.

Das erklärte Ziel bestand darin, zu messen, wie gut Milchantikörper eine Infektion blockieren können.

Normales VSV kann jedoch keine Zellen infizieren, wie die Vogelgrippe.

Durch den Austausch des Eintritts- und Freisetzungsmechanismus durch H5N1-Proteine ​​verlieh das Team aus Pittsburgh dem VSV eine neue Funktion: die Fähigkeit, sich hinsichtlich Zelleintritt, Immunerkennung und Verbreitung wie die Vogelgrippe zu verhalten.

Was würde also passieren, wenn dieses Frankenstein-Virus ausbrechen und sich unter Menschen verbreiten würde?

Wie würden wir es stoppen?

Natürlich besteht die wissenschaftliche Gemeinschaft darauf, dass es für ihre Kreationen praktisch unmöglich ist, aus dem Labor zu entkommen.

Aber wir alle haben gesehen, was vor ein paar Jahren passiert ist.

Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es wieder passiert.

Unsere Wissenschaftler erschaffen nicht nur extrem gefährliche neue Krankheiten, wie sie die Welt noch nie zuvor gesehen hat, sondern sie erschaffen hinter verschlossenen Türen auch allerlei andere Gräueltaten.

So haben wir beispielsweise gerade erfahren, dass es einem Forscherteam gelungen ist, einen „biotechnologisch veränderten Stamm von E. coli“ zu erschaffen, dessen genetischer Code „effizienter ist als der jeder anderen Lebensform auf der Erde“ … Wir haben von GVO gehört, aber das ist lächerlich. Wissenschaftler des Laboratory of Molecular Biology des Medical Research Council sagen, sie hätten ein Bakterium entwickelt, dessen genetischer Code effizienter sei als der jeder anderen Lebensform auf der Erde. Sie nennen ihre Kreation „Syn57“, einen gentechnisch veränderten Stamm von E. coli – ja, genau derselbe böse Bube, der Sie extrem krank machen kann, wenn Sie einen nicht durchgegarten Hotdog essen –, der sieben Codons weniger verwendet als alles Leben auf der Erde. Ein Codon ist, vereinfacht gesagt, eine dreibuchstabige Sequenz in DNA und RNA, die Anweisungen für Aminosäuren liefert, einen grundlegenden „Baustein“ des Lebens. Warum das tun? Wenn Sie anfangen, mit den grundlegendsten Bausteinen des Lebens herumzuspielen, kann dies sehr schwerwiegende unbeabsichtigte Folgen haben. Nur weil wir etwas tun können, heißt das nicht, dass wir es auch tun sollten. Wenn unseren Wissenschaftlern auch nur ein einziger Fehler unterläuft und etwas aus einem Labor entweicht, könnten Millionen von Menschen sterben. Wir alle wissen, dass dies wahr ist. Warum ist dies also kein viel größeres Problem? Unsere Wissenschaftler gehen mit der Zukunft der Menschheit leichtfertig um und niemand wird sie davon abhalten.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 28.08.2025