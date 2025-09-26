Heilige Lügen und schmutziges Geld: Das Finanzimperium des Vatikans explodiert

Teile die Wahrheit!

Der Neustart ist da. NESARA GESARA hat die Maske vom verborgenen Vermögen des Vatikans gerissen und ein Netzwerk aus globalem Bankbetrug, Geldwäsche und Vermögenshortung durch den Deep State enthüllt. Das jahrhundertealte spirituelle Kartell bricht vor unseren Augen zusammen. Der Exorzismus Roms hat begonnen.

Jahrzehntelang waren wir Sklaven eines Systems aus Schulden, Manipulation und Diebstahl. Dieses System liegt im Sterben. Das Quantenfinanzsystem wird aktiviert – goldgedeckt, unbestechlich und unantastbar für Zentralbanken. NESARA und GESARA, unterzeichnet von 209 Nationen, stehen bereit, den größten Vermögenstransfer der Menschheitsgeschichte auszulösen.

Trumps Ankündigung war der Auslöser. Die korrupten Banken, Aktienmärkte und vatikannahen Konzerne bröckeln. Die Kabale, die von luziferischen Machenschaften profitierte, steht vor dem Gericht. Das Versprechen: 100.000 Dollar monatlich für elf Jahre – 13,2 Millionen Dollar pro Bürger – ausgezahlt über QFS-Konten von Satellitensystemen.

Der gestohlene Reichtum, der zurückgewonnen werden soll, ist atemberaubend – Quattuordecillionen. Jede Geburtsurkunde, Heiratsurkunde und Sterbeurkunde, die auf geheimen Märkten gehandelt wurde, wird eingelöst. Die Sozialversicherungszahlungen werden steigen – auf bis zu 5.000 Dollar monatlich für Senioren.

Invaliditätszahlungen werden folgen. Zinsen auf Hypotheken, Darlehen und Kreditkarten werden zurückerstattet – zuzüglich 3,5 Prozent pro Jahr. Einkommenssteuern, die lange Zeit durch Betrug eingetrieben wurden, werden vollständig zurückerstattet.

Die unheilige Dreifaltigkeit, die den Planeten regierte, wird ausgelöscht: Die Queen und die City of London – verschwunden. Der Papst und die Vatikanstadt – als Nächstes. Der falsche Präsident in Washington – eine Marionette, deren Tage gezählt sind. Die Gebrechlichkeit des Papstes ist das Zeichen: Rom steht kurz vor dem Untergang.

Dies ist nicht nur ein finanzieller Krieg. Es ist ein spiritueller Krieg. Das Fiat-System wird verschwinden. Gold und Silber werden jede Transaktion decken. Das Verschwinden von Banken und Geldautomaten ist ein Beweis dafür, dass das Quantensystem die Macht übernimmt. Bald werden das Quantenwahlsystem und das Quantenbildungssystem folgen.

Die Schuldknechtschaft endet jetzt. Die letzte Festung der Kabale wackelt. Der Countdown zur Freiheit hat begonnen. Wenn der Papst fällt, fällt der letzte Dominostein und die letzte Festung des Tiefen Staates brennt. Machen Sie sich bereit – was als Nächstes kommt, ist unumkehrbar.

Das ist keine Theorie. Das ist der Sturm. Die alte Welt stirbt, und die neue ist bereits da. Macht euch bereit. Der Reichtum der Bösen wird ihnen genommen und den Menschen zurückgegeben.

Tick. Tack. Das Imperium des Vatikans steht in Flammen. Die Zeit des Tiefen Staates ist abgelaufen.

Stimmt das wirklich was seit Jahrzehnten behauptet wird?

QFS-NESARA-GESARA-Sekte: Der als Erwachen getarnte Überlegenheitskult

QFS-Finanzidioten:

Wir leben in seltsamen Zeiten. Zeiten, in denen diejenigen, die versuchen, kritisch zu denken, beschuldigt werden, „Teil des Systems“ zu sein. Zeiten, in denen es genügt, sich einer Erzählung nicht anzuschließen, um als „Torwächter“ („Gatekeeper“), „schlafend“ oder „ignorant“ abgestempelt zu werden. Von Lorenzo Maria Pacini

Zeiten, in denen der Durst nach Freiheit zu einer Ego-Show geworden ist, in der diejenigen, die am lautesten schreien, behaupten, wach zu sein, und diejenigen, die zweifeln, als Diener der Matrix gekreuzigt werden.

Da sind wir also wieder, mit der QFS-Gang von Fuffa-Gurus. Und dieses Mal lohnt es sich, ein paar Worte zu verlieren.

In den letzten Tagen kursierte ein Video, in dem Trump der Erzählung zufolge das QFS offiziell ankündigte. Das Video stellte sich als Fälschung heraus , wahrscheinlich aus einem früheren Video mithilfe künstlicher Intelligenz bearbeitet.

Natürlich gibt es, wie zu erwarten war, diejenigen, die nicht glauben, dass es sich um ein gefälschtes Video handelt, sondern dass es von den „Mächtigen“, von „abweichenden Diensten“, vielleicht sogar von der „dunklen künstlichen Intelligenz der Kabale“ manipuliert wurde. Offensichtlich ist das echte Video ein anderes, verborgenes, für die „Unerwachten“ unzugängliches.

Es ist eine Schande, dass dieses Video direkt aus dem privaten Chat von Charlie Wards Anhängern stammt, einer Figur, die diese Gruppen jahrelang imitiert haben. Heute leugnen sie es, aber nur oberflächlich: Ihre Erzählungen sind immer noch seine.

Ward, ein ehemaliger britischer Ölmagnat mit einer Traumvilla auf einer tropischen Insel und einer Vorzeigefrau an seiner Seite, behauptet, „Enthüllungen“ von den Geheimdiensten zu erhalten. Er ist eine Karikatur, perfekt geeignet, jeden Versuch, echte Informationen zu verbreiten, zu diskreditieren. (4CHAN gehackt, Mossad enthüllt: Der digitale Honeypot, der Q-ANON und „vertraue dem Plan“ hervorbrachte)

Und genau darum geht es: die Suche nach der Wahrheit in einen Medienzirkus zu verwandeln. Man nehme komplexe, unbequeme Themen und füge sie in einen Zirkus aus unwahrscheinlichen Charakteren, pseudo-spirituellen Wahnvorstellungen und Seifenopern-Geschichten ein. Das Ergebnis? Der wahre Inhalt wird lächerlich gemacht. Jeder Versuch einer ernsthaften Diskussion endet damit, mit Unsinn in Verbindung gebracht zu werden. Jede kritische Stimme wird in den Kessel der „Verschwörungstheoretiker“ geworfen.

Das ist perfekte Sabotage. Gegeninformation infiltriert und zerstört von innen heraus, was die Menschen wirklich aufrütteln könnte, und das funktioniert sehr gut. Jedes Mal, wenn jemand versucht, über Staatsgeld, reale Geopolitik oder digitale Identität zu sprechen, antwortet jemand: „Oh, wie diese QFS-Leute?“ Spott wird zum Mittel der Diskreditierung.

Unterdessen festigt sich das sektiererische Narrativ weiter. Starre, vorgefertigte Mechanismen, in denen jeder Zweifel mit der üblichen anklagenden und abwertenden Phrase abgetan wird. Es ist ein klassisches Sektenmuster: Wer sich nicht anpasst, ist ein Infiltrator. Wer Fragen stellt, ist ein Torwächter. Wer das Narrativ ablehnt, ist ein Diener der Finsternis.

Aber wenn ich, um nicht als Torwächter abgestempelt zu werden, wie Sie im QFS-Kult werden muss, dann ja, dann ziehe ich es vor, ein Torwächter zu sein. Selbst die Tore des gesunden Menschenverstands und der Wahrheit brauchen Wächter. Jemanden, der sagt: „Hör auf, was du sagst, ist dumm.“

Der Elite der Erwachten, die sich überlegen und prädestiniert fühlt und alle anderen für unwissend und unfähig hält, ziehen wir wahres Bewusstsein vor, nicht jenes, das sich hinter dem Schleier der Maya verbirgt.

Wahres Erwachen braucht keine Zeugen oder Zertifikate. Es verlangt keinen Respekt, es verdient ihn durch Vorbilder. Es wird nicht an spiritueller Überlegenheit gemessen, sondern an Beständigkeit und Demut. Und vielleicht ist es diese Wahrheit, die die Menschen am meisten stört.

Die New-Age-Erzählung des QFS

Wir sprechen von einem Epos, das seit Jahrzehnten andauert und immer wieder Illusionen verkauft.

Alles begann Anfang der 2000er Jahre mit NESARA/GESARA, das – zufällig – aus einer „mystischen“ Kanalisierung durch einen gewissen Shani Goodwin entstand, der unter verschiedenen Decknamen bekannt war und mehrmals wegen Betrugs im Gefängnis landete, weil er einen Kult mit verstörenden Untertönen gegründet hatte, darunter Gerüchte über Entführung und Missbrauch.

Dann wurde der Staffelstab an Benjamin Fulford weitergegeben, der die Farce 2010 unter einem anderen Namen neu auflegte: das Quantenfinanzsystem, das „jeden Moment“ eintreffen könne. Wir schreiben jetzt das Jahr 2025 und hören immer noch dieselben Sätze: „Es kommt“, „Wir stehen an einem Wendepunkt“, „Trump wird es bald verkünden“, „Die BRICS werden uns retten“, „Der Tiefe Staat bricht zusammen“, „Kryptowährungen werden alles lösen“.

Von Q bis Trump, von BRICS bis zu Med-Bets: ein ewiger Countdown, der nie endet. Und in der Zwischenzeit bereichern sich die Anführer dieser Bewegungen, verkaufen Kurse, sammeln Spenden, bringen Phantom-Kryptowährungen auf den Markt und verwandeln die Verzweiflung der Menschen in soziales und Bankkapital.

Jetzt frage ich mich: Wie kann ein vernünftiger Mensch diesen wiederverwerteten Schwachsinn jahrelang glauben? Und dann erinnert man sich doch daran, dass die Menschen immer noch an Gurus glauben, die die Zukunft voraussagen, an Politiker, die von „dauerhaftem Frieden“ reden, und an eine Demokratie, die mit Bomben durchgesetzt wird.

Also nein, das ist keine Überraschung. Wir müssen den Schwindel einfach weiter aufdecken – mit Geduld, Logik und – wenn nötig – einer Prise scharfer Ironie.

Q, die Drops, Trump, seine Regierung, das Militär – weder in der ersten noch in der zweiten Amtszeit – haben jemals NESARA, GESARA, QFS, Med Bed und dergleichen erwähnt. Niemals. All diese Fantasien wurden von New-Age-Spinnern übergestülpt, die reale Ideen zu einem kosmischen Eintopf voller Einhörner, Galaktischer Föderationen, geheimer Pläne und wundersamer Erlösung vermischt haben.

Ein wahrer Kult ist entstanden, eine Flucht vor der Realität, und in seinem Namen werden schädliche Handlungen gegen viele Menschen verübt, die die Glaubwürdigkeit derjenigen schädigen, die sich im Gegenteil ernsthaft und ehrlich der Erforschung bestimmter Themen widmen.

Währenddessen wird hier draußen in der realen Welt ein riesiges Spiel gespielt. Es ist ein politisches, finanzielles, psychologisches, spirituelles und soziales Spiel. Doch um es zu verstehen, braucht es Studium, Präsenz, Mut und Verantwortungsbewusstsein – nicht Quantenmantras, Memes und galaktische Kryptowährungen.

Anstatt den Menschen beim Verstehen zu helfen, wurden sie von einer mystischen Erwartung abhängig gemacht, dazu gedrängt, zu „glauben“ statt zu „sehen“, blind zu vertrauen statt zu analysieren, wodurch ihre rationalen und Wahrnehmungsfähigkeiten verkümmerten und ihre Souveränität an einen neuen Retter mit unsicheren Zügen delegiert wurde.

Die NESARA/GESARA-Erzählung

Dies ist eines der komplexesten, hartnäckigsten und faszinierendsten Phänomene der zeitgenössischen mystisch-finanziellen Verschwörungstheorie. Sein tatsächlicher Ursprung unterscheidet sich stark von der Mythologie, die ihn umgibt. Hier ist ein klarer, genauer und dokumentierter Überblick über die Entstehung der NESARA-Erzählung.

Was ist das eigentlich? NESARA steht für National Economic Security and Reformation Act. Es handelt sich um einen Gesetzentwurf, der nie vom US-Kongress verabschiedet wurde. Er wird Harvey Francis Barnard zugeschrieben, einem amerikanischen Ingenieur und Wirtschaftsberater, der das Buch „Draining the Swamp: Monetary and Fiscal Policy Reform“ schrieb, in dem er die Abschaffung des Zinseszinses auf Bankschulden, die Rückkehr zu einem auf Gold und Silber basierenden Währungssystem und eine Reform des Steuersystems (Abschaffung des IRS und der Einkommenssteuer) vorschlug.

Barnard legte den Vorschlag 1999 dem Kongress vor, doch er wurde nie diskutiert oder darüber abgestimmt. Anschließend veröffentlichte er alles online auf nesara.org und erklärte dort offen, dass der Vorschlag nie in Kraft getreten sei.

Die Transformation fand in den frühen 2000er Jahren statt, als eine als „Taube der Einheit“ bekannte Figur (Shaini Candace Goodwin, eine ehemalige New-Age-Aktivistin) den Namen NESARA aufgriff und ihn als ein bereits im Geheimen verabschiedetes Gesetz neu interpretierte.

Sie sagte, es sei von der Regierung und den Zentralbanken vertuscht worden, und fügte mystisch-spirituelle Elemente hinzu, indem sie von geheimen Allianzen im Militär, Interventionen galaktischer Wesen, einer globalen Schuldenrücknahme und planetarischem Überfluss sprach.

Laut „Dove“ und seinen Anhängern sollte NESARA am 11. September 2001 angekündigt werden … doch der Angriff auf die Twin Towers wurde inszeniert, um dies zu verhindern. Von da an entwickelte sich die Erzählung zu einer apokalyptischen Finanzreligion in ständiger Erwartung der „Offenbarung“.

Irgendwann kommt es zu einer Abkehr von NESARA zu GESARA, was für Global Economic Security and Reformation Act steht. Es handelt sich buchstäblich um eine mythologische Ausweitung von NESARA auf globaler Ebene.

Es existierte nie in einem offiziellen Dokument. Es verspricht der Reihe nach: den Erlass aller Schulden, die Umverteilung gestohlenen Reichtums, Massenverhaftungen der „Bösen“ (der Elite), eine Rückkehr zum Goldstandard und eine Art Weltfrieden, der von geheimen Militärkräften erzwungen wird, die mit „Aufgestiegenen Meistern“ und „Galaktischen Föderationen“ verbündet sind.

Einige gemeinsame und redundante Merkmale der Erzählung sind die spirituelle Technokratie, die New-Age-Spiritualität und Technologie vermischt, millenaristische Verschwörungstheorien über die messianische Erwartung eines Ereignisses, das alles zurücksetzt, und eine Umkehrung der Realität, bei der alles, was geschieht, „Teil des Plans“ ist.

Abschließende Zusammenfassung

Werfen wir einen kurzen Blick auf die Geschichte einer Erzählung, die aus Betrügereien, Sekten und New-Age-Illusionen recycelt wurde.

Jahr 2000 – Der Beginn des Mythos: NESARA/GESARA. Mystisches „Channeling“ von Shani Goodwin (alias „Dove of Oneness“), die wiederholt wegen Betrugs verhaftet wurde. Sie gründet eine Sekte: Vorwürfe der Gedankenkontrolle, Entführung und Zwangsisolation. Das Versprechen lautet: „Bevorstehende Finanzrevolution für die gesamte Menschheit“.

Jahr 2010 – Die Evolution: Benjamin Fulford und das Quantenfinanzsystem. Benjamin Fulford lässt den Mythos unter einem neuen Namen neu aufleben: Quantenfinanzsystem. Verschwörungserzählungen und wohlwollende intergalaktische Wesen kommen hinzu, alles im Rhythmus eines neuen Slogans: „Es kommt … diesmal wirklich.“

2016–2020 – Die Q/Trump-Ära. QAnon und die messianische Figur Trump treten auf den Plan. Die Erzählung ist nun die einer Art Endlosschleife: „Trump wird das QFS starten“, begleitet von ständigen Ankündigungen: „nächste Woche“, „bis Ende des Monats“, „nach den Wahlen“.

Jahre 2021–2025 – Die ewige Schleife. Telegram-, Reddit- und X-Kanäle wachsen mit Hunderttausenden von Followern und werden als hervorragende Plattformen für den Verkauf von Paketen, Spenden, Krypto-Fata Morganas und Kursen zu NESARA-QFS genutzt.

Jedes Jahr wieder der gleiche Satz: „Wir sind ganz nah dran.“ Es ist eine Litanei sich wiederholender Muster: Es gibt eine Elite „erwachter“ Menschen, während alle anderen „schlafen“.

Tatsächlich gibt es keine konkreten Beweise für dieses erlösende QFS, nur Versprechen, an die man mit einem Akt des Glaubens glauben kann. Wer nicht glaubt, ist ein Torwächter, ein Feind, ein Betrüger; wer argumentiert und kritisiert, gilt als „spirituell noch nicht bereit“. Dieselbe Dynamik, dasselbe Muster.

Jahr 2025 – Und das QFS? „Es kommt“, natürlich! Vertrauen Sie dem Plan! (In den Fängen der Spinne: Donald Trump, das „Project 2025“, Q und der Tiefe Staat)

