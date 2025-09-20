Im Jahr 2025 wurde die Erde bisher von 466.742 Erdbeben erschüttert

Teile die Wahrheit!

Ist Ihnen aufgefallen, dass unser Planet in letzter Zeit stark bebt? Das Erdbeben der Stärke 7,8, das gerade die russische Halbinsel Kamtschatka erschütterte, ist nur eines von 466.742 Erdbeben, die den riesigen Weltraumfelsen, auf dem wir alle leben, in diesem Jahr erschüttert haben.

Gleichzeitig brachen Dutzende Vulkane aus, und am Himmel kam es zu allerlei ungewöhnlichen Ereignissen. Wenn Sie denken, das, was wir erleben, sei „normal“, haben Sie wahrscheinlich nicht besonders aufgepasst. Von Michael Snyder

Heute war ich bei Volcano Discovery und habe erfahren, dass es im Jahr 2025 bisher 466.742 Erdbeben gegeben hat …

1 Beben über Stärke 8

11 Beben zwischen Stärke 7 und 8

105 Beben zwischen Stärke 6 und 7

1.545 Beben zwischen Stärke 5 und 6

11.611 Beben zwischen Stärke 4 und 5

45.692 Beben der Stärke 3 bis 4

98.979 Beben zwischen Stärke 2 und 3

308.798 Erdbeben unter der Stärke 2, die die Menschen normalerweise nicht spüren.

Es war insbesondere ein Rekordjahr für große Erdbeben.

Normalerweise erleben wir innerhalb von 30 Tagen zwischen 110 und 125 Erdbeben mit einer Stärke von mindestens 5,0, aber Anfang des Sommers waren es 494 innerhalb von nur 30 Tagen.

Das ist verrückt. (Wir leben wirklich in apokalyptischen Zeiten … 13 wichtige Entwicklungen)

Der Pazifische Feuerring war aktiver als jeder andere Ort und wurde gerade von einem weiteren gewaltigen Erdbeben erschüttert …

Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,8 erschütterte am Donnerstag gegen 15 Uhr Eastern Time die russische Region Kamtschatka und löste Befürchtungen über einen möglichen Tsunami an der US-Westküste und auf Hawaii aus.

NOAA und das US-Tsunami-Warnsystem des National Weather Service haben inzwischen bestätigt, dass kein pazifischer Tsunami zu erwarten sei und dass „keine Tsunami-Gefahr für Hawaii“ bestehe.

Wir sollten sehr dankbar sein, dass es keinen Tsunami gab.

Das nächste Mal haben wir vielleicht nicht so viel Glück.

Nach dem ersten Beben gab es mehr als 30 Nachbeben mit einer Stärke von mindestens 4,5.

Einige Tage zuvor, am Montag, wurde Alaska von einigen sehr starken Erdbeben erschüttert …

Ein starkes Erdbeben ereignete sich am frühen Montag vor der Küste der Aleuten-Inseln in Alaska und löste bei den Bewohnern des Festlands Befürchtungen vor einem möglichen Tsunami aus.

Der US Geological Survey (USGS) registrierte um 1 Uhr Ortszeit (5:02 Uhr ET) ein Erdbeben der Stärke 5,2 in der Nähe der unbewohnten Gemeinde Nikolski.

Weniger als zwei Stunden später registrierte der USGS ein Nachbeben der Stärke 4,8 in derselben Region.

Obwohl die gesamte Westküste der kontinentalen Vereinigten Staaten direkt am Pazifischen Feuerring liegt, ist den meisten Menschen, die dort leben, diese seismische Aktivität leider völlig egal.

Aber merken Sie sich meine Worte: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Große zuschlägt .

Apropos Westküste: Für einige Aufregung sorgte die Tatsache, dass neulich in der Nähe des Mount St. Helens Vulkanasche entdeckt wurde.

Die Behörden erzählen uns, dass Vulkanasche aus den 1980er Jahren durch sehr starke Winde „wieder in die Luft geschleudert“ wird …

Die Leute im Nordwesten sollten nicht in Panik geraten: Der Mount St. Helens bricht NICHT aus, sagten Regierungswissenschaftler am 16. September.

Die Besorgnis entstand, weil Verkehrspiloten berichteten, sie hätten Asche in der Nähe des Berges gesehen, wo es am 18. Mai 1980 zu dem berüchtigten Ausbruch kam, bei dem 57 Menschen ums Leben kamen.

Was ist also los? „Vulkanasche aus den 1980er Jahren wird durch die starken Ostwinde wieder in die Luft geschleudert“, berichtete der Nationale Wetterdienst in Portland, Oregon.

Glauben Sie diese Geschichte?

Ich bin nicht sicher, ob das der Fall ist.

Das ist jedenfalls das, was sie uns glauben machen wollen.

Inzwischen sind im Himmel allerlei sehr seltsame Dinge geschehen.

Am 13. September explodierte ein extrem heller Feuerball heftig über Zentralargentinien …

Ein Feuerball mit einer Aufprallenergie von 0,38 Kilotonnen (entspricht 380 Tonnen TNT) wurde am 13. September 2025 um 22:26 UTC in einer Höhe von 22,8 km (14,2 Meilen) über Zentralargentinien registriert. Das Ereignis wurde von mehreren Provinzen aus beobachtet und hinterließ eine anhaltende Spur und sichtbare Fragmente.

Am 13. September wurde um 19:26 Uhr Ortszeit (22:26 UTC) über Zentralargentinien ein heller Feuerball entdeckt.

Das Objekt trat in der Nähe des Breitengrads 38,0°S und des Längengrads 64,8°W in einer Höhe von 22,8 km (14,2 Meilen) in die Atmosphäre ein und setzte dabei nach Angaben des Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) der NASA eine Energie von schätzungsweise 0,38 Kilotonnen (380 Tonnen TNT-Äquivalent) frei.

Zwei Tage später raste ein gerade entdeckter Asteroid in einer Entfernung von nur 0,78 LD an unserem Planeten vorbei …

Ein neu entdeckter Asteroid mit der Bezeichnung 2025 RJ2 wird am Montag, den 15. September 2025, um 20:18 UTC in einer Entfernung von 0,78 LD (0,002 AE / 301.334 km / 187.241 Meilen) an der Erde vorbeifliegen.

Seit Jahresbeginn haben Observatorien auf der ganzen Welt 96 Asteroiden registriert, die der Erde in einer Entfernung von weniger als einer Monddistanz entgehen.

Der Asteroid 2025 RJ2 wurde erstmals am 14. September von der Catalina Sky Survey beobachtet – einen Tag vor seiner Annäherung an die Erde.

Dann kam am Donnerstagmorgen ein „stadtzerstörender Asteroid von der Größe eines großen Wolkenkratzers“ angeflogen …

Ein städtevernichtender Asteroid von der Größe eines riesigen Wolkenkratzers wird in wenigen Stunden an der Erde vorbeirasen – und Wissenschaftler haben gewarnt, dass er in Zukunft zurückkehren könnte.

Der Asteroid 2025 FA22 wird sich am frühen Donnerstagmorgen um etwa 3:40 Uhr ET der Erde auf 520.000 Meilen nähern.

Das ist ungefähr die doppelte Entfernung zwischen der Erde und dem Mond, was bedeutet, dass es keine unmittelbare Bedrohung für den Planeten darstellt.

Wir sollten sehr froh sein, dass uns kein Stein getroffen hat, denn das hätte großen Schaden angerichtet.

Demnächst wird es am 21. September eine sehr merkwürdige Sonnenfinsternis geben …

Während einer tiefen partiellen Sonnenfinsternis am 21. September wird es so aussehen, als würde der Mond einen „Biss“ aus der Sonne nehmen.

Weltweit beginnt die partielle Sonnenfinsternis im September um 13:29 Uhr EDT (17:29 Uhr GMT), wobei die maximale Finsternisphase – wenn der Mond den größten Teil der Sonne verdeckt – um 15:41 Uhr EDT (19:41 Uhr GMT) eintritt. Die genauen Zeitpunkte variieren jedoch je nach Ort.

Es kommt nicht oft vor, dass wir in einem einzigen Monat zwei Finsternisse erleben.

Zuerst hatten wir am 7. September die „Blutmondfinsternis“, und jetzt wird diese partielle Sonnenfinsternis am 21. September in weiten Teilen der südlichen Hemisphäre zu sehen sein …

Himmelsbeobachter auf der Südhalbkugel werden am 21./22. September, nur einen Tag vor der Tagundnachtgleiche, Zeuge der zweiten und letzten Sonnenfinsternis des Jahres. Obwohl es sich nur um eine partielle Sonnenfinsternis handelt, verspricht sie spektakuläre Anblicke, insbesondere über Neuseeland, der Antarktis und den südpazifischen Inseln, da sie kurz nach Sonnenaufgang stattfindet – wie die vorherige Sonnenfinsternis im März in Nordamerika.

Anders als bei einer totalen Sonnenfinsternis, bei der der Mond die gesamte Sonne verdeckt, entsteht bei einer partiellen Sonnenfinsternis das eindrucksvolle Bild einer sichelförmigen Sonne am Himmel – in diesem Fall bei Sonnenaufgang, nur einen Tag vor der Tagundnachtgleiche im September.

Für mich wird es noch interessanter, wenn der Monat Oktober erreicht ist.

Am 3. Oktober wird sich der Komet 3I/ATLAS dem Mars unangenehm nahe nähern , und am 5. Oktober wird prognostiziert, dass die Erde tatsächlich durch das Trümmerfeld in der Umlaufbahn eines gerade entdeckten, absolut gigantischen Kometen namens C/2025 R2 (SWAN) fliegen wird.

Astronomen sagen uns, dass die Möglichkeit besteht, dass wir einen ziemlich dramatischen Meteorschauer erleben, wenn wir dieses orbitale Trümmerfeld passieren.

Ich wollte all dies in einem einzigen Artikel zusammenfassen, damit jeder verstehen kann, dass wir uns in einer äußerst ungewöhnlichen Zeit befinden.

Es passiert so viel, aber die meisten Menschen achten einfach nicht darauf.

Was muss getan werden, um die Bevölkerung endlich aufzuwecken?

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 20.09.2025