Mit Robert Redford ist eine absolute Kino-Legende verstorben. Den Glauben an Hollywood verlor der „Captain America“-Star dabei schon vor über 50 Jahren – denn niemand glaubte an einen Film, der ihm ganz besonders wichtig war…

Mit Robert Redford hat Hollywood eine absolute Legende verloren. Am gestrigen Dienstag, den 16. September 2025, ist er im Alter von 89 Jahren verstorben.

Als Schauspieler war er in berühmten Filmen wie „Butch Cassidy und Sundance Kid“, „Der Clou“, „Die drei Tage des Condor“ oder „Die Unbestechlichen“ zu sehen, während er auch hinter der Kamera große Erfolge feierte – so erhielt er seinen ersten Oscar als Bester Regisseur für „Eine ganz normale Familie“, während Filme wie „Aus der Mitte entspringt ein Fluss“ und „Der Pferdeflüsterer“ längst Klassiker-Status haben.

Auch jüngeren Generationen dürfte das Gesicht von Redford bekannt sein: Denn im zweiten „Captain America“-Film „The Return Of The First Avenger“ feierte er 2014 seinen MCU-Einstand, und auch zu einem kurzen Auftritt im Marvel-Mega-Hit „Avengers: Endgame“ (2019) ließ er sich überreden – obwohl er bereits ein Jahr zuvor seinen Schauspiel-Ruhestand verkündet hatte.

Doch selbst ein Superstar wie Redford hatte mit Schwierigkeiten in der Branche zu kämpfen. Besonders frustrierend war für den „Jenseits von Afrika“-Darsteller der Umgang mit dem Rennfahrer-Drama „Schussfahrt“, das Regisseur Michael Ritchie („Fletch – Der Troublemaker“) nach einem Roman von Oakley Hall inszenierte und das Redford sehr am Herzen lag.

Im Gespräch mit der Harvard Business Review hat Redford über die desillusionierende Erfahrung gesprochen:

„1969 drehte ich meinen ersten unabhängigen Film, ‚Schussfahrt‘, ein kleines, charakterbetontes Drama über einen Pyrrhussieg. Damals habe ich gelernt, wie die Filmindustrie wirklich funktioniert. Ich habe kein Schauspieler- oder Produzentenhonorar genommen, um den Film zu machen. (Hollywood: Warum wurde Hulk Hogan wirklich beseitigt – Mediensperre (Video))

Ich habe eine Menge geopfert, es war ein echtes Guerilla-Filmemachen. Allein die Idee auf die Leinwand zu bringen, war für mich viel wichtiger als das Geld. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass der Film, wenn er einmal gedreht wurde, auch vertrieben werden würde.“

Doch es kam anders: „Downhill Racer“, wie der Film im Original heißt, kam zwar ins Kino, doch niemand glaubte an einen großen Erfolg – und so startete er nur auf wenigen Leinwänden, und Redford und Ritchie waren bei der Vermarktung auf sich allein gestellt.

„Das damalige Filmverleihsystem war ein geschlossenes System, die Studios und Kinoketten hatten enge Beziehungen, die 40 oder 50 Jahre zurückreichten“, erklärt Redford.

„Das Studio hat ‚Schussfahrt‘ einfach weggeschmissen, ohne darüber nachzudenken. Es hat mir das Herz gebrochen […] Natürlich geht es in Hollywood nicht um Kunst, das wusste ich schon. Aber mir war nicht bewusst, dass die einzige Frage, die man beantworten muss, wenn man wirklich will, dass ein Film produziert und vertrieben wird, […] folgende ist: Wie wird dein Projekt Geld einbringen?“

Der Film spielte schließlich lediglich 1,9 Millionen US-Dollar am internationalen Box Office ein – also nur unwesentlich mehr als sein Budget.

Ein kleiner Trost dürfte gewesen sein, dass die Kritiker*innen überwiegend positiv auf „Schussfahrt“ reagierten: Kritiker-Papst Roger Ebert etwa nannte ihn „den besten Film, der je über Sport gemacht wurde, ohne dass es wirklich um Sport ginge.“

Robert Redford, gestorben im Alter von 89 Jahren, 16. September 2025 (die Parallele zu Richard Nixon)

Robert Redford drehte den Film „Die Unbestechlichen“ über Richard Nixons Rücktritt. Dieser erfolgte am 9. August, dem Tag, an dem das Jahr 144 Tage hatte ( Jesuitenorden = 144, Vereinigte Staaten von Amerika = 144 ).

Dies erinnert daran, dass die Wahlen 2025 am 5. November 144 Tage nach Trumps Geburtstag stattfanden. Kurz nach seinem Amtsantritt gab es Forderungen nach einem Rücktritt Trumps, hauptsächlich wegen seiner Verbindungen zu Jeffrey Epstein.

Bedenken Sie, dass der Streit mit Nixon im Jahr 1972 begann ( Jesuitenorden = 72, Präsident Trump = 72 ).

Die Unbestechlichen=84 (Der Jesuitenorden=84, Jesuiten=84, Vereinigte Staaten von Amerika=84)



Bedenken Sie, dass der Film am 5. April, oder 4.5., oder 5.4. herauskam ( Trump, Nr. 45, Jesuitenorden = 54 ).

Robert Redford=76 *Donald John Trump=76

Redford starb 251 Tage nach Nixons Todestag (251, 54. Jahrestag – Jesuitenorden=54 ). Bedenken Sie, dass Nixon die Nummer 36 war ( IHS=36 ).

Redford wurde ebenfalls im Jahr 1936 geboren, so wie Nixon im Jahr 1936 geboren wurde ( Rücktritt = 36 & 36 ).

Watergate=37 (Gerald Ford wurde dadurch der 37. Präsident)

Nixon starb im Alter von 81 Jahren ( Präsident Trump = 81 ).

Das Wort „zurücktreten“ knüpft daran an ( Resign=72 ).

Der Tod ereignet sich zudem 147 Tage nach Nixons Todestag ( US-Präsident=147, Präsident der Vereinigten Staaten=147, *Freimaurer=147, *Verschwörung=147 – 147 Fenster im Weißen Haus). Das heißt, er ereignet sich 218 Tage vor Nixons Todestag ( TRUMP=218 , Heiliges Römisches Reich=218 ).

Ein weiterer Redford-Klassiker ist „Der Unbeugsame“. Er starb 38 Tage vor Beginn der World Series am 24. Oktober 2025 ( Tod=38, Mord=38, Tötung=38, RIP=38 ). Auch der Name des Films spielt darauf an ( Der Unbeugsame=150, World Series=150 ).

Lesen Sie hier mehr über 38 und Tod .

Bedenken Sie, dass Redford im 38. Lebensjahr war, als Nixon zurücktrat.

Der Roman wurde im Jahr 1952 geschrieben, also vor 73 Jahren ( Opfer = 73, Ritualopfer = 73 ).

