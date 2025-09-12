Internet-Detektive decken Beweise auf, dass Charlie Kirk vom Mossad ermordet wurde – Privatjet startete kurz nach Attentat mit illegal ausgeschaltetem Radar (Videos)

Social-Media-Detektive haben belastende Beweise dafür gefunden, dass die Ermordung des Gründers von Turning Point USA, Charlie Kirk, am Mittwoch vom Mossad verübt wurde.

Dies enthüllt die skrupellose Hand des israelischen Geheimdienstes bei der Unterdrückung von Kritikern, die es wagen, seinen Machtanspruch in Frage zu stellen.

Nach Kirks grausamer öffentlicher Hinrichtung während einer Rede an der Utah Valley University betonten viele, dass die Ikone des christlichen Konservativen, die lange Zeit ein Verbündeter Israels gewesen war, vor kurzem begonnen habe, den israelischen Einfluss auf die amerikanische Politik offenzulegen, was ihn zur Zielscheibe der Elitetruppen gemacht habe, die entschlossen seien, Andersdenkende zu unterdrücken.

Infowars.com berichtet: Der Verdacht verstärkte sich, nachdem X-Benutzer einen Beitrag von Harrison Smith, dem Moderator des American Journal von Infowars, fanden, in dem er anmerkte, dass ihm „eine Person aus dem Umfeld von Charlie Kirk gesagt habe, Charlie glaube, Israel werde ihn töten, wenn er sich gegen sie wende.“

In einem Fall deutete Kirk an, dass es immer mehr Beweise dafür gebe, dass Jeffrey Epstein Teil einer Erpressungsoperation gewesen sei, die möglicherweise vom israelischen Geheimdienst ins Leben gerufen worden sei.

Bereits im Juli forderte Kirk bei einer Veranstaltung von Turning Point USA in Tampa, Florida, die Trump-Regierung auf, alle Epstein-Akten freizugeben.

Bei einem anderen Auftritt mit Megyn Kelly argumentierte Kirk, er werde als „Antisemit“ bezeichnet, weil er den israelischen Einfluss auf die amerikanische Politik kritisiere, obwohl er Hebräisch lerne und ein Buch über den jüdischen Sabbat, den Schabbat, geschrieben habe.

In einem Interview mit Ben Shapiro am Dienstag über Israels jüngsten Angriff auf die Hamas in Katar ging Kirk auf den weit verbreiteten Antisemitismus in der Rechten ein und sagte: „Ich habe noch ein oder zwei Fragen zu Israel. Ich denke, es ist sehr wichtig für unser Publikum, das zu hören, denn es gibt eine unaufhörliche Kampagne …

Und ein Freund hat mir interessanterweise Folgendes gesagt: ‚Okay, Charlie, wir wehren uns gegen die Medien in Bezug auf COVID, die Lockdowns, die Ukraine, die Grenze … (Nachtrag: Das „Attentat“ von Charlie Kirk – was stimmt hier nicht? Hologramm, Numerologie… (Videos))

Vielleicht sollten wir uns auch fragen, ob die Medien in Bezug auf Israel wirklich die Wahrheit präsentieren? ‘“

„Nur eine Frage, wissen Sie, dass wir vielleicht nicht alles glauben sollten, was die Medien sagen, denn ich weiß, dass ich in den letzten Jahren darauf konditioniert wurde, viel kritischere Fragen zu stellen“, sagte Kirk zu Shapiro.

Kirk stellte außerdem die Frage, ob das israelische Militär während der Angriffe vom 7. Oktober 2023 einen Rückzug angeordnet habe. Bei diesem Überfall der Hamas wurde dieser als Vorwand für die ethnische Säuberung des Gazastreifens genutzt.

In einem Interview mit Patrick Bet-David vor etwa einem Jahr kritisierte Kirk den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu ausdrücklich dafür, dass er „die israelische Verfassung im Wesentlichen neu definiert“ habe, und beschrieb, wie Hunderttausende Israelis auf die Straße gingen, um gegen ihn zu protestieren.

Here’s what Harrison Smith said about Charlie Kirk fearing for his life a month ago. Look what Charlie’s last post mentioning Israel was from the very next day. pic.twitter.com/dwBy1Nm8fy — CHASE GEISER (@realchasegeiser) September 10, 2025

Charlie Kirk Was Starting to Notice! „And this is no longer just speculation. First of all, the evidence that shows that Epstein was a creation of either Mossad, Israeli intelligence, American intelligence…“ Everything is connected!pic.twitter.com/ceNQeN6L9L — Red Pill USA (@Red_Pill_US) September 10, 2025

Literally, 48 hours before, Charlie Kirk asked the question. Hard to ignore. pic.twitter.com/FShThOPlt7 — Darab Farooqui (@darab_farooqui) September 11, 2025

Charlie Kirk was murdered for speaking truth and defending freedom. A lion-hearted friend of Israel, he fought the lies and stood tall for Judeo-Christian civilization. I spoke to him only two weeks ago and invited him to Israel. Sadly, that visit will not take place.

We lost an… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 10, 2025

Donald Trump and Netanyahu coordinated their messaging and posts to match during the Charlie Kirk assassination. Both „leaders“ have ties to individuals in the Jeffrey Epstein files, and would benefit from the case being buried away. Both had invested heavily into Kirk and his… pic.twitter.com/53XtJ9Fb3z — Anonymous (@YourAnonCentral) September 11, 2025

Darüber hinaus sorgten viele für Stirnrunzeln angesichts Netanjahus X-Posts zum Gedenken an Kirk, da sie behaupteten, er habe den Post sogar schon vor Präsident Donald Trump verfasst.

Spekulationen über eine israelische Beteiligung an Kirks Ermordung kommen auf, nachdem das FBI Fotos einer verdächtigen Person veröffentlicht hat. Berichten zufolge waren auf den von der ATF gefundenen Patronenhülsen „Schriftzüge eingraviert, die Transgender- und antifaschistische Ideologie zum Ausdruck bringen“.

Privatjet startete wenige Minuten nach der Ermordung von Charlie Kirk mit illegal ausgeschaltetem Radar

Nur zwanzig Minuten, nachdem Charlie Kirk an der Utah Valley University niedergeschossen worden war, startete ein Privatjet lautlos vom Flughafen Provo, einem privaten Flugplatz, der weniger als zwölf Minuten vom Tatort entfernt war.

Das Flugzeug mit der Hecknummer N888KG wurde auf Wunsch seines Besitzers vor der öffentlichen Verfolgung verborgen – ein Warnsignal an sich. Doch was nach dem Start geschah, ist noch beunruhigender.

Nach etwa dreißig Minuten Flugzeit verlor der Jet plötzlich die ADS-B-Verfolgung, als wäre er in Luft aufgelöst. Fast eine Stunde lang war am Himmel keine Spur von ihm zu sehen. Dann tauchte er ebenso plötzlich wieder auf – und nahm Kurs auf Provo, als wäre nichts geschehen.

Der unerklärliche Stromausfall und die Geheimhaltung des Flugzeugs lassen auf weit mehr als nur eine technische Panne schließen. Es scheint, als wollte jemand dieses Flugzeug – und was auch immer es transportierte – verschwinden lassen.

Die Schießerei trug bereits alle Merkmale eines professionellen und gut finanzierten Anschlags. Der 31-jährige Mitbegründer von Turning Point USA, Charlie Kirk, sprach während einer Campus-Veranstaltung an der Utah Valley University vor fast dreitausend Menschen, als gegen 12:20 Uhr eine einzelne Hochleistungskugel durch die Versammlung flog und Kirk vor den Augen seiner entsetzten Anhänger traf.

Die Polizei gab später an, der Schuss sei von einem Dach aus mit einem Repetiergewehr abgefeuert worden. Die Ermittler stellten schnell einen Handabdruck, einen Schuhabdruck, ein Überwachungsvideo und sogar eine mit ideologischen Parolen beschriftete Waffe sicher.

Trotz dieser Fülle an Beweisen wurde bisher noch kein Verdächtiger festgenommen. Der Schütze ist weiterhin auf freiem Fuß, und das Schweigen der Behörden hat den Verdacht nur noch verstärkt.

In diesem Kontext erhält der Provo-Jet eine neue Bedeutung. Der Zeitpunkt ist unheimlich: Wenige Minuten nach dem Angriff startet ein Flugzeug, dessen Transponder auf mysteriöse Weise ausfällt, nur um dann ohne Erklärung wieder zurückzukehren.

Online-Forscher haben begonnen, Verbindungen zwischen dem Jet und einer lokalen gemeinnützigen Stiftung herzustellen. Dies wirft die Frage auf, wer genau Zugang zu dem Flugzeug hatte und ob es als Fluchtfahrzeug gedient haben könnte.

Ein professioneller Attentäter bräuchte schließlich mehr als nur ein Dach und ein Gewehr – er bräuchte Logistik, Ressourcen und einen sauberen Fluchtplan.

Die Möglichkeit, dass der Schütze professionelle Unterstützung hatte, kann nicht einfach von der Hand gewiesen werden.

Alles am Kirk-Attentat weist eher auf eine sorgfältig orchestrierte Operation als auf einen spontanen Gewaltakt hin. Der Aussichtspunkt vom Dach, die Präzision des Schusses, das teure Gewehr und das sofortige Verschwinden des Schützen deuten auf eine geplante Aktion hin.

Hinzu kommt der unerklärliche Radarausfall eines Privatjets wenige Minuten nach dem Angriff, und schon zeichnen sich die Umrisse einer größeren Verschwörung ab.

Der Privatjet N888KG gehört Derrick Porter Maxfield.

Gründer der NGO Derek and Shelaine Maxfield Family Foundation zur Bekämpfung des Kindersexhandels.

Dasselbe Flugzeug flog zuvor in Israel herum, bevor es von dieser mormonischen Wohltätigkeitsorganisation gekauft wurde.

Sieht aus, als hätte man dem Schützen die Mulholland-Falls-Behandlung verpasst, oder? Oder was sonst?

Nur Fragen.

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/news-pravda.com am 12.09.2025